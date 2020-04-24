Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 4 - Б.Кощанов

13:15 24.04.2020

К 75-летию Великой Победы



ВКЛАД КАРАКАЛПАКСТАНА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ



4. НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ 1944-й



В 1944 г. наступил период решающих побед Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками. Была полностью очищена от оккупантов территория Советского Союза. По всей стране развернулось движение за оказание помощи освобожденным районам.



Местная промышленность, созданная в 1937 г. и давшая в предвоенный период продукции на 120 тыс. руб. выпускает продукции в 1944 г. на 10 миллионов 552 тыс. рублей, т.е. увеличились сравнительно в 12 раз по сравнению с 1932 г. Был построен кожевенный завод в Ходжейли. В 1944 г. приступили к строительству маслозавода в Чимбае. Строительство швейно-обувного комбината в Нукусе, законченное в 1944 г., дало возможность улучшить снабжение населения Каракалпакстан обувью и одеждой.



В результате ввода в строй 2 хлопкозаводов в Шаббазском и Тахтакупырском районах, механизированной пекарни в Нукусе мощностью 15 т. хлеба в сутки, обувной фабрики, прядильно-ткацкой фабрики в 1944 г. была выработана промышленная продукция на 10.552 тыс. руб.



Условия военного времени требовали выпуска новых изделий, которые в мирный период не вырабатывались. Острый недостаток в тканях был в значительной степени восполнен производством кустарной ткани маты, используемой для изготовления спецодежды, верхнего готового платья, мешков для сбора хлопка.



Увеличение численности рабочих в 1944 г. до 1341 человек шло в основном за счет привлечения на производство женщин и молодежи. Так в артелях промысловой кооперации в 1944 г. из общего числа 3545 рабочих было 1950 женщин. Для большинства рабочих законом жизни стали призывы: "Все для фронта, все для победы над врагом!", "Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!", "В труде - как в бою!".



Начался всенародный поход за восстановление хлопкового хозяйства. На работу в хлопководство вернулись с других участков 190 бригадиров и 560 звеньевых - испытанных мастеров высоких урожаев.



Проводилась энергичная борьба с маловодьем, в короткий срок колхозники построили 56 подпорных сооружений и пустили в ход дополнительно 115 насосных установок. 250 бригад и 613 звеньев развернули борьбу за право называться гвардейскими.



"Спецпереселенцы" корейцы, мобилизованные на битву за урожай, вписали самую яркую страницу в военной истории Каракалпакстана своими достижениями в сельском хозяйстве. У истоков нетрадиционного для здешних мест рисосеяния стояли А.С.Ем, В.М.Цой, Г.Н.Пак, Н.Г.Хе, Ч.Б.Ли, Б.С.Ким, Р.А.Шегай и др.



План сдачи хлопка в 1944 г. был выполнен на 109,7 %. В 1944 и 1945 гг. в Турткульском, Ходжейлийском и Шаббазском районах были созданы племенные каракулеводческие фермы, проводилась работа по улучшению качества племенного стада. За время войны поголовье продуктивного и рабочего скота увеличилось на 85%, общественное стадо колхозов - на 66%.



Члены промысловых кооперативных артелей Каракалпакстана собрали 350 тыс руб на строительство танков "Промкооператор Каракалпакстана".



Важную роль в годы войны играл авиационный транспорт, с помощью которого перевозились многочисленные военные и гражданские грузы. Было установлено почтово-пассажирское авиасообщение между Чарджоу, Турткулем и Нукусом. В 1944-1945 гг. Нукусское авиапредприятие и отдельное звено Актюбинского аэропорта обслуживали нужды транспортного подразделения Узбекского управления гражданской авиации. В первом полугодии 1944 г большие успехи были достигнуты в производственной деятельности Нукусским авиапредприятием. За этот период было принято и отправлено 113 самолетов. Из Нукусского аэропорта было перевезено 1.487 пассажиров, 36.466 кг. багажа, 54.795 кг. различных грузов и 21.643 кг. почты. Нукусское авиапредприятие, наряду с авиационной линией Нукус-Ташкент, обслуживало также и местные линии: северное кольцо с пунктами Нукус-Караузяк-Кунград общей протяженностью 318 км., южное кольцо Нукус-Ургенч-Турткуль - 174 км., Нукус-Муйнак- 171 км. Также авиапредприятие оказывало и санитарную помощь: за 1-е полугодие 1945 г. Было перевезено 85 врачей, 18 больных и 369 кг. медицинских грузов.



На фронтах второй мировой войны сражались преподаватели Учитель-ского института Н.А.Асфандияров, М.Г.Галикеев, С.Б.Булатов, Д.Б.Базаров, Т.Бекимбетов, Я.М.Досумов, М.Турсунов, студенты А.Б.Бекбасов, С.К.Камалов, А.Нурманов, А.Панабергенов, Р.Сапаров и др.



Наставничество в тылу продолжили эвакуированные профессора С.А.Фишер, Н.Д.Щепкин, Н.Нефидов, Г.Д.Петров, Б.Д.Франк, А.Н.Сидоров, М.В.Щеглов. Узбекистан направил преподавателей П.Ермолова, Е.А.Анисимову, Т.Хамраева, Ш.Камалова, Х.Хайритдинова, З.М.Биккулову, С.Омарова, Ж.С.Такибаеву, Б.В.Левина. В результате в 1944 г. был открыт Педагогический институт с тремя факультетами: каракалпакский язык, лите-ратура и история; физико-математический; русский язык и литература.



В апреле 1944 г. в Ташкенте проводилась Декада музыки народов Средней Азии. В ней участвовали Аимхан Казымбетова (Шамуратова), Тохта Рахманова, Жапак баксы Шамуратов.



30 августа 1944 г. на сцене Каракалпакского государственного театра идет пьеса демобилизованного младшего сержанта Жолмурзы Аймурзаева "Лейтенант Елмуратов" - первая пьеса об участии каракалпакстанцев в отечественной войне. О героях фронта и тыла писали Амет Шамуратов, Наурыз Джапаков, Хожабек Сеитов, Жумабай Ташенов, Кармыс Досанов. Амет Шамуратов в драме "Кырк-кыз" воспевал подвиги сорока девушек, своеобразных амазонок, боровшихся под водительством прекрасной героини Гулаим за свободу каракалпаков. Классическая поэма Бердаха "Ерназар бий" послужил канвой для драмы Рахима Маджитова.



По радио звучали пламенные строки поэзии Аббаза Дабылова, Садыка Нурумбетова, призывавшие народ к борьбе. Новый смысл обрели в годы войны стихи Ажинияза и Бердаха, Аяпбергена Мусаева, многих других поэтов. В сетке вещания почявились постоянные цикли передач "Тыл - фронту", "Письма на фронт".



24 декабря 1944 г. отпраздновали 20-летие образования Каракалпакской автономной области. 200 знатные люди: колхозники и агрономы, писатели и артисты, партийные и советские работники были награждены.



Б.Кощанов

доктор исторических наук, профессор,

отличник народного образования РК