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|Новым послом России в Афганистане стал Дмитрий Жирнов
10:22 30.04.2020
Согласно обнародованному Указу Президента РФ В.В.Путина
Чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане назначен Дмитрий Александрович Жирнов (Род. 1.01.1970). Он сменит на этом посту Александра Мантыцкого (занимал пост с 2014 года). Д.А.Жирнов ранее занимал ответственные позиции в посольстве РФ в США - вплоть до советника посланника.
Имеет ранг - ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСЛАННИК 2 КЛАССА (26.12.2017)