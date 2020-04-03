Зейна Адра - министр обороны Ливана, - П.Густерин

17:29 04.04.2020 П.В. Густерин



Зейна Адра - министр обороны Ливана



23 января 2020 г. Зейна Акар Адра была назначена вице-премьером Ливана и министром обороны, став первой женщиной в этом качестве на Арабском Востоке. Ранее она занимала должность заместителя министра обороны.



Зейна родилась в 1975 г. в Северном губернаторстве Ливана. Окончила Ливанско-Американский университет, защитив диплом на степень бакалавра в области маркетинга и менеджмента.



В 1998 г. Зейна со своим мужем Джавадом Адрой основала Ассоциацию социального и культурного развития, неправительственную организацию, предоставляющую образовательные, медицинские и экономические услуги. Зейна являлась также исполнительным директором основанной ее мужем исследовательской и консультационной фирмы "Information International".



Будучи членом партии "Свободное национальное движение" ("Ат-Тайяр аль-ватаний аль-хурр"), основателем которой является нынешний президент Ливана Мишель Аун, Зейна Адра стала одной из шести женщин в числе 20 членов нового правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. На посту министра обороны она сменила Ильяса Бу Сааба, занимавшего эту должность менее года.



Зейна Адра не имеет какой-либо специальной подготовки в военной сфере. Однако в данном случае важнее другое: Зейна - православная, а ее муж - мусульманин-суннит. Пара даже оформила свой брак на Кипре, поскольку не могла сделать этого в Ливане по законам этой страны. Эта семья, таким образом, является символом единения многоконфессионального ливанского народа. Принимая во внимание сравнительно недавнюю гражданскую войну в Ливане (1975-1990) и напряженную конфессиональную обстановку, сохраняющуюся в стране, возможно, назначение Зейны Адры министром обороны предотвратит в обозримом будущем тлеющие здесь межконфессиональные конфликты. Источник - ЦентрАзия

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