Эх, яблочко-2. Сошел с боевого похода и угребает в порт приписки с зараженным экипажем флагман макрон-флота "Шарль де Голль"

23:32 08.04.2020

Французские СМИ сообщают, что на борту флагмана ВМС Франции авианосце "Шарль де Голль" началась массовая эпидемия коронавируса. Командование корабля, не дожидаясь приказа Парижа, развернуло судно с боевого дежурства в Атлантике и направило в порт приписки Тулон. С борта идут панические телеграммы и видео матросов, которые своими истеричными сообщениями сеют дополнительную панику. Точное число выявленных зараженных не оглашается, Минздрав Франции сообщает о "минимум 20 зараженных", обезумевшие моряки уверяют, что таковых гораздо больше и больных они десятками задраивают в изолированных кубриках и каютах.