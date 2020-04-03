Матерый мажор Сматлаев дорос до 1-го зама губернатора Восточного Казахстана

17:06 03.04.2020 Назначен Первый заместитель акима ВКО, сообщает Инфоцентр ВКО.



Сегодня глава региона Даниал Ахметов представил своего нового Первого заместителя.



На должность назначен Алмасхан Бауржанович Сматлаев, ранее работавший заместителем акима Восточно-Казахстанской области по вопросам экономики и финансов.



Алмасхан Сматлаев имеет четыре высших образования.



В 2011 году окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации в Москве по специальности "экономика".



Также получил степень бакалавра "международная экономика" в Блумгерском университете в штате Пенсильвания, США.



В 2012 году обучался в Финансовом университете при Правительстве РФ по специальности "финансы и кредит".



В 2015 - получил степень магистра "Государственное и муниципальное управление" в Финансовом университете при Правительстве РФ.



Трудовую деятельность начал в 2009 году заместителем гендиректора ООО "Корал Групп" в Москве. В ноябре 2011 года назначен гендиректором ООО "Сервис и Технологии ИНВЕСТ". С 2012 по 2014 годы работал консультантом, после советником секретариата члена коллегии - министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии в Москве.



С 2014 года работал в аппарате акима области, возглавлял управление экономики и бюджетного планирования области.



С 2018 занимал должность заместителя акима области.



Так же заместителем акима области по вопросам сельского хозяйства назначен Ержан Ахтанович Нурбаев, ранее возглавлявший управление сельского хозяйства области. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585922760

Новости Казахстана

