Памяти советского таджикского чекиста Музаффара Султанова, - А.Тавобов

17:01 30.04.2020 8 Мая исполняется 100 лет со дня рождения Почетного чекиста, полковника органов государственной безопасности Музаффара Султановича Султанова. В публикуемой статье приводятся не только особенности непростой чекистской службы, но во многом раскрываются замечательные человеческие качества, жизненные позиции и взгляды юбиляра



НАСЛЕДИЕ



Когда пишешь о человеке, которому сейчас исполнилось бы сто, то есть целый век с рожденья, а ты с ним был хорошо знаком, и даже, случалось, что и беседовали подолгу, - невольно задумываешься о своем возрасте.



И вот совпадение - в 2020-м, когда пишу эти строки, мне практически столько же, сколько было моему герою, когда внезапная трагедия на дороге оборвала его жизнь. Боже мой, я ведь и думать не мог до того момента, что придется мне такие строки вмещать в текст, рассказывающий о нем, Музаффаре Султановиче Султанове!



Потому что представить было невозможно, что слепой случай оборвет судьбу этого крупного, могучего человека - приветливого, улыбчивого, проникнутого всегда оптимизмом и достаточно здорового, чтобы, став долгожителем, пожинать все преимущества положения, какое старость дарует на Востоке хорошему отцу, всеми почитаемому гражданину и деятелю. Но кто способен что-то угадать перед этим синим небом? Мы право имеем лишь просить, а Творец всем располагает…



И вот, в этой связи вспоминаю как раз записную книжку, обычную, скромную, с мятой обложкой, вероятно, от ношения в кармане широкого плаща, пиджака или пальто. И то, как старший сын его, Шухрат, мне молча указывает на запись, сделанную шариковой ручкой: "Насиббошад, ба фарзандон Умри дароз, Ризкифароз…"



Да, эта запись была сделана им - Музаффаром Султановичем, возможно, незадолго до внезапной той смерти, в момент, когда все на одной шестой части суши уже сильно накренилось. Смысл такой: "Пусть будет суждена детям моим долгая жизнь и щедрая доля."



Тут два начальных слова требуют дополнительного толкования - "насиббошад". Как их понимать? "Если суждено"? Тогда останется смирение, но не будет той подспудной просьбы, с тем оттенком уверенности, который тут тоже содержится - не пожалеть детям в земном их бытии и лет многих, и доли, их всех достойной.



Можно ли предположить, что Музаффар Султанович был поклонником поэтического слова? Отдавал должное, конечно, относился с немалым почтением, но смолоду он был руководителем, был вечно занят под завязку, и этим все сказано. И то, что среди скупых его записей в небольшой книжечке с мятой обложкой обнаружились вот эти строчки, столь трудно переводимые - нам много о нем говорит...



1. Познакомился с Музаффаром Султановичем я сначала заочно, через его детей. С его старшим сыном, Шухратом, мы знакомы многие годы, проживали даже в одной комнате в студенческом общежитии на Втором Советском, в Душанбе. Тогда это была последняя остановка троллейбуса - громоздкое транспортное средство разворачивалось, чтоб долго потом ехать обратно к центру... Случалось, мы отправлялись вместе на Жилмассив перед ДОКом, где рядом с остановкой жила в пятиэтажке молодая семья - сестра Шухрата, Махбуба, выпускница мединститута и супруг ее, Хуршед-ака - гостеприимные, очень современные и всегда оптимистичные.



