Таджикистан. Как террористы спекулируют на коронавирусе

15:17 08.04.2020 Как террористы спекулируют на коронавирусе



Принципы "двойных стандартов" как глобальное явление современной геополитики в последние десятилетия стали не только нормой жизни, но и приобрели лоск гламурности и статус "изюминки" в стратегии крупных держав в международной сфере. Помимо Сирии, Ливии, Ирака и других стран, ныне ставших "горячими точками" планеты, наглядным примером этого является ситуация с террористическо-экстремистской организацией "Партия исламского возрождения" (ТЭО "ПИВ") и ее главарем Мухиддином Кабири.



В публикациях "Радио Озоди", с легкой руки ее главного повара (ошпаза), президента радио "Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флая, ТЭО "ПИВ" и созданная ее функционерами в качестве ширмы другая экстремистская структура "Национальный альянс Таджикистана" ("НАТ") лицемерно именуются "политической оппозицией в изгнании". Им публично оказывается всесторонняя информационная и идеологическая поддержка. Кроме того, неформально ТЭО "ПИВ" и "НАТ" находятся на содержании зарубежных спецслужб. По заявлению Д.Флая, "объявление таджикским правительством ПИВТ террористической организацией нарушает общепринятые международные нормы. До тех пор, пока эта партия воздерживается от насилия и придерживается действующего законодательства страны, она является элементом политической жизни Таджикистана, и Радио Озоди продолжит освещать деятельность этой партии".



Как и почему такое стало возможным, что из себя на самом деле представляют эти экстремистские организации весьма точно раскрывает эксперт Карим Вохидов: "После того, как в 2015 году правоохранительные органы Таджикистана при активной поддержке населения и международного сообщества пресекли масштабную террористическую акцию "ПИВ", успешно провели контртеррористическую операцию по разгрому управлявшихся главарями "ПИВ" вооруженных диверсионно-террористических групп, осуществивших нападение на военизированные объекты РТ и стремившихся создать в горных районах страны террористический плацдарм, эта структура решением Верховного Суда республики была признана террористическо-экстремистской. Позже она была включена в Перечни террористических организаций, ведущиеся в РАТС ШОС, АТЦ СНГ, ОДКБ, а ее боевики в списки разыскиваемых преступников по линии Интерпола.



Основанием для этого стали полученные в рамках многочисленных расследованных уголовных дел в отношении руководящего ядра "ПИВ" и ее функционеров вещественные и иные доказательства их непосредственной причастности к организации и деятельности разветвленного террористического подполья в стране, координировавшегося и финансировавшегося зарубежными спецслужбами и тесно связанного с такими крупными международными террористическими организациями как "Исламское государство", "Исламское движение Туркестана", "Аль-Кайда" и др. В результате принятых мер костяк руководителей и функционеров ТЭО "ПИВ" были задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы, некоторой немногочисленной части террористов, в т.ч. их главарю М.Кабири, удалось скрыться за пределы республики. Однако постепенно один за другим они выявляются на территории третьих стран и в соответствии с международным правом экстрадируются в Таджикистан, где предстают перед судом.



Сегодня ТЭО "ПИВ" за рубежом представляет собой жалкий конгломерат скрывающихся от уголовной ответственности террористов, пытающихся убедить своих спонсоров и кураторов из иностранных спецслужб в якобы все еще имеющихся у них возможностях дестабилизировать обстановку в Таджикистане и открыть "горные ворота" в регион скопившимся в приграничных афганских провинциях отрядам международных террористических организаций. На самом деле, и это понимают все, в т.ч. и сами "ПИВ"-овские террористы, их время уже безвозвратно прошло. Сейчас в Таджикистане и в Центральной Азии, в целом, совершенно иная историческая ситуация, чем та, которая была в 1990-ые годы, когда "ПИВ" возглавила отряды ваххабитов и устроила многолетнюю кровавую гражданскую войну во имя насаждения средневековых шариатских порядков в стране. Тогда погибло свыше 150 тысяч таджикистанцев, свыше миллиона стали беженцами, молодая республика оказалась погружена в хаос разрухи и насилия. Наш народ тогда заплатил слишком большую цену за то, что вовремя не вырвал сорняки "ПИВ"-овского терроризма из родной таджикской земли. Но этой ошибки больше не повторится и у ТЭО "ПИВ" нет никаких шансов вновь одурачить и увлечь за собой в пропасть простых людей.



