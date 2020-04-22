В Питере задержан экс-депутат ГосДумы браток Кости Могилы - Волчек

23:18 22.04.2020

Питерские СМИ (Фонтанка. Ру и пр.) сообщают о задержании и этапировании в Москву авторитетного питерского политика Волчека. Якобы, задержан он сотрудниками ФСБ и оперативно вывезен из города. По какому делу - пока неизвестно. Дел этих у Волчека не мало...



Денис Геннадьевич Волчек - российский политик, авторитетный предприниматель, депутат Государственной думы 5 и 6 созыва.



Биография

Родился в Ленинграде, по национальности еврей.

Был водителем, другом и деловым партнером известного преступного авторитета Кости Могилы, в 1994 году вместе с Константином Яковлевым (Костя Могила) выступил учредителем АОЗТ "Сириус С". Константин Яковлев называл Волчека своим названным "младшим братом".

В 1998 году стал председателем совета директоров СК "Русмед", Волчека называли "фармацевтическим королем" и "человеком Березовского".

В 2002 году стал депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, был лидером фракции Спортивная Россия, которая позже в полном составе вошла во фракцию ЛДПР.

В 2002 году против Волчека было возбуждено уголовное дело по ст. 160, ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата). Но позже дело было закрыто.

Вместе с отцом присутствовал на похоронах Кости Могилы в 2003 году.[2]

С 2004 по 2009 год был координатором Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР.

В 2007 году избран депутатом Государственной думы 5 созыва (№1, Региональная группа №59, Город Санкт-Петербург). Был заместителем председателя комитета Думы по финансовому рынку.

В 2011 году избран депутатом Государственной думы 6 созыва (№1, Региональная группа №81, Город Санкт-Петербург). Вошел в комитет ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В рейтинге активности депутатов от ЛДПР в 2015 году получил 0 баллов, так как за четыре года не посетил ни одного заседания Парламента.[3] За 9 лет депутатства (с 2007 по 2016 год) выступил всего 34 раза и подписал 16 законопроектов.

Отец - Геннадий Борисович Волчек, депутат Закс.собрания Петербурга пятого созыва от ЛДПР.