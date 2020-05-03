 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.05.2020
15:51  1929 год. Афганский поход РККА (история), - П.Густерин
13:44  Новый КазСпикер. Кому служит верный "франкмасон" Ашимбаев? - В.Хлюпин
12:00  Шапраштинка Аида Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана
11:33  Новым спикером КазСената избран Маулен Ашимбаев
10:57  Корона жмет: Трамп разругался с советниками из-за COVID-19 , - К.Сенин
10:27  Интервью К-Ж. Токаева: "Судьба моего отца с самого детства была непростой..."
10:24  Кто станет новым КазСпикером - "варианты: Есимов, Масимов, Мамин, Баталов, Кушербаев...", - Данияр Ашимбаев

10:02  Маулен Ашимбаев из 1-го зама Администрации Казпрезидента стал сенатором, в его кресло сел Мининформ Абаев
09:54  В афганском Гильменде талибы взорвали авто с 18 бойцами афганской армии
09:31  Общая Победа, общая Судьба..., - Нурлан Давранов
09:26  Узбекистан: "информационный карантин" вызывает вопросы, - Еurasianet
01:00  Энергетические войны. Ч. 2, - Б.Марцинкевич
00:54  "После нас хоть потоп". Мирзиеев набирает все новые кредиты, - А.Волосевич
00:52  Разорвав экономические связи с Россией, Украина дореформировалась до нищеты, - А.Каневский
00:43  Таджикистан vs COVID-19: что день грядущий нам готовит?
00:12  Убит Вазир. Пакистанская разведка руками талибов убивает пуштунских лидеров
00:04  Хватит врать! Сардобская дамба рухнула не от дождя и ветра
Воскресенье, 03.05.2020
23:48  Замнач полиции Атырауской области Казахстана Берик Амангельды заразился коронавирусом
23:44  КазЮг. Потоп накрыл 10 поселков, из которых эвакуировано 22 тыс. жителей
22:14  Великодержавные претензии Турции дали трещину, - С.Кожемякин
22:13  В Узбекистане перестали переводить на русский язык официальные документы с коррупционной составляющей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Новый КазСпикер. Кому служит верный "франкмасон" Ашимбаев? - В.Хлюпин
13:44 04.05.2020

Продолжение блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия В.Хлюпина по развитию ситуации в Казахстане.

Вопрос - На смену Дариге Назарбаевой спикером назначен Маулен Ашимбаев, замрук Администрации Токаева, Ваш комменатрий...

В.Х. - Ну вот нам и назначение "с изюминкой", не из агашек и не из "болашакеров", промежуточный вариант, кто б на него поставил вчера? Никто...

