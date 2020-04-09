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Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? - Н.Нуртазина
17:03 10.04.2020

Об уроках прошлого.

Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора?

Часть 1. Откуда пошла страсть казахов к пению и словесным дуэлям?

Многие не знают, что историческая наука - это не просто факты о прошлом, но и теория и философия истории, установленные в ходе изучения и обобщения прошлого универсальные законы общества. Одним из впечатляющих открытий в области теории исторической науки было установление в ХХ столетии закона повторяемости истории и цикличности развития человечества. Хотя у истоков такого взгляда на развитие человеческого сообщества стоял великий арабский историк и философ средневековья Ибн Халдун.

Так, современная пандемия Covid-19 во многом напоминает уже случавшиеся в истории планеты вспышки чумы с ее апогеем - "черной смертью" середины XIV века. Современный культ физического тела и спорта, привычка просить "хлеба и зрелищ", гомосексуализм и многое другое являются повторением на новом уровне и в большем масштабе нравов и "цивилизованных" традиций Древнего Рима (уже весь мир - как бы Большой Рим). А любой Рим, как известно, диалектически отрицается Христианством (т.е. вообще духовно-этическим учением).

В поворотные периоды жизни страны необходимо напомнить людям не только славные, но горькие уроки истории. Ведь человеку дан разум и свобода воли, чтобы на основе таких знаний попытаться изменить себя, а значит, избежать тяжелых ударов судьбы. Казахи говорят в таких случаях "Jaman aitpai jaqsy joq" (Ради блага напомни сначала о худом).

К примеру, в нашей истории Казахстана был противоречивый период с XIX-нач.XX вв., когда в огромном крае устанавливались новые колониальные порядки. Существовавшие тысячелетиями обычаи Степи начали рушиться. Это время было, кстати, временем великого Абая, почему он и много скорбел и жаловался. Началась порча народных нравов и разложение древней традиции - по причине того, что массы кочевников были разоружены, "умиротворены" и оказались безработными ("дембелями"). Здесь надо пояснить: экстенсивное, пастбищное скотоводство обычно не требует большого числа рабочих рук, на заре и в эпоху расцвета номадизма основная масса молодых мужчин были задействованы главным образом на военной службе, участвовали в военных походах, в охране границ ханства. Теперь они лишились военной службы после колонизации края и введения русских (казачьих и регулярных) войск.

При этом у сильных и упитанных номадов (и весьма тогда многочисленных, т.к. была высокая рождаемость и полигамия) была еще не исчерпана накопленная веками огромная природная энергия, требующая выхода наружу. В итоге мужское население бессознательно стало выплескивать эту энергию … в слова и песни, в вербальное творчество. И вот природная сила кочевника: говорят, голос великого казахского певца Биржан-сала был слышен в окружности на 10-12 км. Вдобавок у номадов усиливается страсть к женщине, развивается невиданное ранее в их культуре донжуанство, охота за красавицами; также у части населения возникает гипертрофированная привязанность к лошадям и ловчим птицам, гончим собакам. В эпоху войн и древний кочевых империй всего этого было мало.

Именно указанной причинно-следственной связью обоснованы мной социальные, цивилизационные причины постепенной деформации коллективной ментальности кочевников Казахстана к началу новой эпохи (см. статьи из цикла "История и психология казахов"). Нет никакого сомнения, что древние номады - саки и гунны, даже тюрки, кыпчаки и монголы были немногословными, суровыми племенами, людьми дела, а не слов.

В целом, сквозь призму времени особенно ясно, что наши предки незаметно для себя становились говорливым, языкастым и склонным к вербальным "поединкам" сообществом. Печально, но для них кончилась эпоха ожесточенных физических баталий и жарких поединков батыров. Свято место пусто не бывает, и тогда пришло время энергию направить в другое русло. Но заметим: в очень опасное русло. Ведь грехи языка в религиях считаются более тяжкими, чем последствия физического насилия.

Изначально в номадизме не было культа поэзии и красноречия, этот культ - позднее явление кочевой степной культуры. Древним воинам-рыцарям было некогда много говорить и петь, сочинять стихи и поэмы. А вот в XIX веке, особенно после подавления серии народных бунтов против царизма (главарями которых были грозные Срым-батыр, Исатай и Махамбет, Кенесары, Джанходжа и др.) казахи трансформировались в этническое сообщество мирных пастухов-чабанов и мечтательных поэтов (акынов).

В основе ментальной деградации лежали, конечно, и психологические травмы, коллективная депрессия от самого факта исторического поражения от "кафиров", морального потрясения и страданий по поводу того, что уже нельзя вернуть славу и богатство Золотой Орды, свободу и земли.

Вкупе с кризисом самой религии и кадров священнослужителей, ослаблением связей с мусульманским Востоком, утратой суфийского воспитания, традиций аскезы и культивирования аристократических идеалов все это повлекло то, что казахи в основной массе становятся эмоционально нездоровой нацией, с пагубными привычками ментального и физиологического характера.

Конечно, в любой ситуации бывают исключения из правила. Определенная часть народа приняла суровый вызов истории и занялась самовыживанием. Обедневшие казахи стали наниматься батраками к новым русским землевладельцам; не брезгуя никакой работой, оставив ложную гордость, эти мужчины безропотно шли на заработки в города и станицы, становились чернорабочими в горнодобывающей промышленности, на железных дорогах и т.д.

Да, всегда были морально здоровые, адекватные, умные и критически мыслящие, трудолюбивые казахи и целые сообщества (кланы, фамилии, сельские общины). Например, тот же аул Абая, сформировавшееся вокруг него духовное ядро учеников и единомышленников.

Сознательные казахи с Богом в сердце напряженно думали и искали выход из создавшейся сложной социальной ситуации, и потянулись к новым знаниям, учебе, науке, в итоге узнав другую, светлую сторону русской нации и государства, искали и находили среди них и других народов империи союзников и друзей. Они писали политические памфлеты и гражданские стихи, издавали газеты, в конце концов создали национальную политическую партию "Алаш", чтобы попытаться вывести страну на рельсы модернизации и деколонизации. Но все же их было гораздо меньше, чем "обычных" казахов. А кем были и о чем думали большинство казахов того времени?

(продолжение следует)

Н.Нуртазина,
историк

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586527380
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