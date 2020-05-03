1929 год. Афганский поход РККА (история), - П.Густерин

15:51 04.05.2020 П.В. Густерин



Обстоятельства совершения советскими войсками рейда по северным районам Афганистана в 1929 г.



На фото В.М. Примаков



В 1919 г. Афганистан стал первым государством, с которым РСФСР установил дипломатические отношения, и где было открыто первое советское полпредство, которое возглавил Я.З. Суриц [1].



Сюда же был назначен первый военный атташе Советского государства: им в августе 1919 г. стал Б.Н. Иванов [2]. В декабре 1919 г. его сменил Э.М. Рикс [3], так охарактеризовавший деятельность своего предшественника: "…Военный атташе Б. Иванов, несмотря на все трудности, активно вел сбор необходимой информации в Кабуле. В его распоряжении была большая сумма золотом и серебром. Впоследствии он вспоминал: "Такое наличие суммы (так в документе. - Ю.Т.) дало мне возможность вести разведку, несмотря на принятые против нас особенные меры изоляции. Солдаты (афганские. - Ю.Т.) дрались, кому из них ехать со мной, потому что конвоиры получали от меня по пятерке, за это они нам позволяли делать все что угодно…" [4].



Однако не все шло так гладко, как описывал Б. Иванов. Он трижды просил эмира (Аманулла-хана. - П.Г.) разрешить ему проезд в зону пуштунских племен, но каждый раз получал отказ. В октябре 1919 г. военные советники во главе с Ивановым вынуждены были покинуть Кабул, так и не выполнив своей главной задачи - заключения с Амануллой военного договора против Англии" [5].



Лишь в 1926 г. полпред Л.Н. Старк [6] подписал в Пагмане (летняя резиденция афганских королей) Договор о нейтралитете и взаимном ненападении. [7]



Об итогах работы 4-го (разведывательного) управления Штаба РККА по восточным странам к концу 20-х годов можно судить по докладу начальника 3-го (Информационно-статистического) отдела А.М. Никонова [8] на совещании работников разведки военных округов в 1927 г.: "Страны Востока. По этим странам накоплен огромный материал, который лишь частично обработан и непрерывно пополняется новыми материалами. Страны Востока уже на основании имеющихся материалов могут быть освещены в достаточной мере…" [9].



Прямым подтверждением эффективной работы военной разведки в тот период стало успешное вторжение на территорию Афганистана в апреле - мае 1929 г. советских войск для восстановления на престоле ставшего в 1926 г. королем Аманулла-хана, свергнутого в результате антиправительственного восстания 1928-1929 гг. под предводительством "сына водоноса" Бачаи-Сакао, которого поддержала Великобритания. [10]



Ю. Тихонов так пишет о причинах свержения Аманулла-хана: "Советский военный атташе в Кабуле И. Ринк [11] был… прямолинеен при характеристике причин мятежа в Афганистане: "Самоуверенность Аманулла-хана, его неуклюжая внешняя политика, переоценка своих сил и недостаточно глубокое понимание движущих сил своей страны создали в Афганистане обстановку, при которой достаточно было малейшего толчка для того, чтобы вызвать восстание в любом районе Южного Афганистана. Против Аманулла-хана и его реформ оказались почти что все слои населения" [12]" [13].



Примечательно, что, возвращаясь в 1928 г. из турне по европейским странам, "из СССР Аманулла поехал в Турцию, сопровождаемый представителем Разведупра, бывшим военным атташе в Кабуле Ринком…" [14].



ОГПУ также первое время рекомендовало поддержать Бачаи-Сакао в связи с тем, что агентура Иностранного отдела ОГПУ (внешняя разведка) сообщала о шаткости положения Аманулла-хана. "Появление на местном (афганском. - П.Г.) политическом небосклоне фигуры из низов (Бачаи Сакао) чекисты восприняли чуть ли не с оптимизмом. Они даже неоднократно предлагали признать нового правителя и помочь ему" [15]. Вскоре, однако, стало известно, что басмачи встали на сторону противников Аманулла-хана, на которого курбаши сетовали за добрососедские отношения с Советским Союзом. [16] Им выпал шанс в будущем при поддержке новых афганских властей осуществить свои планы по отторжению от СССР Туркестана. [17]



В. Коргун пишет, что, принимая решение о вторжении в Афганистан, Сталин и советское командование намеревались опередить готовящееся вторжение басмаческих отрядов Ибрагим-бека [18] на советскую территорию и не допустить осуществления планов главаря басмачей, предусматривавших создание в Средней Азии независимого от Москвы Туркестана. [19] Однако, как видно, басмачи в этой игре были на вторых ролях.