В беседах нечасто упоминалось слово "отец" - как правило, в моменты, когда речь заходила о чем-то уже как бы окончательно решенном. Это очень тонкий момент и важный, требующий особого пояснения. Потому что, ясно было, с одной стороны - мнение отца в семейных дискуссиях решающее. Но при этом, в молодых Султановых не отмечалось избыточной безропотности, нередко встречавшейся тогда в семьях, где родитель был признанный в обществе авторитет. Нет, это выглядело по другому, пожалуй, - это было то, чего отцу в семье достичь трудней всего - нормальное уважение, не декоративное и не парадное, которое ценней даже чем любовь, потому что любовь к родителю дается от природы, а уважение - плод многих усилий. Пребывая в сегодняшнем дне, я уже способен сделать вывод, что главная заслуга Музаффара Султановича перед семьей в том, что постоянно занятой, облеченный немалой властью и многими обязанностями, он сумел, выкраивая время, оставаться полнокровным членом своей семьи Это не так просто, особенно у людей подобного ранга, - сейчас, в нашу эпоху нередко они попросту парят где-то высоко над семейством.



А вот он сумел остаться доступным, в том числе, в будничном понимании, несмотря, я повторяю, на тысячу обязанностей перед государством и обществом. В первую очередь сказался его педагогический опыт и талант - несомненно, талант, потому что до того, как был отобран и принят в органы, уже достиг немалых высот на педагогическом поприще, занимал должность и директора школы, и какое-то время заведующего районным отделом образования. И было всегда так, что над всем у Султановых возвышался культ образования.



Музаффар Султанович, несмотря на высокие должности, никогда не пользовался своим влиянием, если дело шло об образовании детей. Он утверждал: "сами обязаны справляться с учебой - никто за них никогда не будет хлопотать!"



Нынче же, с учетом длительного уже знакомства с семейством, значительно разросшимся за прошедшие десятилетия, уверенно могу сказать - традиция получать подлинное и качественное образование, со значительными интеллектуальными усилиями, как в таких случаях говорят, берущая начало с Музаффара Султановича, продолжается. Среди детей, внуков и правнуков Музаффара Султановича доктор наук, профессор, 2 доцента, 3 заведующих кафедрами, 8 кандидатов наук, 37 получивших высшее образование, 4 учатся в аспирантуре и ВУЗах. Среди его потомков врачи высокой квалификации, педагоги высшей школы, компетентные юристы, инженеры, экономисты, многие из которых живут, работают и учатся не только в Таджикистане, но и за его пределами: в России, Великобритании, США, Франции.



Здесь очень важно упомянуть о внимательном, трепетном отношении, уважении и любви Музаффара Султановича к своей супруге Ихлимой, что проявлялось и в посвящаемых ей стихах, и в застенчиво преподносимых цветах, и в заботе о ее здоровье - все это стало для детей примером построения семейного счастья.



2. Мне скажут, что это вы все о семье да о семье - расскажите о самом человеке. Что ж, сначала основное: он являлся одним из наиболее авторитетных людей Ленинабадской (ныне Согдийской) области. Пребывал уже на пенсии, а его продолжал навещать Абдугафор Самадов - знаменитый председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда. Знаете, Самадов был абсолютно независимый человек, и тоже очень занятой - депутат Верховного Совета - высшего органа власти СССР. Но он ценил дружеские отношения с Музаффаром Султановичем. Может, оттого, что судьба у них в чем-то была схожа? Мой персонаж ведь тоже от земли - родился в городе, но семья в тяжелые двадцатые годы минувшего века вынуждена была перебраться на село, в кишлак Тагаяк, Науского района, и там обживаться. Так что цену земледельческому труду познавал он практически с тех пор, как встал на ноги - для сельской семьи не метафора. В общем, было о чем поговорить со знаменитым председателем, и было что вспомнить.



Кстати, сейчас, когда я думаю об истоках особого его отношения к брату своему, Акраму, - землепашцу в прямом смысле этого слова - он был тракторист, то уже понимаю: где-то в глубине души у него оставалось сожаление, что судьба на всю жизнь оторвала от земли. Как-то в разговоре он даже об этом обмолвился. Хотя закономерно, что верх в нем все же взяла именно тяга к знаниям, что в 15 лет поступил в педрабфак, который успешно окончил, и, вернувшись в родной кишлак, стал работать школьным учителем. Наверное, не сам он, а больше судьба так распоряжалась, подталкивая в нужном направлении. При очном знакомстве, я невольно и на себе испытал "педагогический подход", - мягкость, заинтересованность, вежливость, но с ощущением, что в любой момент тебя могут подавить весомым аргументом, и этого не делают лишь из педагогических соображений, понимая, что молод - мне было девятнадцать или двадцать в ту пору.



