 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.04.2020
21:21  Глава Комитета по делам СНГ РосГосДумы Калашников сражен коронавирусом
21:17  Нам обещали парк! Обращение жителей ташкентской махали "Салар" к Президенту Ш.Мирзиееву
21:16  Певцы и артисты – "цыганизаторы" казахской ментальности, - Н.Нуртазина
18:42  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 5 - Б.Кощанов
17:13  Готовы ли США и Иран устроить третью мировую вдобавок к пандемии? - Павел Фельгенгауэр
17:09  Чтобы выжить Америка должна стать Китаем, - П.Акопов
17:07  Блудный чин: чем Саакашвили займется в правительстве Украины, - И.Кармазин

17:06  COVID-19 перевел Рамадан в Центральной Азии в онлайн
12:21  Der Spiegel: Фашисты заражали детей туберкулезом, а потом вырезали и изучали их железы
12:17  Politico: США изучают угрозу использования коронавируса как биологического оружия
11:00  "Старик путешествует". Вышла последняя книга Эдуарда Лимонова
10:32  Коронавирус вызвал информационную пандемию, - В.Иванов
10:26  КазВирус - 2525, УзбВирус - 1836
09:46  Битва за Ухань: как китайцы и русские остановили самураев (история)
09:16  Страдания кремлевских либер-швондеров. Отчего Набиуллина так испугалась Глазьева? - М.Хазин
09:10  Люди - термиты. Коронавирус: свобода или судьба? - Ф.Гиренок
09:06  Китай продвигает цифровую инфраструктуру для контроля будущих пандемий, - Д.Юрганов
08:42  Байден призвал жителей США не пить отбеливатель. Пробовал... не помогает?
00:54  Космические ковбои Дональда Трампа. Для США космос превращается в новый Дикий Запад, - Валентин Уваров
00:42  Гегемония США закончилась, - Дэниел Ларисон
00:38  Удары плетьми как форму наказания отменили в Саудовской Аравии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Нам обещали парк! Обращение жителей ташкентской махали "Салар" к Президенту Ш.Мирзиееву
21:17 25.04.2020

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Ш.М. МИРЗИЕЕВУ

Уважаемый Шавкат Мирамонович!

Я обращаюсь к Вам как представитель жителей махали "Салар" Мирабадского района г. Ташкента. Помогите отменить незаконное решение хокима Ташкента № 61 от 12.01.2018 года о передаче земельного участка 1,5 га, образовавшегося после сноса кенафной фабрики , под строительство многоэтажных жилых домов ООО "Silk Road Group Investments" , ВМЕСТО обещанного и запланированного правительством Парка здоровья, культуры и отдыха.

В установленном порядке по данному вопросу жители махали "Салар" обращались в Виртуальную приемную , Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан с Заявлением о принесении протеста на незаконное решение хокима , но получали отписки , с предложением " обращайтесь в суд".

Но есть другой и короткий путь: по закону и установленному порядку Президент государства, наряду с прокуратурой, тоже имеет право отменять любое решение хокимов, ЕСЛИ они противоречат законам и актам правительства, на что прямо указано в ст. 29 Закона Республики Узбекистан "О государственной власти на местах".

В нашем случае решение хокима № 61 от 12.01.2018 года полностью противоречит акту правительства и Адресной Программе Кабинета Министров Республики Узбекистан о возведении парка на участке махали "Салар", что подтверждено документально. Это противоречие является прямым юридическим основанием для его безоговорочной отмены.

Поэтому мы обращаемся к Вам как к Президенту, Гаранту Прав и Свобод в пределах Ваших полномочий по данному вопросу, просим отменить это решение, так как есть все основания для его отмены. Они подробно изложены в нашем Заявлении о принесении протеста на имя Генерального прокурора, их всего четыре:

1. На момент подписания решения у хокима не было и нет разрешения Специальной комиссии Кабинета Министров Республики Узбекистан об изменении целевого назначения и о переводе земли из одной категории в другую с парка на жилые дома, то есть это решение изначально является неправомерным с момента подписания до сегодняшнего дня (нарушение ч. 1,3, ст. 9 Земельного Кодекса).