Переодетый афганцами отряд советских войск под командованием бывшего военного атташе в Кабуле комдива В.М. Примакова [20], действовавшего под видом турецкого офицера Рахим-бея [21], при поддержке авиации 15 апреля 1929 г. вторгся из Термеза на территорию Афганистана и с боями занял города Мазари-Шариф, Балх и Таш-Курган. Советский перебежчик Г.С. Агабеков [22], являвшийся в то время резидентом ИНО в Турции, сообщает об этом следующее: "Взятие Мазари-Шарифа было настолько неожиданно и внезапно, что афганское правительство узнало об этом только неделю спустя" [23].



Во второй половине мая Примаков был отозван в Москву, и командование отрядом на себя принял комбриг А.И. Черепанов [24], действовавший под псевдонимом "Али Авзаль-хан". [25]



23 мая Аманулла-хан, решив прекратить борьбу, навсегда покинул Афганистан. Сталин, узнав об этом, сразу приказал отозвать советский ограниченный контингент. Кроме того, "на это решение повлиял британский ультиматум. Правительство Макдональда [26], получив подробные сообщения о действиях советского отряда на севере Афганистана, предупредило, что если СССР не выведет свои части с афганской территории, то оно тоже будет вынуждено ввести войска в Афганистан. Кремль, находясь на пороге восстановления дипломатических отношений с Великобританией [27], решил не осложнять ситуацию" [28].



Да и сами британцы, по словам Ю. Тихонова, приложили все силы, чтобы удержать "свои" приграничные племена от помощи Аманулла-хану, но этим, главным образом, и ограничились. Даже сотрудники Разведупра вынуждены были признать: "Участие Англии, объективно заинтересованной в торжестве афганской реакции, можно расценивать лишь как момент подсобный, сопутствующий целям феодалов и духовенства" [29].



Примечательно, что здесь принял самое деятельное участие к тому времени уже весьма известный полковник Лоуренс Аравийский [30], которому Примаков в своей книге "Афганистан в огне" уделил несколько страниц: "Лоуренс - один из известнейших и опасных агентов британской разведки. […]



Этот специалист по учреждению королевских домов на Востоке и по организации междоусобиц в мусульманских странах… снова понадобился секретной службе британского генерального штаба и был вызван в Индию. Афганская война за независимость [31] и новая ситуация на северо-западной границе Индии привлекли внимание английского генерального штаба к проблеме обороны Индии, к возможности организовать вторжение английских армий в советский Туркестан.



Бесценный опыт Лоуренса, знатока мусульманских стран, свободно владеющего арабским, турецким и персидским языками, был необходим в этом запутанном узле противоречий, который был завязан на северо-западной границе Индии. […]



Опытная рука Лоуренса… наладила связи, и когда пришло время, эти агитационные связи начали действовать: агитация мулл раздувала брожение в Афганистане…" [32].



В январе 1929 г. Бачаи-Сакао был провозглашен королем Афганистана под именем Хабибулла-гази. Он отменил прогрессивные реформы Аманулла-хана. Однако после вступления в Кабул войск Мохаммеда Надира в октябре 1929 г. Бачаи Сакао был свергнут с престола и 2 ноября 1929 г. казнен.



