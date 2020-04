Вирус – это мы! - Е.Дьяконов

17:36 04.04.2020 Вирус - это мы!



Дорогой мой читатель! Как ты думаешь, какие самые популярные три слова в мире? Нет, это не I Love You, ты не угадал, это Made in China. А если четверть населения Земли, это китайцы, то не мудрено, что Китай вокруг нас!



У меня всего два вопроса к читателю: - Ну как тебе? Прикольно сидеть в четырех стенах и глядя в окно, осознавая, что ты, черт подери, ничего не можешь с этим поделать!



И второй, а не слишком ли дорого нам обходится этот прогресс, то есть китайское промышленное чудо?



Ты мне ответишь, ну сейчас кризис, что же я могу сделать?!



Сегодняшняя проблема это не коронавирус, и этот кризис создали не китайцы, хотя к ним претензий больше, чем достаточно, но об этом чуть позже, а сейчас о главном.



Наверное, это тебя шокирует, дорогой мой читатель, но этот кризис создали мы с тобой. Да, да не удивляйся, этот кризис сотворили мы и я и ты и все они вместе взятые.



Прежде всего, хочу акцентировать твое внимание, что у меня нет и не было никаких националистических настроений или претензий к великому народу Поднебесной - я хочу предъявить счет китайскому правительству и политикам, за этот коронавирус, его последствия и не только. Сумму ущерба еще предстоит подсчитать человечеству.



Оглянись вокруг, все что нас окружает, на 99% сделано в Китае, они захватили практически все отрасли и сегодня Китай, это главная фабрика планеты, где производится ВСЕ!



Это не секрет, что официальный Пекин не очень-то заботиться об окружающей среде и вредных выбросах в атмосферу, со своих производств. Примеров таких, как у дурака фантиков, если они ведут какие-либо разработки или добычу полезных ископаемых, то они это делают варварскими способами, уничтожая все живое на своем пути.



Посмотрите на прокладку железных дорог в той же России или строительство химзаводов в Беларуси, они беспощадно истребляют все что видят вокруг и насрать им на будущее и природу, на флору и фауну, ровно как и на людей живущих рядом.



Если они выращивают фрукты и овощи, превращая заброшенные поля в цветущие сады, то через пару - тройку лет, на этом месте, только безжизненные пустыри, где можно снимать марсианские сюжеты без декораций, потому что последствия бездумного и бесконтрольного использования пестицидов выжимает все жизненные соки из земли.



Для этого не надо быть специалистом в биологии или экологом, все на поверхности, достаточно глянуть на заброшенные теплицы и выжженые поля. Главное для них - выгода, а там хоть трава не расти. Кстати, после китайцев там даже трава не растет.



Кстати, плодоовощная продукция, выращенная на этих хозяйствах, ровно как произведенное китайцами мясо, птица, рыба, молоко, яйца, масло и прочие продукты питания, опасны для здоровья человека, а выбросы от их производств сопоставимы с химическим терроризмом и биологическими атаками. Его величество КОРОНАВИРУС, тому яркое доказательство. Но кого это волнует сегодня?



Наши, (которые далеко не наши), гаджеты, автомобили, одежда, обувь и даже камера, на которую я снимаю свои фото и видео, ровно как и компьютер, на котором я пишу тексты также, как и много другое, всего не перечислить, все это сделано в Китае. Китай вокруг нас, всюду Китай, куда не плюнь везде Китай и с этим ничего нельзя поделать.



Если лет 20 - 30 назад мы воротили нос от китайского ширпотреба, то сегодня все вокруг нас это MADE IN CHINA, с той лишь разницей, что есть откровенная подделка - это для нищебродов. ибо подделка под оригинал - для бюджетников, ну и для избранных - качественная подделка, а прости господи для "элиты", очень дорогое китайское дерьмо.



Как ни странно, все ЭТО делается на одних и тех же фабриках и одними и теми же руками, но мало кто знает, что вся китайская промышленность производит более 50% брака и большая часть этого брака, практически не перерабатывается и даже не идет в утиль, а просто выбрасывается, как использованный презерватив, а там будь, что будет.



