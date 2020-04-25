Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 5 - Б.Кощанов

18:42 25.04.2020

К 75-летию Великой Победы



ВКЛАД КАРАКАЛПАКСТАНА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ



5. ПОБЕДНЫЙ 1945-й



Армии требовались весомые, осязаемые, готовые вещи от Каракалпакстана: хлопок, рис, люцерна, консервы, рыбы, даже черепахи из плато Устюрта,- и чтоб эти вещи проходили потоком, без перебоя. Интересные сюжеты рассказал ветеран второй мировой войны, академик С.К.Камалов: "на фронте, однажды он получил посылку из тыла и обрадовался когда, открыл консерву производства Муйнакского рыбомясоконсервного комбината".



Председатели колхозов Каракалпакстана обращались персонально к каждому из своих колхозников, дознаваясь сердцем ли он там, в бою: "Знаешь, где сейчас наша продукция? По небу летает, моторы смазывает. Каждый центнер хлопка - бомба на голову Гитлера". Подобные слова в войну приобретали особый смысл, помогали связать выполняемую работу с тем необходимым конечным продуктом, которого требовал фронт, ждали бойцы.



Суровое правило: "Не выполнив задания, из поля не уходить!" было созвучно закону фронта: "Ни шагу назад!". Как моральный знак равенства между трудом колхозника и трудом бойца восприняли люди емкий лозунг: "В тылу, как на фронте".



"Любой успех казался весьма скромным, - вспоминал ветеран войны Ш.Каримходжаев.- Казалось, что все наши усилия недостаточны в сравнении с той великой жертвой, которую приносит на фронте Красная Армия". Такие чувства как раз и были основой всевозрастающих проявлений трудовой самоотверженности, приводившей к результатам, технических объяснений, которым современники дать не могли.



Вторая мировая война подходила к концу и даже с близкого расстояния все более четко обрисовывалась великая цена военной и экономической победы. Она была достигнута путем предельного напряжения сил, огромных затрат материальных и людских ресурсов. Воспоминания свидетельствуют, что крайне медленно на заключительном этапе войны и даже в первые месяцы после ее окончания изживалась установка на достижение результата "любой ценой".



Воспоминания по истории Каракалпакстана образно передают атмосферу трудной перестройки, связанной с переходом от героики военного времени к обыденщине экономики. Вторая мировая война многое отложила "на потом" - и в решении государственных задач, и в личной жизни населения Каракалпакстана.



Пережитые испытания внесли в сознание людей некоторую переоценку мирного периода, до известной степени идеализировав его. Многое им рисовалось в радужном свете. Люди не всегда представляли себе размер разрушений, масштаб работ, которые придется провести, чтобы залечить раны. Эта атмосфера и отражена в мемуарах.



В каракалпакской поэзии появляются новые жанры, такие как стихи-письма, поэмы-очерки, документальные поэмы; новым содержанием наполняются традиционные жанры-тарип, стихи-клятвы, стихи-прощания; создаются новые образы - воина, труженика тыла, отрицательных персонажей: убийцы-фашиста, труса-предателя родины и т.д. Знаменательно, что каракалпакская поэзия именно в период войны, в рамках типологической общности с ведущими тенденциями развития всей многонациональной советской поэзии, активизировала лучшие, самобытные достижения национальной классической поэтики и фольклора, дала образцы синтеза традиции и новаторства.



Валовая продукция промышленности республики в 1945 г. составила 37,9 млн.руб.



В Каракалпакстане было размещено также около 3900 эвакуированных граждан. Из них более 1.400 человек стали работать в колхозах, более 900 граждан устроены на работу на предприятия и учреждения. Государство оказывало им помощь, для эвакуированных детей были собраны 136 тыс.рублей и детские вещи. Рабочие, служащие, колхозники брали на воспитание детей, лишившихся родителей.



Общая подписная сумма на государственные займы обороны составила 154,5 млн руб.



Правительство УзССР и ККАССР выделило в 1945 г. Наркомводхозу Каракалпакии на эксплуатационные мероприятия 4.630 тыс. руб. против 4.090 тыс. руб. в 1944 г., капитальные вложения в ирригацию составили 996 тыс. руб. В 1945 г. построено каменное головное сооружение на канале Назархан, проведено спрямление на канале Куваныш-Джарма, построен Сарыбийский коллектор.



Посевы хлопчатника достигли в 1945 г. 57,6 тыс. га. Второй курултай хлопкоробов Узбекистана обязался дать в 1945 г. 1 млн т хлопка-сырца. Одновременно интенсивно расширялись посевные площади зерновых культур, которая также была увеличена к 1945 г. до 41 тыс. га по сравнению с 33 тыс. га в 1940 г. В тяжелых условиях приходилось работать предприятиям хлопкоочистительной промышленности Каракалпакстана. Они находились на расстоянии 500-800 км. от транспортных путей и поэтому еще в довоенное время испытывали затруднения в обеспечении горюче-смазочными, тароупаковочными и другими материалами.



16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция, где участвовали летчик разведчик, старший лейтенант П.Нурпеисов (герой Советского Союза), командир отделения Б.Бабаев, младший лейтенант К.Мырзеков, старший лейтенант К.Бекниязов, командир взвода, младший лейтенант М.Идрисов и др.



9 мая мы победили. На долю диктора Марка Кожуровой выпала огромная честь первой на каракалпакском языке по радио Каракалпакстана известить народ о Победе. Такое не забывается.



25 июля в Нукус на теплоходе прибыла первая группа демобилизованных воинов. Население Каракалпакстана встречало победителей с огромной радостью.



В течение 1945 г. были отменены сверхурочные работы, восстановлены восьмичасовой рабочий день в промышленности и отпуска рабочим и служащим. Предприятия, работавшие на оборону, перестраивались на выпуск мирной продукции. Хлопкоочистительная промышленность дала Родине 8433 т. хлопкового волокна, рыбаки сдали государству 19807 т рыбы. Муйнакский рыбоконсервный комбинат выпустил 2410 тыс банок консерв.



В воспоминаниях отражены трудности первых послевоенных лет: жизнь в землянках, нехватка одежды и обуви. И вместе с тем - оптимизм. Оптимизм, рожденный великой Победой. "Все мое поколение переживало такие трудности,- писал об этом времени известный государственный деятель Каракалпакстана К.Камалов.- Но духом не падали. Главное - война была позади!". Победа, одержанная над сильным и опасным врагом,- вот что питало уверенность народа в будущем, его стремление к созидательному труду, готовность преодолеть все препятствия и невзгоды.



Б.Кощанов

доктор исторических наук, профессор,

отличник народного образования РК