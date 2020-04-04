Образование в вирусном шоке. Как учить/учиться? - Н.Нуртазина

11:47 05.04.2020 "Нельзя нагнетать обстановку в вопросе образования". Золотые слова казминистра образования и науки А. Аймагамбетова



"Счастье всего мира не стоит слезы ребенка"

(Ф. Достоевский)



"Сейчас не везде благоприятный психологический климат, поэтому, если нагнетать обстановку в вопросе образования, то ничего хорошего от этого не выйдет", - заявил во время онлайн-конференции с родителями министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. То, что сказал министр, относится и к высшему образованию, вузам и университетам, где за последние несколько недель преподаватели находятся в состоянии недюжинного морального прессинга из-за шквала новой информации по дистанционному образованию, от постоянных требований и угроз сверху, что "если это не сделаете в срок, то будет то-то и то-то".



Я бы сказала, что шок испытывают не только и не столько обучающиеся (ученики и студенты), а сколько учителя, преподаватели вузов и колледжей. Ибо у нас всегда и во всем оказывается виноват рядовой учитель, лектор, обучающий. За то, что они, мол, не оказывают "интеллектуальные и образовательные услуги" на высшем уровне. Многие преподаватели вузов, профессора в силу возраста не могут в одночасье освоить сложные современные информационные технологии, к тому же часто подводит интернет, порой может отключаться свет (лично у меня однажды накануне утренней онлайн-лекции ночью в районе отключился свет, и были, разумеется, переживания, состоится ли утром моя лекция по ZOOM. Пусть проверят достоверность: это было в Бостандыкском районе Алматы).



Все это усугубляется тем, что в нашей системе изначально нет доверия и уважения к педагогу и ученому. Любой представитель ректората, административной части, различных департаментов руководства университетов может на тебя накричать, пригрозить выговором, потребовать через подчиненный им деканат "написать объяснительную". Мне, автору 300 научных публикаций, многих научных монографий, делающему многое в плане духовно-нравственного воспитания в стране, не раз приходилось писать эти "объяснительные" и извиняться за пустяки. Это притом, что мы довольствуемся скромной зарплатой, не сопоставимой с зарубежными вузами.



За нами, серьезными учеными и профессорами, устанавливают двойную и тройную систему слежки и проверки, постоянной бюрократической отчетности. Хотят, чтобы мы сидели 24 часа в сутки за монитором. При все уважении к IT-специалистам (куда уж без них нынче!), все же они, эти до мозга костей технари, что называется вошли во вкус и оказывают в данный момент колоссальное моральное давление на людей творчества и педагогов.



А ведь известно издавна, что главная фигура учебного процесса - учитель, педагог - на самом деле тратит огромные психологические и физические силы на то, чтобы сначала добыть знания (а они в нашем мире постоянно обновляются), а потом и удобоваримо их подать, эффективно донести о обучающихся. Многим кажется, что учитель, педагог имеет очень много свободного времени. Это - иллюзия, очень опасное заблуждение и жестокий стереотип. На Западе, в Японии, Израиле и других развитых странах давно исследовали этот вопрос и, посчитав реальные энергозатраты учителя и ученого, поняли, как нужно их беречь и ценить, поэтому им не разрешают превышать определенный порог учебной нагрузки.



За каждым школьным уроком, курсом лекций в вузах стоит большая подготовительная работа, и сам урок, университетская лекция - это реальная психологическая нагрузка, не говоря о нагрузке на голосовые связки, мозг и т.д. После медиков и службы ЧС по рейтингу стрессовости профессии идут учителя. А если к этому добавить, что в университетах педагог еще является и ученым-исследователем, который имеет большой объем обязательств в плане выпуска научной продукции, выполнения проектов, написания научных статей в престижные журналы?



Поэтому слова министра А. Аймагамбетова были, если честно, как бальзам на душу для армии педагогов, а не только родителей и обучающихся. Всегда замечала, что наконец-то многострадальную систему образования и науки возглавил умный, интеллигентный, образованный, умелый человек, который, самое главное, имеет признаки гуманного отношения к происходящему. В данном случае министр правильно заметил связь между стрессом и состоянием здоровья нации.



Врачи и ученые предупреждают, что стресс сильно ослабляет иммунитет человека. Одним карантином, гигиеной и питанием не решить проблему профилактики опасного вирусного заболевания. Полноценный сон, хорошее эмоциональное состояние также важны для того, чтобы предупреждать инфекцию. Поэтому надеемся, что руководители на всех уровнях должны заботиться о здоровье и настроении народа, и без того подавленного тревожными новостями о Covid 19 в стране, а не нагнетать обстановку и усиливать формализм, как правильно отметил министр.



В конце концов образование - это все-таки не такой жизнеобеспечивающий сектор (в плане биологического самовыживания), как медицина, полиция, сфера энергетики и продовольствия и др. Казахский народ в своей истории пережил когда-то периоды полной безграмотности и непросвещенности, когда страна голодала или воевала с вторгшимися завоевателями. Не дай Бог такой трагедии. Но надо помнить, что здоровье и психика народа, в том числе здоровье измученной десятилетиями армии учителей и многомиллинной армии детей и студентов (среди которых и без того распространена склонность к суициду) - это намного важнее, чем некие цифры и отчеты по показателями образования. И даже сама наука и знания - это ничто по сравнению даже с одной потерянной человеческой жизнью. Мир, исторический прогресс не стоят одной слезы невинного ребенка - по мнению великого гуманиста, русского писателя и философа Ф.М. Достоевского.



Н.Нуртазина,

профессор КазНУ им. аль-Фараби Источник - ЦентрАзия

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