И тут я вновь обращаюсь к теме семьи, к своему рано ушедшему другу, Рустаму. Наверное, он был самым независимым среди Султановых. Но посмотрите, как на него в итоге повлияли принципы, заложенные отцом. Однажды я составил объективный вопросник, помогающий раскрыть моего друга как личность. И сам факт, что первыми откликнулись сослуживцы по прокуратуре - люди, скупые на откровения, мне о многом говорит. Почетный работник органов прокуратуры Таджикистана, Старший советник юстиции Искандар Тураходжаев, занимавший в те времена должность прокурора города Ленинабада (ныне Худжанд), пишет: "В первый же месяц работы, Рустам зашел ко мне в кабинет в очень озабоченном состоянии и доложил, что ознакомился с наиболее крупными предприятиями города и побеседовал с их руководителями. Ознакомление обнаружило, что руководителям требуется более тщательное знакомство с законодательством. К моему удивлению, молодой специалист Султанов Р. внес очень смелое и наиболее приемлемое предложение - разработать для руководителей методические рекомендации по профилактике правонарушений. Я спросил, мог ли бы он сам разработать такое методическое пособие. Рустам скромно ответил, что смог бы, но под моей общей редакцией. В весьма короткий срок методическое пособие нами было разработано. Рустам успел согласовать все вопросы с городской типографией. В течение месяца пособие было издано тиражом в 500 экземпляров и вручено руководителям, при этом нами были установлены сроки исполнения всех его пунктов. Инициатива молодого специалиста вскоре дала положительные результаты, состояние законности в городе заметно улучшилось. По поручению республиканской прокуратуры, оценившей его инициативу, было заказано еще 500 экземпляров, которые были переданы для распределения по городам и районам республики… В дальнейшем он неоднократно был поощрен прокурором республики а также Генеральным прокурором СССР…". Вот еще цитаты: "Представьте себе "Черный квадрат" Малевича. О том, что картина эта будит воображение зрителя, лично я узнал только после беседы с Рустамом. Он прекрасно знал театр, знаменитых артистов, поэтов и писателей, мог говорить об этом долго и интересно.". "О печальных случаях в жизни Рустама я писать не в состоянии… И ниже: "При беседах с молодыми сотрудниками органов прокуратуры, я всегда, как пример добропорядочности, беззаветной преданности делу укрепления законности, рассказываю о короткой, но яркой жизни Рустама Султанова…"



Уверен, что каждому из детей Музаффара Султановича - они все давно уже зрелые люди, - коллеги адресуют те же слова: врачи - Махбубе Музаффаровне, кандидату меднаук, ныне пенсионеру, работавшей заведующей кафедрой в местном мединституте и заместителем заведующего управления здравоохранения Согдийской области, ученые - доценту, кандидату экономических наук Манзуре Музаффаровне, сотрудники милиции - полковнику Зафару Султанову, предприниматели - своему добросовестному партнеру Искандару, младшему сыну, выпускнику знаменитой "Бауманки". Многим известно имя старшего сына - Шухрата Султанова, дипломата и государственного деятеля, доктора политических наук, профессора МГУ им. Ломоносова М.В.



3. Если сейчас выстроить в ряд все отзывы коллег и знакомых о самом Музаффаре Султанове, то места в тексте не хватит. Потому приведу лишь несколько, исходящих от людей с которыми лично был знаком.