Вот, хотелось бы избежать непечатных выражений, но йдрит машу мать, когда же вы поймете, что нельзя бесконечно мусор в своей квартире, заметать под ковер! И видимо в Китае догадываются о чем-то подобном, и они стали просто выбрасывать этот мусор куда придется. На что скажу следующее, нельзя бесконечно выбрасывать отходы жизнедеятельности в окно или просто на улицу. Учитывая, что в доме ты живешь не один, а твой дом самый большой на районе, то очень скоро под балконами жилых домов скопится огромная куча, которая будет вонять, разлагаться, отравляя вокруг себя воду - которую ты пьешь и воздух, которым ты дышишь. Какой дом, а главное территорию вокруг него ты оставишь после себя? Судя по росту промышленности Китая, там об этом мало задумывается. Если дело пойдет таким образом, то наша Планета, в ближайшие 50 лет превратиться в огромную мусорную кучу, источающую ядовитые газы и зловонную жижу, а вокруг будут ходить зомби и мутанты, фильмы ужасов, тебе покажутся невинной фантазией голливудских режиссеров. А что делать потом? Переселяться на другую планету и потом засрать ее также как засрали Землю? А что, если нет рядом и в обозримом будущем другой планеты? Подыхать? Так мы уже подыхаем, ведь для COVID 19 нет разницы кого убивать, бомжа или олигарха, офисный планктон или премьер-министра, банковского воротилу или работягу. Все равны перед ним и не надо думать, что тебя лично это никак не коснется.



Так вот, дорогой мой читатель, наша планета уже никогда не будет прежней, а Мир разделился на до и после вируса, но от нас с тобой зависит, каким мы оставим нашим детям и внукам окружающий нас Мир.



Обратимся к фактам, сейчас китайцы создали для всего Мира биологическую проблему, сравнимую с мировой войной, по сути, чего греха таить, это и есть война. Какой-то придурок, выпустив вирус из пробирки, парализовал полмира. Более трех миллиардов человек оказались под домашним арестом, в противном случае их ждет мучительная смерть. Но какое они преступление совершили? Почему за китайцев расплачиваются другие народы? Отвечаю, это возмездие за наше молчание. Когда воротилы большого бизнеса, в погоне за прибылью, просто растаптывают наше будущее, уничтожая все, что хоть как-то связано со здравым смыслом, мы молчим, проявляем терпение.



На мой взгляд, что мы все больны не вирусом, мы больны другой более страшной болезнью, которая называется толерантность, которая означает, чтобы не происходило вокруг тебя, даже если тебе гадят на голову, не смей возникать и возражать, иначе тебя приравняют к нацистам или расистом со всеми вытекающими последствиями. Ах кто бы знал, как я ненавижу это слово, толерантность, согласно которой мне предстоит лишь крепко сжать зубы и теперь, все что творят вокруг меня человекообразные.



Кстати, чуть раньше я не зря сказал о зомби! Это не просто для красного словца я применил это выражение, вспомните очереди за айфонами, где люди дрались за новую звонилку. Это просто телефон, но они и есть те самые зомби! Они уже среди нас! Им на хрен не нужен этот телефон, но они хотят его получить любой ценой. Уж не знаю правда или нет, но есть идиоты которые готовы продавать себя на органы, чтобы купить новый гаджет. Разве это не зомби! Еще не вечер, господа! То ли еще будет.



А теперь немного жути, пока прохладно и все по домам сидят как мыши, но скоро лето, тепло и комарики будут разносить инфекцию, и никакая изоляция не поможет, так что, запасайтесь терпением господа, ведь коронавирусу все равно, кого убивать банкира или бомжа, депутат или бандит. Кстати, об "элите", глянь, как они попрятались, а главное они стали скупать маски, антибактериальные спреи и аппараты ИВЛ.



А вы что думаете по этому поводу? Может быть это фейк? Знаете ли вы такие случаи? Напишите об этом в комментах.



Сегодня школьники нафаршированы современными гаджетами, которые, по сути, нужны только серьезным бизнесменам, но школота дрючит их игрульками и котиками, а те у кого родители не могут позволить купить ребенку дорогую игрушку, которая кстати скоро выйдет из моды, их считают неудачниками и чморят все кому не лень, включая учителей, что отражается на психике подростка, кстати есть случаи самоубийства на почве социальной травли (моббинга).



Но помяните мои слова, как только все уляжется, Китай обязательно "подарит" Миру еще какой-нибудь геморрой, но уже посерьезнее, например, настоящую техногенную катастрофу, планетарного масштаба, по сравнению с которой COVID 19 покажется вам легкой шалостью. Не мудрено, если в результате химического или бактериологического апокалипсиса население Земли сократиться на четверть или на треть или даже на половину! Ведь китайские свалки по своим размерам в несколько раз превышают Великую китайскую стену, а мусорные полигоны уходят далеко за горизонт. Реальной статистики почти нет, но для сравнения возьмем соседнюю Россию, где ситуация с переработкой мусора, точнее с ее отсутствием, бьет сограждан прямо по самым неприличным местам.



