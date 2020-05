Особенности работы советской внешней разведки в Персии в 1920–30-х годах (история), - П.Густерин

14:47 07.05.2020

П.В. Густерин



Особенности работы советской внешней разведки

в Персии в 1920–30-х годах



Среди первых стран, на территории которых Советской Республикой стали проводиться разведывательные мероприятия, были и страны мусульманского Востока. В 1923 г. легальная резидентура была создана в Персии [1].



Деятельностью резидентур в Персии руководил 5-й (Восточный) сектор Иностранного отдела ОГПУ. Одновременно ИНО вел работу по засылке в Персию своей агентуры.



Большое значение как исторический источник имеют "Записки чекиста" советского резидента на Ближнем Востоке Г.С. Агабекова [2], опубликованные на русском языке [3] в Берлине в 1930 г. "Записки" в деталях отражают политическую ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке в 1923–1930 гг., раскрывают методы работы ИНО, характеризуют непосредственных организаторов и участников советских разведывательных и контрразведывательных мероприятий в названных регионах и описывают проведенные ими операции. Агабеков лично принимал участие в подготовке уничтожения турецкого авантюриста Энвер-паши [4], ставшего одним из предводителей басмачества. Позже Агабеков руководил созданием агентурных сетей ОГПУ в Афганистане, Персии и Турции.



У большинства советских резидентур в Персии была своя "специализация". Резидентура в Тегеране, кроме общей координации разведработы, через свой пункт в Керманшахе (не путать с городом Керман) действовала в Ираке. [5] "…Угроза глобального конфликта с Англией была причиной настойчивых требований Москвы, чтобы ГПУ проникло и закрепилось в Ираке. По имевшейся информации англичане строили в Северном Ираке две военно-воздушные базы, откуда их авиация без особого труда могла достигнуть Баку, разбомбить нефтепромыслы и вернуться обратно. Поэтому разведка начала вести активную работу среди иракских курдов, рассчитывая в случае необходимости поднять в иракском Курдистане антианглийское восстание и вывести из строя, как нефтепромыслы в Мосуле, так и аэродромы, с которых английские самолеты могли бы летать бомбить Баку" [6].



Керманшахская резидентура работала против белой эмиграции и британских властей в Ираке. В Керманшахе в период с 1925 по 1928 г. под прикрытием должности секретаря советского консульства себя как талантливый разведчик проявил М.А. Аллахвердов [7], ставший в 1928 г. резидентом ИНО в Персии. Здесь ему удалось организовать проникновение в белоэмигрантские круги, получение сведений о работавших против СССР с территории Персии германской, польской, турецкой и японской разведках, а также приобрести ценных агентов в правящих кругах Персии. [8]



Резидентура в Урмии [9] следила за деятельностью британцев на близлежащих территориях (в Урмии разведдеятельность начинал будущий дипломатический агент и генеральный консул в Йемене А.Б. Дубсон [10]). В задачи тавризской [11] резидентуры входила разработка дашнаков [12], мусаватистов [13] и белоэмигрантских кругов. Ардебильская и рештская резидентуры также работали не только против мусаватистов, но и против белой эмиграции. Бендер-бушерская [14] резидентура отслеживала ситуацию в районе проживания племен юга Персии, являвшихся своего рода рычагом в руках британцев для давления на правительство Персии, а также наблюдала за обстановкой в портах Персидского залива.



Главной задачей резидентуры в Мешхеде была работа против британских "коллег" [15] и их агентуры из числа местных жителей (в Мешхеде в качестве сотрудника ИНО начинал свою разведдеятельность будущий дипломатический агент и генеральный консул в Йемене К.А. Хакимов [16]). Кроме этого, она занималась выявлением связей британцев с бандами басмачей и белой эмиграцией. В конце 20-х годов Мешхед стал базой различных белоэмигрантских организаций. Здесь размещались отделения "Российского общевоинского союза", "Туркестанского повстанческого комитета", "Узбекского националистического движения", которые вели подрывную работу против СССР в тесном контакте с британскими спецслужбами. [17] Сотрудники ОГПУ в Мешхеде занимались также выявлением британской агентуры, действовавшей в полосе советско-персидской границы и в Туркестане.



