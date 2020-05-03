Новый КазСпикер. Кому служит верный "франкмасон" Ашимбаев? - В.Хлюпин

13:44 04.05.2020 Продолжение блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия В.Хлюпина по развитию ситуации в Казахстане.



Вопрос - На смену Дариге Назарбаевой спикером назначен Маулен Ашимбаев, замрук Администрации Токаева, Ваш комменатрий...



В.Х. - Ну вот нам и назначение "с изюминкой", не из агашек и не из "болашакеров", промежуточный вариант, кто б на него поставил вчера? Никто...



Помню его еще по КазГУ и Министерству информации и печати времен Алтынбека Сарсенбаева - славной такой синекуре начала 1990-х годов … Именно там, в свое время, переплелись нити карьер Марата Тажина - декана факультета философии и социологии КазГУ,

редактора вузовской казгушной азеты "Горизонт" Сарсенбаева и тажинского студента Маулена Ашимбаева.

Время "диких" карьер, обвала старой советской номенклатуры и системы ценностей, когда в Аппарат Всевластия попадали буквально со студенческой скамьи. Всплывали и лезли на верх быстро сориентировавшиеся и умело приспосабливающиеся к новым идеологемам "комсомолята" - уже пощупавшие языком вкус первых левых доходов от студенческих центров НТТМ и т.п. Декан Тажин подал наверх несколько записок с робким обоснованием курса на построение независимого Казахстана - именно как суверенной страны, а не запчасти СССР новой конфигурации. Назарбаеву это очень понравилось, это было попадание в полный унисон его мыслям и чаяниям, которые он сам еще даже боялся вслух высказать. Апофеоз и апофигей советской "перестройки" - транзита социализма в суверенный капитализм с национальным приоритетом и национальной спецификой. Старые мастодонты аппаратной идеологии даже помыслить такое не смели, а Тажин смел и смог все красиво изложить на бумаге и получил карт-бланш и пост главы Думающей части молодого

Казпрезидентского аппарата - ИАЦ (информационно-аналитический центр), его приятель Сарсенбаев - пост шефа новоучрежденного Министерства, которые бы внедряло в массы пропаганду нового курса. Маулена, оказавшегося, вот случай, сородичем Сарсенбаева по племени албан, зачислили в команду - мелким помогальником. Тут надо учесть, что он (молодой Ашимбаев) - был из хорошей, элитной семьи, все прекрасно знали его отца - качественного советского журналиста Сагата Ашимбаева - казахского Любимова и Листьева - ведущего популярной и единственной общественно-политической передачи на КазТВ (причем на казахском языке!), затем главу "перестроечного" Госкомтелерадио КазССР. Ореол таинственности окружал скоропостижную смерть Сагата от сердечного приступа - переживаний в дни "августовского путча" 1991-го года, столь внезапно оборвавшего его карьеру. Отца знали, любили и помнили, распространяя опеку и заботу на сына. Тем более, семью Ашимбаевых в 1993-м постигла еще одна внезапная и чудовищная утрата - погиб, выпал из окна, старший брат Маулена - Даурен - выпускник истфака КазГУ с большим потенциалом и способностями.



Первая строка в биографии Маулена - это как раз сарсенбаевский Мининформ, точнее Фонд развития прессы "Игилик" при Мининформе (как-то примерно так он назывался).

Под него, этот фонд, тогда Министерство получило массу хорошего оборудования, студию, первые компьютеры, помещение в одной из высоток на Новой площади. Возглавлял фонд не Маулен, какой-то другой помощник-помогальник Сарсенбаева из числа бывших студентов... У Фонда было громадье планов - бюджет под развитие региональной сети, издание газет и журналов, выпуск ТВ-программ и т.д. и т.п. Но все закончилось полным пшиком - имущество было стремительно растащено, бюджет - разворован, ни одной газеты и передачи не выпущено..., но министр Сарсенбаев тихо разогнав фонд почему-то совершенно не стал разбираться, что и куда пропало. Тем более. что вскоре на Министерство посыпались "госзаказы" по созданию различных "независимых" партий, издание "независимых" СМИ и госинформагентств - "Хабар"... Под кого создавали "Хабар" уточнять не надо? Первая стартовая площадка карьеры Дариги Нурсултановны, причудливым образом и изрядная доля имущества Министерского фонда вскоре всплыла в кабинетах свежеиспеченного Госинформагентства... Бывает же так. Потом все, как и положено, переругались. Из-за чего... это уже совсем другая история или истории. Финал известен и трагичен - Рахат Алиев (тогда еще полновесный муж Дариги Нурсултановны) нанял нукеров - расстрелявших Алтынбека Сарсенбаева на окраине Алматы. Дарига, понятное дело, ни сном ни духом об киллерских замыслах мужа не знала...



