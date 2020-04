Таджикистан. Послание Лидера нации и проблемы развития просвещения, - С.Ятимов

Предисловие



Изучение ежегодных посланий Лидера нации является показателем того, что в указанных документах анализируется и оценивается положение государства. Объявляются основные направления внутренней и внешней политики страны не только в течение одного года, но и на ближайшие десятилетия.



Послания Лидера нации носят сущностный характер. Степень диалектической связи всех секторов политической системы определяется центральным субъектом государственной власти. Оценивается и комментируется ее эффективность. Выявляются недостатки. Показываются пути их исправления и горизонты национального развития на ближайшее будущее.



Необходимо изучать этот судьбоносный документ для реального понимания истории нации, достижений, общих проблем, путей, методов и способов их решения посредством возможностей всех аспектов государственности.



Очередное Послание Лидера нации Парламенту страны 26 декабря 2019 года является одним из судьбоносных документов нашего общества.



Изучение просветительских аспектов документа с учетом социальных вопросов, которые имеют созидательный характер, представляется нашему уважаемому читателю.



Экономические вопросы



Системный подход в Послании Лидера нации предполагает необходимость солидарности и сотрудничества жизненно важных государственных сфер. В нем подчеркивается иерархия, то есть определяющее качество экономики.



В этом программном документе четко разъяснены все сферы государственности - политика, социализация, наука, образование, культура, защита интересов государства в плане экономического положения и возможностей страны.



В рамках такого анализа в Послании Лидера нации особое внимание уделяется двум компонентам проблемы - силам, выступающим в качестве движущего источника производства, а также производственным отношениям.



В пределах производительных сил внимание общественности привлечено к позиции человека, процессу обеспечения и защиты его социальных интересов, ходу создания производственных объектов.



Усилия Главы государства в вопросах изучения профессий, повышения производительности труда путем эффективного использования науки, просвещения, самореализации и совершенствования средств производства являются составными частями деятельности Правительства.



Одним из основополагающих факторов, обеспечивающих поэтапные цели построения государства, является стратегическое планирование основных отраслей социально-экономического развития страны на основе растущих потребностей общества.



Разработка и принятие по инициативе и под руководством Главы государства "Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года" и "Среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы" подразумевают реализацию этих программ.



Как отмечено в Послании, "Уходящий год в истории независимого Таджикистана, благодаря достижениям народа запечатлелся в качестве еще одного плодотворного и успешного года, и именно эти документы "создали условия для того, чтобы мы проделали устойчивые шаги в направлении достижения высшей цели, то есть повышения уровня и улучшения качества жизни славного народа Таджикистана" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 3).



Несмотря на то, что в период рыночной экономики планирование не считается приоритетным направлением, научно обоснованное программирование имеет большое практическое значение, являясь залогом эффективной деятельности государственного управления.



Необходимо учитывать, что Таджикистан входит в число стран, которые по своему географическому расположению, природным запасам, имеющим важное стратегическое значение (нефть, газ, уран, золото, серебро, пахотные земли), обладают ограниченными возможностями.



С геополитической точки зрения, на протяжении около полутора тысяч километров соседствует со страной, которая уже более сорока лет сталкивается с проблемой гражданской войны и является центром террористических угроз. Таджикистан мобилизует значительные материальные, финансовые и интеллектуальные возможности для своей защиты, а также безопасности стран Центральной Азии и Европы.



В этих условиях именно интеллектуальный потенциал Правительства, правильный выбор путей, средств и способов реализации стратегии государства по обеспечению безопасности и благосостояния народа считаются основными задачами деятельности политической власти страны.



Западные ученые отметили: "Наибольшие достижения экономической мысли возникают в условиях экономического спада" (закон Бухвальда). Но, с другой стороны, "В экономике ничего нельзя понять, при условии, если у вас нет знания обо всем" (Dictionary of Economic Quotations, 1981).



На наш взгляд, эти два положения являются для ответственных за экономический аспект страны наиболее серьезными факторами правильного планирования и максимального осуществления профессионально разработанных программ.



Глава государства является выдающейся личностью мировой политики, который при обозначении своей политической позиции, экономических и социальных планов, с особой деликатностью, со свойственной мудростью, самообладанием, мужественно, по мере возможности, воздерживается от вовлечения в спор возможных оппонентов своих убеждений, что является обычным явлением.



С другой стороны, его язык и манера в высказывании принципиальных мыслей по обсуждаемым вопросам не позволяют оппонентам давать равнозначный ответ.



Такие рассуждения, при соблюдении законов логики, аргументированно отражают истинное положение дел: "В 2019 году темпы роста реального валового внутреннего продукта составили 7,5 процента. Этот показатель был обеспечен за счет роста реального объема производства промышленной продукции на 13,4 процента, сельскохозяйственной продукции на 7,1 процента, торгового оборота на 8 процентов и платных услуг на 1,6 процента" (Там же. - С. 3).



В обзоре экономических вопросов в Послании Лидера нации рассматривается принцип материальной взаимозависимости.



Когда речь идет о достоверности тезисов, то в Послании комментируется структура такой логики - ее составляющие части.



При анализе и рассмотрении доверие к представленному мнению еще больше укрепляется. Например: "Общий объем доходной части бюджета в этот период с 12 миллиардов сомони 2013 года достиг 23 миллиардов сомони в 2019 году" (Там же. - С. 3).



Одним из самых сложных вопросов, которые должно было решить суверенное государство после гражданской войны, являлось создание и укрепление доверия граждан к молодому государству. Тогда взрослое население, которое имело возможность проживать на своей исторической Родине, продолжало мечтать о советской власти. Не верило, что таджики смогут возродить свое национальное государство. Накормить людей хлебом. Обеспечить их безопасность. Представить себя мировому сообществу в качестве суверенного государства. Такое чувство преобладало, как среди большинства интеллигенции, так и среди трудящихся масс. Страх за свою жизнь, нищета, несостоятельность, угроза голода сломили веру народа в жизнь и вызвали отчаяние.



Несмотря на многочисленные трудности, география обеспечения безопасности регионов страны с каждым днем расширялась. Тем не менее, высокий уровень бедности, как и прежде, тяготил народ, и этот вопрос был одним из основных аспектов деятельности Правительства страны.



Именно поэтому, поэтапное повышение уровня жизни людей на протяжении трех десятилетий является одним из важнейших достижений Лидера нации.



Добрые дела и служение народу были и остаются истинными целями Главы государства.



Следует признать, что планы, объявленные в начале своей деятельности Президентом страны, по обеспечению продовольственной безопасности, выходу из коммуникационной изоляции и обеспечению населения электроэнергией, прозвучали как идея. Их свершение имело характер заветной мечты. Не только за рубежом, но и внутри страны многие не верили в действительность их реализации.



"Поскольку жизнь без идеалов и "идеальных ориентиров" пуста и бесцветна, а идеалы и "идеальные ориентиры" без связи с реальной жизнью всего-навсего мечты и иллюзии, постольку мы не мо-жем признавать лишь одну из альтернатив и отвер-гать другую" (Ф. Х. Кессиди. Этические сочинения Аристотеля. Аристотель. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 17). Исторический опыт доказал правильность и связь таких заветных мечтаний с реальной жизнью.



