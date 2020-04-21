Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 3 - Б.Кощанов

00:29 22.04.2020

К 75-летию Великой Победы



ВКЛАД КАРАКАЛПАКСТАНА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ



3. ПЕРЕЛОМНЫЙ 1943-й



1943 год был решающим переломным годом в ходе второй мировой войны. Этот год был переломным и в работе тыла. Каракалпакстан за первые два года войны проделал большую работу: перестроил народное хозяйство на военный лад, преодолел трудности военного времени.



Необходимость бесперебойного снабжения тыла и фронта ценным стратегическим сырьем побудила первого секретаря обкома КПУ Сабыра Камалова и председателя Совнаркома Пиржана Сеитова принять 4 июня 1943 г. двойное постановление, в котором обязывали первых секретарей райкомов КПУз, председателей райисполкомов, органы Наркомата земледелия на местах путем развертывания массово-политической работы обеспечить 100%-ный выход колхозников на полевые работы по уходу за хлопчатником, проводя неотложную работу по укосу люцерны в ночное время.



С первых дней войны в Каракалпакстане возникали такие неожиданные ситуации, которые требовали немедленного решения и которые нельзя было предвидеть сверху, а тем более определить лучшие способы их разрешения. Характерным в этом отношении было распределение высшего эшелона власти ее контроля исполнения директив: в Турткульскую группу районов - первый секретарь обкома КПУз С. Камалов; в Чимбайскую группу районов - председатель Совнаркома - П. Сеитов; в Ходжейлинскую группу районов - председатель ВС М. Джуманазаров. И так на всю войну.



Рыбаки Муйнакского, Кунградского, Караузякского районов дали строительству Фархадской ГРЭС 1100 тонн рыбы. Руководители Муйнакского, Кунградского, Караузякского районов, "Карпромсоюза", Наркоместпрома, "Коопинсоюза" брали конкретные обязательства сдать в 1943 г. ташкентским рабочим и колхозникам, занятым на строительстве сверх плана указанные 1100 тонн рыбы-сырца с последующей ее переработкой в соленом, вяленом и копченом виде, в том числе: по Муйнаку - 1000 тонн, Промкооперации- 80 тонн, Наркоместпрому- 10 тонн, Коопинсоюзу - 10 тонн.



С открытием навигации по реке Амударья и Аральском море отправилась первая партия рыбы в количестве 200 тонн. Директор Муйнакского мясорыбоконсервного комбината Ерозиди заверил председателя Совнаркома Пиржана Сеитова, что для строителей Фархадстроя комбинатом будет выделено необходимое количество субпродуктов, а также изготовлено 40 тыс. банок консервов.



В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР "О строительстве маслозаводов в Кунграде, Ходжейли и Чимбае" районные руководители, а также руководители Карпромсоюза, Наркоместпрома получили задание обеспечить указанные строительства местными стройматериалами, для чего немедленно приступили к массовому производству кирпича, извести, заготовке камыша, бердан, чии и других видов стройматериалов.



Люцерновое хозяйство Каракалпакстана в предвоенные и военные годы обеспечивали семенами люцерны не только районы Узбекистана, но и основные районы Советского Союза. Несмотря на важность, по состоянию на 1 января 1943 г. план заготовки семян люцерны в республике был выполнен только на 76 %. План накопления люцернового сена в колхозах был выполнен на 25 %, фактически урожайность фуражной люцерны составила 22 центнера с одного гектара, вместо плановой 46 центнера, а семенной 1,3 центнера, вместо плановой 3 центнера.



В результате исключительно плохой работы Уполнаркомзага, Маслопрома, Респо, руководителей Турткульского, Шаббазского, Куйбышевского, Ходжейлинского районов, вследствие кампанейского проведения заготовок сельхозпродуктов стране и фронту в 1943 г. было недодано 1736 центнеров мяса, 176 центнеров масла, 9685 центнеров шалы. Появилась вредная практика замены поставок одних видов сельхозпродуктов другими. Виновные были наказаны.



В 1943 г. было начато строительство маслозаводов в Ходжейли на 5 прессов и в Кунграде на 2 пресса. Был введен в эксплуатацию в столице республики моторемонтный завод.



Начатое в 1943 г. строительство текстильной фабрики в г. Нукусе мощностью в 5.300 веретен, имело целью организации производства хлопчатобумажных тканей внутри республики, на базе местных сырьевых ресурсов хлопка.



Представители Каракалпакстана работали на заводах, фабриках и шахтах Свердловской и Пермской областей, в Оренбурге и других городах. Только на шахтах треста "Коспат-уголь" в Кизелевском районе Пермской области в 1943 г. трудились 1.000 человек из Каракалпакстана. Более 400 посланцев Каракалпакстана работали в 1943 г. на строительстве Бекабадского металлургического комбината. По призыву молодежи Ташкента многие девушки-каракалпачки поехали работать в шахты Ангрена.



В годы война из Каракалпакстана на учебу в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленно-технические училища Узбекистана и РСФСР было направлено более 3.300 юношей и девушек.



Немалый вклад в годы войны внесли работники речного и автомобильного транспорта. Военные и хозяйственные перевозки по речному транспорту Каракалпакстана составили 241,3 тыс. тонн. Государственный морской речной флот обладал 79 механизированными и 228 немеханизированными судами с общей грузоподъемностью 20,7 тыс.тонн. Фронт и тыл, благодаря усилиям Аральского пароходства, в 1943 г. получили соль, хлеб, хлопковые семена, нефть, рыбу и другие ценные грузы.



В республике до начала посевной 1943 г. было построено 25 новых каналов общей протяженностью около 450 км. и проведены технические улучшения более чем на 80 ирригационных сооружениях. В результате этого из Тамдынского района в Ходжейлийский район переселилось 8 колхозов, которые освоили 2867 га перелогов. На Шуманайский массив переселилось 4 колхоза Ходжейлийского района и 5 колхозов Кунградского района. Дополнительно освоено 50 тыс. га новых земель, по сравнению с 1940 г. посевная площадь увеличилась на 39%. Посевная площадь Турткульского, Кипчакского, Кунградского, Ходжейлийского и Тахтакупырского районов увеличилась в 2,5 раза, а валовой сбор зерна - более чем в два раза.



В 1943 г. среди ветеранов возникло патриотическое движение за возвращение на колхозные поля. В Кунградском районе 42 ветарана в возрасте от 64 до 80 лет создали огородно-бахчевую бригаду. За год выработали 7655 трудодней. Была организована полеводческая бригада, в которую вошло 35 ветеранов.



За годы войны построены крупные каналы: им. Энгельса, Шуманай, "Кырккыз", Кирово-Абад Нукусские отводы каналов им. Кирова, Ярмыш и др., перестроены магистральные каналы Ходжакуль Назарханского массива с естественным водохранилищем и отстойником. Кроме ежегодной очистки ирригационных систем, в республике за годы войны проведены земляные работы по 109 объектам в объеме 6.439,7 тыс.м3.



Б.Кощанов

доктор исторических наук, профессор,

отличник народного образования РК