Поэтому-то эйфория главаря "ПИВ"-овских террористов М.Кабири в первоначальный период его пребывания на Западе столкнулась с суровой исторической действительностью. Его иллюзорные проекты на деньги зарубежных спецслужб создать новую Объединенную таджикскую оппозицию-2 по подобию 1990-ых годов развалились и оказались похороненными еще на стадии анонсирования. Участия в них принять никто не захотел, сложно было набрать желающих даже на роль статистов в организуемых "ПИВ"-овцами сборищах, поскольку по законодательству Таджикистана пособничество деятельности террористической организации, каковой в соответствии с решением суда признана ТЭО "ПИВ", является преступлением и карается строгими санкциями...



Как представляется, в силу этого и родился проект под названием "Национальный альянс Таджикистана". Оценивая ситуацию, эксперт Акрам Курбанов справедливо отмечает, что "ни суета вокруг возникновения Альянса, ни тем более заявленные уставные задачи ничем, кроме как красивых декораций, не являются. Из всего спектра его реальных возможностей практический результат может дать только ведение активной информационной кампании по дискредитации деятельности властей Таджикистана и манипулированию общественным сознанием. Именно это направление деятельности определил приоритетным главарь ТЭО "ПИВ" (а по совместительству и руководитель Национального Альянса - прим. авт.) М.Кабири: "Наша основная задача - довести до таджикского народа, что надо делать для улучшения ситуации… Благодаря СМИ и соцсетям это вполне возможно. Мы этим занимались и раньше, но разобщенно, без координации и без особой программы. Национальный альянс намерен объединить все имеющиеся у партий и групп ресурсы и расширить диапазон информационной деятельности. Народ Таджикистана должен получить от нас более качественную и объективную информацию, а не голую пропаганду, как делают правительственные или приближенные к властям СМИ. Это не единственный способ подействовать на ситуацию в стране, но пока самый эффективный из всех возможных. Необходимо сначала вывести народ из информационной изоляции, и только тогда он окажется готовым к борьбе за свои права".



Таким образом, М.Кабири практически открыто заявляет, что Альянс будет вести идеологическую обработку сознания граждан Таджикистана в целях нагнетания социальной напряженности в обществе и дестабилизации обстановки в стране, искажения и дискредитации работы государственных органов Таджикистана в мировом информационном пространстве, подготовки почвы для вербовки и использования граждан в своей террористической деятельности. Контуры избранной информационной стратегии и ее истинной цели предельно ясны и могут быть выражены цитатой из выступления М.Кабири о том, что Альянс готов предложить народу Таджикистана для решения социально-экономических вопросов: "Нужно определить, что или кто является основным препятствием на пути развития страны. Мы считаем, что это сама власть".



Откровенность М.Кабири наглядно демонстрирует, что нацеленность на свержение конституционного строя и является сущностной движущей силой Альянса.



Изложенное дает основания для вывода о том, что Национальный альянс - это и есть ТЭО "ПИВ", которая под новой вывеской пытается скрыть свою истинную террористическую сущность и совершенные преступления. Но следует учитывать, что со сменой названия ТЭО "ПИВ" не изменила своих преступных планов и связей с международными террористическими организациями.



Именно поэтому эксперты считают, что "заигрывания западных политэлит с ТЭО "ПИВ" и формирование под ее эгидой новых структур, наподобие "Национального альянса" может иметь плачевные результаты. В конечном итоге, вскормленные на деньги налогоплательщиков западных стран, "ПИВ"-овские террористы в любой момент могут выйти из-под контроля и обратить оружие против своих хозяев, что не раз уже бывало в истории тайных операций спецслужб. И тогда ТЭО "ПИВ" окажется настоящей занозой в самом сердце Европы, от которой будет не так-то просто избавиться".