Подлинным мотивом согласия и достижения политической власти в самые трудные времена жизни общества для Главы государства являлось служение народу, поскольку в тот период мрачного физического и духовного террора, грабежей и разбоя, хаоса, разрозненности, то есть беззакония, никто не отважился и не проявил усердия управлять страной. Опытные политики самоустранялись под любым предлогом. Не только подавляющая часть местных государственных органов, но и госорганы в столице не могли исполнять свои конституционные обязанности.



Основной целью новоизбранного Председателя Верховного Совета, который одновременно возглавлял государство, была, прежде всего, защита интересов нации, многострадального народа - широких слоев населения. У благодарности короткая память. Не только нынешнее поколение, но, по крайней мере, еще тысячу лет не должны забывать об этом общенациональном героизме.



Если рассуждать с теоретической точки зрения, несмотря на решение актуальных проблем, "В этот период население Таджикистана возросло с 5,5 миллионов почти до 9 с половиной миллионов человек, то есть на 70 процентов… В то же время Правительство смогло снизить уровень бедности на 27,5 процентов" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 4).



Очевидно, что важнейшим вопросом цивилизованного мира и одним из основных факторов его развития и прогресса является первоочередное обеспечение экономической свободы.



Свободный оборот рабочей силы, товаров, денег и услуг имеет внутренние и внешние особенности - региональные и глобальные. Усилия и результаты проводимой устойчивой эффективной политики Главы государства по актуальным направлениям, связанным друг с другом, создали условия для развития и продвижения экономики страны.



Правовые нормы, регулирующие такие отношения, являются одними из основополагающих документов Правительства страны.



Доверие отечественных и зарубежных предпринимателей к свободе деятельности входит в число вышеназванных вопросов. Такое отношение укрепляет функциональные цели экономики, которая считается довольно сложной системой общества. В условиях экономического кризиса обеспечивает гарантии, отвечающие социальным потребностям народа. В Послании относительно этого заключения отмечено: "Доля частного сектора в валовом внутреннем продукте в 2013 году составляла 54 процента, а в 2019 году этот показатель достиг 70 процентов" (Там же. - С. 4).



Послание 26 декабря 2019 года является логическим продолжением теории, проверенной и подтвержденной временем политики Лидера нации в течение последних трех десятилетий.



Президент Республики Таджикистан, с учетом этих целей, в среднесрочном периоде ставит следующие задачи: Правительству также необходимо в течение 7 грядущих лет обеспечить темпы реального роста валового внутреннего продукта в год на 7-8 процентов, увеличив его объем в более чем 1,8 раза и на душу населения в 1,7 раза, и осуществить утвержденные планы по доведению до 45 процентов доли среднего класса населения и снижению уровня бедности до 18 процентов (Там же. - С. 5).



Во все времена диалог является основой отношений Правительства с простыми людьми. Такая связь только тогда становится эффективной, когда Правительство имеет точную информацию о содержании актуальных проблем, которые оно способно решать.



Основным и важнейшим средством, при помощи которого Лидер нации в течение своей эффективной деятельности реализовал стратегию своей государственности, является выражение такого отношения.



Глава государства объявил, что гарантом прогресса общества считается обретение профессий каждым трудоспособным гражданином. Для контроля за реализацией таких требований на основании правовых норм создаются все условия.



"Президентские земли" в период тотального дефицита и дороговизны спасли население страны от голода. После того, как народ обрел веру в продолжение жизни, начался второй этап - индивидуальное предпринимательство. В новейший период была заложена основа микроэкономики.



Глава государства понимал, что в отношении этой отрасли экономики будут создаваться проблемы, природные и искусственные барьеры.



Вместе с тем, он осознавал, что эта сфера будет способствовать созданию рабочих мест, привлечению народных инвестиций, пробуждению инициативы созидательных людей и самоотверженному труду.



Ввиду этого, он с уверенностью отмечает: "На встрече, которую я проводил с работниками финансовых, налоговых, таможенных, инвестиционных и банковских органов, было дано поручение разработать Налоговый кодекс в новой редакции.



Ответственным лицам необходимо при его разработке принять во внимание необходимость стимулирования отечественных производителей, упрощения налогового администрирования и улучшения инвестиционного климата. Мы должны уделять серьезное внимание развитию частного сектора и создать единую правовую основу для всех участников экономической деятельности, независимо от форм их собственности" (Там же. - С. 5-6).



Местные и зарубежные аналитики экономических вопросов справедливо подчеркивают, что очередное Послание было своего рода отчетом в плане реализации избирательной программы.



Несомненно, при анализе и подведении итогов экономического развития страны за последние семь лет, которые подкреплены аргументами и внушающими доверие цифрами, Глава государства с удовлетворением отмечает: "То есть показатели, предусмотренные в 2013 году программой кандидата в Президенты Республики на 7 лет, в целом, были выполнены" (Там же. - С. 4).



Как было отмечено, Правительство страны считает одним из важнейших путей повышения экономики страны развитие средств производства и производственных отношений.



В этом направлении уделяется особое внимание вопросам повышения производственного опыта людей, знаний и навыков освоения новых технологий.



Отмечается, что развитие общества зависит от степени расширения средств производства.



Однако качественное продвижение средств производства является не только исключительно материальным понятием, в современных условиях необходимо как можно больше опираться на духовные ресурсы. Поэтому в Послании отмечено: "Правительству страны поручается в дальнейшем первостепенное значение придавать качественным аспектам роста национальной экономики, укреплению человеческого потенциала, организации производства конечной продукции путем широкого использования современной технологии и внедрения инноваций, повышению экономической активности населения, совершенствованию системы поддержки предпринимательства и инвестирования и расширению цифровой экономики" (Там же. - С. 4).



Важнейшим свойством Послания Лидера нации является постижение, решение общественных проблем - прогресс экономической, социальной сферы, национального самосознания и самопознания посредством науки и образования.



Роль науки и образования



В Послании дальнейшее развитие области науки и образования объявлено приоритетной задачей Правительства Республики Таджикистан.



Требующие пристального внимания вопросы развития науки и образования, на наш взгляд, состоят в том, что знание и просвещение являются основой обеспечения устойчивости конституционного строя, мира и стабильности: "На нынешнем этапе развития Таджикистана сферам науки и образования придается первостепенное значение, потому что они играют ключевую роль в деле укрепления основ демократического, правового и светского государства" (Там же. - С. 22).



Слова Лидера нации совпадают с мнением Аристотеля, одного из величайших ученых древней Греции, который две тысячи лет тому назад утверждал: "едва ли, кто-нибудь будет сомневаться в том, что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государ-ствах, где этого нет, и самый государственный строй терпит ущерб. Ведь воспитание должно со-ответствовать каждому государственному строю; свойственный каждому государственному строю характер обыкновенно служит и сохранению строя" (Аристотель. Политика. - М.: РИПОЛ классик, 2010. - С. 535). В продолжение великий ученый подчеркнул, что тип воспитания порождает тип государственности. Он также напоминает: "всегда лучший характер обеспечивает лучший вид строя" (Там же. - С. 536).



