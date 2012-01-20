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|Новым спикером КазСената избран Маулен Ашимбаев
11:33 04.05.2020
Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
Спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана с марта 2019 года до недавнего времени была Назарбаева, старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. В субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената. В понедельник Токаев назначил депутатом сената бывшего заместителя главы своей администрации Ашимбаева.
АШИМБАЕВ Маулен Сагатханович
Родился 28.01.1971 г. в г. Алма-Ата. Отец - Сагат Ашимбаев (01.05.1947 - .08.1991) - казах Старшего Жуза племени албан, родом из аула Карасай ныне Раимбекского района Алматинской области.
Литературный критик, тележурналист, писатель.
В середине 1980-х годов ведущий на КазТВ популярной острой программы "Парыз пен Карыз" - "Честь и долг".
С 1986 - зам. председателя (по ТВ) Гостелерадио Казахской ССР.
Автор 6 книг и неопубликованных дневников.
Мать - Шарбану. Брат Даурен (1969-1993), студент истфака КазГУ, трагически погиб.
В 1993 году закончил Казахский государственный университет им.Аль-Фараби, философско-экономический факультет.
Свою трудовую деятельность начал в Фонде развития печати Министерства информации и печати Республики Казахстан.
С мая 1994 г. по апрель 1995 г. был помощником депутата Верховного Совета Республики Казахстан.
В июне 1995 года стал консультантом аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.
С ноября 1995 года по ноябрь 1999 года работает в Центре анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан:
· старшим экспертом;
· заведующим сектором;
· первым заместителем руководителя Центра.
В апреле 1999 года становится заведующим Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан. В дополнение к этому в мае 2000 года распоряжением Президента Республики Казахстан назначен директором КИСИ.
В ноябре 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Тема диссертации: "Политический транзит в Казахстане в контексте процессов глобальной демократизации".
Присвоена ученая степень кандидата политических наук.
С января 2002 г. - директор КИСИ.
заместитель Секретаря Совета безопасности Казахстана
В апреле 2006 - врид. Секретарь Совета Безопасности Казахстана
С 13 апреля 2006 - 6 окт. 2011 - заместитель руководителя Администрации Президента РК.
С янв. 2012 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 5-го созыва от народно-демократической партии "Нур Отан". С 20.01.2012 - пред. Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.
С 03.2016 - 1.02.2018 - депутат Мажилиса Парламента РК 6-го созыва, С 25.03.2016 - пред. Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.
С 1 февр. 2018 - 29 июня 2019 - первый заместитель председателя партии "Нур Отан" /председатель - Н.Назарбаев/
+ С мая 2019 - нач-к Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева
С 30 июля 2019 - 18 дек. 2019 - помощник Президента Республики Казахстан.
+ с 30 окт. 2019 - пред. совета директоров АО "Институт внешнеполитических исследований"
С 18.12.2019 - 4.05.2020 - первый зам. руководителя Администрации Президента РК
С 4 мая 2020 - член (депутат) Сената Парламента РК /назначен указом Президента/
Награжден орденами "Құрмет" (12.2007) и "Парасат" (2017). Медалями.
Автор более 100 книг, брошюр и статей.
2001 - "Политический транзит в Казахстане: содержание процесса и его особенности"
2002 - "Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии" (в соавт.)
2002 - "Безопасность Казахстана на современном этапе"
2002 - "Политический транзит: от глобального к национальному измерению"
2002 - "Центральная Азия до и после 11 сентября: геополитика и безопасность" (в соавт.)
2002 - "Нефтегазовые ресурсы Казахстана в системе мировых и региональных отношений" (в соавт.)
2003 - "Военно-политическая расстановка сил в Каспийско-Центральноазиатском регионе" (в соавт.).
Жена - Бутеева Айгуль Аскарбековна
Дочери: Айганым, 1996 г.р., Алтынай, 1999 г.р., Алима, 2004 г.р.