После прихода к власти Надир-шаха между СССР и Афганистаном сложилось своеобразное военно-политическое сотрудничество, когда афганские власти закрывали глаза на рейды советских вооруженных отрядов по северным районам страны против басмачей. [33] "Разгром басмаческих отрядов в северных провинциях способствовали укреплению власти Надир-шаха, которая имела опору только в пуштунских племенах, контролировавших провинции к югу и юго-востоку от Гиндукуша" [34]. В результате в 1931 г. СССР заключил с Надир-шахом новый Договор о нейтралитете и взаимном ненападении, продлевавшийся до 1985 г. [35]



Таким образом, советская дипломатия и военная разведка в Афганистане в 1920-30-е годы способствовали налаживанию мирной жизни и укреплению советской власти на территории Средней Азии.



Здесь также можно провести аналогию с нынешней антитеррористической борьбой в Сирии, то есть на дальних подступах к границам России.



Примечания

[1] Суриц, Яков Захарович (1882-1952) - государственный деятель, дипломат. Окончил философский факультет Гейдельбергского университета. Зам. полпреда в Дании (1918-1919), полпред в Афганистане (1919-1921), член Туркестанской комиссии ВЦИК и уполномоченный НКИД по Туркестану и Средней Азии (1921-1922), полпред в Норвегии (1922-1923), Турции (1923-1934), Германии (1934-1937), Франции (1937-1940), советник в центральном аппарате НКИД/МИД (1940-1946), посол в Бразилии (1946-1947).

[2] Иванов, Борис Николаевич (1887-1938) - разведчик. Окончил Парижский университет (1913), Александровское военное училище (1915). Участник Первой мировой и Гражданской войн. Военный атташе в Афганистане (1919), резидент военной разведки в Болгарии (1921-1924), сотрудник Иностранного отдела ОГПУ (1924-1927). Позже - в НКО и НКВД.

[3] Рикс, Эдуард Мартынович (1880 - ?) - военный дипломат. Окончил Казанское военное училище (1901). Будучи в Туркестане, был принят Я.З. Сурицем в качестве переводчика фарси. Военный атташе в Афганистане (1919), там же 1-й секретарь полпредства (1924-1930), там же советник полпредства (1930-1935), зам. заведующего 1-м Восточным отделом НКИД (1935-1937).

[4] Доклад тов. Иванова о первом советском посольстве Российской Социалистической Федеративной Советской и Туркестанской республик в Афганистане в 1919 году // РГВА. Ф. 25895, оп. 2, д. 110, л. 8(об).

[5] Тихонов Ю.Н. Афганская война Сталина. Битва за Центральную Азию. М., 2008, с. 43-44.

[6] Старк, Леонид Николаевич (1889-1937) - революционер, дипломат. С 1920 г. - сотрудник НКИД: советник полпредства в Грузии (1920), полпред в Эстонии (1923-1924), в Афганистане (1924-1936), уполномоченный НКИД СССР при СНК Закавказской СФСР (1936-1937).

[7] См.: Документы внешней политики СССР. Т. IX. М., 1964.

[8] Никонов, Александр Матвеевич (1893-1937) - разведчик-ученый. Окончил Школу прапорщиков в Петергофе (1916), Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1927). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В Разведупре с 1921 г.: преподаватель Востфака ВА РККА им. М.В. Фрунзе (1926-1929), зам. нач. РУ (1934-1937). Автор трудов по военной географии.

[9] РГВА. Ф. 25895, оп. 1, д. 834, л. 127.

[10] Агабеков Г.С. ГПУ: Записки чекиста. Берлин, 1930, с. 177.

[11] Ринк, Иван Александрович (настоящее имя - Янис Ринкс; 1886-1938) - военачальник, дипломат. Окончил Виленское военное училище (1910), Высшие академические курсы при Военной академии РККА (1923). Участник Первой мировой и Гражданской войн. Преп. английского языка на востотделении ВА РККА (1922), Военный атташе в Афганистане (1924-1926; 1928-1930), Японии (1932-1937), нач. Востфака ВА РККА им. М.В. Фрунзе (1931-1932). (Прим. П.Г.).

[12] РГАСПИ. Ф. 62, оп. 2, д. 1342, л. 176.

[13] Тихонов Ю.Н., с. 180.

[14] Агабеков Г.С., с. 176.

[15] Бойко В.С. Советско-афганская военная экспедиция в Афганистан 1929 года// Азия и Африка сегодня. 2001, № 7, с. 34.