Помню его еще по КазГУ и Министерству информации и печати времен Алтынбека Сарсенбаева - славной такой синекуре начала 1990-х годов … Именно там, в свое время, переплелись нити карьер Марата Тажина - декана факультета философии и социологии КазГУ,
редактора вузовской казгушной азеты "Горизонт" Сарсенбаева и тажинского студента Маулена Ашимбаева.
Время "диких" карьер, обвала старой советской номенклатуры и системы ценностей, когда в Аппарат Всевластия попадали буквально со студенческой скамьи. Всплывали и лезли на верх быстро сориентировавшиеся и умело приспосабливающиеся к новым идеологемам "комсомолята" - уже пощупавшие языком вкус первых левых доходов от студенческих центров НТТМ и т.п. Декан Тажин подал наверх несколько записок с робким обоснованием курса на построение независимого Казахстана - именно как суверенной страны, а не запчасти СССР новой конфигурации. Назарбаеву это очень понравилось, это было попадание в полный унисон его мыслям и чаяниям, которые он сам еще даже боялся вслух высказать. Апофеоз и апофигей советской "перестройки" - транзита социализма в суверенный капитализм с национальным приоритетом и национальной спецификой. Старые мастодонты аппаратной идеологии даже помыслить такое не смели, а Тажин смел и смог все красиво изложить на бумаге и получил карт-бланш и пост главы Думающей части молодого
Казпрезидентского аппарата - ИАЦ (информационно-аналитический центр), его приятель Сарсенбаев - пост шефа новоучрежденного Министерства, которые бы внедряло в массы пропаганду нового курса. Маулена, оказавшегося, вот случай, сородичем Сарсенбаева по племени албан, зачислили в команду - мелким помогальником. Тут надо учесть, что он (молодой Ашимбаев) - был из хорошей, элитной семьи, все прекрасно знали его отца - качественного советского журналиста Сагата Ашимбаева - казахского Любимова и Листьева - ведущего популярной и единственной общественно-политической передачи на КазТВ (причем на казахском языке!), затем главу "перестроечного" Госкомтелерадио КазССР. Ореол таинственности окружал скоропостижную смерть Сагата от сердечного приступа - переживаний в дни "августовского путча" 1991-го года, столь внезапно оборвавшего его карьеру. Отца знали, любили и помнили, распространяя опеку и заботу на сына. Тем более, семью Ашимбаевых в 1993-м постигла еще одна внезапная и чудовищная утрата - погиб, выпал из окна, старший брат Маулена - Даурен - выпускник истфака КазГУ с большим потенциалом и способностями.

Первая строка в биографии Маулена - это как раз сарсенбаевский Мининформ, точнее Фонд развития прессы "Игилик" при Мининформе (как-то примерно так он назывался).
Под него, этот фонд, тогда Министерство получило массу хорошего оборудования, студию, первые компьютеры, помещение в одной из высоток на Новой площади. Возглавлял фонд не Маулен, какой-то другой помощник-помогальник Сарсенбаева из числа бывших студентов... У Фонда было громадье планов - бюджет под развитие региональной сети, издание газет и журналов, выпуск ТВ-программ и т.д. и т.п. Но все закончилось полным пшиком - имущество было стремительно растащено, бюджет - разворован, ни одной газеты и передачи не выпущено..., но министр Сарсенбаев тихо разогнав фонд почему-то совершенно не стал разбираться, что и куда пропало. Тем более. что вскоре на Министерство посыпались "госзаказы" по созданию различных "независимых" партий, издание "независимых" СМИ и госинформагентств - "Хабар"... Под кого создавали "Хабар" уточнять не надо? Первая стартовая площадка карьеры Дариги Нурсултановны, причудливым образом и изрядная доля имущества Министерского фонда вскоре всплыла в кабинетах свежеиспеченного Госинформагентства... Бывает же так. Потом все, как и положено, переругались. Из-за чего... это уже совсем другая история или истории. Финал известен и трагичен - Рахат Алиев (тогда еще полновесный муж Дариги Нурсултановны) нанял нукеров - расстрелявших Алтынбека Сарсенбаева на окраине Алматы. Дарига, понятное дело, ни сном ни духом об киллерских замыслах мужа не знала...

- Вернемя к Маулену Ашимбаеву...

