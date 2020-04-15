Ненавистный коронец, - И.Мирабдуллаев

14:17 15.04.2020

НЕНАВИСТНЫЙ КОРОНЕЦ



"Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет"

Н.В. Гоголь, "Ревизор"



Большинство (вероятно ~80-90%) людей коронцом переболеют, пока не изобретут и не сделают широкодоступной эффективную вакцину. Корон-тин эту цифру нисколько не уменьшит. Он может только сгладить и растянуть пики заболевания ("болейте по очереди"), и тем защитить системы здравоохранения от фатальных перегрузок, что конечно важно. Тогда эпидемия переходит в умеренную и/или вялотекущую стадию. Чтобы набрать 70-75% зараженных (тогда считается эпидемия автоматически затухает) люди должны болеть и т. о. иммунизироваться (коллективный иммунитет), поэтому слишком жесткий и долгий корон-тин бессмыслен и вреден (разрушает экономику и психику).



Сейчас полагают что ~80% заразившихся болеют бессимптомно.



С этой недели карантинные ограничения ослабляют Дания, Испания, Италия, Норвегия, Болгария, Австрия, Чехия. Китай начал это на прошлой неделе. Швеция и Белорусь их вообще практически не вводили. Будем посмотреть.



Нужно понимать, что если не повсеместная и поголовная вакцинация, то Ковит-19 с нами (человечеством) навсегда. Он будет эволюционировать, по стандартному для нового инфекционного агента сценарию - вирус станет более заразным ("научится" быстрее передаваться) и менее вредоносным (вирусу не выгодно губить того, на ком он кормится: убьешь - и цепочка передачи оборвется, уложишь с тяжелой болезнью в постель - почти то же самое).



Все страны введшие строгий карантин обречены на повторные волны эпидемии. Население должно переболеть и иммунизироваться (выработать коллективный иммунитет). Вакцина не скоро - через год? а доступная - через 2-3? Никакая экономика не выдержит карантина более 2-3 мес. Правда, есть призрачная надежда, что в ближайшие месяцы изобретут препараты тормозящие ненавистный коронец. Но для ВИЧ на это ушли годы.



Вот все переживают что в США за месяц (пол марта - пол апреля) умерло 22 тыс. чел. Но это третья после Китая и Индии страна по населению - 325 млн. чел. Естественная смертность - 8,2 чел. на 1 тыс. чел. в год. Т. е. всего в США за год уходят 2,665 млн., за месяц - 222 тыс. Ну, в общем в 10 раз больше, чем за 1 месяц эпидемии?



В Узбекии населения 33 млн. Смертность 5,9. За год уходят в лучшие миры (кому как повезет, или кто что заслужил?) 195 тыс., за месяц - 16 тыс. Пока что коронцом за 1 мес. заразилось всего-то 1 тыс., а загнулось - 4! Маловато будет? Жены мужей за месяц больше кокают! А мужья тещ…



Вообще складывается впечатление что ВОЗ (и др. заинтересованные лобби?) намеренно нагнетает психоз фактически терроризируя население и правительства. Тиражируемые ВОЗ прогностические модели типа ужастиков абсолютно не соответствуют тому что наблюдается. Ситуация вполне приемлемая и стабильная, но требующая усилий со стороны человечества.



И.М. Мирабдуллаев, д. б. н., проф., Ташкент



P.S.



БОНУС: ПТИЧИЙ ГРИПП.



Это было кажется в 2006 г. В СМИ раздули панику и психоз по поводу птичьего гриппа Н5N1. Она стала передаваться правительствам. Я был тогда замдиректора Института зоологии АН. В то время Премьер-министер Ш. Мирзияев собрал в Кабмине большое совещание посвященное грядущей эпидемии. Меня тоже директор направил на собрание с парой орнитологов. Совещание вел сам Мирзияев. В зале было человек 400 - от министерств, госкомитетов и пр. служб. Премьер вызывал кое-кого и те на полусогнутых выходили к трибуне что-то дрожа и трепеща блеяли. А я сидел гдето в задних рядах и решил прикинуть какая вероятность что решающая мутация позволившая бы вирусу начать переходить от человека к человеку (условие для эпидемии) случится именно у нас в Узбекистане. Прикинул на бумажке - получилось вероятность ~0,001. Когда совещание подошло к концу Мирзияев из вежливости (?) спросил - есть ли чего у кого-либо? Я потянул ручку, представился и рассказал о своих оценках и подитожил, что Узбекистану возбуждаться и паниковать следует в последнюю очередь. Мирзияев видимо не совсем ожидал такой наглости от кого-либо от присутствующих, поблагодарил "профессора", но сказал, что мы все равно должны быть начеку и принять скорые меры. Поэтому участники разбились на группы, посовещались еще для верности и мои профессора в числе других человеков помчались по вилоятам "собирать дохлых птиц". Через несколько месяцев ажиотаж в мире утих.



Участники этого совещания до сих пор говорят мне что я тогда был прав. Правда Председатель Госкомприроды Б. Алиханов когда все выходили предупредил меня ("добрый совет") чтобы я в таких залах особо не высовывался со своим академическим мнением. Свои рассчеты и соображения я опубликовал в Centrasia.ru. С коронцом возможно глобальное население и ее правители тоже несколько перевозбудилось.