Безусловно, характер является продуктом воспитания. Эта истина для истории звучит как аксиома. После Бухарской революции (1920) противники государственного строя и сторонники довольно ослабшего и отсталого феодального государства мангытских эмиров - основателей басмаческого движения видели в явлении новой школы и учителях своих кровных врагов. С особой жестокостью они совершали убийства преподавателей этих школ. В новейшей истории - в период гражданской войны и за несколько лет до чудовищных событий школа и учителя были мишенями для фанатичных мулл. В образе познания, просвещения, разума последние видели разоблачителей их истинных целей и мерзких поступков.



Величие Лидера нации, высшая созидательная мудрость, забота о настоящем и будущем нации проявляются в том, что он объявил школы, высшие учебные заведения, научные учреждения основным фундаментом национальной государственности.



В связи с такими требованиями, следует с критической точки зрения относиться к содержанию учебных пособий - учебников начальной и средней школы, высших учебных заведений, научно-образовательных учреждений, научно-гуманитарных исследований Академии наук. Быть более требовательными. Привести их в соответствие с нормами Конституционного строя - национального государства. Сочетать с опытом и созидательными ценностями цивилизованного мира.



В этом случае небрежность и двойственное отношение не будут способствовать стабильности общества.



Светское правительство, в качестве одной из важнейших основ государственности, не противостоит религии, как внушают противники конституционного строя в силу своих корыстных и властолюбивых целей. С научной точки зрения не справедливо считать истинную светскую сущность для цивилизованного таджикского народа политической теорией и практикой стран Запада, навязанным явлением.



Именно вся история таджикского народа, насчитывающая более шести тысяч лет, на примере литературных и научных произведений, героизма во имя сохранения таджикского языка, национальных традиций, обрядов и праздников, в то время, когда таджики обрели государственность, стала национальной идеей. Но не какая-либо другая политическая теория, идеология и практика. Сохранение нации и языка включает в себя фактический светский элемент. В противном случае, страна должна была бы находиться в составе какого-нибудь халифата. Потеряла бы возможность представлять себя под названием Таджикистан на международной арене.



Известно, что органические и неорганические проявления - природа, общество и разум могут существовать в рамках определенных систем. Системное понятие "народ" включает в себя эти термины по качественным признакам. Живет в контексте правовых понятий государства. Имеет общие традиции и обряды, язык и культуру. Состоит из различных слоев общества, каждый из которых имеет определенные цели и намерения. На самом деле, под термином "народ" подразумеваются трудящиеся массы. Передовые слои общества входят в них. Составляют неделимую часть народа. Если их планы, цели, намерения и деяния гармонируют с развитием, ростом благосостояния и улучшением жизни народа. Если они готовы на самопожертвование во имя развития и защиты целостности родной земли. Быть образцом. Своим поведением напутствовать большинство людей на самоотверженность.



В прогрессивной философии Запада, когда определяют понятие "нация", имеют в виду ее важную и передовую часть "existence of common idеology" (идеологическая универсальность) - наличие ценностей, чаяний и единой духовной направленности.



Само понятие "нация" (народ) с перечисленными признаками олицетворяет собой светский смысл как определяющую часть. Этот термин, в то же время, бесспорно, подразумевает энтропию (не названный прямо термин, но принятый во внимание) истории как неопровержимое доказательство, то есть как аксиому. Одним словом, нация является самодостаточной (selfsufishient) реальностью и общественным явлением. Другими словами, объект, существующий реально, то есть независимая система. Не нуждающийся в других. По всем признакам может себя защищать. Комплекс взаимосвязанностей, который не только не зависит от иностранных элементов, но и способен представить собственное "Я". В случае необходимости самостоятельно избегает другие силы, внешние влияния, являющиеся весьма организованным объективным явлением. Это называется самосознанием, в целом - национальным самосознанием.



Обратное явление наблюдается в мировом сообществе - в Афганистане, Сирии, Ираке, Тунисе, Йемене и некоторых других странах. События девяностых годов прошлого века в Таджикистане, некоторые кровавые преступления новейшей истории, в том числе попытки государственного переворота со стороны террористической организации "Партия исламского возрождения", указывают на дефицит понимания собственных национальных интересов ее членами.



Лидер нации прилагает огромные усилия и создает условия, чтобы каждый испытал себя и свою судьбу, следовал собственному предначертанию. Это касается всех слоев населения, в том числе подрастающее и молодое поколение. В этой связи в Послании отмечено: "В текущем году за счет всех источников финансирования было построено и сдано в эксплуатацию 130 общеобразовательных учреждений с более чем 32 тысячами посадочными местами на общую сумму 500 миллионов сомони" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 22-23).



Исследователь биографии одной из величайших личностей мира - президента США Теодора Рузвельта - пишет о его качествах: "Теодор Рузвельт - могучий, талантливый политик, по-своему дальновидный, властный, с созидательным потенциалом, мастер обращений, как к массам, так и к отдельным личностям" (А. И. Уткин. Теодор Рузвельт. - М.: Эксмо, 2003. - С. 2).



Народ Таджикистана и мировое сообщество наблюдают такие качества Главы государства уважаемого Эмомали Рахмона.



В тех направлениях, которые не могут быть полезны для предпринимателей в среднесрочной перспективе, однако для настоящего и будущего нации такая инициатива имеет жизненно важное, судьбоносное и фундаментальное значение, именно за ценность слов Лидера нации они готовы мобилизовать свои материальные и духовные возможности. Потому что они считают себя плотью этой нации. Своими действиями поддерживают созидательную и просветительскую политику Президента Республики Таджикистан.



О поддержке верных сынов нации Глава государства с большим удовлетворением и гордостью напоминает: "В 2019 году 32 учреждения с почти 10 тысячью посадочными местами на сумму более 122 миллионов сомони были построены за счет щедрых предпринимателей и граждан, и их вклад в строительстве, ремонте и реконструкции учреждений сферы образования и других секторов с каждым днем возрастает. (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 23).



Такое великодушие является результатом авторитета, непосредственного влияния высших личностных качеств Главы государства на активные слои населения на самых сложных этапах построения национального государства.



Его искренность и бесконечное доверие к народу, верность в выполнении своих обещаний, непоколебимость по отношению к выбранному пути, обеспечение мира, единства, устойчивого национального развития, невзирая на проблемы, угрозы и опасности, являются основными факторами самопознания и самосознания различных слоев населения.



Созвучие инициатив Лидера нации с чаяниями народа придало серьезный импульс реализации гармоничных для страны планов.



Вместе с тем, следует подчеркнуть, что образовательные учреждения в Республике Таджикистан, как на среднем, так и на высшем уровне строятся и используются на основе принятых международных норм.



Прогнозирование процесса развития и растущих потребностей общества во взаимосвязи с ростом населения, улучшение условий жизни людей, повышение уровня жизни населения в соответствии с социальными потребностями времени является основным планом политического руководства страны.



