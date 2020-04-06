Предупреждение из будущего. Только социализм спасет Кыргызстан, - Э.Джумабаев

21:08 06.04.2020 7 апреля 2010 года в Кыргызстане произошла вторая революция в новейшей истории нашего государства. Первая революция 2005 года изгнала из страны Аскара Акаева. Апрельская революция 2010 года свергла авторитарный режим Курманбека Бакиева.



Оглядываясь назад, на события десятилетней давности, задаешься вопросом о глубинных причинах второй революции в нашей многострадальной стране. Нужно постараться быть честными с самими собой, не сочинять утешительных сказочек и фальшивой мифологии. Необходимо взрослеть...



Когда в середине XIX столетия кыргызы вошли в состав Российской империи, они были родо-племенным этносом, не ощущавшим себя единым народом. В составе Российской империи кыргызы стали объектом поверхностной модернизации, выражавшейся в наступлении капиталистических отношений, гнете царской администрации, постепенном уходе традиционных структур, обнищании широких масс населения. Апогеем этого, по сути дела, колониального периода стала трагедия 1916 года - Уркун.



Началом возрождения кыргызского народа стала Октябрьская революция 1917 года. Возник СССР, а в составе его Киргизская Автономная Область (1924 г.), в 1926 г. была создана Киргизская АССР, в 1936 г. Киргизская ССР. Началось масштабное и кардинальное преобразование всей жизни. Ломались тысячелетние устои, привычный быт и уклад, приходило новое, иной раз в непонятных, казавшихся враждебными, формах. Строительство социализма не было шествием среди цветущих роз под журчание прохладных потоков. Это был тяжелейший, сложный, трагический, противоречивый процесс. Все делалось через величайшее напряжение всех сил, кровью и потом. Но все-таки социализм победил как система. Победил и объединенную Третьим Рейхом Европу. 9 мая 1945 года - не только день великой Победы над мраком фашизма и нацизма. Это еще и день подлинного рождения советского народа, Советского Союза как небывалого, нового сообщества людей, строящего принципиально иной мир, бросающий вызов царству наживы, обмана, эксплуатации, обесчеловечивания и деградации.



Советская эпоха была временем расцвета кыргызского народа. Были созданы модернистские, современные формы и виды человеческой жизнедеятельности от сельского хозяйства до госуправления, и от искусства до бытовой жизни. Возникли новые города, и кыргызские горожане, интеллигенция. Киргизская ССР в составе Советского Союза превратилась в развитую индустриально-аграрную страну с передовыми на тот момент промышленностью, сельским хозяйством, образованием, наукой, культурой, здравоохранением.



В 1991 году СССР распался. Союзные республики стали независимыми государствами и пошли каждая своим путем. Следует отметить, что по уровню общественного развития на момент получения независимости, все республики стояли примерно на одном, довольно высоком уровне. У каждой был свой шанс войти в современный мир и занять там свое место. В Кыргызстане первым президентом стал физик, академик, интеллигент Аскар Акаев. Поначалу у нашей страны был повод гордиться цивилизованным президентом, выгодно отличавшимся от бывших партократов соседних среднеазиатских республик. А трудности, обрушившиеся на Кыргызстан, казались временными испытаниями перед грядущим процветанием. В основном в первой половине 90-х царила эйфория от новых открывавшихся возможностей, от знакомства с потребительской стороной современной глобальной цивилизации. Внешняя красочная карнавальность 90-х скрывала наступление дикого капитализма. Его безжалостность смягчалась советской инерцией, пока еще высоким культурным уровнем, иллюзиями наших сограждан. Но уже в середине 90-х годов в основном была построена уродливая компрадорская система периферийного капитализма. Нарастала культурная общественная деградация, разграбление страны властными кланами, обнищание населения. Власть все больше погрязала во лжи и коррупции. Акаевский период закончился революцией 24 марта 2005 года. В стране наблюдался настоящий общественный подъем, надежды на выправление недостатков и пороков предыдущего правления, упования на развитие экономики и повышение уровня благосостояния народа. Вторым президентом Кыргызстана стал Курманбек Бакиев.



