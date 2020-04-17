Неправомерная деятельность "Озоди" угрожает информационной безопасности Таджикистана, - С.Эмомали

00:30 18.04.2020

Неправомерная деятельность "Озоди" угрожает

информационной безопасности Таджикистана



Для начала маленькое "лирическое", но весьма актуальное отступление. На сегодняшний день в Республике Таджикистан не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID 19. В полном объеме работают государственные и учебные учреждения, магазины и другие объекты социальной необходимости. При этом правительством ведется активная упреждающая медицинская и информационная работа для сохранения стабильной ситуации, недопущения паники, возникновения и роста этого заболевания в стране.



В данной ситуации анекдотично выглядит необоснованное рвение к "работе" отдельных сотрудников Радио "Озоди", среди которых, например, журналисты Зарангез Новрузшох и Карима Курбонова, которым в эти дни можно было бы оставаться дома на самоизоляции.



Несмотря на отсутствие аккредитации и, вероятно, множество домашних хозяйственных дел, они продолжают ходить в офис "Озоди" или рыскать по городу в поисках "скандальной" на их взгляд информации. При этом нарушая законодательство РТ и большинство из пунктов Положения Представительства некоммерческой корпорации "PCE/PC.ИНК" в РТ, регламентирующего деятельность "Озоди" в республике.



Более того, высокопоставленный американский законодатель, председатель комитета Сената по иностранным делам Джим Рич 13 апреля с.г. написал в Твиттере, что разочарован тем, что некоторые корреспонденты РСЕ/ РС в Таджикистане не были аккредитованы: "Я разочарован тем, что президент и Государственный департамент не решили этот вопрос… и некоторые из корреспондентов "Озоди" не получили ответа от Министерства иностранных дел Таджикистана". Удивительно, что в то время, когда практически каждый в США, от президента до младшего персонала больниц, озабочен своей безопасностью и заботой о здоровье собственных граждан, мысли Джима Рича занимают несколько граждан далекой страны, находящиеся сегодня в медицинской и психологической безопасности, тепле и комфорте.



Напомним, что в конце прошло года Министерство иностранных дел Таджикистана уже оформило аккредитацию отдельным журналистам таджикской службы радио "Свобода" - "Озоди" в Душанбе, но отказав тем, кто в открытую поддерживает террористическо-экстремистскую организацию Партия исламского возрождения, запрещенную на территории РТ, стран СНГ, ШОС и ОДКБ. Так как, любая поддержка, оказываемая некоторыми журналистами во главе с главным редактором С.Аюбзодом этой организации, согласно УК РТ, законам "О террористической деятельности" и "О СМИ", считается преступным пособничеством.



Всего в Таджикистане аккредитованы 18 журналиста "Озоди" плюс обслуживающий персонал. Такого раздутого штата не имеет ни одно другое зарубежное СМИ, находящееся в РТ. Это - оправданный шаг таджикской стороны, так как за последнее время сотрудники "Озоди" не отразили ни одного из значимых событий, регулярно происходящих в республике. Они не пишут о позитиве и достижениях: регулярных рабочих поездках руководства страны по регионам и странам зарубежья (до закрытия границ), межгосударственных связях и сотрудничестве, интенсивном развитии экономики, успехах в культуре, сфере туризма, как другие зарубежные СМИ ("Спутник", РИА "Новости", ИТАР (ТАСС) и др.). За последнее время, "Озоди" не опубликовало ни одной объективной статьи или репортажа со строительства национального объекта Таджикистана - Рогунской ГЭС, представляя жизнь в этой стране в унылых красках. По меткому замечанию одного из экспертов, если даже в РТ построят космодром, в "Озоди" не моргнут и глазом, никак не среагировав на неординарное событие. При этом, если у кого-либо из ТЭО ПИВ вскочит на заднице прыщ, то "Озоди" представит это как вселенскую трагедию, обвиняя при этом власти. Подобно родной стране Джима Рича, обвиняющей в нашествии коронавируса Китай и Россию.



Следует резонный вопрос: а нужна ли в Таджикистане вся эта оголтелая шатия-братия, существующие на иностранные средства и при поддержке известной восточной страны, выражающие и продвигающие чуждые для РТ интересы? Более того, поддерживающие идеологию и цели ТЭО ПИВ! Поэтому, обоснованные сомнения в необходимости "Озоди" в РТ, отказ в аккредитации отдельным журналистам - законная и адекватная реакция, симметричная и резонная мера таджикских властей на негативную информационную политику, которую "Озоди" проводит против Республики Таджикистан.