Еще в декабре 2017 года, российский журналист Аркадий Мамонтов, выпустил фильм "Генеральная уборка", где он озвучил страшные цифры мусорных отходов в России, ну и ваш покорный слуга, вдохновившись его примером, в апреле 2018 года снял свой фильм "Грязное дело". Если будет интерес зрителей на Ютубе или отзывы в соцсетях, то я сниму продолжение, то есть документальный фильм "Грязное дело - 2, переработка".



Напишите об этом в комментариях

Ссылка на wp.me/p1oIwI-bY там вы найдете прямые выходы на продажу моих книг.



Но вернемся к Китаю, где выбросы вредных нечистот с фабрик и ядовитые отходы химических производств, отравили уже более 90% озер, они попросту уничтожены, а вокруг некогда живописных пейзажей, достойных кисти именитых художников, теперь ядовитые лужи, где на несколько километров вымерло все живое, эти водоемы уже не восстановятся никогда.



Более 30 тысяч рек в Китае опасны для жизни человека, ядовитые выбросы в мировой океан, также не несут ничего хорошего, в том числе и для соседних стран, где с экологией тоже беда.



На самом деле в этом нет ничего удивительного, а проблема эта проста - как утренний стояк, потому как для китайского руководства важен результат, захват территорий, а главное доход, все остальное не актуально и не имеет смысла об этом говорить и думать. Примерно так можно озвучить главные тезисы компартии Китая.



Во многих странах фашизм отождествляют с коммунизмом, а чем правящая элита Китая отличается от Третьего Рейха? Все почти тоже самое, кстати концлагеря и пыточные тюрьмы для неугодных, также в избытке, мы еще не вдавались в тему, куда они девают трупы умерших узников, не удивлюсь, если найдутся крематории и газовые камеры.



Китайское правительство категорически игнорирует такие сферы как экология, права человека, сохранение окружающей среды, яркий пример, сибирская тайга, так рьяно уничтожаемая китайским лесорубами, при содействии коррумпированных чиновников России.



Лес, как известно, это легкие планеты, а китайцы вырубают леса безжалостно и беспощадно, варварским способом а территория адских проплешин уже равна европейскому континенту. Результат такой вакханалии не заставил себя ждать. Стали нормой наводнения в близлежащих городах пиратских вырубок - так как нет естественного лесного водозабора, что превратило жизнь миллионов людей в ад, ведь многие потеряли все нажитое и превратились в бездомных, а "щедрое" правительство России отмахнулось от них жалкими подачками, которые еще надо умудриться получить. Лесные пожары, как правило рукотворные, чтобы скрыть реальные следы хищений также не прошли бесследно. Потерянное имущество, человеческие жертвы, уничтоженная фауна, а главное отравленный воздух и вода.



Я родился и вырос на Востоке, а в наших краях говорят: - Вода - это жизнь! Действительно, трудно спорить с мудрецами. Ну а если люди отравляют воду, они уничтожают саму жизнь на земле.



Там, где живут китайские рабочие, они поели всех лягушек, получите полчища насекомых - мухи, комары, гнус, а про рыб мутантов, в российских реках все и так знают.



Скептики скажут, что китайцы все-таки хоть что-то строят отвечу, что делают они все как правило тяп - ляп и лишь бы лишь бы и спустя рукава, качество их работ оставляет желать лучшего, все начинает сыпаться и разваливаться сразу после завершения строительства, а китайские гастарбайтеры в местах проживания творят настоящий беспредел, над местным населением, полиция их не трогает, говорят, что МВД России запретило хоть как-то задерживать граждан Китая, даже за тяжкие преступления.



В городах России, китайцы съели почти всех бродячих собак, вроде как полезное дело, хотя это спорный вопрос, но потом они сожрали почти всех дворовых кошек, и как результат нате вам полчища серых крыс, а как следствие, вместе с ними смертоносные инфекции и опасные вирусы - вернувшиеся к нам из средневековья, например оспа, чума, холера, тиф, а также целый список экзотических болезней для которых, не то что бы прививки, но еще даже название не придумали.