Сфера образования в этом случае занимает определяющую позицию. В связи с этим, Глава государства отметил: "В 2020 году запланировано строительство 181 общеобразовательного учреждения на 54 тысячи посадочных мест в объеме 900 миллионов сомони.



До празднования 30-летия Государственной независимости будет создано 128 дошкольных и 338 общеобразовательных учреждений, и в целом 1332 учебных и дошкольных учреждений будут отремонтированы и реконструированы" (Там же. - С. 23).



Как было отмечено, Лидера нации в плане реализации его стратегических целей поддерживают народные массы, особенно предприниматели.



В связи с этим, Глава государства выразил удовлетворение их великодушием: "От себя лично и от имени Правительства Республики Таджикистан выражаю искреннюю благодарность всем жителям страны, в том числе отечественным и зарубежным предпринимателям и другим меценатам, которые по призыву Главы государства вносят патриотический вклад в строительство и реконструкцию дорог, мостов, социальных объектов, в том числе учреждений образования, культуры и здравоохранения, производственных предприятий и цехов, водопроводов и другие благие дела" (Там же. - С. 23).



Такое справедливое отношение, проявление доверия, выражение благодарности со стороны Лидера нации в отношении эффективности труда предпринимателей воодушевляет соотечественников на активное участие в созидательном процессе. Поддержка патриотических инициатив, уважение к самоотверженному труду наиболее активных представителей независимого государства является важнейшим фактором пропаганды и агитации молодежи, всего народа к служению и верности Родине.



Требования к воспитанию и обучению



В связи с условиями обучения и воспитания, которые Глава государства предоставил для развития науки и образования, в Послании ставятся серьезные задачи по улучшению сферы обучения, воспитанию подрастающего поколения и молодежи. Подчеркивается, что качество работы средних и высших учебных заведений должно соответствовать постоянно растущим требованиям экономического и социального развития, мировоззрению членов общества, познанию и пониманию реалий природы и общества: "Руководителям и работникам сферы образования необходимо в ответ на заботу и поддержку государства и усилия патриотически настроенных лиц поднимать уровень, и улучшать качество обучения на всех ступенях образования" (Там же. - С.23).



Но один момент вызывает сожаление: несмотря на то, что государство предоставляет для воспитания подрастающего поколения все условия в соответствии с признанными нормами, уровень и качество знаний выпускников общеобразовательных средних и высших учебных заведений не соответствуют требованиям дня - рыночной экономике, освоению передовых технологий, фундаментальным знаниям отраслей права и других гуманитарных направлений.



Основные факторы роста безработицы, усиления чувства фатализма, зависимости, ненужности для общества, разочарования, отчаяния, обращения к слишком дешевому схоластическому мировоззрению и влияния экстремистских настроений на молодые умы выражаются именно в этом.



С дипломом высшей школы многие молодые люди входят в жизнь неподготовленными, воспринимают мир, сообщество не так, как оно существует в реальности, субстанционально и объективно.



При восприятии окружающей среды подлинное качество предмета само по себе не отражается в их сознании. Для этого необходимы знания, которые впоследствии будут подтверждены на практике. В случае нехватки научного представления объективный характер предмета воспринимается в субъективной форме. Человеческий разум от явлений к сущности продвигается через определенные промежутки времени. Индивидуум создает проблемы для себя, окружающей среды и общества.



Определенные люди, экстремистские партии и движения, геополитические игроки целенаправленно и скрупулезно изучают состояние получения знаний, нравственности, свойства и характер каждой нации. В качестве важного открытия выявляют слабину в их мировоззрении. Для себя и против избранной в качестве мишени нации из числа простодушных и неразумных представителей той же нации под лживыми лозунгами создают боевиков. Основатели научного материализма пришли к заключению: "И надо сказать, что прирожденные ограниченные головы бесспорно образуют самый многочисленный класс людей ... (К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. - М.: Политиздат., 1988. - С. 283).



Положительные и обнадеживающие выводы - изучение наук, просвещение, приведенные цитаты носят предположительный характер. Это - не твердое обещание. Это связано с характером и волей человека. Требует тяжелого труда, душевных свойств и благоразумной воли. Изучать науки, таким образом стать полезным для себя, членов семьи, общества и нации - не может быть простым делом.



Френсис Бекон (1561-1626), великий английский ученый подчеркивал: "Всякое же знание представляется нам расположившимся на крутых и высоких горах, ибо, будучи явлением возвышенным, оно по праву рассматривается помещенным где-то высоко на верху, от куда оно с презрением взирает на невежество и может, как с вершины горы, далеко и на широком пространстве видеть все вокруг" (Ф. Бэкон. Сочинение в двух томах. Т. 2. - М.: Мысль, 1978. - С. 292).



В ходе Послания, с выражением тревоги было озвучено поверхностное отношение к изучению наук и образованию: "Согласно анализу, в последнее время отдаление от чтения книг среди учеников, студентов и педагогов стало одним из вопросов, вызывающих беспокойство" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 25).



Истинная причина упадка великого государства Саманидов, трагедии таджикской нации при басмаческом движении в 20-х годах, явления антинационального движения под маской "моджахедов" в 90-е годы ХХ века в Таджикистане, широко распространенного проявления теории и практики терроризма и всех других бед кроется в "почетной неграмотности" современного общественного сознания части народа. Неграмотность - это трагедия. Конечно, когда речь идет о знаниях и грамотности, подразумевается научное представление, испытанное на практике. Никакое другое знание или представление.



Аристотель указал: "государство принадлежит к тому, что существует по природе, и что человек по природе своей есть существо политическое" (Аристотель. Политика. - М.: РИПОЛ классик, 2010. - С. 29). Иными словами, здоровый человек, независимо от положения и социального статуса, представляет собой явление, которое не может быть далеким от политики. Человек сплошь состоит из политики. Известный ученый-материалист особо подчеркивал: "Неграмотный человек стоит вне политики. Сначала его необходимо обучить азбуке. Без нее (грамотности - С. Я.) не может быть политики. Без него (изучения наук - С. Я.) есть слухи, сплетни, сказки и предрассудки, а не политика".



Существует только наука, под жестоким, но справедливым давлением которой все явления природы, общество и разум теряют свою загадочность. Подчиняются его величеству Человеку. Служат ему. Как показывает мировой опыт, нет другой такой силы или опоры. Гегель по этому поводу конкретно отмечал: "В скрытой и тайной сущности мира нет такой силы, которая могла бы противостоять давлению науки: она должна открыться перед наукой, представить всю глубину своего многообразия и позволить использовать ее" (Г. В. Ф. Гегель. Сочинения. Т. 1-14. - М-Л.: Мысль, 1929. - С. 9).



Другими словами, знание - это средство для приближения, вхождения в сущность - действительность. Условия ее освоения - в школе, в изучении наук. И зависит, прежде всего, от воли обучаемого, а затем от квалификации и ответственности преподавателя.



Каждый имеет право взращивать в своем сознании чувство существования единой истины, закалять его, иногда гордиться им, но реальное положение предмета, которое, безусловно, существует вне его сознания, к сожалению, или к счастью, останется неизменным.



