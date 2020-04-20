Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 2 - Б.Кощанов

01:12 21.04.2020

К 75-летию Великой Победы



ВКЛАД КАРАКАЛПАКСТАНА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ



2. "НИ ШАГУ НАЗАД!". СТРОЖАЙШИЙ 1942-й



В знаменитом приказе №227 наркома обороны СССР, который в литературе называется "Ни шагу назад", обнаженно и прямо говорилось, что страна оказалась в отчаянном положении, что дальше отступать нельзя.



В 1942 г. колхозники Каракалпакстана из своих личных сбережений внесли на строительство танковой колонны и эскадрильи самолетов "Колхозник Узбекистана" 23 миллиона рублей. На подарки бойцам и командирам Красной Армии было собрано 22 000 пудов зерна, 21 800 пудов мяса.



Тем не менее, в 1942 году Каракалпакстан недодал фронту и стране 24 607 тонн хлопка-сырца. Из 452 председателей колхозов по Каракалпакстану за 1942 год сменилось 127 человек, причем особенно большая текучесть падали на Кунградский, Турткульский и Чимбайский районы.



Тревожила вредная практика кампанейщины в ремонте тракторного парка, когда ремонт большинства тракторов переносился на зимний период, поэтому многие директора МТС, явно не справляясь с ремонтом тракторов, становились на преступный путь поверхностного ремонта, в результате чего значительное количество тракторов в разгар сельскохозяйственных работ простаивали.



Побеспокоило и та вредная тенденция многих руководителей районов рассматривать зерновое хозяйство колхозов как малозначащее, второстепенное, занимаясь им только в период сева и уборки, совершенно не проводя важнейших агромероприятий, забывая, что теперь зерновое хозяйство колхозов является одной из основных отраслей сельского хозяйства, призванное разрешить задачу обеспечения республики хлебом собственного производства.



По шалы фактическая урожайность в 1942 г. составила 15,2 центнера, вместо плановой 18.5 центнера, озимой пшенице 12,0 вместо 15,1. яровой пшенице 5,0 вместо 13,1, джугаре 17,7 вместо 22. Можно было отдать под суд руководителей Куйбышевского района, получивший по озимой пшенице 7.7 центнера, вместо 15.2, яровой пшенице - 3,8 вместо 13,2, шале - 13.1 вместо 18,5, джугаре -13.3 вместо 22,5, машу 5.3 вместо 10. В Ходжейлинском районе по джугаре получили 15.4 вместо 21,5, машу 4,6 вместо 10, шале 8,4 вместо 18.7, озимой пшенице 7,8 вместо 15,1, просу 7,1 вместо 11,3. В Кегейлинском районе получили по озимой пшенице 8,3 вместо 14,8. просу 4.2 вместо 10.2, шале 7,0 вместо 18,0, джугаре 9,7 вместо 20,6, машу 3,6 вместо 10,0 центнера. В результате явной недооценки зернового хозяйства республика в 1942 году недополучила 252 тысячи центнеров зерна.



Если на 1 октября 1941 г. в автотранспортном парке Каракалпакстана было 533 автомашин, 68 мотоциклов, то в 1942 г. на фронт отправлено 149 грузовых автомашин, 4.872 лошади.



Было установлено почтово-пассажирское авиасообщение между Чарджоу, Турткулем и Нукусом. Из Нукусского аэропорта было перевезено 1.487 пассажиров, 36.466 кг. багажа, 54.795 кг. различных грузов и 21.643 кг. почты. Нукусское авиапредприятие, наряду с авиационной линией Нукус-Ташкент, обслуживало также и местные линии: северное кольцо с пунктами Нукус-Караузяк-Кунград общей протяженностью 318 км.; южное кольцо Нукус-Ургенч-Турткуль - 174 км., Нукус-Муйнак- 171 км. Также авиапредприятие оказывало и санитарную помощь: за 1-е полугодие 1945 г. Было перевезено 85 врачей. 18 больных и 369 кг. медицинских грузов.



На 1 июля 1942 г. число ферм крупного рогатого скота возросло до 407 (58.900 голов), овцеводческих ферм - до 225 (358.300 голов).



Было принято постановление об увеличении посевной площади под сельскохозяйственными культурами на 1942 г. до 176.700 га, в том числе 67,7 тыс. - под хлопчатником, 60.100 - под зерновыми культурами, плюс к этому повторные покровные посевы до 22.132 га. Ставилась важнейшая задача повысить урожайность хлопчатника до 18 ц.га, озимой пшеницы - до 14,5, яровой пшеницы и чистой шалы - 18, бобовых культур до 11 ц.га.



Было предложено в 1942 г. довести поголовье крупного рогатого скота до 61 тыс. голов, каракульских овец - до 230 тыс., овец прочих пород - до 29,7 тыс., коз - до 99,9 тыс., свиней - до 4,2 тыс. голов.



В Чимбайском, Ходжейлинском, Кунградском и Кегейлинском районах, которые занимали наибольший удельный вес в заготовках семян люцерны в республике, продолжали "свое преступно-безразличное отношение к люцерне, не контролировали проведение агротехнических мероприятий". Организованные с весны 1942 г. специальные бригады и звенья по уходу за люцерной, фактически развернули свою работу только в начальный период их организации, в дальнейшем же в связи с отсутствием должного контроля со стороны Совнаркома и его аппарата, по существу самораспустились и числились формально и колхозники этих бригад и звеньев были переключены на другие работы.



Явно неудовлетворительная работа Наркомзема ККАССР привела к снижению поголовья отдельных видов скота. Например, в Шаббазском районе поголовье лошадей снизилось на 7,4 %. свиней на 62,2 %, в Кипчакском районе поголовье лошадей снизилось на 7,9 %, свиней на 29,4 %. верблюдов на 8,2 %.



Как известно, в годы войны значительная часть молодежи была призвана в армию, люди средних лет - в рабочие батальоны, несовершеннолетние - в ФЗО. Республика очень нуждалась в рабочей силе.



Пиржан Сеитов мобилизовал население северных районов на строительство канала Шуманай. Таким образом, в трудные военные годы был освоен шуманайский массив, люди стали переселяться на эти плодородные земли. В 1942 году со своими односельчанами переселился сюда один из известных руководителей хозяйств Мырзамурат Абдуллаев. Здесь же расселилось и население колхоза им. К.Маркса Тамдынского района, возглавляемое Бердимуратом Ауезовым. Был этот колхоз весьма зажиточным, держал много скота - около 40 тысяч овец, верблюдов, крупного рогатого скота.



В 1942-1943 годы переселенцы занимались земледелием, жили в достатке. Хотя они обитали в землянках, терпели другие невзгоды, хлеба у них было вдоволь. Когда был организован Шуманайский район, вышеназванные аксакалы возглавили ведущие хозяйства, получавшие высокие урожаи хлопка. Работы по переселению, строительству каналов - дело нелегкое. Оно по плечу лишь бесстрашным людям, живущим людскими заботами.



Был освоен массив Кырк кыз. Использовав все имеющиеся возможности, вручную, кетменями и лопатами, построили канал Кырк кыз, переселили туда людей. С позиции времен войны это явилось великим делом, было предотвращено разорение народа, освоены новые плодородные земли. Был издан ряд постановлений Совнаркома ККАССР, государство оказало переселенцам большую помощь.



В 1942 г. в связи с затоплением г. Турткуля, вследствие изменения русла реки Амударьи, Учительский институт и педагогический техникум были переведены в Чимбай, а сельскохозяйственный техникум - в Нукус.



Б.Кощанов

доктор исторических наук, профессор,

отличник народного образования РК