А теперь из личных наблюдений, живя здесь в Европе я заметил, что самые проблемные туристы, в плане чистоты и культуры - это китайцы. Многие гиды не дадут мне соврать. Если китаец купил, к примеру - мороженное, то обертку от него он не отправит в урну в двух метрах от него, он бросит ее тут же где стоит, не важно, это будет во дворце, в парке или в магазине. Если он выпил газировку или не доел пирожок, он не положит это в мусорку, которая рядом с ним, а бросит тут же на землю и ему по фигу, что если все будут делать также, то вокруг нас очень скоро будет бардак, срач и вонь. Попытки убедить китайца не делать этого, в лучшем случае заканчивается посылом тебя по известному адресу, а в худшем, он метит засветить тебе промеж глаз. Агрессивные такие засранцы, знаете ли.



Еще из личных наблюдений в Европе, что характеризует китайцев и их отношение к окружающим их людям и внешней среде.



Как-то ехал я на поезде и рядом была группа китайских туристов, явно пенсионного возраста, так вот, извините за подробности, один мужчина часто посещал туалет и явно по самой большой нужде и никогда не закрывал за собой дверь, после того как закончил свое дело. Когда ему сделали замечание, он возмутился, почему это он должен закрывать дверь после себя? Как ты думаешь, какова была реакция? Синхронно стали возмущаться его попутчики, такие же китайские бабушки и дедушки.



Вскоре конфликт заметила проводница и пыталась замять ссору, пассажиры показали ей на…, так сказать содеянное, и уже она сделала ему замечание, добавив, что за собой еще и надо бы смывать после использования унитаза, что вызвало просто гвалт негодования со стороны уже всех китайских туристов в вагоне. От себя я бы еще добавил, что надо и руки мыть после любого посещения туалета. Еще раз прошу прощения за такие подробности.



И еще один пример, кстати из этого же поезда, когда мы прибыли в пункт назначения, то другой китайский турист, выйдя из вагона и тут же встал как вкопанный в 20 см от двери, и поставил свой громоздкий чемодан, так что застопорил собой выход из вагона для остальных пассажиров. Люди в тамбуре стали возмущаться, что такое, проходите вперед и все в таком духе, а стоящий рядом европеец ВЕЖЛИВО попросил его пропустить остальных людей, ведь стоянка поезда ограничена.



Возмущению китайца не было предела! Он стал кричать, ругаться, махать руками, показывать неприличные жесты всем вокруг, тоже самое стали делать его попутчики из Китая. - Как вы смеете и все такое!



Подоспели гид и переводчик, а он все стоял на месте, они стали ему объяснять, что позади него стоят люди и хотят выйти из вагона, он стал что-то лепетать, разбрасывая слюной вокруг себя! Но убеждения - не помогли! Стоял как баобаб! Не сдвинуть! И только пинок коленом под зад, от здоровенного викинга и повторное объяснение, подзатыльником, что он здесь может потерять остаток зубов, подействовало! Китайский пенсионер ретировался, поняв, что силы не равны. А норвежский богатырь, опекаемый взглядами благодарных пассажиров, с чувством победителя покинул злополучный перрон.



Что бы отвергнуть от себя нападки коллег по либеральному цеху, еще раз оговорюсь, что во мне нет никаких националистических настроений, но не редко попытки призвать к равноправию, приравнивают к проявлению расизма.



А теперь совсем из ряда фантастики.



Помните эту шведскую девочку, которую многие считали сумасшедшей, но как оказалось, не зря ее объявили человеком года. А чего, собственно, хотела Грета Тунберг? Давайте разбираться, так ли сумасбродны были ее требования?



- Она призывала сохранять окружающую среду! И сейчас? Природа восстанавливается, а ведь заводы и фабрики остановили производства всего месяц назад. Меньше автомобилей стало выбрасывать ядовитые газы, вредные производства перестали чадить в небо ядовитым дымом.



- Она призывала людей больше сидеть дома и теперь все сидят по домам!



- Она призывала детей не посещать в школу в знак протеста и теперь все дети не ходят в школу просто так!



- Она призывала, чтобы не летали самолеты и не ходили корабли! А что сейчас? Железные птицы встали на прикол, и атмосфера улучшилась, а паромы стоят неподвижно на причале и мировой океан стал чище!



- Она призывала остановить добычу углеводородов, вот вам пожалуйста, нефть упала в цене до всех мыслимых и не мыслимых минимумов и вероятно еще понизиться, а с газом вообще смех сквозь слезы, две трубы, стоимостью под триллион долларов каждая, по сути, зарыты в землю, утоплены в море или просто разворованы.