Осознавая большую ответственность, Лидер нации поручил структурам образования и науки, другим ответственным лицам: "Также усилить контроль за освоением учениками современных знаний, побуждать подростков и молодежь на чтение художественных и научных книг, укреплять их творческие способности" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 24).



Сфера освоения фундаментальных наук



В предисловии к книге "Ибн Сина. Избранные философские произведения", говорится: "Имя Абуали Ибн Сино (Авиценны) - уроженца Бухары занесено в историю мировой культуры. Это не случайно. Он признан наряду с величайшими средневековыми учеными-энциклопедистами. Его объемное научное наследие охватывает различные направления: философию, медицину, математику, астрономию, ботанику, горное дело, языкознание, поэзию и музыку" (Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М.: Наука, 1980. - С. 3).



Сам Абуали ибн Сино разделяет теоретические науки на три группы: "Первая - наука высшей степени или исходная наука, ее также называют наукой, которая существует вне природы. Вторая - средняя наука, математика. Третья - наука о природе" (Там же. - С. 3). В продолжение Абуали ибн Сино подчеркивает: "Из всех наук для человека более понятной и близкой является наука о природе, но в ней много непонятного" (Там же. - С. 27).



Из всех талантливых качеств Абуали ибн Сино его гениальность (по определению Садриддина Айни) проявилась в области медицины. То есть, речь идет о знаниях в области точных наук.



Необходимо напомнить, что книгу (Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М.: Наука, 1980) в окончательном варианте подготовила к изданию Академия наук Таджикской Советской Социалистической Республики и с неимоверными усилиями издала в Москве.



Составители и редакторы в предисловии книги при представлении личности Абуали ибн Сино - ученого и мыслителя мирового уровня ограничились только названием места его рождения, к сожалению, воздержавшись от указания его национальности - таджик.



Этот факт, безусловно, имеет свои причины.



Но следует обратить внимание на стиль и содержание информации, опубликованной в период правления И. В. Сталина в крупнейшем и надежнейшем словаре "Большая Советская энциклопедия", в отношении великого ученого: "Ибни Сино (латинизированная форма Авиценна, годы жизни около 980-1037 - С. Я.) - величайший таджикский философ, естествовед, врач, математик, поэт, независимый и неповторимый мыслитель. Родился в селении Афшана, вблизи Бухары, центра государства Саманидов. Отец И.С. Абдулло - из таджиков Балха, в Бухаре был служителем финансовой сферы. Мать И. С. - таджичка, Сетард или Ситорабону из с. Афшана. В 985 году данная семья переехала в Бухару на постоянное место жительство" (Большая советская энциклопедия. Второе издание. Государственное научное издание "Большая советская энциклопедия". Том 17. - С. 257).



Как известно, в тот период на издателях и редакторах лежала огромная ответственность за недопущение ошибок в произношении или написании букв. В таком авторитетном издании материал должен был иметь характер аксиомы, и только такие статьи получали разрешение на публикацию.



Примечательно, что в этом авторитетном справочнике советского периода, на страницах 256-257 помещен большой портрет Абуали ибн Сино - величайшего сына таджикского народа. Издание включает более 50 томов. Редко кто из мировых ученых удостаивался подобной чести в таком издании.



На второй странице "Большой советской энциклопедии" указано: "Том подписан к печати 30 октября 1952 года". Прошло около семидесяти лет после ее издания. Но до сих пор никто не подверг сомнению правду, изложенную в книге.



Ответственным редактором энциклопедического словаря является академик Академии наук СССР Б. А. Введенский. В редакционную коллегию вошли двадцать пять известных ученых страны, в том числе академик Г. В. Келдыш, величайший специалист в области точных наук, ставший впоследствии президентом АН СССР (1961-1975).



Можно с уверенностью утверждать, что статья об Абуали ибн Сино в указанной энциклопедии была подготовлена Президентом Академии наук Таджикистана Садриддином Айни.



Язык и стиль подачи информации, берущие начало из мудрости, характера и героической воли этого неординарного ученого мирового уровня, отражены в "Большой советской энциклопедии" в качестве характеристики, биографии и родословной Абуали ибн Сино.



Садриддин Айни, вникая в сущность вопроса, восстановил историческую реальность, связанную с политической властью той эпохи, которая пользовалась доверием и уважением народов планеты. Таким образом, положил конец возможным спорам в отношении правды о биографии ученого всех времен и народов, являющегося гордостью таджикского народа.



"Нетрудно хвалить афинян среди афинян" (Сократ. Большая книга мудрости. - М.: Эксмо, 2015. - С. 49). Но важно, чтобы мы, прежде всего, имели волю профессионально защищать свои национальные интересы за пределами нашего государства. Показывать это на практике. В случае необходимости использовать достоверные источники международного значения.



Несмотря на то, что естественные науки находятся в неразрывной связи с точными науками, Кант считал: "В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть математики".



Г. В. Ф. Гегель понимает степень развития человека в его умении отдаляться от природы: "Человек, как единственное существо, обязан бороться против тех условий, которые перед ним ставит природа. Духовный долг человека - это получение независимости путем усилий, деятельности и интеллекта. Поскольку человек по своей натуре зависит от многих факторов: он должен защищать свое естество собственной душой и правомерной способностью. Таким образом, освободиться от зависимости природы. (Г. В. Ф. Гегель. Философия религии в двух томах. Т. 1. - М.: Мысль, 1975. - С. 403). Свои мысли он завершает выводом: "Добропорядочность (Rechtschaffenheit) человека заключается именно в этом" (Там же).



Свою теорию немецкий ученый выразил в знаменитом произведении "Философия религии". Он был последователем праведной католической религии, и конечно, набожным человеком.



Но когда речь заходит о знании, разуме и мудрости, в частности об интересах нации, он, как ученый, мыслитель, настоящий здравомыслящий интеллигент и созидатель нации, подвергает критике божественные позиции. Выходит за рамки своих религиозных убеждений. В связи с вышеописанной теорией, подчеркивает: "В противовес светской обязанности религиозная ответственность требует, чтобы человек не вел себя таким образом и не подвергал себя нагрузкам.



В итоге отвергается любой вид деятельности, связанной с предпринимательством, промышленностью и пр.; не нужно, чтобы человек ставил перед собой такие задачи. Но необходимость в этом случае, как результат разума и смекалки, лучше такого религиозного мировоззрения" (Там же. - С. 404).



Это - пример высшего поведения национальной интеллигенции, отрицающей качественные выводы всемирно известного материалиста об "интеллигенции" своего времени в сложный период истории нации (письмо Максиму Горькому, 15.09.1919).



Гегель, как представитель поистине исторической нации, рассудительный человек, обладающий уникальным опытом управления государством, созидательный дух которого, несмотря на крупные трагедии, не сумела побороть ни одна внутренняя или внешняя сила, считает важной роль государства в обществе, во всей стране, в частности при регулировании отношений религии и общества. Он считает государство единственным учреждением, которое с использованием всех имеющихся средств должно обеспечить торжество Разума и Мудрости в обществе.



Назначение, главные задачи государства видит именно в этом: "Наивысшая духовность проявляется в том, что в нем восторжествует всеобщая мудрая воля" (Там же. - С.404).



