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Свет и тени госпрограммы "Рухани жангыру" ("Духовное возрождение") в Казахстане, - Н.Нуртазина
00:30 15.04.2020

Свет и тени госпрограммы "Рухани жаңғыру"
("Духовное возрождение") в Казахстане

12 апреля исполнилось три года с того памятного дня, когда началась реализация Государственной программы "Рухани жаңғыру" (Духовное возрождение). Как мы помним, она была инициирована Президентом РК Н.А. Назарбаевым в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" (2017 г.).

В статье Елбасы поднял проблему национального сознания, озвучив такие приоритеты в его развитии, как конкурентоспособность, прагматизм, культ образования. При этом Лидер нации дал понять, что Казахстан в то же время не должен идти по пути бездуховного и этнически нейтрального общества "манкуртов", а обязательно должен чтить свое культурное прошлое, родной край, сохранять культурный код нации. Особняком стоит в программной статье вопрос о переходе казахского языка на латинский алфавит.

Сейчас сквозь призму времени и опыта есть возможность критически и взвешенно оценить эту госпрограмму и реализуемые в ее рамках национальные проекты (типа "100 новых лиц Казахстана", "Сакральная география", "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке"). Дело в том, что жизнь и социальный опыт вносят свои неумолимые коррективы во все планы и проекты любого государства. За эти три года в стране произошло много судьбоносных событий, на новой волне демократизации и обострения социальных противоречий всплыли новые проблемы, обозначились другие важные задачи и приоритеты.

Также мы знаем, что есть критики программы "Рухани жангыру". Некоторые российские аналитики писали о "недопонятой" народом госпрограмме, когда Елбасы задумал модернизацию национального сознания (избавление как от совка, так и средневековой архаики), а большинство казахов самовольно опять сделали акцент на этно-культурном возрождении. Некритически увлеклись этнографией и летописанием, лошадьми, верблюдами и мавзолеями…. Хотя такой уклон в принципе противоречил духу программной статьи Президента.

В этой связи стоит сказать, что в любом деле надо, конечно, отделять зерно от плевел и, выражаясь еще фигурально, вместе с водой не выбросить ребенка. Конечно, были перегибы и недопонимание, а порой случались и абсурдные вещи. В свое время даже сам Елбасы критиковал (в начале 2018 г.) то, что "есть акимы, которые свою ежедневную работу записывают как работу в рамках "Рухани жаңғыру". Постоянную работу - проведение фестивалей, спортивных состязаний акимы заявляют, что провели в рамках "Рухани жаңғыру". Но это же профанация?".

Можно согласиться с мнением, что Елбасы озадачил тогда нацию прежде всего "модернизацией сознания" (т.е. в духе Абая и деятелей "Алаш-Орды"), именно это и определило мейнстрим его нового обращения к народу. Хотя при этом на казахском языке лозунг духовной модернизации прозвучал более мягко и неопределенно как "рухани жаңғыру", т.е. "духовное возрождение" (должно быть: "ұлттық сананы модернизациялау"). А ведь именно это ключевое слово - "духовное обновление" - надо было всем нам взять за руководство. Не зря в программной статье вопрос латинизации алфавита был едва ли не первостепенным, хотя изложен был этот пункт осторожно в конце обращения. В статье Н.А. Назарбаев также призвал к борьбе с пережитками народного сознания вроде племенного сепаратизма (трайбализма).

Однако в силу разных причин, прежде всего из-за примитивности чиновничьего мышления и формализма в работе координаторов и акимов в ходе реализации госпрограммы (или попыток претворения ее в жизнь) возник перекос, а порой под шумок "Рухани жангыру" творились вещи, которые по сути противоречили главной идее статьи Елбасы. Было и перебарщивание с археологией и "сакральной географией", и особенно всевозможными громкими, но пустыми мероприятиями. Например, сейчас чиновники отчитываются о проведении 93 тысяч мероприятий в стране, в которой участвовали 12 млн. человек. Но стали ли от этого наши люди более духовными, сознательными и продвинутыми? - Это спорный вопрос...Также возникло много трудностей и противоречий в подготовке нового казахского алфавита на латинской графике.

И все же хочется быть оптимистичным. Что ценного в этой программе? Главное - это то, что Лидером нации было обращено внимание на сферу сознания и духовности, исторической памяти и культурного кода нации. Такого приоритета прежде не было обозначено, если не считать давнюю программу "Культурное наследие". Уже то, что культура, наш родной язык и алфавит, историко-культурное наследие не должны больше считаться "бедными родственниками" в нашей государственной системе, что они достойны уважения, заботы и поддержки, имеет исключительное значение. Также был брошен актуальный до сих пор лозунг очищения "авгиевых конюшен" общественного сознания.

В реализации программы за эти годы были и положительные стороны. Особенно важен перевод 100 лучших учебников на казахский язык. Переведены на настоящий момент 77 учебников гуманитарного направления, из которых 47 изданы в вузах. Подготовлены свыше 156 видеоуроков, к которым имеет доступ молодежь.

Стоит заметить, что профессорско-преподавательский состав КазНУ им. аль-Фараби принимали самое активное участие в реализации этого и других мегапроектов. В университете был разработан и апробирован новый курс лекций "Духовное возрождение и формирование исторического сознания", который читается студентам на казахском, русском и английском языках. Апробация показала, что наша молодежь неравнодушна к проблемам исторической памяти, вопросу перехода на латинский алфавит, формированию рационального сознания.

И, наконец, мы бы заметили следующее. Очень удачно и своевременно на помощь нашей долгосрочной программе "Рухани жангыру" "подключился" сам великий Абай. Мы имеем в виду задачи, которые поставил в начале 2020 г. новый Президент РК К.К. Токаев в связи с празднованием 175-летия Абая Кунанбайулы. Дело в том, что идеи Абая прямо перекликаются с задачей Елбасы о модернизации национального сознания. Абай - эта та "осевая" личность, в которой пересекается и гармонирует как национальный код, так и модернизация сознания (общечеловеческие ценности и модели).

В начале 2020 г. в Казахстане был принят новый план по дальнейшей реализации программы "Духовное возрождение". В ней, как бы исправляя допущенные стихийные ошибки и недочеты, наши министры и эксперты сформулировали такие ключевые направления, как 1)развитие личности в плане прагматизма, открытости сознания, конкурентоспособности (мы бы добавили от себя еще и "стрессоустойчивость" и "психологическое здоровье" - с высоты опыта пандемии и карантина, новых вызовов времени); 2) развитие нации и национальной идентичности, международное позиционирование страны 3) путь эволюции, а не революций.

Н.Д. Нуртазина,
доктор исторических наук,
профессор кафедры истории Казахстана
КазНУ им. аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586899800
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