В период пандемии могут возродиться старинные казахские имена

01:00 13.04.2020

Старинные казахские имена "Аман", "Еламан", "Есентай", "Саламат" могут быть вновь возрождены в период пандемии



Детям, родившимся в период войн, эпидемий, революций у казахов, как и у других тюркских народов обычно давали имена, в которых особенно сильно звучит мотив спасения, выживания, благополучия, здоровья. Прежде всего это имена, начинающиеся со слова "аман" (каз.букв. "здоровый", "невредимый", "благополучный"). Восходит слово к арабскому корню со значением "безопасность", "мир".



"Амансыз ба?" - до сих пор в казахском языке этот вопрос является одним из традиционных формул приветствия и переводится буквально как "здравствуйте". "Аман бол!" (Будь в здравии, будь жив-здоров) - таким было главное пожелание наших предков своим детям, любимым и друзьям в неспокойные времена.



Желая как самому появившемуся на свет новому человечку, так же и его родителям, семье, родичам, и всей стране благополучия, чтобы они были спасены Всевышним от опасности и дожили до благополучных времен, казахи нарекали мальчиков такими именами, как "Аман", "Амантай", "Аманжол", "Аманжан", "Амангельды", "Аманбай", "Аманбек", "Амандык"; девочек могли назвать Амангүл, Аманкыз, Аманбике, Аманғайша, Аманбала и др.



Также интересным является антропоним "Еламан" (пожелание благополучия всей стране), где "ел/эль" - исконно тюркское слово, обозначающее страну, родину. Благополучие и здравие выражается в казахском языке и древним тюркским словом "есен". Есть вариант приветствия "Есенбісіз" или "Есенсіз бе?"/ у татар "исәнбісіз"/ - букв. "здравствуйте?". Отсюда личные имена Есен, Есенбай, Есентай, Есенкул, Есенкара, Есенжан, Есенгуль и Есенбике (женск.) и т.п.



Своеобразными именами являются и группа антропонимов, объединенных корнем/глаголом "сактау" (хранить, оберегать). "Кудай сактасын!" - это "магическое" словосочетание до сих пор является популярнейшим бытовым заклинанием у казахов (и других родственных народов). С пожеланием, чтобы Бог хранил самого ребенка, а также чтобы уезжавший на фронт отец вернулся невредимым казахи во время войны 1941-45 гг. могли назвать родившегося в этот роковой час малыша именем "Сактаган" (букв. "сохранил" (Бог).



Также коллективную тревогу и пожелание благополучного исхода отражает красивое имя "Саламат", которым могут называть как мальчика, так и девочку. В казахском языке "сау-саламат"/ "сау-сәлемет болу" означает также - благополучие, здоровье, процветание, хотя слово арабского происхождения.



Религиозные и суеверные родители выбирали и другие имена, в содержании которых звучала установка на счастье, мир, богатство, милость Аллаха. Это такие имена, как "Рахметолла", "Бакыт" (араб. "бахт" - счастье), "Берекет" ("баракат"), "Тлеуберды" (букв. с казахского "исполнил просьбу (Бог), "Жарылкасын" (букв. "пусть благословит Бог"), "Ныгмет", "Бейбут"/Бейбит (перс. "мирный", "миролюбивый") и др.



Н. Даутбек-кызы