Сущность духовности - литература и культура таджикского народа опирается на науку и мудрость. Об этом писал академик Академии наук СССР П.Н. Федосеев: "Значительный интерес представляют теоретико-познавательные идеи Ибн Сины. Его теория познания основывается на убеждении в познаваемости мира силами самого человека, в противоположность господствовавшим в то время в мусульманских странах религиозно-философским построениям, в которых вера в чудеса, совершенно недоступные человеческому пониманию, занимала, по существу, центральное место, Ибн Сина выступил страстным защитником разума, утверждал необходимость рационального осмысления всех явлений и процессов, открытых человеческому сознанию" (Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. - М.: Наука, 1980. - С. 4).



Можно с уверенностью утверждать, что смысл, содержание и истинную сущность Послания Лидера нации составляет такая логика.



Руководитель государства справедливо считает, что за последние несколько лет естественным наукам, без которых невозможно экономическое и социальное развитие общества, не уделяется должного внимания наравне с нынешними и перспективными социальными нуждами.



Действительно, долгое время считалось, что природа таджикского народа более склонна к гуманитарным наукам. Даже известные ученые, базовой специальностью которых была физика или математика, позднее поменяли направление своих исследований на гуманитарное. Защитили диссертации в этих сферах. Отдалились от своей специальности.



Это явление не кажется естественным, отвечающим социальным нуждам, которые являются основой определения направлений научных исследований.



Необходимо положить конец такой ситуации. "Каждый создан во имя дела" (Джалолиддин Руми). "Нельзя научиться стихосложению" (Л.Н. Толстой). Специалистов сферы точных наук весьма мало. Их нужно выявлять, беречь и воспитывать.



С глубоким осознанием социальных потребностей особое внимание в Послании уделено изучению фундаментальных наук. Использование фразы "расширение технического мышления", ее связь с точными науками является ярким примером научной и практической значимости этого судьбоносного документа, поскольку без знания математики, физики, химии и биологии невозможно иметь единое представление о явлениях природы и окружающей среды. Эмоции, равные действительности, не могут возникнуть в сознании человека.



Именно благодаря развитию знаний в области технических наук, создаются условия, возможности позитивных изменений и приведения в соответствие с жизненными потребностями ресурсов, которые хранит в себе природа со свойственной ей жесткостью, безжалостностью и беспощадностью.



Государственная политика в этом отношении, как явствует из Послания Лидера нации, имеет материальное свойство. Развитие общества возможно только с помощью инструментов, которые создали сами люди. Нравственные и психологические средства, а также методы убеждения, к сожалению, не смогли доказать свою эффективность в этом деле, как мы познали на жизненном опыте.



Социальная жизнь, несмотря на бесконечные, неустанные, целенаправленные притязания авторов и сторонников окаменевших идеологий и практик, признает полезный опыт.



Общество, избегающее средств повышения эффективности интеллектуального и умственного труда, остается в рамках невыносимой физической работы, и как следствие, в "почетной отсталости".



Принимая во внимание актуальность и важность такой ситуации, Лидер нации в Послании объявил: "В связи с этим предлагаю с целью большего улучшения налаживания изучения естественных, точных и математических наук, а также развития технического мышления подрастающего поколения 2020-2040 годы объявить "Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 24).



Субъектам, ответственным за это направление, конкретно предписано: "Министерству образования и науки, Академии наук и другим министерствам и ведомствам, в структурах которых имеются образовательные учреждения, поручается в течение 3-х месяцев представить Правительству страны план мероприятий по этому вопросу" (Там же. - С. 24).



Несомненно, при реализации двадцатилетней программы по изучению точных предметов будет определена роль отдельных слоев общества, начиная с родителей и детского сада, государственных структур, средств массовой информации, то есть каждого в пределах своей компетенции, для обеспечения эффективности этого жизненно важного плана.



Развитие точных наук необходимо еще и потому, что они помогают не только совершенствовать мышление, но и конкретизируют мировоззрение человека в других сферах, в том числе в научном изучении общественных событий.



Изменение или сохранение математических, физических, геометрических величин не зависит от воли и желания людей, которые в рамках своих индивидуальных, групповых, классовых, партийных и религиозных интересов представляются слишком "умными".



Обращение к изучению точных наук и получение от этого эффективных результатов выражено в Послании Лидера нации в следующей форме: "Также предлагаю ежегодно проводить республиканские, областные, городские и районные олимпиады по естественным, точным и математическим наукам на всех ступенях обучения, а министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов материально и морально поощрять победителей конкурсов" (Там же. - С.24).



О таджикском языке



За последние три десятилетия в отношении родного языка была выражена наиболее достойная похвала, звучали искренние призывы к его изучению, освоению и использованию во всех сферах государственности, равным которым не было за последнее тысячелетие. И быть не могло.



Эти инициативы имеют огромное политическое, социальное, духовное, культурное, идеологическое и, наконец, международное значение.



Впервые один из самых могущественных языков - таджикский, в качестве полноценного субъекта и великого достижения цивилизации, прозвучал на весь мир мужественным голосом с трибуны ООН.



Эта новая страница истории развития и торжества таджикского языка является результатом всемерного и вечного служения Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.



Достоинство таджикского языка занимает определяющую позицию в политике Главы государства.



Он объявлен в качестве национального менталитета, назван главным фактором достижения государственной независимости, основополагающим фундаментом национального самосознания и самопознания: "Почитание родного языка является фактором, истоки которого находятся в незыблемости национального единства и в устойчивых ветвях государственности. Ибо сладкозвучный, певучий и поэтичный таджикский язык обеспечил бессмертие таджикского народа" (Мудрые мысли и изречения Президента Таджикистана, Основателя мира и национального единства - Лидера нации Эмомали Рахмона. -Душанбе: ООО "Контракт", 2017. - С. 114).



Родной язык в учении Главы государства интерпретируется как "символ государственной независимости", "важнейший элемент, олицетворяющий существование нации", "образ и имидж нации", "национальное духовное наследие", "язык политики, науки, культуры, законодательства, дипломатических отношений", "образ солидарности и реальной сплоченности жителей Таджикистана", а также подобными высшими терминами. И подчеркивал: "Язык является важнейшим элементом существования каждой нации. В связи с этим, стремление к возрождению и наполнению национального языка в качестве государственного языка и обязательного его соблюдения во всех организациях и учреждениях страны является законным и весьма важным предписанием" (Там же. - С. 116).



В Послании Лидера нации, как политическом и правовом документе, такое уважение, отношение и требование выражается конкретным образом: "Мы должны любить сладкозвучный и поэтический таджикский язык как нашу мать и Родину, оберегать его как бесценную жемчужину нашего бытия" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: "Шарки озод", 2019. - С. 25).



Наряду с этим, Лидер нации с целью просвещения, получения доступа к науке, достижениям техники и культуры народов мира путем изучения иностранных языков, отмечает: "Мы должны придавать первостепенное значение изучению русского и английского языков как языков международного общения" (Там же. - С. 25).



Чтение книг



Величайшие мысли, выраженные в научной и художественной литературе таджикской нации, сводятся к "обращению к жемчужине культуры" - чтению книг.