"Музаффар всегда оставался человеком с большой буквы. Его человечность отражалась везде: в глазах, в его словах, действиях и поступках". - так тепло отзывается о близком своем товарище Валентин Тонышев - человек, много лет возглавлявший строительный трест, и с чьим именем связан подъем в строительстве бесплатного жилья и промышленных предприятий в Ленинабадской (ныне Согдийской) области, персональный пенсионер республиканского значения.



"Твердый и бескомпромиссный со своими идейными врагами, но добрый и внимательный к людям, совершившим случайную ошибку в жизни." - Так характеризует коллегу ветеран госбезопасности Якубджон Расулов.



И третий отзыв, намеренно я ставлю его последним: "Все силы, огромный опыт и знания он отдавал делу, которому служил. Отличался организаторскими способностями, дисциплиной и человеколюбием". Слова принадлежат Шарифу Курбанову, генерал-майору КГБ в отставке. С нашим героем они были не только друзьями, но и породнились навсегда, когда их дети создали свою семью. И вот вам, кажется, повод возразить: да разве родственник, сват, отзовется как-то иначе? Но надо было знать Шарифа Курбановича, человека твердой воли и абсолютной идейной бескомпромиссности - слов он зря никогда не ронял. Тут вроде и не к месту, но зато к делу: ответьте, какой генерал в течение двух лет позволил бы четырежды направить в самое пекло своего сына, молодого старшего лейтенанта? Медаль "За Отвагу" и Орден Красной Звезды - итог этих длительных командировок офицера штурмовой группы "Каскад" в самый разгар афганской войны…



4. "Династия - сундук с сокровищами, который стоит больше, чем гора золота". В наше время семейные эти сокровища особенно востребованы и крайне актуальны. В прежнем Ленинабаде, в доме на улице Космонавтов, где жила многочисленная всегда и дружная семья Султановых, висел в гостиной живописный портрет человека, облеченного в дехканскую одежду. Сила, характер, и немалая умудренность, связанная с пережитым, чувствовалась в его взгляде. А был это портрет человека, от которого берет начало фамилия "Султановы", которая всегда на слуху, объединившая за три поколения множество людей - зрелых, молодых и самых юных. И не случайно, повторю, портрет висел именно в гостиной, где всегда в избытке находилось людей.



5 Часто приезжали из районов братья Музаффара Султановича, которым он, как старший брат, возместил в немалой степени внимание и ласку, порой и необходимую требовательность, после ранней кончины отца. И написанный красками с гаммой цветов и оттенков, коими богата наша земля, портрет человека по имени Султонходжа, в одежде земледельца, заставлял невольно подтянуться, оставить все суетное и говорить о насущном и важном. Все братья в жизни состоялись. Акрам Султанович проработал всю жизнь на земле и стал передовым механизатором. А до этого воевал на фронте в главных битвах Великой Отечественной войны (Сталинград, Курск, форсирование Днепра и взятие Берлина…). Мансур Султанович был блестящим организатором - с ним я встречался во времена, когда он возглавлял исполнительную власть в Пролетарском районе - человек дела, не заносчивый и простой, казалось, просто не веривший в людскую подлость… И Махсум Султанович, - по примеру старшего брата, педагог, директор школы…



Да, все воплотились.. Вероятно, какие-то импульсы все же передаются в космос. Люди не умирают. Портрет отца висел строго на главном месте в той квартире, в широкой гостиной, и глаза человека на нем время от времени словно поглядывали задумчиво за окно, где проходила жизнь - то затихала, то кипела. Прошло время, и импульс вернулся, потому что на стене того же дома, но уже со стороны улицы, лицо старшего сына на мемориальной доске, - свято чтившего память отца, и передавшего ее, как высшую драгоценность, новым поколениям.



С улыбкой и доброй надеждой он молча вглядывается в будущее. "Насиббошад, ба фарзандон. Умри дароз, Ризкифароз…"



Анвар Тавобов, член Союза писателей России. Источник - ЦентрАзия

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