Надежды и иллюзии, рожденные первой революцией 2005 года развеялись быстро. Новый президент и клан его родственников и приближенных значительно "усовершенствовал" систему воровства, коррупции и ограбления населения, сложившуюся при президенте Акаеве. То, что предыдущий президент и его окружение сделали за 15 лет, президент Бакиев совершил за 5 лет. Было построено новое "Кокандское ханство", система произвола и уничтожения недовольных, откровенного презрения к нуждам народа, который держали за овец для стрижки шерсти и забоя на мясо, как цинично выражался сынок президента Бакиева. Терпение народа лопнуло. Волна гнева смела угнетателей и воров. Произошла апрельская революция 2010 г.



С тех пор прошло десятилетие. По меркам современности целая эпоха. Она была насыщена своими событиями, потрясениями, смыслами. В 2019 г. в нашей стране вновь чуть не произошла еще одна "революция". В чем же причина этой повторяемости, этого хождения по кругу и наступания на те же грабли?



На наш взгляд, главная и глубинная причина заключается в отсутствии подлинной государственности как проекта. Мы до сих пор по сути дела живем в остатках и формах Киргизской ССР. Но советская инерция заканчивается. А дальше пустота...



Кыргызы - древний кочевой народ. А государство в современном значении - это новоевропейская западная концепция, которую все незападные цивилизации и страны вынуждены были принять и адаптировать, чтобы сохранить независимость. Это и есть модернизация. Путь модернизации прошли Россия, Латинская Америка, Османская Турция, Япония, Китай, а в ХХ веке весь мир. Лучше всего получалось модернизироваться странам оседлой земледельческой культуры с собственным государственным опытом, с развитой наукой и философией. Кыргызы войдя в состав Российской империи получили защиту от внешних врагов, но были пассивны в смысле модернизации. Настоящая модернизация началась благодаря Советскому проекту. Произошла подлинная культурная революция. Но поскольку суверенитет союзных республик был декларативен, местная кыргызская партноменклатура не приобретала опыт государственного строительства, а послушно выполняла директивы Москвы. В лучшем случае, она научилась неплохо хозяйствовать и выполнять текущую административную работу. Таким образом, после обретения суверенитета в 1991 г. наш политический класс просто не умел управлять государством. Вдобавок, началась и с каждым годом нарастала культурная деградация. Кыргызстан стремительно терял завоевания советского Модерна.



Качество нашего политического класса, и без того невысокое, ухудшалось от президента к президенту. Власть понималась как средство обогащения в краткий срок. Никто из власть предержащих не верил в страну, народ и не собирался заниматься трудной неблагодарной работой строительства государства. Царила психология временщиков и мародеров.



Что изменилось с 2010 года? Во-первых, мир стал еще нестабильнее и хаотичнее, слабых в нем просто уничтожают, выбрасывают в помойную яму истории (пандемия COVID-19 это только начало глобальных трансформаций). Во-вторых, учитывая стремительность и неожиданность возможных потрясений, - необходимо начать строительство государства на самом деле. Не прятаться за "древность", "величие" и т.п. Так мы лишимся страны под заклинания новых "акынов". Необходима широкая работа самопознания, попросту надо изучить себя, но трезво, объективно, правдиво. Лучше всего кыргызский и другие народы Кыргызстана жили при СССР. А что такое СССР? Это социализм, это попытка построить подлинно народное, справедливое, социальное государство. Советский Союз развалила собственная элита, предавшая идеалы социальной справедливости в обмен на собственность и бесконтрольное управление своими "независимыми" государствами. Наш народ дважды выражал свое отношение к подобной элите и президентам. Значит, народам Кыргызстана ближе всего идеи свободы, равенства, справедливости, честного труда, торжества закона. Идеи социализма. Никакие политтехнологические выдумки, игра на национальных чувствах, вплоть до национализма, либеральные эксперименты не заслонят народной правды.



Апрельская революция 2010 года была грозным предупреждением из будущего. Напоминанием сильным мира сего о том, что, взрыв народного гнева развеет все миражи всемогущества и контроля. Что надо собирать этносы в гражданскую нацию евразийского Кыргызстана. Надо строить новое государство. Элита должна по-настоящему отождествиться с народом, стать подлинно национальной (не националистической!). Иначе страна может превратиться в территорию, народ в население, а Кыргызстан еще в одно несостоявшееся государство, серую зону вечной нестабильности и деградации, землю безнадежности и беспросветности. Будущее должно быть в наших руках! В этом урок революции 2010 года!



Надеюсь, мы способны к обучению.



Эмиль Джумабаев Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586196480

Новости Казахстана

