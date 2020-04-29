Магия Книги-2 (послесловие), - Б.Мусаев

12:49 29.04.2020

Бахадыр Ф. Мусаев МАГИЯ КНИГИ-2

Книга в моем доме (2) Послесловие.



"утвердить здравый смысл вместо укоренившегося абсурда"

Из письма проф.Валерия Демина.



Они такие разные и прекрасные ..Вергилий и Овидий, Петрарка и Шекспир, Ронсар и Рембо, Байрон и Такубоку, андалусская поэзия и японские хокку (трехстишия), Низами и Фирдоуси, Цао Чжи и Навои, ...

Нет, невозможно передать, что чувствуешь и думаешь, когда погружаешься в океан мыслей и эмоций поэтов, мудрецов, Слово которых бессмертно, ибо до сих пор помогало человечеству утвердить Мир и Любовь на Земле Людей.

Но вот же я сподвигнулся , поддавшись мимолетностям импрессии, написать небольшую заметку в ответ на вопрос читателя моей стр фейсбука:

расскажите о своей библиотеке , ее каких – то самых- самых".

Сподвигнулся и написал об этом. А теперь вижу, что поторопился. Ведь . очевидно, не справился со своими мыслями и эмоциями на предмет озаглавленного. Не справился потому, что вижу ясно: упустил возможность помянуть добрым словом дорогих мне людей, одних из которых упомянул будто невзначай мельком, а о других не обронил ни слова. Хочу посильно исправиться, считая нужным сказать следующее.



Что дорого не забывается, ибо это память сердца.

Помнится. . Фергана начало 1980 –х . Двухэтажный магазин "Книга". Я вместе с сыном дошкольного возраста сижу напротив Михаила Александровича Вайнштейна, директора названного магазина, известного в в городе библиофила, . По обыкновению, наш разговор о новинках книжных поступлений .И как всегда, неожиданно откуда в руках Михаила Александровича появляется ....Это Артур Рембо. Стихи . Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду изд Наука М. 1982

Слегка ошарашенный, забыв поблагодарить за подарок, я молча листал страницу за страницей, и больше немею от строк

"Мне бесконечная любовь наполнит грудь

Но буду я молчать и все слова забуду..."

И сию минуту, вспоминая этот миг, я тоже как Рембо, забыл все слова Да, и не было никаких слов, если не сказать, что через минуту мы с ним вместе смеялись над тем, что выдал нам мой сын Эркин, когда к нему обратился Михаил Александрович : а вы молодой человек, какие книги любите? Какую вам подарить?

И недолго думая, сын смело и с вызовом выговорил : импортную!

От этого ответа Михаил Александрович так затрясся от смеха, что у него очки сползли на нос и ...упали на стол.

Вот такая картинка жизни вспомнилась

Дорогой Михаил Александрович, мир вашему праху, я никогда не забывал Вас



Валера, незабвенный и Друг бесценный, покоящийся вот уже полтора десятка лет на Кунцевском кладбище ...Ты всегда со мной, потому что жив в моей памяти. И тепло мне, как вспомню лучшие дни нашей жизни - . Москва 60-70 гг, , твой гостеприимный дом (квартира) на Фрунзенской набережной и дачу в Красково , где мы проводили выходные дни

Кстати, Валера, о тебе написано в Википедии скупыми строками следующее.

Вале́рий Ники́тич Демин (9 февраля 1942, Новосибирск - 26 ноября 2006, Москва) - советский и российский философ, писатель, биограф. Член Союза писателей России. Доктор философских наук (1997).Родился в семье советского военачальника Н. С. Демина (1910-1989).

В 1968 году окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1971 году в Военно-политической академии имени В. И. Ленина защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме "Образность и наглядность в преподавании марксистско-ленинской философии в высших военно-учебных заведениях: (Методологический анализ проблемы)"[1]

В 1996 году в Институте переподготовки и повышения квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук при МГУ им. М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук по теме "Философские принципы русского космизма" (специальность 09.00.01 - онтология и теория познания).[2]

Занимался любительскими изысканиями в области археологии и предыстории, на основании чего создал псевдонаучную теорию о Гиперборее - якобы древней цивилизации на Русском Севере. По этой теме Деминым опубликовано несколько работ в жанре "фолк-хистори". Теория освещалась в средствах массовой информации[3][4] и некоторых популярных книгах[5].

Автор научно-фантастического сборника "Ущелье печального дракона" (1989).

Руководитель любительской поисковой экспедиции "Гиперборея". Автор более 100 работ научного, научно-художественного и беллетристического содержания, среди которых 35 книг по общей теории диалектики, философской науки, методологии русского космизма.

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище[6].

Здесь же в данном энциклопедическом словаре приведена и библиография твоих многочисленных трудов.

Валера, ты столько сказал мне при жизни добрых и дорогих сердцу слов...На полках моих книжных шкафов труды под твоим авторством и каждая подаренная тобой книга открывается с дарственной надписью, будь то она научная или художественная.

Валера, Ты столько мне доброго, светлого сказал , я же лишь гордился твоей дружбой и не успел...

Вот, к примеру , Ущелье Печального Дракона Научная фантастика: роман, рассказ, повесть. М. 1989,

"Бахадыр!

Это все – грехи молодости. Но, когда я писал последнюю повесть, передо мной витал твой светлый образ. Пусть он и останется памятью обо мне".

В Демин

Через год (в 1990 ) я получил посылкой следующую книгу (того же 1989 г издания ) "МИРОЗДАНИЕ ПОСТИГАЯ...Несколько диалогов между философом и естествоиспытателем о современной научной картине мира".

Здесь на первой странице "автограф" Валеры Демина

"Бахадыру – старинному верному другу на добрую память.

Это очередная попытка утвердить здравый смысл вместо укоренившегося абсурда".

В Демин

Вот и все и не все, если принимать настоящую короткую записку –памятку (заметку) на предмет озаглавленного, вернее, связанного с ним разговора.

Не знаю, что подтолкнуло меня на очередное "празднословие". И все же, быть может, это не совсем так (отнюдь не проявление не держания речи стариком), ибо человек, на мой взгляд, есть человек, и остается таковым, пока у него сохраняется и живет память о близких, родных и дорогих людях. Разумеется, не бог весть какое откровение содержится в тексте моей памятки, тем не менее, ведь все держится, в конечном счете, на Любви. Должно помнить все это, особенно в нынешние странные и тревожные дни для всего мира. Хочется, чтобы, читающие настоящую заметку, обратили внимание на приведенные строки моего друга, согласно которым, мы жили бы как люди, думали, чувствовали и поступали так в этой жизни, чтобы она не прекратилась, читай, для этого должно "утвердить здравый смысл вместо укоренившегося абсурда".



Бахадыр Ф. Мусаев 29 04 2020 Ташкент Тузель-2