[16] О причинах басмаческого движения см.: Тухачевский М.Н. Борьба с контрреволюционным восстанием // Война и революция. 1926, кн. 9, с. 6-7.

[17] Панин С.Б. Советская Россия и Афганистан. 1919-1929. М.-Иркутск, 1998, с. 204.

[18] Ибрагим-бек (1889-1931) - один из виднейших лидеров басмачество. Подробнее см.: Густерин П. История Ибрагим-бека. Басмачество одного курбаши с его слов. Саарбрюккен, 2014.

[19] Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век. М., 2004, с. 201.

[20] Примаков, Виталий Маркович (1897-1937) - разведчик-дипломат, военачальник. Окончил Высшие академические курсы при Военной академии РККА (1923). Участник Гражданской войны. Военный советник в Китае (1926-1927). Военный атташе в Афганистане (1927-1928), Японии (1928-1930). С 1930 г. - на командных должностях. Автор мемуаров.

[21] По некоторым источникам - Рагиб-бея.

[22] Агабеков, Георгий Сергеевич (Арутюнов; 1895-1938) - разведчик-перебежчик. Резидент Иностранного отдела ОГПУ в Афганистане (1924-1926), в Персии (1928), нелегальный резидент в Стамбуле (1929-1930). Бежал в Париж. Ликвидирован, предположительно, сотрудниками НКВД. См.: Прохоров Д.П. Сколько стоит продать Родину. СПб.-М., 2005, с. 50-64.

[23] Агабеков Г.С., с. 180. См.: Аптекарь П. Первая кровь. Примаков берет штурмом Мазари-Шариф // Родина. 1999, № 2.

[24] Черепанов, Александр Иванович (1895-1984) - разведчик-дипломат, военачальник. Окончил Военную академию РККА (1923). Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Военный советник в Китае (1923-1927, 1938-1939), Болгарии (1947-1948). Занимал ряд командных, штабных и преподавательских должностей. Автор мемуаров.

[25] Черепанов Александр Иванович. Биография // Сайт МО РФ (http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=12101547)

[26] Макдональд, Джеймс Рамсей (1866-1937) - британский государственный и политический деятель, один из основателей и лидеров Лейбористской партии. Премьер-министр (1924; 1929-1931). Правительство Макдональда в 1924 г. установило дипломатические отношения с СССР. (Прим. П.Г.).

[27] После ряда провокаций против советских учреждений, 27 мая 1927 г. правительство Великобритании уведомило правительство СССР о разрыве дипломатических отношений. (Прим. П.Г.).

[28] Коргун В.Г., с. 204-205.

[29] Справка "К событиям в Афганистане" начальника 7-го отдела штаба Среднеазиатского военного округа Сокольского от 25.12.1928 // РГАСПИ. Ф. 62, оп. 2, д. 1342, л. 159 (цит. по кн.: Тихонов Ю.Н., с. 180?181).

[30] Лоуренс, Томас Эдвард (1888?1935) - британский разведчик. По образованию - археолог. В 1914?1919 и 1922?1935 гг. - на службе в британской армии, вел разведывательную работу в Аравии, Египте, Ираке, Палестине и Сирии: сотрудник британского Бюро по арабским делам в Каире (1916?1919), советник по арабским делам в министерстве колоний (1921?1922). В 1925?1929 гг. выполнял задания в Карачи, Пешаваре и на индо-афганской границе, где занимался подрывной деятельностью против Афганистана и СССР. См.: Лиддел Гарт Б.-Г. Полковник Лоуренс. М., 1939.

[31] Речь идет о Третьей англо-афганской войне (1919). (Прим. П.Г.).

[32] Примаков В.М. Афганистан в огне. М., 1929, с. 134-138. О деятельности Лоуренса в Афганистане см. также: Бояджи Э. История шпионажа. Т. 1. М., 2003, с. 296-300.

[33] Аптекарь П., с. 20-21.

[34] Окороков А. Секретные войны Советского Союза. М., 2008, с. 136.

[35] История внешней политики СССР. Т. 2. М., 1981, с. 686, 702. Источник - ЦентрАзия

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