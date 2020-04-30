"Джокер" (2019) обернулся коронавирусом, Или как Запад кликает на человечество беду, - Н.Даутбек-кызы

17:00 30.04.2020

"Джокер" (2019) обернулся коронавирусом. Или как Запад кликает на человечество беду.



В последнее время слышим, что пандемия коронавируса была предсказана в каких-то западных фильмах-катастрофах (прежде всего "Заражение") и научно-фантастических романах. Но надо бы поправить, и это поправка принципиальная: не предсказано, а накаркано. Можно каркать и кликать на свою голову любые беды и катастрофы. Притягивать зло, теребить демонов, наступать на хвост спящего Дракона. Вот в чем дело. Погрязший в материализме и атеизме Запад не хочет даже допустить гипотетическую (духовно-информационную) связь между провозглашенной им демонической свободой слова и творчества, с одной стороны, и нынешним проклятьем коронавируса (то ли еще будет, если верить Апокалипсису Йоанна).



Не хочет Запад принимать то, что называется "границами дозволенного" в искусстве, да и в жизни. А ведь человечеству, каждому сообществу дана известная доля свободы - на основе имеющегося у Homo Sapiens разума и воли. Так что можно, даже в свете мрачных прогнозов Ветхого, Нового Заветов и Корана, если не полностью предотвратить, то хотя бы смягчить удары судьбы, а каких-то нежелательных вещей и вовсе избежать, так сказать, вымолить у Бога милости.



Вместо этого Запад дошел до крайней точки в своем богоборчестве и вседозволенности. При этом, что возмутительно, поскольку люди Запада давно стали лидерами на планете, то их образ жизни, поведение и мышление всегда являются определяющими для мира. Так или иначе эти образцы и нормы начинают довлеть и заражать остальных, и по ним судят об общем состоянии и "диагнозе" нынешнего человечества.



Не эти ли представители постхристианского сообщества народов аллегорически определены в эсхатологии Священного Корана как потерявшие веру и сеющие нечестие "племена" "Йаджудж и Маджудж", которых убьет сам Иса ибн Марьям (Иисус)? А до этого цивилизационно "отсталые", но знающие Бога мусульмане из всех сил будут пытаться сдерживать "культурно"-информационный натиск этих нечестивцев, через заградительную стену, так называемую "стену Зулькарнайна".



Взять для примера триумф прошлогоднего "Джокера" (2019) - одиозного фильма, от одного прочтения сценария и просмотра трейлера которого нормальному человеку становится не по себе. Кстати, известно, что все актеры, в разные годы сыгравшие данного злодея (Хит Леджер и др.) в конце концов сами теряли рассудок либо умерли от передозировки наркотиками, почему и говорят в актерской среде о "проклятии Джокера". Также известны факты, когда демонический дух Джокера прямо влиял на зрителей, превращая их в маньяков и серийных убийц.



Еще в ноябре 2019 года автором этих строк было предсказано то, что за кинематографический антишедевр "Джокер" придет страшная расплата, и Западу мало не покажется: "Уже ставший культовым психологический триллер "Джокер" о комике-психопате, деградировавшем в серийного убийцу, этот гениальный гимн злу, безумию, насилию и хаосу, начал победное шествие по Западу и всему миру. Логически завершенный в данном мрачном комиксе последний образ суперзлодея будет делать свое великое магическое дело по окончательному "изменению сознания" экс-христианского и неоязыческого мира - разумеется, весьма тонко, искусно, завлекая своих жертв, бездуховную толпу прелестными разговорами про кинематографический шедевр, потрясающую игру актера, якобы поднятые в картине психологические и социальные проблемы…Словом, идет полным ходом закономерная, реальная ментальная "трансформация" человечества по сигналу кинозлодея, маньяка-комика" (https://centrasia.org/newsA.php?st=1573392420).



Посеянное зло может проявляться не обязательно в форме погромов, насилия и кровопролития. Уже на следующий, 2020 г. гениальный Джокер сделал для человечества "сюрприз", придя к своим миллионным зрителям и творцам в образе безжалостного вируса с короной на голове (пусть и через Китай), и до сих пор совершает свои бескровные убийства, удушая сотни тысяч своих жертв. По крайней мере, так это выглядит пока. А кто знает, что будет дальше, есть ли уверенность, что не обойдется без кровопролитья, революций и массового безумия? И, конечно, поражает безнаказанность как творцов таких антишедевров, так и всей западной массовой культуры. Не замечая собственной духовной вины, Запад видит лишь материальный, биологический "след" Китая…



У нас в Алматы в прошлом году какие-то стрит-арт психопаты разрисовали огромную стену изображением Джокера. И это в мирном благословенном городе, расположенном в священной долине Семи Рек и у подножия древнего Ала-Тау! (на планете есть Двуречье, Пятиречье (Пенджаб), но нигде нет Семиречья, т.е. со священным числом 7). А еще город имеет второе историческое название Верный (от слова "вера"). И сразу с комплексом неполноценности провинциалов докладывали своим западным кумирам, и лично американскому режиссеру Тодду Филиппсу (а ведь он плюнул в лицо Казахстану со своей комедией "Борат"?!), что, вот, посмотрите, какие мы "продвинутые" и вестернизированные, а не какие-то там забитые азиаты.



Надо немедленно закрасить городскому акимату это уродливое привидение и впредь запретить подобную бесовщину! Если не хотим новой беды, разрушающего землетрясения и массового заражения коронавирусом. И в этом вопросе должны сплотиться и быть единодушным мусульманам и христианам (не зря дореволюционный герб города изображает золотой крест и золотой полумесяц), всем морально здоровым силам города и всей страны. Вместо мурала Джокера надо на этой же стене нарисовать в Алматы огромный портрет героя сегодняшнего дня - Медика в противочумном костюме, добрую Сестру Милосердия, или Ребенка с сияющей улыбкой на руках у Матери. Можно Грету Тунберг или Юрия Гагарина, казахского эпического героя или скакуна-тулпара, т.е. любой позитивный образ.



Н. Даутбек-кызы