Пока же ТЭО "ПИВ" и аффилированные с ней организации продолжают пользоваться покровительством зарубежных спецслужб и изредка устраивать маскарады со своим участием. Ими используется любой предлог для повышения собственных рейтингов в глазах хозяев. В этом ТЭО "ПИВ" превзошла даже ИГИЛ.



Так, согласно информации СМИ, с началом распространения пандемии коронавируса ИГИЛ обратилось к своим членам с призывом "отказаться от посещения Европы, поскольку там они могут подхватить коронавирусную инфекцию. В бюллетене сторонникам террористической организации рекомендуют "закрывать рот, когда зеваешь и чихаешь", регулярно мыть руки, также "вверить себя Богу и искать прибежища в нем".



Главарь ТЭО "ПИВ" М.Кабири, он же, как упоминалось ранее, по совместительству руководитель "Национального альянса Таджикистана", пошел еще дальше, разместив 25 марта в сети Интернет 10 актуальных, на его взгляд, предложений для Таджикистана "по предотвращению последствий надвигающегося кризиса, связанного с распространением коронавируса".



В их числе на четвертую позицию по значимости, видимо в силу собственной логике восприятия, он определил месседж, поражающий беспредельной наглостью и откровенным цинизмом. В частности, Кабири требует "освободить всех заключенных старше 60 лет, вне зависимости от длительности срока заключения, тяжести статьи и других показателей. Тех, кто младше этого возраста, если они не совершили тяжких преступлений и не представляют опасности для общества, освободить и перевести под домашний арест. А также для улучшения политической и психологической атмосферы в стране… " освободить членов ТЭО "ПИВ". К слову, популистский призыв "повысить заработную плату медицинским работникам, врачам, санитарам, которые находятся на передовой линии борьбы с новой угрозой", находится у главаря ТЭО "ПИВ" М.Кабири на 9-ой, предпоследней, позиции в этом списке, так называемых, "первоочередных мер по предотвращению последствий пандемии коронавируса".



На этом фоне вызывает неоднозначные ассоциации неприглядная история с мошенничеством лично М.Кабири в деле о незаконной продаже инфекционной больницы в одном из прилегающих к столице районе Таджикистана. Как отмечается в СМИ, "суть криминальной истории заключается в том, что в ходе расследования уголовного дела был выявлен факт незаконной приватизации в 1999 году и последующей продажи недостроенного здания инфекционной клиники, расположенного на территории села Навобод района Рудаки. Это недостроенное здание больницы, рассчитанной на 500 мест, с прилегающей территорией было в нарушение законодательства Таджикистана выставлено на продажу и приватизировано лично М.Кабири, а затем частично, посредством оформления фиктивных договоров дарения, продано пятерым гражданам, которые, в свою очередь, подделав документы, перепродали земли другим людям. Указанная мошенническая схема была раскрыта следствием и приговорами судебных органов причастные лица еще в 2011 году осуждены к различным срокам лишения свободы. Все, за исключением основного собственника М.Кабири, согласно условиям приватизации ответственного за достройку больницы и обеспечение ее функционирования".



Сегодня этот субъект, главарь ТЭО "ПИВ" М.Кабири, без малейшей тени смущения формулирует для Таджикистана "первоочередные меры по предупреждению коронавирусной инфекции" и вызывает бурные овации у руководителя радио "Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флая и даже членов госдепартамента западной политэлиты. Как говорится, здесь комментарии излишни. И даже пресловутые "двойные стандарты" не способны сгладить осадок и неприятное впечатление от этой отвратительной картины.



Мухаметов Гафур Бобоевич, декан факультета русской филологии ГНУ, профессор Источник - ЦентрАзия

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