Просветительские идеи Лидера нации, почитание науки, образования, овладения профессиями и ремеслами, неустанного труда интеллигенции, его постоянный акцент на пропаганду изучения наук и приобретение профессионального мастерства требуют отдельного исследования. В деятельности Главы государства этот вопрос охватывает теоретические, практические и политические аспекты.



Воплощенные в слова мысли Лидера нации являются логическим продолжением мудрых изречений и высказываний, дошедших до нас из седой древности от наших великих поэтов, ученых, мыслителей и философов, занимающих место в одном ряду с признанными гениями человечества. Вот эти их бессмертные изречения, на протяжении веков блещущие, как жемчужины: "Знание - это яркий светоч в сердце", "Лучше всех кладезей - просвещение", "На мир взгляни разумным оком" (Абуабдулло Рудаки), "В этом мире тот силен, кто крепким умом наделен" (Абулькасим Фирдавси), "Коль знания и мудрость ты найдешь, то и радость в жизни обретешь", "Просвещенье - для ран любых леченье", "Кто науками владеет, тот и добро делать умеет", "В царстве разума я есть и буду король, коль ко знаниям всяким я знаю пароль", "Если по душе тебе язык египтян, взгляни на мой - он тоже без изъян", "Всю жизнь ты к знаниям стремись, и всегда достоинству учись" (Низами Ганджави).



Смысл напутствия Лидера нации в вопросах изучения науки заключается в постижении жизненной правды, понимании истинных факторов возникновения и развития явлений природы, общества и сознания, достижении сбалансированного умозаключения о реальности, облегчении и развитии жизни общества.



Другими словами, только знание, наряду с постижением истины, может разрешить трудности и устранить причины, которые создают препятствия в жизни общества.



Основу эволюции человеческого ума и общества составляют чтение книги и использование ее великой логики, поскольку "книга есть плод умственного труда просвещенного народа и важный фактор защиты национальной культуры, она обогащает читателя знанием, расширяет мировоззрение и мышление человека, направляет его на правильный жизненный путь" (Там же - С. 26), - отмечается в Послании Лидера нации.



Как мы видим, для нашей нации свойственно бесконечно превозносить значение знания.



Среди народов Запада, наряду с другими поучительными выражениями, пословица "Learning is the eye of the mind" ("Знание - это глаза разума") является самой распространенной. Также как "Wit without learning is a like a tree without fruit" ("Жизнь без науки и просвещения - бесплодное дерево").



Одно из британских издательств выпустило словарь "The Penguin dictionary of Proverbs" (1999), в который включено более 6000 нравоучений и наставлений. Раздел о силе знания начинается с выражения "Doubt is the key of knowledge" ("Сомнение - это ключ к знанию"), которое также связано с нашим народом. Эти слова не нуждаются в комментариях. Однако в каждом случае, они направлены против бездумного отношения к любым событиям, мнениям, идеям, позициям, в том числе экстремистскому и фанатичному мышлению. Безусловно, сущность науки составляет познание материальных основ причин вопросов "Почему?", "Отчего?". В книгах есть конкретные ответы на все эти вопросы.



Лидер нации в Послании уделяет особое внимание проблемам чтения книг и получения знаний. Используя возможности и полномочия государственной власти, дает решительные поручения: "Министерствам образования и науки, культуры, научным учреждениям, руководителям областей, городов и районов и учебных заведений всех ступеней образования поручается для повышения уровня образованности и просвещенности увеличить издание художественных книг, среди взрослых и учащихся распространить практику чтения не менее 5 художественных книг в году и защиты, поэтических и прозаических трудов авторов прошлых веков и нынешних писателей, и взять это дело под серьезный контроль" (Там же. - С. 26-27).



Сила и мощь человеческого разума прямо пропорциональны объему прочитанных книг. Один из величайших мировых философов и драматургов Дени Дидро (1713-1784) подчеркнул: "Человек перестает думать, как только он перестает читать".



Дань уважения к истории нации



Истинную сущность учения Лидера нации составляют принципы оценки нынешнего состояния таджикского народа только с исторической точки зрения и во взаимосвязи с историческим событиями, его отношение к историческому опыту, который обрела наша нация. Эта абсолютно научная логика наглядно просматривается с научно-теоретической, практической и политической точек зрения с того самого момента, когда уважаемый Эмомали Рахмон был избран Главой государства.



Такая последовательная позиция является плодом мысли, мудрости, глубоких знаний древнейшей, древней, средневековой, новой и новейшей истории таджикского народа, цивилизованного мира, наряду с этим, анализом политического опыта Президента страны.



Согласно учениям Лидера нации, сегодня все науки обладают великой производительной силой. В этом плане общественные науки не исключение, поскольку посредством гуманитарных наук исследуются закономерности развития общества и мышления, мобилизуются ресурсы на предотвращение нежелательных процессов в социуме. Развивается самопознание и самосознание. В конструктивном ключе определяется целевое отношение человека как активного субъекта общества в строительстве и укреплении национальной государственности.



В Послании Лидера нации подчеркивается: "Нашим ученым, всем другим представителям интеллигенции необходимо придавать серьезное значение изучению истории, популяризации и разъяснению духовного наследия, народных традиций и обычаев, которые в течение веков запечатлелись в исторической памяти нашего народа.



Славная история таджикского народа является великой школой самосознания и мы обязаны почитать ее, изучать яркие страницы героизма и подвигов своих предков и утверждать их как основу идеи патриотизма и верности Родине" (Там же. - С. 27).



В этом документе, являющемся плодом мудрых мыслей Главы государства таджиков, еще раз упоминается о логике глобализации, развитии информационных технологий, заимствовании чуждых элементов в национальную культуру и его трагических последствиях для таджикского общества.



В связи с этим, каждый член общества должен знать и объяснять молодому поколению, что Таджикистан уже был очевидцем страшных событий в Сирии, Ираке, Тунисе, Йемене, Арабской Республики Египет, Ливии, Афганистане. Пережил все это. Последствия разрушительной войны, как в моральном, так и в материальном плане все еще не устранены. Нужны десятилетия, чтобы страна преодолела отголоски этой страшной исторической ошибки, корни которой произросли внутри страны, в антинациональных действиях наемников и представителей этой же нации, преклоняющихся перед чужаками.



Ядовитое дерево анчар, непосредственно подпитываемое из-за рубежа, и сегодня не высохло. Их враждебные отголоски доносятся до сих пор, словно карканье воронья. Их террористы по двое, по четверо задерживаются или уничтожаются.



Бесспорная истина заключается в том, что ни одной внешней силе не удастся дестабилизировать государство и переполошить народ, если среди представителей нации не сможет разыскать изменников, если не даст им денег, не будет помогать им.



Государство и нация с точки зрения духовности, знаний, просвещенности и самопознания должны быть настолько сплоченными, единодушными и солидарными, чтобы их историческая судьба не зависела от внешних факторов. Для национального государства угрозы будут постоянными, вечными и бесконечными. Будут появляться в форме различных сил, опасностей, форм, идеологий, лозунгов, обещаний.



