У берегов Крыма найден погибший в 1941 году корабль с сокровищами "Армения"

11:23 24.04.2020

Ряд Крымских СМИ передали скупую информацию, что в результате многолетних поисков водолазам Черноморского флота, при помощи глубоководных аппаратов, наконец-то удалось найти точное место гибели и зафиксировать останки теплохода "Армения".



7.11.1941 переделанный в госпитальное судно (но оснащенный средствами ПВО, что выводило корабль из юрисдикции "Красного Креста") теплоход "Армения" был торпедирован фашистским "Хейнкелем" на траверзе горы Аю-Даг и стремительно затонул.



На борту находилось неустановленное число раненых защитников Севастополя (вместе с медперсоналом госпиталей), эвакуируемые семьи комсостава и гражданской администрации. Пароход следовал из Севастополя с заходом в Ялту в сопровождении нескольких катеров береговой обороны и самолетов прикрытия, однако в районе Гурзуфа в, обстановке низкой облачности, пропустил атаку оставшегося незамеченным и зашедшего со стороны гор одиночного немецкого торпедоносца.



Несмотря на относительно теплую воду и близость к берегу, из-за гигантской воронки, образовавшейся при гибели корабля, спасти удалось не более 20 человек (данные в разных отчетах разнятся). Сколько всего на борту было эвакуируемых так и осталось неизвестно, т.к. при заходе в Ялту погрузка на борт не учитывалась.



Ряд историков называют цифру 5-6 тысяч погибших.

Также на борту находились фонды ряда Крымских музеев (Ялтинского краеведческого) и пр., ценности Севастопольского и Симферопольского отделений Госбанка, имущество ряда бывших "царских" дворцов и усадеб.



Часть погибших сокровищ - античные статуи и керамика, вполне могут сохраниться до наших дней.



Поиски "Армении" велись в советское время, продолжились при независимой Украине. Президент Ющенко лично участвовал в одной из экспедиций и пригасил для работы команду американских водолазов.



Однако, сообщений об обнаружении корабля не было. Сами работы проходили в обстановке строгой секретности.



Любопытно, что и данное сообщение, первоначально опубликованное на сайте "Российской газеты", ныне удалено и дает отсылку на общую страницу -

https://rg.ru/region/ufo/.



Причем, указано, что корабль обнаружен "в районе Ялты", что является дезинформацией, так как в крымских архивах сохранилась информация опроса свидетелей гибели корабля - жителей Гурзуфа, которые лично наблюдали трагедию.



Валерия Андреева, Алушта