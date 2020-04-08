Вышел в свет уникальный каталог денежных знаков Азербайджанской Республики в Северном Иране (1945-46)

00:27 09.04.2020

Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию новую книгу (монография-каталог) про выпуск денежных знаков Азербайджанского национального правительства (Южный Азербайджан)



От автора: Монография является результатом многолетнего труда, нацеленное к тому, чтобы работа была полезной, интересной и нужной как для начинающих коллекционеров, так и для профессионалов. Также монография будет интересна для широкого круга читателей, интересующихся историей создание Азербайджанского Национального Правительства. В процессе работы удалось собрать в едино большое количество ранее неизученных и неисследованных материалов. Благодаря этому монография стало единственным научным трудом, которое впервые отражает основные особенности и разновидности выпуска денежных знаков Азербайджанского Национального Правительства. В книге приведены практически все основные разновидности туманов цветными изображениями, многие из публикуется в первые и они ранее не были известны коллекционерам – бонистам.



Alexey Zemlyakov