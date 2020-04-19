Вклад Каракалпакстана в Великую Победу, - Б.Кощанов

01:25 20.04.2020

К 75-летию Великой Победы



ВКЛАД КАРАКАЛПАКСТАНА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ



9 мая 2018 года, выступая перед ветеранами Второй мировой войны, Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеев призвал историков и писателей воспевать подвиг отцов и дедов, боровшихся с фашизмом, - молодежь должна знать историческую правду о войне. Предлагаем к вашему вниманию цикл статей доктора исторических наук, профессора Б.А.Кощанова, посвященных вкладу народов Каракалпакстана в Великую Победу. - Редакция



1. СУРОВЫЙ 1941-й



Горькая правда: враг силен и мы отступаем, прозвучавшая по радио 3 июля 1941 г., особый тон обращения к народу как бы разорвали пелену. С этого момента стало расти понимание, что война будет совсем не такой, какой она представлялась поначалу. Война входила в жизнь мирных людей Каракалпакстана через жесткую, путающую правду сводок Совинформбюро и повестки из военкоматов, как суровая необходимость воспринималась введение нормированного распределения продуктов в городах, увеличения сельскохозяйственного налогов аулах и кишлаках, подоходного налога с населения, изменения в использовании рабочих рук и регулирования трудовых отношений



В апреле 1941 года на Пленуме областной парторганизации выходец из Ферганы Сабыр Камалов был избран первым секретарем Каракалпакского обкома Компартии Узбекистана. Председателем Президиума Верховного Совета ККАССР был избран Матеке Джуманазаров. Слушателя партийных курсов при ЦК ВКП (б) Пиржана Сеитова, не дав возможности окончить учебу, 27 апреля 1941 года четвертая сессия Верховного Совета Каракалпакстана назначила председателем Совета Народных Комиссаров республики. Таким образом, возник триумвират в лице: С.Камалова, П.Сеитова, М.Джуманазарова. Справедливости ради отметим, что этот триумвират под умелым руководством опытного Сабыра Камалова показал себя с хорошей стороны, не подвел в суровые годы войны.



"Все отправились на защиту отечества,- вспоминает те тягостные дни П.Сеитов,- если джигиты от 18 до 40 лет ушли на фронт, то от 40 до 50 направляли на рабочий батальон. Несмотря ни на какие трудности, с упорством наш народ не останавливал посев и чеканку хлопка. Даже сохранили предыдущий уровень урожайности хлопка. Каждое дехканское хозяйство обязался сдать из своего личного подсобного хозяйства 35 кг мяса, 3 кг масла для фронтовиков".



В Каракалпакстане сразу же был созван актив республики и были определены первоочередные задачи, куда входили вопросы мобилизации, безусловное выполнение всех обязательств по производству сельскохозяйственных товаров, невыполнение заданий считалось как содействие врагу, мобилизация всех внутренних резервов народного хозяйства в интересах обороны, разумное использование земельных и водных ресурсов, за счет которого в 1942 г. увеличить посевные площади на 20 тысяч га, осуществление уборочной кампаний с учетом "военного времени", и к 15 декабря закончить сбор хлопка. Также были даны конкретные задания по сохранению и увеличению поголовья скота, расширить объемы шелкопроизводства и др.



С первых дней войны местная промышленность Каракалпакстана перешла на выпуск продукции для фронта. Однако, к началу войны удельный вес военного заказа среди выпуска изделий был невелик. Частично выпуск обмундирования военной одежды для солдат Красной Армии производили 25 артелей, промкооперации, коопинсоюзов, промкомбинат и 4 хлопкоочистительных заводов.



Совнарком под председательством П.Сеитова наметил расширение производства товаров и продовольствия за счет использования местных источников сырья: дикорастущих (кендыря, джиды, рогоза, камыша), сельхозсырья (кожи и шерсти), утилсырья (кость, рог, копыта), полезных ископаемых (соль, мед, гипс, корунд, глина) и богатых внутренних водоемов. Пищевики для нужд фронта наладили производство продуктов питания по народным рецептам, поставив на фронт в 1941 г. рыбных консервов - 4,4 тонн, соленых овощей - 42,4 тонн, сушеных дынь - 1,2 тонн.



Государственная и кооперативная промышленность ККАССР, преодолевая трудности, связанные с войной, добилась в 1941 г. прироста валовой продукции, 100 предприятий государственной промышленности дали в 1941 г. продукции на 53.900 тысяч рублей.



Расширение производства, в соответствии постановления от 4 февраля 1941 г. СНК ККАССР "Об увеличении производства товаров широкого потребления и продовольствия на местном сырье", намечалось произвести за счет использования главным образом местных источников сырья: дикорастущих (кендыря, джиды, рогоза, камыша, местных древесных пород , кожи, шерсти, кости, рогов, соли, мела мн.др.). За 4 месяца 1941 г. выпущено продукции на 570,8 тыс.руб.



Накануне Великой Отечественной войны экономика Каракалпакстана располагала значительными ресурсами, способными дать стране значительное количество сельскохозяйственного сырья и продовольствия.



В 1941 г. посевные площади республики достигли 238 тыс. га, в том числе хлопчатником было засеяно более 54,3 тыс. га. Увеличилось поголовье скота, производство коконов достигло 165 тонн. Задача мобилизации сырьевых и продовольственных ресурсов для обеспечения потребностей армии и населения, наряду с хлопком, требовала также увеличения производства зерна, продукции животноводства.



Уже в первые годы войны более 50% рабочих и инженерно-технических работников хлопкоочистительных, маслобойных и мыловаренных заводов состояли из женщин.



В первые годы войны правительство Каракалпакстана направило на фронт 1.700 служащих и более 13.000 молодежи, а также были переданы 4.872 лошадей, 419 автомашин и мн. др. Только до конца 1941 г. на фронт были мобилизованы 813 работников районного и республиканского уровня. В целом, более 24,5 тысяч человек. В короткий срок были изготовлены и отправлены на фронт свыше 4 тысяч фуфаек, 3.370 теплых брюк, 1.344 свитеров и другие теплые вещи.



Хлопкоробы Каракалпакстана 26 октября 1941 г., на 10 дней раньше установленного правительством срока, перевыполнили план хлопкозаготовок первого года войны, сдав государству 95,3 тыс. тонн хлопка - сырца. Секретарь Каракалпакского обкома КПУ С.Камалов и председатель Совнаркома ККАССР П.Сеитов радостно телеграфировали руководителям Узбекистана У.Юсупову и А.Абдурахманову: "отборными и первыми сортами сдано 72,2 % хлопка". Таким образом, война одно подтверждала, другое отвергала, третье, в свое время отвергнутое, восстанавливала в его прежнем значении.



К 1 ноября 1941 г. по республике были организованы 20 батальонов, 114 рот, 955 отделений. К 3 декабря 1941 г. была сформирована 97-я Каракалпакская отдельная национальная бригада, в которую добровольно вступили 5.500 служащих и молодежи. В формируемую бригаду влились из Нукуса 428 человек, Турткульского района - 1.094, Ходжейли - 334, Чимбая - 459, Тахтакупыра - 223, Кунграда - 315, Караузяка - 352 человека.



В декабре 1941 г. под Москвой фашистская Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне, был развеян миф о непобедимости ее армии. Трудный путь к Победе только начинался. Тыл страны продолжал преодолевать суровые испытания.



Б.Кощанов

доктор исторических наук, профессор,

отличник народного образования РК