О надвигающейся проблеме заиления водохранилища Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов

16:58 30.04.2020 О надвигающееся проблеме заиления водохранилища первого этапа Рогунской ГЭС.



Известно, что несмотря на неоспоримые достигнутые к текущей дате продвигающиеся впечатляющие успехи в части сооружения отдельных объектов комплекса Рогунской ГЭС и ранней выработки электроэнергии, полноценное возведение плотины первой очереди (ППО) Рогунской ГЭС задерживается. Последствия задержки (срыва сроков) сооружения в проектных контурах ППО гидроузла могут быть неблагоприятными. Ниже, следуя по мере возможности критериям и принципам истинности и достоверности в инженерии приведены результаты свободного анализа ситуации, дана экспертная оценка наступающей обстановки.



Строительство ППО было запланировано произвести в два последовательных этапа.



Первый этап (ранняя выработка -первая фаза) предусматривало в начале проведение инженерных мероприятий по надежной защите (изоляции) оголовка соляного пласта в основании ППО от возможного растворения, что гарантировало бы безопасность ППО, и затем сооружение на база возведенной ранее до отметки 1050 м над уровнем моря (м. н. у. м.) верховой перемычки, плотины до отметки 1065 м. н. у. м. После чего планировалась до наполнения водохранилища водой до отметки не менее 1055 м. н. у. м и запуск 2-х агрегатов по временной схеме на пониженных напорах.



Подрядчик по плотине (широко в мире известная международная итальянская строительная компания крупных инфраструктурных объектов "Салини Импреджило") по идее не должен был форсировать работу по сооружению ППО первого этапа до завершения им работ по соляному клину.



Второй этап (ранняя выработка - вторая фаза), предусматривал непрерывно, в течение 9-ти последующих месяцев после сооружения ППО с отметкой гребня 1065 м. н. у. м., следом достроит ППО до отметки 1110 м. н. у. м., то есть наращивать плотину еще на 45 метров. Параллельно с наращиванием плотины планировалась наполнит водохранилище водой до отметки 1100 м. н. у. м, что привела бы к увеличению напора с минимальной 80 м до максимального 120 м водяного столба и соответственно повышению мощности установленных 2-х гидроагрегатов.



В настоящее время, по состоянию на конец апреля месяца 2020 года, сложные и трудные работы по защите соляного клина (пласта) от возможного попадания в нее фильтрационной воды и растворения - наконец-то завершаются. Разрешение диктующей проблемы потребовало от Подрядчика тщательно и добросовестно выполнить много длительных, сложных трудоемких исследовательских, подготовительных и других работ. Это не была легко осуществимой задачей. Подрядчик справедливо считал, что имеющаяся к моменту начала его деятельности по солевому клину геологическая и гидрогеологическая информация являлась довольно общей и не позволяла проводит подробную оценку и проектировать смягчающие мероприятия. Все это, по его мнению, тесно связаны были с особенной и уникальной геологической характеристикой, представленной соляным пластом.



Несмотря на задержку, Подрядчик честно и усердно выполнил принятые на себя обязательства. Все же, сооружена им часть модифицированной плотины первого этапа первой очереди. Согласно измененным чертежам, верховая перемычка наращена на 15 метров вверх и примерно на 14 метров увеличена в сторону верхового откоса перемычки. Защищена геомембраной (геодиафрагмой). (Ранее были приняты Подрядчиком завершенные российской компанией "Геоизол" работы в створе ППО по устройству противофильтрационного элемента из буросекущих свай. Специалисты компании выполнили устройство 370 буросекущих свай диаметром 1030 мм на глубину до 43 метров. Сейчас же, Подрядчик считает буросекущие сваи как временной конструкцией). При этом, в связи с продолжившихся до последнего времени комплексными защитными работами по изоляции оголовка каменной соли от растворения, почти не затронут низовой откос существующей верховой перемычки - проектный контур низового откоса было оставлено в прежних габаритах.



При таких фактических контурах: - отметка гребня плотины 1065 м. н. у. м; высота плотины относительно отметки оси (подошвы) перемычки -93 м; отметка уровня воды в верхнем бьефе 1055 (по некоторым сведениям 1056 -1057) м. н. у. м, что по требованию производителя турбин является минимальным предельным уровнем для пуска гидроагрегатов ( понижение уровня воды в водохранилище запрещается); объем воды в водохранилище примерно 220 млн. куб. м; длина образованного водохранилища около 15 км - осуществляется в настоящее время ранняя выработка электроэнергии двумя гидроагрегатами. По полным итогам 2019 года, на этапе ранней выработки первой фазы, 2-я агрегатами произведено 840,3 млн. кВт/час электроэнергии в год, что не может не радовать.