Точно говорят, что устами младенца глаголет истина, и теперь выясняется, что эта малолетняя злючка - колючка, вовсе не такая уж и чекнутая, как нам ее пытаются представить некоторые.



Вот еще бы атомные станции обезопасить и заставить воротил мирового бизнеса уважать нашу планету и беречь жизни людей, ведь самая большая ценность, это человеческая жизнь, а не банки, яхты и виллы.



Вы можете верить в Иисуса или Аллаха, в Будду или вообще ни во что не верить, но вспомните слова Пророка, что придет Сатана и вы в него поверите, потому что он заставит вас поверить в него. Пойми меня правильно, дорогой мой читатель, главная ценность любого государства, это не нефть или газ, недра или деньги, а люди, которых надо оберегать, а не сохранив планету чистой, мы не сможем элементарно выжить, не говоря уже о будущих поколениях.



А как вы хотели? Полтора миллиарда человек в Китае, примерно столько же в Индии, кроме того, что они что-то производят и продают, они еще и засирают вокруг себя все что видят, а это уже сегодня дает свои губительные результаты.



Это касается не только Китая и Индии, есть еще страны - засранцы, это есть Бангладеш, есть та же Россия, Тайланд, Вьетнам, Северная Корея, Африка, Центральная Азия, где ситуация со свалками и вредными производствами не лучше.



Еще немного нравоучений, ты уж потерпи мой дорогой читатель, если уж Планета наша представляется как большой многоквартирный дом, и если в этом доме есть несколько неадекватных соседей, которые выбрасывают мусор в окно, вместо того чтобы отнести его в контейнер, я уже не говорю о раздельном сборе отходов. Если эти неадекватные сожители гадят в подъезде или ссут в лифте, то все жильцы должны собраться и пусть совсем непопулярными мерами, но довести до сознания негодяев, что правила социального общежития - обязательных для всех.



Но могут быть и подводные камни, в ответ на решительные действия ООН и всего цивилизованного мира, Китай может развязать мировую войну, они ответят, это не агрессия, мы просто защищаем свои инвестиции. Отдельно об "инвестициях", к примеру, некоторые России, в частности большая часть Сибири и Дальнего Востока, в китайских школьных учебниках обозначены, как китайские территории. К примеру, там также нет некоторых стран Центральной Азии и Монголии.



И в завершении, пользуясь опытом правозащитной деятельности, не могу не предложить рекомендательные меры для решения и предупреждения этих проблем.



Кто виноват, нам еще придется долго разбираться, а вот что делать, читайте ниже:



1. Созвать Совет Безопасности ООН и предъявить Китаю счета за компенсацию ущерба в связи с коронавирусом, по примеру США, ведь Белый Дом готовит счет на 20 триллионов долларов, Китаю за причиненный ущерб.



2. Мусорные свалки Китая, ровно как и Индии это бомбы замедленного действия, их техногенная катастрофа, даст еще знать о себе, поэтому, Совету Безопасности ООН надо привлечь компании из цивилизованных стран, для начала переработки мусора. Следует понять, не утилизации, а именно переработки мусора для его использования вновь.



3. Учитывая, что переработка мусора и прочих отходов производств, есть очень выгодный бизнес и практически неограниченный источник сырья, которое можно и нужно пускать снова в оборот. Есть прекрасный мировой опыт в переработке мусора. Такие сырьевые источники как пластик, стекло, металл, дерево, а главное бумага, могут быть использованы вновь, что сохранит природу вокруг нас и даст шанс для выживания будущих поколений.



4. Организации по запрещению химического и биологического оружия, поставить на контроль, все химические и биологические производства, во избежание новых геополитических катастроф в будущем.



5. Совету безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, принять Всемирную Декларацию по защите человечества от биологических, химических и техногенных катастроф, которую я готов разработать лично и предложить сильным мира сего.



А что думаешь ты по этому поводу, дорогой мой читатель? Пиши это этом в комментариях или личным сообщением в любой социальной сети



И напоследок, вот мои личные советы по коронавирусу и что с этим делать. Немного о коронавирусе в Норвегии, часть первая (https://youtu.be/AZq_I4C_rmY) и вторая (https://youtu.be/A2Zx5vOj3VM).



Искренне, Евгений Дьяконов.

Новости Казахстана