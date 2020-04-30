Новым послом России в Афганистане стал Дмитрий Жирнов

10:22 30.04.2020

Согласно обнародованному Указу Президента РФ В.В.Путина

Чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане назначен Дмитрий Александрович Жирнов (Род. 1.01.1970). Он сменит на этом посту Александра Мантыцкого (занимал пост с 2014 года). Д.А.Жирнов ранее занимал ответственные позиции в посольстве РФ в США - вплоть до советника посланника.

Имеет ранг - ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСЛАННИК 2 КЛАССА (26.12.2017)