Первый этап ранней выработки действует с ноября 2018 года, то есть 17 месяцев. За этот и чуть ранее период, значительное уменьшение скорости течения воды вследствие подпора от плотины вызвало выпадение наносов в подпертом верхнем бьефе и постепенное заиление водохранилища. Так как, река Вахш очень сильно насыщена взвешенными веществами и влекомыми донными наносами (по данным ТЭО Рогунской ГЭС, 2014 г. - объем 100 млн. куб. м в год), то, только созданное водохранилище Рогунской ГЭС на нем, по всей вероятности, по приблизительному, грубому расчету заиления водохранилища, уже подвержено заилению примерно на 40-45%. Наверное, заиление водохранилища происходило в результате отложения не только взвешенных, влекомых и донных наносов, транспортируемых рекой Вахш, но и продуктов размыва склонов берегов выше зеркала водной поверхности талыми дождевыми и, особенно селевыми потоками. Видимо, из-за не закрепленности склонов боковых речных долин малой величины повысилась также общее поступление наносов в ложе водохранилища.



Определенную, частичную роль в заилении водохранилища, возможно уже сыграла переработка берегов, которые образованы местами слабыми легкоразмываемыми грунтами. Что касается скальных горных пород на участке, то известно, что они практически не сжимаемы, имеют высокую прочность на раздавливание, но вследствие легкой растворимости быстро разрушатся, если в них в последующем будет циркулировать вода по трещинам и крупным порам.



В связи с изложенным, вызывает озабоченность приближающееся проблема (заиления) седиментации водохранилища и прогрессирование наносов в сторону плотины.



В качестве решения, наряду с завершением работ по изоляции оголовка соляного пласта, можно было бы принять срочные меры по отсыпке и наращиванию плотины до отметки 1110 м. н. у. м. и, следовательно, удлинения водохранилища путем наполнения ее водой до отметки 1100 м. н. у. м., что ранее планировалось достичь за период наименьшей мутности речной воды, то есть к апрелю месяцу 2019 года. В этом случае объем водохранилища составила бы примерно 550-600 млн. куб. м, что отдвигало бы процесс интенсивного заиления как минимум еще на 6 лет.



Но, при этом следует нам учитывать то, что при наполнении водохранилища водой до отметки 1100 м. н. у. м и удлинении водохранилища еще на 7-8 км будет прервана главная автомобильная дорога Обигарм-Нуробод, потому, что части этой дороги (короткие участки) будут затоплены.



Работы по строительству новой объездной дороги оцененной стоимостью 402 млн. долл. США еще не начаты (строительство временных объездов затопляемых участков кажется не рассматривается вообще). Международные конкурсные торги объявлены. АБР выделил на строительство части дороги 110 млн. долл. США грантовых средств. ЕБРР для строительства второй части дороги выделяет 150 млн. долл. США кредитных средств. Ожидается дофинансирование остальной части и из других внешних (фонд ОПЕК для международного развития, АБИИ.) и местного источников.



При сохранении текущего режима ранней выработки, скорее всего к середине осени проходящего 2020 года существующий объем водохранилища заилится примерно на 85-90%, что является предельным уровнем заиления. Наносы могут быть отложены прямо у действующей плотины первой очереди с отметкой гребня 1065 м. н. у. м. Самым тяжелым месяцем будет июль месяц, когда концентрация взвешенных веществ является максимальным. К тому, же в это время бурный речной поток кроме грунта, песка, низвлекает также валуны, камни, пни и даже глыбы.



Конечно-же, со временем будет происходит вмыв мельчайших илистых частиц в поры грунта дна и стенок водохранилища (кольматаж), что приведет к уменьшению (в несколько раз) фильтрации из нее.



Вероятным отрицательным же следствием является то, что риск проникновения наносов в напорный водоприемник и водосброс может быть высоким. Более того, мелкие взвешенные частицы (иловый нанос) могут поступать, проходит и сбрасываться через турбины, что приведет к истиранию лопастей гидротурбин твердыми примесями которое может привести к понижению КПД турбин. В конечном результате мутная вода потенциально окажет отрицательного воздействия на электромеханическое оборудование. Для профилактики, необходимо было-бы заблаговременно смонтировать специальные устройства, предназначенные для защиты машинного зала от попадания наносов во время фазы ранней выработки.



