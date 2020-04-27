Магия книг, - Бахадыр Мусаев

15:13 27.04.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. КНИГА В МОЕМ ДОМЕ..



• Меня попросили:

• Баходыр ака расскажите о своей библиотеке, о книгах. Я знаю у вас очень богатая и интересная подборка книг, некоторые я читала, какие-то достала. Хочу и не могу вспомнить. Пожалуйста дайте список мне и еще расскажите о каких-то самых - самых. Типа рубрики эрудиция

• Этим вопросом озадачила Mayyia Tallibaeva. Не знаю что и сказать.

• Впрочем, вы угадали то, что моя библиотека интересна (во всяком случае, для меня) тем, что она подобрана ...тематически Например,

• на одних полках (книжной стенки) философская, начиная от древнекитайской,

• на других социально-политическая (в т.ч. произведения классиков социологии),

• на третьей об искусстве и людях искусства,

• на четвертой – жизни и деяниях знаменитых (и нелюдях), в частности,

• и, касающихся полководцев-завоевателей , диктаторов будь то А. Македонский, Цезарь, Наполеон, Тамерлан ( и Великие Моголы), Гитлер, Сталин , Мао Цзедун, Муссолини, Геббельс, Геринг, В. Шелленберг, , ...Но, если о самых –самых, то должно будет писать целую книгу.

• Вместе с тем, если говорить об этих " самых –самых", то их следует перечислять не на одной странице текста.

• Вот, серия ЖЗЛ, начиная с Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини и далее и далее, .. включая А. Перрюшо . А сию минуту глаза мои останавливаются ные почему – то на полках, где стоят рядами как войска бессмертников книги Сократа, Харуки Мураками, Германа Гессе, Милана Кундера, Конрада Лоренца, Я. Кавабаты, Акутагавы, Г Белля, .(соч.)..Бальзака, Чехова, Достоевского, Л. Толстого, ...

• Вчера на ночь листал Гая Светония "Жизнь Двенадцати Цезарей", сегодня с утра, вернувшись с прогулки , мы с "Бароном" решили перечитать Г Владимова "Верный Руслан"

Майя, если о самых Великих книгах так откройте одноименную книгу под редакторством Валерия Никитыча Демина Кстати, В. Н. Демин (1942- 2005), проф, д.ф. н., мой друг...жил в Москве с 1966 до самой смерти на Фрунзенской наб д 38 рядом с магазином "Тимур" К Чему и ричем здесь мой друг?

• Вот почему? У него была богатейшая библиотека. Во время летних отпусков к нему как правило съезжались со всей страны ( в разное время по согласованию) библиоманы и решали вопросы обмена книг, покупки раритетных изданий...

• Помнится, раз я пришел к ним (когда учился с Валерой на одном курсе философского факультета МГУ), а жена его Галя встречает со слезами, ревмя ревут два ее сына (подросток тогда Никита и младший Артем) . Оказывается, с верхнего этажа залило их угол комнаты, где находился один из книжних шкафов., намокли страницы редких изданий книг.. До сих пор стоит перед глазами картина – плачущие дети перед мокрыми страницами книг ...Безусловно, что бы там ни говорили о шовинизме русском, извращенной их исторической памяти,лично я, которого считают русофобом, тем не менее всегда уважал и уважаю тех русских, то русское, которое представлено было для меня и дорого, и которое связано с моим другом и, разумеется с именами великих русских гуманистов ..

• Вот такой отход от тематики разговора. Может быть, оно и так

• И все же еще один отход от сюжета

• У меня дома на самом видном месте рабочего стола лежат две Великие Книги. Это Коран и Библия. Последнюю, не поверите, подарила мне мама Было так. Я приехал к ней в Фергану Шли мы по центральной улице и проходя мы кинотеатра А Навои, как увидел я, что стоит монашка и перед ней за столом кипа книг. Гляжу БИБЛИЯ изд 1990 SGP BOX 516 Chicago … USA

• Я остановился и стал листать Мама заворчала: опять книги. В ответ ей говорю: мама, а что лучше , если бы меня больше интересовало пиво Она помолчав спросила:

• что за книга?

• Это, как бы Коран русских

• И что там написано

• - а вот мама здесь говорится

• И я наугад раскрыв страницу, где Евангелие от Матфея читаю ей

• Всякое дерево добро приносит и плоды добрые, а худое ......

Сынок, давай, я куплю тебе эту книгу. Она хорошая

Так и лежат 30 лет у меня на столе рядом две Великие Книги (КОРАН и БИБЛИЯ) Как Взгляну на них, так горячая волна обжигает сердце.

О, Мама, Мама!...

Вместо P.S.

Вот и все и не все даже, если в двух словах о книгах моей библиотеки

Любите книгу, друзья.

Между прочим, в 1990 г в издательстве "Книга" опубликована МАГИЯ КНИГИ Герман Гессе Здесь можно прочитать следующие строки

"Мы должны подходить к книгам....как скалолазы к Альпам, как бойцы к арсеналу ... как добрые люди приходят к друзьям и помощникам"

Всего Вам доброго, Майя. Будьте!



Бахадыр Ф., который Мусаев 27 04 2020 Ташкент Тузель-2