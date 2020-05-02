Отмучилась. Отмучила... Отставка Дариги Назарбаевой - что это? - В.Хлюпин

18:49 02.05.2020

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина



Виталий Николаевич, как Вам неожиданная новость - указ К.Токаева о лишении мандата спикера Сената Дариги Назарбаевой...



- По моменту, весьма неожиданно, почти что в Праздничный день. Первомай в Казахстане, уже лет как 15-ть - День единства народа. И наутро, нате вам, убуханное праздничным карантином казчиновничество удивленно лупает глазами новостные ленты - погнали взашей любимую дочу,

ненаспанный глазок...



И кто - Токаев, восстание леммингов, хомячки разбушевались... Какие-то полу-безумные комментаторы в российских СМИ комментируют, что это признак схватки команд, победа команды Токаева, ослабление позиций Назарбаева...



- А разве не так...



- Ну, какая-то мелкая доля правды, в этом есть. Но очень мелкая, поверхностная... Главная причина - Старшенькая сама так достала Папу, что терпеть далее ее бесконечный нудный скулеж и безмотивные пакости он уже не силах. Надо знать Даригу - своей команды и мозгов у нее отродясь не было, всех кто с ней работал, создавал что-либо (партию, телеканал и т.д. и т.п.),

писал за нее докторскую по политологии и кандидатскую по истории - она кидала. Характер у нее такой "кидабельный" - взбалмошный, завистливый до чужого ума и успеха, зловредный и злокозненный. При этом ее необузданную бестолковость никак не компенсировали никакие аппаратные и прочие рамки. Она лезла во все бизнес проекты и потоки, которые протекали рядом и мимо. Ей всего было мало - певческой славы Монтсеррат Кабалье, политической

мудрости Индиры Ганди... Очень-но хотелось завсегда и везде быть первой и главной - невестой на свадьбе, покойником на похоронах.

Если сравнивать с российскими полит-мадамами. Дарига - это помесь Валентины Матвиенко, Ксюши Собчак, депутатки Вали Петренко

(это которая таскается по всяким теле-шоу с пирамидой волос на голове) и Собчаковой мамы - Нарусовой. Бестолковый апломб, всезнайство, бесконечные шахеры-махеры, "откаты", "гревы", паразитирование на имени отца-прародителя демиурга демократии, дикий снобизм, как прикрытие местечковой дворняжей беспородности, плюс, обыкновенная бабья первородная и неизбывная дурь, которая перла и распирала ее как шар Монгольфье с младых ногтей.



- Но ее всерьез рассматривали как возможного преемника...



- Кто рассматривал? Она сама себя - да, рассматривала. Подшушукивалась об этом с своим безвременно успопшим в петле супругом... Гундела в уши отцу... Но в Казахстане

трудно найти, да и нет наверное, сколько-нибудь заметных бизнесменов и политиков кто сегодня облегченно не перекрестился - Слава Аллаху. Достала она дружно, давно и всех. За-ма-нала.



- Кто ж ее уволил, она ж как памятник - посадить невозможно...



- Повторяю, уволил ее Папа, сам, один и бесповоротно. Сбросил опасный балласт с корабля семейной государственности. Динара с Тимой и Алиюша дружно сдвинули рюмахи и опрокинули "за упокой". Все ее потомство, даже ополоумевший от наркоты Айсултанчик - благоустроены на века вперед, не пропадут. Поплачет в плечо не особо верного Кайрата и тихо отъедет в какую-нибудь сонную европейскую благодать послицей - по приколу если в Австрию.

Будет носить скромные букетики, утирая под вуалькой, на могилу экс-благоверного Рахата Мухтаровича. Что еще нужно, чтобы встретить политическую старость...



- А как же президент Токаев и его решение...



- Представляю его испуганно удивленное физио, когда он читал свой собственный указ... Озорная прозорливость Елбасы, я полагаю, еще порадует нур-султановцев парой-тройкой нетривиальных кадровых решений. Их есть у него... Карантин, скукота, няньки отняли приставку плейстейшн... пора придать импульс и видимость хоть какой-то осмысленной движухи этому белохалатному Елба-зазеркалью... Ким - жив. Алга, уноси утку, запрягай

старуха сани...



Записала - Валерия Андреева