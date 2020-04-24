Нам обещали парк! Обращение жителей ташкентской махали "Салар" к Президенту Ш.Мирзиееву

21:17 25.04.2020

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ш.М. МИРЗИЕЕВУ



Уважаемый Шавкат Мирамонович!



Я обращаюсь к Вам как представитель жителей махали "Салар" Мирабадского района г. Ташкента. Помогите отменить незаконное решение хокима Ташкента № 61 от 12.01.2018 года о передаче земельного участка 1,5 га, образовавшегося после сноса кенафной фабрики , под строительство многоэтажных жилых домов ООО "Silk Road Group Investments" , ВМЕСТО обещанного и запланированного правительством Парка здоровья, культуры и отдыха.



В установленном порядке по данному вопросу жители махали "Салар" обращались в Виртуальную приемную , Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан с Заявлением о принесении протеста на незаконное решение хокима , но получали отписки , с предложением " обращайтесь в суд".



Но есть другой и короткий путь: по закону и установленному порядку Президент государства, наряду с прокуратурой, тоже имеет право отменять любое решение хокимов, ЕСЛИ они противоречат законам и актам правительства, на что прямо указано в ст. 29 Закона Республики Узбекистан "О государственной власти на местах".



В нашем случае решение хокима № 61 от 12.01.2018 года полностью противоречит акту правительства и Адресной Программе Кабинета Министров Республики Узбекистан о возведении парка на участке махали "Салар", что подтверждено документально. Это противоречие является прямым юридическим основанием для его безоговорочной отмены.



Поэтому мы обращаемся к Вам как к Президенту, Гаранту Прав и Свобод в пределах Ваших полномочий по данному вопросу, просим отменить это решение, так как есть все основания для его отмены. Они подробно изложены в нашем Заявлении о принесении протеста на имя Генерального прокурора, их всего четыре:



1. На момент подписания решения у хокима не было и нет разрешения Специальной комиссии Кабинета Министров Республики Узбекистан об изменении целевого назначения и о переводе земли из одной категории в другую с парка на жилые дома, то есть это решение изначально является неправомерным с момента подписания до сегодняшнего дня (нарушение ч. 1,3, ст. 9 Земельного Кодекса).



2. В тексте решения о передаче земельного участка другому юридическому лицу и под другие цели, не указана категория земли (их всего 8), но она должна быть указана, иначе это нарушение, которое влечет недействительность передачи участка и отказ в его государственной регистрации (нарушена ч.1 ст. 8 и ч.5,6 ст. 9 Земельного Кодекса).



3. В пункте 4 решения хокима № 61 от 12.01.2018 года указано, что оно будет отменено при возникновении обстоятельств, предусмотренных ч.4 ст. 36 Земельного Кодекса, то есть при нецелевом использовании земельного участка, что и произошло в нашем случае: земля предназначалась под парк по категории 2, а строить начали дома по категории 4.



Поэтому хоким Артыкходжаев должен был сам отменить свое решение по данному основанию, но он этого не сделал и совершил должностной проступок, не совместимый с должностью хокима.



4.Лично Вы, Шавкат Миромонович, будучи премьер-министром, в августе 2016 г. посетили махалю "Салар" Мирабадского района , осмотрели пустой земельный участок 1,5 га, и на встрече с жителями сказали: "Здесь будет парк!", о чем имеется Протокол махаллинского комитета.



Затем, в ноябре 2016 г., Вы, будучи кандидатом в Президенты Узбекистана, на встрече с избирателями города Ташкента, сказали, что в 2017 году в столице будут возводиться новые парки и места отдыха для ташкентцев и гостей города (статья в интернет-новости "STROY-KA.UZ")_.



Люди Вам поверили и верят до сих пор, но назначенный Вами хоким 3-х миллионного города Д. Артыкходжаев вынес решение вопреки Вашим обещаниям народу, вопреки закона.



Главное, что его решение полностью противоречит действующему Земельному Кодексу и действующему до сегодняшнего дня Протоколу Кабинета Министров Республики Узбекистан № 01-02-11-03 от 11.11.16 г. "Об утверждении Адресной программы по возведению парков в городе Ташкенте до 1 мая 2017 года", где указано 8 районов, в том числе Мирабадский.



Разумеется есть застройщики, которые организуют расселение жильцов из старого жилья , затем вкладывают и включают их расходы в себестоимость и реализуют готовые квадратные метры жилых и торговых площадей. Однако то, что происходит на земельном участке бывшей кенафной фабрики, не подпадает не под какую логику :- свободная территория, отведенная под парк просто так передается частному застройщику, который автоматически "сажает" сэкономленную сумму на земельном участке в свою чистую прибыль и монетизируется за счет вреда и утерянной, социальной пользы для населения города в частности для жителей махали "Салар" и жителей Мирабадского района.



Вокруг земельного участка (бывшая кенафная фабрика) дома выросли стихийно. Здесь проживает более 5800 человек - в том числе, детей, инвалидов, пенсионеры. Район густо населен, крупные транспортные магистрали , банки, вокзал, аптеки, супермаркеты "Makro", "Asr" , рестораны и т.д. есть все, но и много нерешенных проблем с благоустройством, в том числе отсутствие парковых зон , спортивных и детских площадок!



Плохо, когда Закон нарушают простые люди, но в 1000 раз хуже, когда его нарушают чиновники, призванные защищать Закон, а не нарушать, они позорят "честь мундира", подрывают веру людей в Закон и этим наносят вред государственной безопасности нашей страны.



Учитывая, что у Вас есть полномочия, а в деле есть юридические основания для отмены данного решения хокима , ПРОСИМ отменить его как можно быстрее, так как после снятия карантина начнется стройка на основании незаконного решения, а мы хотим дышать чистым воздухом, растить детей здоровыми и верить, что живем в правовом государстве, в обществе, где Закон работает в интересах людей.



ВОЗЬМИТЕ НА КОНТРОЛЬ НАШЕ ДЕЛО!



Представитель жителей махали

"Салар" Мирабадского района г.Ташкента О.А.Краснова

24 апреля 2020 года