Могущество народа проявляется в силе, структуре, сущности сознания и мировоззрении. Крайне необходимо, чтобы нация в каждом поражении признала свою вину, чтобы в период стабильности и процветания, которые, к счастью, свойственны сегодня нашей Родине, не осталась в неведении. Задумывалась над теми трагическими днями. Стойко и непоколебимо исправляла свои ошибки. Не оглядывалась на государство, поскольку государство - это нация, сам народ - от мала до велика.



Великая историческая личность, которая избавила нацию от страшной трагедии, самоотверженно тратит каждый день и час своей жизни для счастья и благополучия нации, честно смотрит в глаза каждого, кто считает себя частью этой нации и этой земли, и обращается: "Мы должны знать своих предков, почитать их и гордиться своим арийским происхождением" (Там же. - С. 28).



Сущность самопознания и самосознания проявляется в науке, просвещенности, осведомленности, и как не раз подчеркивал Лидер нации, в познании. "Но всякая определенность есть определенность только по сравнению с другой определенностью" (Г. В. Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук. Часть третья. Философия духа. - М.: Мысль, 1956. - С. 33).



Глава государства для того, чтобы сыны нации смогли найти свой путь и свое место в жизни, не раз мудро наставлял: "Мы являемся культурной, цивилизаторской нацией арийского происхождения и должны как можно чаще обращаться к нашей истории и взращивать в сердцах наших детей семена любви к чтению книг и знаниям" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 28).



Два десятилетия назад, когда в стране все еще наблюдались беспорядки и нестабильность, именно по инициативе Главы государства готовилась к очередному изданию книга академика Бабаджана Гафурова "Таджики". Он лично написал к этой книге предисловие под названием "Источник национального самопознания", которое состоит из четырех с половиной страниц. Но по своей ценности приравнивается к крупному произведению. В нем, в частности, говорится: "Поистине, историю называют памятью человечества. Следовательно, человек без изучения истории своего края не сможет сохранить свою основу и свой род, родословную, отдалится от своих корней и уйдет в небытие… это большая трагедия… (Эмомали Рахмонов. "Источник национального самопознания". Предисловие к книге Б. Гафурова "Таджики". Древнейшая, древняя, средневековая и новая история. - Душанбе: Ирфон, 1998. - С. 1).



В исторический период после издания книги Лидер нации десятки, сотни раз в ходе авторитетных конференций на высоком уровне и в беседах с народом с гордостью приводит в пример величайшие заслуги героев Таджикистана - устода Садриддина Айни, ученого Бабаджана Гафурова и других верных сынов нации. С высоким чувством патриотизма напоминает об их героизме, как образце самоотверженного поведения во имя таджиков и этой земли. Призывает весь таджикский народ следовать их примеру.



Но и народ видит и наблюдает, как Национальный герой уважаемый Эмомали Рахмон каждый миг и каждый день совершал и совершает десятки, сотни таких героических поступков.



В отношении книги "Таджики" в Послании особо подчеркнуто: "Научная ценность этого фундаментального исследования весьма велика, и Бабаджан Гафуров этим своим подвижническим многолетним трудом познакомил нас и мир с яркими страницами истории нашей нации" (Послание Президента Республики Таджикистан, "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики": - Душанбе: Шарки озод, 2019. - С. 28).



Лидер нации, еще раз представляя книгу "Таджики" Бабаджана Гафурова, в качестве надежного и верного источника пробуждения национального самосознания, объявил о своих дальновидных инициативах: "В связи с этим Правительству страны поручается с целью глубокого изучения славной истории нашего народа фундаментальный труд академика Бабаджана Гафурова "Таджики" переиздать за счет Фонда Президента Республики Таджикистан и как подарок от Главы государства бесплатно раздать каждой семье в стране до празднования 30-летия Государственной независимости" (Там же. - С. 28).



Таким образом, вопрос почитания истории нации имеет неразрывную связь с познанием сущности проблемы, то есть сути своего народа. Каждый для того, чтобы приблизиться к правде жизни, познать ее, должен изучать и знать прошлое своей нации.



Это относится ко всем, особенно тем, кто преклоняется перед чуждыми убеждениями, языком, традициями, мировоззрением, при этом готов казнить не только своих соотечественников, но и уподобляются Абдулатифу, который с особым хладнокровием и жестокостью расправился со своим отцом - великим ученым Востока эмиром Самарканда Мирзо Улугбеком.



Каждый, кто осведомлен об истории своей нации, насчитывающей более шести тысяч лет, может сопоставить свое прошлое с чужой культурой, смотрит на мир разумными глазами, сторонится невежества, приносящего бедствия Родине. Для такого познания необходимы научные источники, надежные аргументы, проверенная истина. Глава государства в качестве такого источника объявил бессмертное произведение академика Бабаджана Гафурова "Таджики".



Вот уже более полувека эта книга, как результат исследования неопровержимых исторических фактов, на основе весомых аргументов и применения академических методов, признана известнейшими мировыми научными центрами в качестве надежного и убедительного источника.



Заключение



Послание Лидера нации является совершеннейшим аналитическим путеводителем, лучшей оценкой политической и экономической действительности, культурной жизни Республики Таджикистан, как с точки зрения значимости научной теории, так и ценности политического опыта.



Несомненно, социальные цели, которые достигаются политическими средствами, входят в сферу политических интересов. Послание является совершенной программой деятельности государства во имя процветания и развития нации.



Этот важный документ не только всесторонне рассматривает и комментирует нынешнюю ситуацию, изучает причины, факторы ее формирования и результаты, но и оценивает события в конкретных исторических условиях, определяет действенные планы общенационального развития на ближайшее будущее.



Прогресс науки и образования, эффективное использование интеллектуального потенциала и ресурсов граждан считаются главными темами Послания Лидера нации. Он призывает соотечественников к изучению наук и просвещению. Связывает судьбу народа со степенью изучения наук. Наряду с изучением гуманитарных наук, обращает внимание молодежи на глубокое изучение фундаментальных естественных наук.



В содержании Послания красной нитью проходит тезис о необходимости твердой воли для постижения наук. Достижение цели означает победу духа человека над плотью. Сущность этого важного документа созвучна словам Г. В. Ф. Гегеля: "Человек не может покорить природу, если он не может управлять собой". Изучение наук означает труд и получение своей доли от возможностей природы.



Правительство Таджикистана реализует конструктивные планы по развитию науки и образования.



Пути экономического развития и, как следствие, улучшение социального положения населения страны во многих направлениях указаны убедительно и в конкретных цифрах.



Из Послания явствует, что в этой ситуации, приведение в соответствие мировоззрения, политической культуры, чувства национального самопознания и самосознания считаются необходимыми требованиями современного общества.



Главной темой и содержанием всех выступлений Лидера нации является устойчивость и неуклонное экономическое развитие, постепенное улучшение социального положения народа и, соответственно, осознание защиты национальной независимости. Для реализации этих благородных целей необходимо активное участие всего народа Таджикистана во взаимодействии с государственными органами.



С. Ятимов

доктор политических наук,

член-корреспондент Академии наук

Республики Таджикистан Источник - ЦентрАзия

