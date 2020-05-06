Казахи-мореплаватели? До сталинской "тюрьмы народов" наши предки имели немалый опыт глобализации, - Н.Нуртазина

00:07 07.05.2020

Казахи-мореплаватели? До сталинской "тюрьмы народов" наши предки имели немалый опыт глобализации



"Глобализа́ция - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации" (из Википедии)



Для наших предков глобализация (или прото-глобализация) началась еще с эпохи Великого переселения народов, связанного с вторжениями азиатских гуннов в Европу, когда воинственные кочевники с востока создали угрозу обеим частям Римской империи, провоцируя "войны народов". И в дальнейшем передовые в военно-техническом отношении тюрко-монгольские конфедерации племен строили сильные империи, оживляли мировую торговлю, часто были в центре судьбоносных событий древности и раннего средневековья. Пассионарные номады-завоеватели и номады-мигранты вели много континентальных войн и осуществляли передел земли на просторах Евразии от Хингана до Дуная.



Не только войны, конечно, втягивали нас в мировые процессы. Был Великий Шелковый путь, была международная торговля, были сухопутные и морские путешествия. Да-да, мы не оговорились: "казах-кочевник и море" - это вовсе не нонсенс. На протяжении многих столетий Кара тениз (Черное море) предки считали своим, как и Ак Тениз (одно из древних названий Каспия). Корабль в тюркских языках называется "кеме", и это древнее слово, как и слово "кайык" (лодка).



Тюрки-кочевники умели не только скакать на лошадях, но и плавать (т.е. ничто свойственное Homo sapiens, было им не чуждо, конечно). Они познавали не только небо, землю, но и водные объекты; знали повадки водной стихии, бывая на всех полноводных реках и озерах Центральной Евразии; они разбирались в вопросах переправы, всегда занимались рыболовством как подсобным типом хозяйства в соответствующих регионах, в долинах рек и озер. Кстати, у казахов до сих пор бытуют редкие имена, связанные с водной стихией, как Толкын (букв. "волна"), мужские имена "Мухит" (букв. "океан"), Тенизбай (от слова "тениз" - море), "Едил" (тюрк. Волга). Также любопытны древние антропонимы "Шортанбай" (от "шортан" - щука), Сазанбай (сазан, рыба) и др.



За много веков до пресловутой Советской власти-"спасительницы", наши предки-казахи видели своими глазами и настоящий "мухит" (каз. океан), и заграничные моря-"тенизы", в частности, знаменитые водные объекты на планете, как Индийский океан, Аравийское и Красное моря. И стало это возможным прежде всего благодаря интеграции в Ислам, с той поры, когда территория Казахстана превратилась в благословенную провинцию передовой мировой системы - технологически и культурно тогда самой развитой, полиэтнической мусульманской цивилизации, с процветающей экономикой, торговлей, городами, культурой.



Уже с X-XIV вв. с территории казахстанского Дешт-и Кипчака, Семиречья, Туркестана (присырдарьинского региона) наши первые отважные туристы раннего средневековья - паломники-хаджи отправлялись в Мекку и Медину (и так продолжалось до конца 20-х гг. ХХ в., пока южные границы СССР не оказались полностью закрыты, и со всех стороны опустился "железный занавес"). Самым древним маршрутом для ездивших в Аравию тюрков был караванный путь, который пролегал через Среднюю Азию и Афганистан, Индию, при этом с Бомбея до Джидды добирались уже морским путем. И пестрая разноязыкая толпа путников-хаджи (и среди них наши степные номады) спешно пересаживались с лошадей и верблюдов на древние корабли, плывя по морям и океанам…



Да, была великая исламизация-глобализация, которая объединила через Священный Коран сердца и души тюрков, арабов, персов, многих и многих народов планеты, распространила новые языки и эталоны культуры, дала мощный импульс экономической глобализации. Мы должны гордиться тем, что наши предки не уподоблялись малоподвижным, угловатым лесным или таежным племенам-шаманистов из Внутренней и Северной Азии, которые только после Советской власти или с помощью Америки и Западной Европы узнали о географической карте, далеких землях и странах мира, да и многое другое.



Ничего подобного и сколько-нибудь похожего на опыт нашей прото-глобализации, с нашими знаменитыми миграциями и путешествиями, не было, например, у древнего населения Корейского полуострова, Японских островов, самого Китая (который после затухания Шелкового пути и вплоть до нач. XX в. слепо верил, что страна по прежнему - "пуп земли" и центр мира, а все остальные - "варвары").



В казахском фольклоре и нашем родном языке издревле существовали слова и понятия, образы и персонажи, свидетельствующие об уровне цивилизации в нашей, якобы "первобытной" Великой Степи, о широте географических, исторических и этнографических знаниях предков. Это, например, упоминание города-сказки Багдад и великого Стамбула ("Багдат шаhары", "Ыстанбұл"), "международные" персонажи типа Ходжа Насреддин (Қожа Насыр Әпенді) или Наушаруан (персидский шах Ануширван Хосров); названия диковинных птиц и животных, как попугай ("тоты", "тоты кус"), обезъяна ("маймыл", правильно: "маймун"), слон (піл - от араб-перс. "филь"); различных сладостей, фруктов и плодов, пряностей, косметики, лекарственных трав (финики/қурма, изюм /жүзім, халва /hалуа, гвоздика /қалампыр, сурьма /сүрме, хна /қына и пр.)



Наше первое знакомство с исламом началось около тысячи лет назад, и по самым скромным расчетам уже с эпохи золотоордынского императора Гийас ад-дина Султан Мухаммеда Узбек-хана (первая пол. XIV в.) Великая Степь была полностью интегрирована в цивилизационое поле ислама, со всеми вытекающими из этого благотворными последствиями. Другое дело: в дальнейшем Степь знала эпохи стихийной частичной деисламизации, когда постоянные войны с джунгарами, века изнуряющей, кровопролитной борьбы с превосходящими силами Российской державы (казахские восстания XVIII-XIX в.) породили определенный кризис просвещения и снижение того уровня религиозной культуры, который был достигнут в "осевое время" Узбек-хана и сохранялся в эпоху независимого Казахского ханства. Хотя даже в самые тяжелые века общность казахов-мусульман не утратила "иман" (веру) и главный критерий религиозной принадлежности: самосознание и самоидентификация с суннитско-ханафитским исламом и уммой Пророка Мухаммеда.



Одним из важнейших культурно-цивилизационных маркеров, идентифицирующих позднесредневековую этноконфессиональную общность казахов (мусульман-суннитов) оставался алфавит на арабской графике - "қадим жазуы", на базе которого в первое десятилетие ХХ в. выдающимся лингвистом и педагогом Ахметом Байтурсыновым была создана национальная графическая система "жәдитше жазу" или "төте жазу" (послед.букв. переводится "кратчайший путь грамоты" и является неточным, простонародным названием нового казахско-арабского алфавита).



Назира Нуртазина,

историк