- Вернемя к Маулену Ашимбаеву...



- Маулен из Минпечати плавно и без последствий откочевал в ИАЦ к Тажину и дальнейшую карьеру строил там, под крылом мудрого "гуру"... Что он тогда умел и хлорошо делал - не знаю, не помню... Ан, нет, вспомнил... Маулен - был быстроногий (быстро бегал за пивом) и умел слушать... запоминать, вообще был пытлив умом и очень почитал начальство. Совершенно не помню никаких аналитических записок, им написанных, помню гутовские, Брагинского, Алмы, Сабита Евентаевича...

Маулена - никак не помню.... Пост директора КИСИ (Казинститута стратисследований), куда Маулена продвинул все тот же "отец-благодетель" Тажин, представлялся уже незаслуженной вершиной его карьерного роста. Однако ж... Наступили времена людей именно такой карьерной формации - у него нет убеждений, он очень гибок и последовательно, принципиально беспринципен, главная цель и

выверт ума направлен на поиск тем - предвосхитить и угадать, оформить и оштукатурить мыслепоток Шефа.

Он - исполнительный и аккуратный, вежливый и... очень исполнительный и аккуратный.

Он - осторожный, очень осторожный... постоянно опасливо озирающийся, как шкодный кот в мясной лавке, поджав когти, бесшумно, вдоль стеночки, уши оттопырены, хвост поджат, готов к прыжку в любую сторону, откуда присвистит палка или сапог гневливого хозяина... Тихой сапой поменяв хозяина, обособившись от Тажина, примкнул к Токаеву, но это лишь на первый поверхностный взгляд суть какая-то измена. Он, безусловно, верен самому главному принципу - не иметь принципов и полезно служить Большому Боссу, или двум Боссам сразу, а почему бы и нет? Слуга Двух господ - если внимательно и осторожно, то завсегда выгодно. Двойной тройной агент себе на уме...

Он - абсолютный аппаратный лепрекон, с молодости как старичок, копается в бумажках, считает и пересчитывает, прячет и перепрятывает какие-то особо ценные стекляшки, карандаши и не только... Он никогда и нигде не работал в людях, на производстве, на природе, нигде и никогда кроме как в министерских и аппарат-президентских кабинетах, сомеваюсь, знает ли он вообще о существовании, скажем Кызылординской области, что там обитают живые такие кызылординцы, такие же как он сам - двуногие, двурукие... и почему-то периодически хотящие кушать. Он теряется вне стен большого города и закрытого кабинета, ему чужды пространства, его манят бункеры...



- А в плане личностных качеств?



- В плане личностных качеств - он очень и очень амбициозен, гипертрофированно, но скрытно, латентно, умеет подавлять в себе злость и раздражительность, скрывать эмоции, держать удар. Он последователен и мелкими шажками упорно идет к цели и цель эта не просто - кусок большой и вкусной нямки, это, не больше и не меньше - Президентское кресло. Он искренне уверен, что достоин и способен его занять. Не сейчас, не завтра, но со временем...

Он мало кому (скорее даже никому) не доверяет, он - командный одиночка, всегда себе на уме... Он не злой, в меру злопамятный и старается не делать себе лишних врагов, он умеет казаться искренним и быть обаятельным в этой искренности. Он конспиролог, верит в мистику, тамплиеров и Бильдербергский клаб, возможно даже - в "рыцарей круглого стола" и короля Артура. Если в Казахстане есть масонская ложа - он непременно там мастер стула или какого-нибудь Большого мастерка...



- Еще одно назначение сегодняшего утра - Даурен Абаев с поста министра информации пересел в освободившееся после Ашимбаева кресло первого зама Администрации Президента...



- Абаев - это молодая и ухудшенная копия Маулена, клон-недолепок, дипломатский дипломат, никакой, даже больше - никакущий...

Мелкий аппаратный пошкребун, чего изволите-с? Акакий Акакиевич, с мечтой о теплой шинеле и карамелькой за щекою. Единственное отличие - он несколько, как бы помягче сказать - раздолбай и авантюрист... Может это возрастное, с прыщамии пройдет...

Говорить о нем много - не стоит, оно тому лишнее... пустое.



- Аида Балаева - новый Мининформ…



- Про нее я уже писал, не хочу повторяться. Милая, добрая девушка, надо отправить ей открытку-поздравлялку…



Валерия Андреева Источник - ЦентрАзия

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