Мешхедская резидентура действовала особенно успешно. Здесь в 1931–1936 гг. под прикрытием должности сотрудника советского генерального консульства работал А.М. Отрощенко [18], агент полномочного представителя ОГПУ по Средней Азии, с 1934 г. руководивший мешхедской резидентурой. Ему удалось получить важные сведения об антисоветской деятельности белой эмиграции, а также о подрывной деятельности британской и японской разведок против СССР. [19]



Исходя из сложившегося положения в этом регионе, органы государственной безопасности приняли решение проникнуть в резидентуру британской разведки в Мешхеде, перехватить каналы заброски агентуры на советскую территорию и, в конечном счете, парализовать ее враждебную деятельность. В результате ряда успешных операций, проведенных в 30-х годах, в том числе при участии советской легальной резидентуры в Мешхеде, где функционировало советское генеральное консульство, были задержаны пособники британского резидента из числа русских эмигрантов, и перекрыты каналы снабжения оружием племени туркмен-йомутов, поднявших восстание против советской власти. [20]



Сведения, добываемые советской разведкой, использовались и для проведения мероприятий по борьбе с контрабандой. Так, "нашей резидентурой в Тегеране было установлено, что иранские купцы, пользуясь договором с Советской Россией о приграничной торговле, вывозят из СССР большое количество золота, драгоценных камней, иностранной валюты. […]



Предъявляемые к досмотру грузы полностью соответствовали таможенным декларациям. Так продолжалось довольно долго, пока В. Гриднев [21] не обратил внимание на то, что товары перевозятся иранцами в новых шерстяных мешках, на которых кое-где нашиты заплаты. Проверка показала, что именно под этими заплатами были спрятаны драгоценности и немалые суммы в иностранной валюте. Канал валютной контрабанды был пресечен" [22].



* * *



Благодаря опыту работы, полученному советскими разведчиками в 1920–30-е годы в Персии, во время Второй мировой войны здесь удалось переиграть германских агентов, в том числе обеспечить в 1943 г. проведение Тегеранской конференции.



Примечания



[1] В 1935 г. Персия была официально переименована в Иран.

[2] Агабеков (Арутюнов), Георгий (Григорий) Сергеевич (1895–1938) - разведчик-перебежчик. В 1924–1926 гг. - резидент в Афганистане, в 1928 г. - в Персии, в 1929–1930 гг. - нелегальный резидент в Стамбуле. Бежал в Париж. Ликвидирован, предположительно, агентами НКВД. См.: Прохоров Д.П. Сколько стоит продать Родину. СПб.-М., 2005, с. 50–64.

[3] Книга была переведена на многие языки, в том числе на персидский (фарси).

[4] Энвер-паша (Исмаил Энвер; 1881–1922) - турецкий военный и политический деятель. Окончил Академию Генштаба в Стамбуле (1903). В 1913 г. осуществил государственный переворот. Во время Первой мировой войны занимал пост зам. главнокомандующего (главнокомандующим формально являлся султан). После поражения Турции бежал в Германию, позже некоторое время находился на территории Советской России. В 1921 г. принял участие в антисоветском басмаческом мятеже в Средней Азии и был убит в бою с советскими войсками.

[5] Очерки истории российской внешней разведки. Т. 2. М., 2006, с. 242.

[6] Арабаджян З.А. Иран: противостояние империям (1918–1941). М., 1996, с. 129.

