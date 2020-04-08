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Вирус - это не половец и печенег, - Н.Нуртазина
01:24 09.04.2020

Если коронавирус сравнивают с печенегами и половцами, то мы можем вспомнить "красную чуму" коммунизма, пришедшую к нам из России и скосившую миллионы казахов

Странный образ использовал Президент РФ В.В. Путин в своем последнем обращении к народу в связи с пандемией. В последнее время в России часто говорят о борьбе с вирусом в образах Второй Мировой войны, когда людей вдохновляют примером победы отцов и дедов над фашизмом. Однако Президент РФ неожиданно обратился к другому образу врага, выловленному им из пучин истории - печенегам и половцам из Великой Степи. Как известно, это были союзы тюркоязычных кочевых племен XI-XII вв., которые действительно часто нападали на южные границы Руси и разоряли своими набегами. Эти кочевники были предками многих современных тюркских народов Евразии, в том числе казахов и башкир.

Однако если подходить к вопросу строго научно и стараться быть объективным, то печенеги ("баджанак") и половцы ("кыпчак") все же не дотягивают до степени "лютого врага" русских и синонима "заразы" и ненавистной чумы. За 200 лет тесного взаимодействия славяне и тюркские кочевники знали и периоды мирного сосуществования, тесных культурных связей, а русские князья часто женились на дочерях половецких ханов, чтобы повысить свой статус и авторитет. Об этом писал еще Лев Гумилев в своей работе "Древняя Русь и Великая Степь" и других трудах.

Как блестяще проанализировал "Слово о полку Игореве" Олжас Сулейменов в своей знаменитой книге "Аз и Я" (1975 г.), древнерусский язык был полон невидимых и видимых тюркизмов, а автор великого литературного памятника Древней Руси был двуязычным человеком, владевшим кроме родного языка и тюрко-половецким; также он рассчитывал при создании памятника на двуязычного читателя XII века.

Русь и Великая Степь (населенная печенегами и половцами) были не антагонистами; их взаимоотношения надо понимать в свете диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Ведь и в самой Центральной Азии степняки и жители оседло-земледельческих оазисов находились как бы во внешнем противоборстве, но по сути дополняли и взаимообогащали друг друга, формируя культурно-цивилизационную целостность.

Тему противостояния Руси и печенегов-бусурман (то же: "мусульман", т.к. часть их уже принимала ислам) муссировала в свое время Церковь. И такой взгляд отразился в древнерусских летописях. Есть разговоры, что Президент В.Путин попал под духовное влияние Митрополита Тихона (Шевкунов) и живо интересуется вопросами веры. В этом, конечно, нет ничего плохого. Более того, это добрый знак. Но порой через церковников может просочиться и вот такая, однобокая, некорректная (как научно, так и идеологически) трактовка роли тюрков в истории Руси. Надо ведь еще учитывать, что в самой многонациональной России живет немало потомков древних печенегов и половцев: это башкиры, казахи, ногайцы, кумыки и другие этносы. Их, как и нас в Казахстане может задеть, почему В.В. Путин не сравнивает всенародную борьбу россиян с пандемией с борьбой против французов Наполеона или немецких фашистов, а именно выбрал "врагов" в лице древних кочевников-тюрков.

Конечно, со своей стороны, мы тоже может предложить свои образы "исторических угнетателей" и агрессоров, и особенно пример "красной чумы" ХХ века в лице сталинизма. К сожаленью, эту чуму и заразу мы не смогли остановить, и она скосила миллионы казахов в 20-30е гг. А сколько еще продолжают ходить зараженных дурманом этой идеологии бессознательных, "бессимптомных носителей и распространителей" этого "красного вируса" до сих пор, на постсоветском пространстве? И пришла эта чума коммунизма и атеизма к нам не с неба, не с Луны или Марса, а на земле не с "китайского" востока или "мусульманского" юга, а с "русского" севера, из центров России, если быть точным.

На самом деле смертельный коронавирус лучше не сравнивать ни с какими народами и странами, даже не клеить ярлык "китайский", не создавать никакие исторические и культурные ассоциации, используя при необходимости лишь духовно-универсальные метафоры. Все человечество - независимо от этнических признаков и цвета кожи - столкнулось с новым глобальным вызовом. Как комментирует этот вопрос российский парапсихолог философ С.Н. Лазарев (к сожаленью, "нет пророка в своем Отечестве", и этот уникальный человек духовно не востребован всей нацией и тем более элитой в РФ), коронавирус - это знак от Бога, и мы все должны сделать именно духовные выводы, отрекаясь от бездушного и безбожного, материалистически ориентированного взгляда на мир и человека.

Н.Нуртазина,
доктор исторических наук
(Алматы, Казахстан)

Источник - ЦентрАзия
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