- Маулен из Минпечати плавно и без последствий откочевал в ИАЦ к Тажину и дальнейшую карьеру строил там, под крылом мудрого "гуру"... Что он тогда умел и хлорошо делал - не знаю, не помню... Ан, нет, вспомнил... Маулен - был быстроногий (быстро бегал за пивом) и умел слушать... запоминать, вообще был пытлив умом и очень почитал начальство. Совершенно не помню никаких аналитических записок, им написанных, помню гутовские, Брагинского, Алмы, Сабита Евентаевича...
Маулена - никак не помню.... Пост директора КИСИ (Казинститута стратисследований), куда Маулена продвинул все тот же "отец-благодетель" Тажин, представлялся уже незаслуженной вершиной его карьерного роста. Однако ж... Наступили времена людей именно такой карьерной формации - у него нет убеждений, он очень гибок и последовательно, принципиально беспринципен, главная цель и
выверт ума направлен на поиск тем - предвосхитить и угадать, оформить и оштукатурить мыслепоток Шефа.
Он - исполнительный и аккуратный, вежливый и... очень исполнительный и аккуратный.
Он - осторожный, очень осторожный... постоянно опасливо озирающийся, как шкодный кот в мясной лавке, поджав когти, бесшумно, вдоль стеночки, уши оттопырены, хвост поджат, готов к прыжку в любую сторону, откуда присвистит палка или сапог гневливого хозяина... Тихой сапой поменяв хозяина, обособившись от Тажина, примкнул к Токаеву, но это лишь на первый поверхностный взгляд суть какая-то измена. Он, безусловно, верен самому главному принципу - не иметь принципов и полезно служить Большому Боссу, или двум Боссам сразу, а почему бы и нет? Слуга Двух господ - если внимательно и осторожно, то завсегда выгодно. Двойной тройной агент себе на уме...
Он - абсолютный аппаратный лепрекон, с молодости как старичок, копается в бумажках, считает и пересчитывает, прячет и перепрятывает какие-то особо ценные стекляшки, карандаши и не только... Он никогда и нигде не работал в людях, на производстве, на природе, нигде и никогда кроме как в министерских и аппарат-президентских кабинетах, сомеваюсь, знает ли он вообще о существовании, скажем Кызылординской области, что там обитают живые такие кызылординцы, такие же как он сам - двуногие, двурукие... и почему-то периодически хотящие кушать. Он теряется вне стен большого города и закрытого кабинета, ему чужды пространства, его манят бункеры...

- А в плане личностных качеств?

- В плане личностных качеств - он очень и очень амбициозен, гипертрофированно, но скрытно, латентно, умеет подавлять в себе злость и раздражительность, скрывать эмоции, держать удар. Он последователен и мелкими шажками упорно идет к цели и цель эта не просто - кусок большой и вкусной нямки, это, не больше и не меньше - Президентское кресло. Он искренне уверен, что достоин и способен его занять. Не сейчас, не завтра, но со временем...
Он мало кому (скорее даже никому) не доверяет, он - командный одиночка, всегда себе на уме... Он не злой, в меру злопамятный и старается не делать себе лишних врагов, он умеет казаться искренним и быть обаятельным в этой искренности. Он конспиролог, верит в мистику, тамплиеров и Бильдербергский клаб, возможно даже - в "рыцарей круглого стола" и короля Артура. Если в Казахстане есть масонская ложа - он непременно там мастер стула или какого-нибудь Большого мастерка...

- Еще одно назначение сегодняшего утра - Даурен Абаев с поста министра информации пересел в освободившееся после Ашимбаева кресло первого зама Администрации Президента...

- Абаев - это молодая и ухудшенная копия Маулена, клон-недолепок, дипломатский дипломат, никакой, даже больше - никакущий...
Мелкий аппаратный пошкребун, чего изволите-с? Акакий Акакиевич, с мечтой о теплой шинеле и карамелькой за щекою. Единственное отличие - он несколько, как бы помягче сказать - раздолбай и авантюрист... Может это возрастное, с прыщамии пройдет...
Говорить о нем много - не стоит, оно тому лишнее... пустое.

- Аида Балаева - новый Мининформ…

- Про нее я уже писал, не хочу повторяться. Милая, добрая девушка, надо отправить ей открытку-поздравлялку…

Валерия Андреева

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588589040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Эксклюзивное интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"
- Кадровые перестановки
- Ашимбаев об отставке Назарбаевой: Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти
- Р. Скляр провел совещание по вопросу закупа капусты у фермеров Туркестанской области
- Казахстан начнет сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Разъяснен порядок возмещения сумм за коммунальные услуги в регионах, где введен карантин
- Комментарий МИД РК по вопросам биологической безопасности
- Бессмысленная казахская война
- Акимат Нур-Султана опубликовал список недобросовестных застройщиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  