[7] Аллахвердов, Михаил Андриасович (Андреевич) (1900–1968) - разведчик. Окончил восточное отделение Военной академии РККА (1925). В РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны. В ВЧК с 1919 г. Работал в Средней Азии. С января 1923 г. - в Восточном отделе ОГПУ. Резидент в Персии (1928–1930), Афганистане (1934–1936; 1941–1943), Турции (1936–1938). Выполнял задания в Австрии, Швейцарии, Франции, Югославии. В 1947–1955 гг. - на педагогической работе в Высшей разведывательной школе.

[8] Дегтярев К., Колпакиди А. Внешняя разведка СССР. М., 2009, с. 350.

[9] С 1926 по 1980 г. город Урмия назывался Резайе.

[10] Дубсон, Аркадий Борисович (1895–1938) - разведчик, дипломат, востоковед. Окончил 1-й курс Петроградского психоневрологического института (1915), 2-ю Московскую школу прапорщиков (1917), 1-й курс восточного отделения Военной академии РККА (1921). Участник Первой мировой и Гражданской войн. С 1919 г. - в ВЧК. С 1920 г. - на дипломатической работе (секретарь Персидского отдела НКИД, в 1921–1928 гг. - на консульских должностях в Урмии, Тебризе и Мешхеде). В 1930–1931 гг. - на научно-педагогической работе. В 1931–1933 гг. - представитель СССР в Йеменском Мутаваккилийском королевстве. С 1935 г. - зав. отделом печати АО "Интурист", профессор Московского института востоковедения.

[11] Современная транскрипция Тавриза - Тебриз.

[12] Армянские националисты, объединившиеся в 1890 г. в партию "Дашнакцютюн" ("Армянский Революционный Союз").

[13] Азербайджанские пантюркисты и панисламисты, объединившиеся в 1911 г. в партию "Мусават" ("Равенство").

[14] В 1-м изд. БСЭ (т. I, М., 1926) приводятся названия "Абушер", "Бушир", "Абу-Шихир". Современное название - "Бушир".

[15] О деятельности британских спецслужб в рассматриваемый период см.: Deacon R. A History of the British Secret Service. L., 1969; West N. MI5: The True Story of the Most Secret Counterespionage Organization in the World. N.-Y., 1982; West N. MI6: British Secret Intelligence Service Operations 1909–1945. N.-Y., 1983.

[16] Хакимов, Карим Абдрауфович (1892–1938) - разведчик, консульский, дипломатический и торговый представитель СССР в странах Ближнего и Среднего Востока. Подробнее см.: Густерин П. Памяти Карима Хакимова - дипломата и ученого // Дипломатическая служба. 2008, № 1.

[17] Очерки истории российской внешней разведки. Т. 2, с. 242.

[18] Отрощенко, Андрей Макарович (1902–1993) - разведчик. В ОГПУ с 1924 г. В 1931–1936 и 1937–1939 гг. - на разведработе в Персии/Иране (зам. резидента и резидент в Мешхеде, резидент в Тегеране). В 1939–1941 гг. - нач. контрразведывательного отдела НКВД по Одесской обл. С 1941 г. - на руководящих должностях в органах госбезопасности СССР.

[19] Дегтярев К., Колпакиди А., с. 527; Очерки истории российской внешней разведки. Т. 3. М., 2007, с. 206.

[20] Очерки истории российской внешней разведки. Т. 2, с. 246–247.

[21] Гриднев, Вячеслав Васильевич (1898–1991) - разведчик. Окончил Высшую пограничную школу ОГПУ (1924). В 1917 г. был призван в армию. Участник Гражданской войны. В 1921 г. направлен на работу в Московскую ЧК, позже - в пограничные части ЗакВО. В 1932–1936 и 1943–1949 гг. - задания в Монголии. Участник Великой Отечественной и Советско-японской войн. В 1949 г. - нач. отдела Комитета информации при Совете министров СССР. В 1950–1960 гг. - нач. Высшей разведывательной школы. (Прим. П.Г.).

[22] Антонов В., Карпов В. Тайные информаторы Кремля – 2. С них начиналась разведка. М., 2003, с. 290.