Грубые фактические ошибки, провокационные интервью, преднамеренная ложь и клевета в освещении событий свойственны "Озоди" на протяжении всего существования. Ситуация усугубилась, когда сюда пришел Салими Аюбзод, заискивающий и угождающий хозяевам, имеющий от них финансовую зависимость. В 90-е годы в Душанбе он находился не на "Озоди" (площадь с защитниками конституционного строя), а на площади "Шохидон", в числе бородатых экстремистов-исламистов. Здесь Аюбзод является сторожилом (1990-1995), продвигает на этом "светском" радио идеологию политического исламизма, спонсируемую из тех же источников, что и ИГИЛ, Талибан, Ансоруллох - боевое крыло ТЭО ПИВ. Его миссия - защищать идеологию ТЭО ПИВ, ставленником которой является, выполнять задания от ее руководства и иностранных спонсоров, организовывать провокации, дезинформировать и будоражить общественность, дестабилизировать социально-политическую обстановку посредством указанного сайта. А с нашествием в мире смертельной, пока неизученной болезни, это становится еще более опасным, может негативно влиять на массовое сознание.



Редакционная политика, проводимая Аюбзодом очевидна, понятна и предсказуема, так как он всегда был близок и вхож в круг т.н. "демократов", аффилированных ТЭО ПИВ (т.н. демоисламисты), от рук которых в развязанной ими же гражданской войне в Таджикистане погибли 160 тысяч человек. С информационной подачи Аюбзода и ему подобных, которые подливали керосин в огонь гражданской войны, наряду с беженцами, свою малую родину покинули сотни тысяч русскоязычных граждан Таджикистана. Поэтому нынешнюю ситуацию на "Озоди" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анекдотом и "забвением свободы". Кстати, в самой России, как и в большинстве стран СНГ, информационная деятельность "Радио Свобода" запрещена законом.



Как упомянуто выше, "Озоди" грубо нарушает большинство из пунктов Положения Представительства некоммерческой корпорации "PCE/PC.ИНК." в РТ, регламентирующего его деятельность в республике. В частности, согласно ст.II, "Озоди" обязуется распространять информацию, основанную на фактах, обеспечивать доступ к объективным новостям, способствовать укреплению гражданского общества и взаимопониманию среди людей, выступать в качестве примера для местных СМИ, способствовать развитию партнерских отношений с местными учреждениями СМИ, установлению тесных связей между странами в регионе и мире. Согласно ст.III, "Озоди" должно вести законную деятельность, предусмотренную законодательством РТ, руководствуясь законами этой республики. Из указанного выше, следует, что "Озоди" перечисленные нормы своего же Положения не соблюдает. Следовательно, согласно ст. IX названного документа, "ликвидация данного представительства (т.е. радио "Озоди") может быть осуществлена на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан".



Анализируя материалы, размещенные на "Озоди" в последнее время, становится понятно, какие режиссеры руководят процессом. Если ранее для пропаганды идей ТЭО ПИВ использовались специально созданные иностранными кураторами сайты "Паем.нет", "Востокньюс", "Озодандешон", "Кимиеи Саодат", "Ахбор.ком"), телевизионная студия "Садои мардум" (Голос народа), запрещенные Верховным Судом РТ. То сейчас к ним прибавилось радио "Озоди", за короткий срок превратившееся в идеологический рупор ТЭО ПИВ. Буквально перед глазами происходит повторения истории в обличии ее зловещего антинародного контента. Помнится Салим Аюбзод, тогда еще безусый юнец и радетель идей "свободы" в 90-е годы прошлого века с рвением защищал бородачей и разного рода типажей от ПИВ. Пик его безрассудства достиг апогея, когда он в пылу экстремисткой ярости написал книгу о Тураджанзаде и Нури, возвышая этих возмутителей спокойствия региона и основных виновников гражданской войны до уровня невинных овечек.



Очевидно, что с назначением Салима Аюбзода объективность и качество освещения реальных событий в Таджикистане радио "Озоди" поставлено под огромное сомнение. Следовательно, чтобы пресечь его деструктивную деятельность в отношении РТ, у Таджикистана есть только один выход! Не дать ангажированным журналистам, укрывшимся на "Озоди", влиять на массовое сознание. Для этого необходимо смело и без оглядки полностью закрыть в Душанбе офис редакции "Озоди". И тогда информационная грязь, подобная коронавирусу, останется за пределами.



Резюмируя сказанное в конце хотелось бы официально обратиться к руководству МИД РТ с просьбой не только аннулирования аккредитации журналистов указанного радио, сеявшего раздор и смуту в таджикском обществе, а инициировать безоговорочное и полное закрытие Представительства радио "Свободы" в Таджикистане, как инородного элемента в теле нашего общества. Дается, что такая трактовка и постановка вопроса выгодно и весьма желательно и на руку Салиму Аюбзоду, который в результате гипотетического закрытия радио приобретет ореол мученика и этакого "поборника демократии, защитника Фемиды и гражданских прав" перед лицом новым своих хозяев. И конечно заработает очередной деревянный грош, а может бы и вошь.



А для начала - журналистам Зарангез Наврузшох и Кариме Курбоновой было бы полезно для них самих и окружающих оставаться дома, самоизолироваться от общества.



Сироджиддин Эмомали,

декан филологического факультета ТГНУ,

доктор филологических наук.