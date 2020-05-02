Сардоба… Море воды и кто виноват? - Б.Мусаев

00:55 03.05.2020

"СУВ КУПАЙСА - ДАРЕ ОШАР"



Так гласит узбекская поговорка ("Воды потоп - река без берегов") .



Не скажу за то, что могут говорить (подсказать) другие пословицы и поговорки при подобных обстоятельствах, а именно, , как (по)ведет себя народ, как (с)молчит, (с)терпит, (про)гневается. и взорвется ..



О чем речь?



Смотрел сегодня видеоролик в Сети о Сардобе., там, где море воды ...., читал несколько высказываний, переживших ..., Это просто ужасно. Разумеется, сейчас не время искать виноватых, а спасать положение, предвидеть и последствия....



И все же нельзя закрывать глаза, умалчивать .. Разве, все это не является: с одной стороны, знаком беды; с другой - сигналом к грозящим катастрофам, хотя бы, если иметь ввиду, что повторение таковых событий, связанных: во первых, с разгулом стихии; во- вторых, - с человеческим фактором, то неминуем иной потоп, когда прорвет чашу терпения множества ..



Не знаю, кто и как воспринял случившееся в Бухаре, Сырдарье, а мне в голову лезут из той же нашей жизни, жизни узбеков "Народ молчит- буря назревает" И то правда. Ведь будет роковой ошибкой запамятовать ныне, как никогда, что молчание народа - не смирение.



Вот пишут в Сети, например, бурно обсуждают, как наварился в 2017 г г-н Арипов при строительстве Сардобинского водохранилища Но оставим эти разговоры. Вот не менее важно, что о произошедшем судят некоторые на Форуме сайта centrasia.ru с позиций здравого смысла, отмечая при этом следующее



- "Дамбы нужны, другой вопрос , почему ее прорвало? Диверсия, несвоевременный слив, некачественное строительство? Будем ждать результаты расследования. Если расследование будут необъективным, последующих катастроф не избежать У нас после ковид, еще две катастрофы В Бухаре и Сырдарье разрушены не только дома людей, и домашние хозяйства, но и огромные сельскохозяйственные угодия. Значит, снова будут займы, чтобы предупредить голод. Запад не Дед Мороз, ничего просто так не делает. Что будет построено на месте частных домов - дома этажные? и какой скот, птицу будут раздавать людям по обещаниям руководства (безвозмездно, под кредиты?). Будут ли это местные виды скота и птицы, либо заморские "ГМОшные", или их еще называют "высокопродуктивными"? В Бухаре эта странная стихия о которой даже Гидрометцентр не смог оповестить заранее, по их словам. А, поломанных деревьев сколько срочно насчитали, когда успели? каких фруктовых, лиственных, правда, не сообщили"



Пишут в Сети всякое. Иной раз читаешь и волосы дыбом... О чем это я и зачем сеять недоброе, говорить про нехорошее, ... показывать грязь, как правит она бал ...



Да уш Чего только на свете не бывает!



ВМЕСТО P.S.



ОДНАКО ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ, КОГДА АЭС ВОЗДВИГНУТ УСТРОИТЕЛИ НАШЕЙ ЖИЗНИ.



НИЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ, ВЕСЕЛЕНЬКАЯ У НАС, ТУРАНЦЕВ - ТУРКЕСТАНЦЕВ, ОЖИДАЕТСЯ ЖИЗНЬ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРПЕКТИВЕ.



Бахадыр Ф. Мусаев 02 05 2020 Ташкент Тузель-2