Возникает вопрос: Сможет-ли, первый этап (ранняя выработка - первая фаза) с отметкой уровня воды в водохранилище 1055 (1056-1057) м. н. у. м., долго (боле 2-х лет) эффективно функционировать как автономный проект, так как небольшое водохранилище быстро заполнится осадком? Ведь, насыщенные слоями земли (грунта), песком и камнями наносы (отложения) могут заполнить большую часть водохранилища, быстро уплотнятся в ее чаще превратившись в "бетон". К чему это помимо вышеизложенного еще может привести?



В контексте данного рассматриваемого вопроса, интересен очень ценный, положительный инженерно-технический опыт, полученный в ходе строительства Нурекской ГЭС (начало стройки весна 1961 года). Специалистам и экспертам старшего поколения известно, что Нурекская ГЭС также строилась и вводилась постепенно, поэтому понадобилась и там строительство плотины первой очереди (ППО) и тоннель временного водоприемника для пуска первых трех агрегатов на пониженных напорах. ППО Нурекской ГЭС строили 6 лет.



На Нуреке перекрытие русла реки и верховая перемычка была образовано в начале ноября месяца 1966 года путем взрыва подпорной стенки. Одновременно 250 тыс. кубометров суглинка, гравия и камня с точностью после взрыва легли в основание. Высота верховой перемычка от подошвы составила 53,5 м (705 м. н. у. м). Далее, наращиванием перемычки наклонно вверх (до отметки 765 м. н. у. м.) и вниз сооружалась собственно ППО. До отметки 713 м. н. у. м. была сооружена водонепроницаемое ядро ППО. Таким способом, ППО Нурека достигла высоту в 135 м, высота ядра составила 83 м.



Основное заполнение водой чащи водохранилища ППО Нурекской ГЭС началось с сентября 1972 года. Первый агрегат Нурекской ГЭС был запущен 15 ноября 1972 года. В декабре того же, 1972 года введен в строй второй агрегат станции. В 1973 году введен в строй третий агрегат (примечание: 30 сентября 1979 года - пущен последний, 9-й агрегат Нурекской ГЭС). К моменту пуска третьего агрегата подпор от плотины распространился далеко вверх по Вахшу и при ППО длина водохранилища достигла 50 км., что явилась решающим фактором недопущения седиментации (заиления) водохранилища вблизи ППО. У плотины и временного водоприемника вода всегда была абсолютно осветленной и прозрачной.



Все установленные и запушенные в эксплуатацию гидроагрегаты (3 ед. из проектных 9) до конца 1976 года работали на пониженном напоре величиной в пределах 120 метров водяного столба. Фильтрация воды через ППО Нурекской ГЭС не превышало проектных значений (80 л/сек).



Прошлый, приобретенный опыт отражен в проектировании Рогунского гидроузла, но к сожалению, на практике строительства по объективным причинам наблюдаются отклонения и этот бесценный опыт оказался пока неосвоенным.



По моему мнению, оправданно много времени ушло на мероприятия по защите оголовка пласта каменной соли в основании ППО Рогунской ГЭС от вероятного растворения. Что кажется является одним из объективных причин задержки сооружения ППО. Анализ развития мировой практики гидроэнергостроительства показывает, что к началу проектирования Рогунского гидроузла (70-е годы прошлого века) при наличии в мире 25 тысяч плотин не было и сейчас при наличии более 47 тысяч плотин нет примеров подобной работы (выявил это и об этом впервые публично сообщил, и писал в 2013 году).



Подрядчик своевременно предвидел трудоемкость, сложность определения и осуществления (впервые) надлежащих мероприятий. Ведь успешное, надежное разрешение проблемы солевого пласта в основании являлась наивысшим приоритетом не только ППО, но и основной полной плотины Рогунской ГЭС в целом. Более того, этот первый положительный опыт, несомненно, в последующем окажет позитивное влияние на мировую тенденцию развития гидроэнергетики. Поэтому, Подрядчику была предоставлена возможность спокойно определить и качественно, со знанием существа дела завершит все мероприятия по солезащите.



Уверен, что инженерный корпус стройки рассматривает наступающую проблему седиментации и выберет приемлемые методы и приемы управления наносами и промывки водохранилища. Убежден, что наступающая проблема отступит.



инж. Сирожидинов Камолидин,

член-корреспондент (с 2014 г.) Инженерной академии Республики Таджикистан.

г. Душанбе

30 апреля 2020 года Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588255080

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