2. В тексте решения о передаче земельного участка другому юридическому лицу и под другие цели, не указана категория земли (их всего 8), но она должна быть указана, иначе это нарушение, которое влечет недействительность передачи участка и отказ в его государственной регистрации (нарушена ч.1 ст. 8 и ч.5,6 ст. 9 Земельного Кодекса).

3. В пункте 4 решения хокима № 61 от 12.01.2018 года указано, что оно будет отменено при возникновении обстоятельств, предусмотренных ч.4 ст. 36 Земельного Кодекса, то есть при нецелевом использовании земельного участка, что и произошло в нашем случае: земля предназначалась под парк по категории 2, а строить начали дома по категории 4.

Поэтому хоким Артыкходжаев должен был сам отменить свое решение по данному основанию, но он этого не сделал и совершил должностной проступок, не совместимый с должностью хокима.

4.Лично Вы, Шавкат Миромонович, будучи премьер-министром, в августе 2016 г. посетили махалю "Салар" Мирабадского района , осмотрели пустой земельный участок 1,5 га, и на встрече с жителями сказали: "Здесь будет парк!", о чем имеется Протокол махаллинского комитета.

Затем, в ноябре 2016 г., Вы, будучи кандидатом в Президенты Узбекистана, на встрече с избирателями города Ташкента, сказали, что в 2017 году в столице будут возводиться новые парки и места отдыха для ташкентцев и гостей города (статья в интернет-новости "STROY-KA.UZ")_.

Люди Вам поверили и верят до сих пор, но назначенный Вами хоким 3-х миллионного города Д. Артыкходжаев вынес решение вопреки Вашим обещаниям народу, вопреки закона.

Главное, что его решение полностью противоречит действующему Земельному Кодексу и действующему до сегодняшнего дня Протоколу Кабинета Министров Республики Узбекистан № 01-02-11-03 от 11.11.16 г. "Об утверждении Адресной программы по возведению парков в городе Ташкенте до 1 мая 2017 года", где указано 8 районов, в том числе Мирабадский.

Разумеется есть застройщики, которые организуют расселение жильцов из старого жилья , затем вкладывают и включают их расходы в себестоимость и реализуют готовые квадратные метры жилых и торговых площадей. Однако то, что происходит на земельном участке бывшей кенафной фабрики, не подпадает не под какую логику :- свободная территория, отведенная под парк просто так передается частному застройщику, который автоматически "сажает" сэкономленную сумму на земельном участке в свою чистую прибыль и монетизируется за счет вреда и утерянной, социальной пользы для населения города в частности для жителей махали "Салар" и жителей Мирабадского района.

Вокруг земельного участка (бывшая кенафная фабрика) дома выросли стихийно. Здесь проживает более 5800 человек - в том числе, детей, инвалидов, пенсионеры. Район густо населен, крупные транспортные магистрали , банки, вокзал, аптеки, супермаркеты "Makro", "Asr" , рестораны и т.д. есть все, но и много нерешенных проблем с благоустройством, в том числе отсутствие парковых зон , спортивных и детских площадок!

Плохо, когда Закон нарушают простые люди, но в 1000 раз хуже, когда его нарушают чиновники, призванные защищать Закон, а не нарушать, они позорят "честь мундира", подрывают веру людей в Закон и этим наносят вред государственной безопасности нашей страны.

Учитывая, что у Вас есть полномочия, а в деле есть юридические основания для отмены данного решения хокима , ПРОСИМ отменить его как можно быстрее, так как после снятия карантина начнется стройка на основании незаконного решения, а мы хотим дышать чистым воздухом, растить детей здоровыми и верить, что живем в правовом государстве, в обществе, где Закон работает в интересах людей.

ВОЗЬМИТЕ НА КОНТРОЛЬ НАШЕ ДЕЛО!

Представитель жителей махали
"Салар" Мирабадского района г.Ташкента О.А.Краснова
24 апреля 2020 года

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587838620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие во внеочередном заседании ЕМПС
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №227
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №230
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2020 года №234
- Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть вторая
- Сенаторы рассмотрели вопросы использования атомной энергии
- Казахстан побеждает в Высоком Суде Англии в процессе по вопросам активов Национального банка
- Назначено более 4,1 млн соцвыплат из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- 1,2 трлн тенге из бюджета страны будет потрачено на обеспечение экономической стабильности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  