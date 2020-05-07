Коронавирус, либерализм и будущее Кыргызстана, - Жылдыз Урманбетова

14:56 07.05.2020 КОРОНАВИРУС, ЛИБЕРАЛИЗМ И БУДУЩЕЕ КЫРГЫЗСТАНА



Жылдыз Урманбетова, доктор философских наук, профессор



"Вся наша жизнь - игра, а люди в ней - актеры", эта знаменитая фраза В. Шекспира, как нельзя кстати, подходит под сегодняшнюю ситуацию, поскольку в последнее время неотступно ощущение, что перед глазами разворачивается фильм по искусственно созданному сценарию. Хотя, думается, истина не так далека от этого. Как уж тут не поверить, что с течением времени вполне возможно, что фантастические выдумки перекочуют в реальность. В этом видится диалектика жизни: чем выше уровень технологического прогресса и мир обволакивается комфортом гаджетов, тем и более уязвим, как природный, так и человеческий мир, превращающийся в сонм переживаний, вздохов и надежд.



На фоне всех будоражащих сознание новостей о шествии коронавируса по планете наибольшую печаль вызвал "итальянский синдром": мало того, что количество ушедших не вписывалось в общепринятые рамки разума в контексте небольшого государства, еще больший резонанс имел отказ сопредельных государств разделить беду. "Никаких финансовых гарантий, никакой коллективной финансовой взаимопомощи в борьбе с последствиями вируса, никаких общеевропейских гарантий по государственным долгам", - это выдержки из средств массовой информации. Конечно, есть множество нюансов, витиеватых тонкостей межгосударственных отношений, но при всем при этом сам собой напрашивается один вывод - Италия сама проходит все эти испытания. Общность европейского дома не стала достаточным основанием для разрешения ситуации коллективным образом. Если посмотреть вглубь проблемы, то на поверхность выплывает абсолютная реализация философии индивидуализма.



Размышления над судьбой отдельной страны приводят к неутешительным выводам относительно одной из идей существования человека, общества и государства, реализованной в последние столетия и преподносимой наиболее функциональной в контексте благоприятного существования человечества вообще. Вырисовывается картина развития, где кризис рационализма и либерализма приходит к своему логическому завершению. Сюжет с Италией и остальными странами благополучного Европейского союза - это рецидив идеи либерализма. Почему и отчего?!



Евросоюз - союз европейских государств, направленный на выработку и отражение единства региона не только в контексте свободного пересечения территориальных границ (а соответственно некоторой целостности), но и официальных документов о взаимодействии, взаимопомощи и поддержке, основанных на общей внешней политике и политике безопасности, единой европейской валюте. А глубже - это единство европейских ценностей и норм существования, т.е. то, что формирует и объединяет конкретное человеческое сообщество. Практически все европейские государства - оплот идеи либерализма, провозглашающей незыблемость прав и личных свобод. Неолиберализм предполагал государственное регулирование рыночной экономики и социальную помощь. Государства ЕС - приверженцы либеральной демократии. Почему возможно говорить о закате либерализма как идеи, предполагающей распространение в контексте мирового сообщества? Либерализм, пропагандирующий индивидуализм на уровне государства, который не могут сдержать даже региональные принципы и нормы существования, не просто жесток, он не дает шанса не только на понимание и взаимопомощь в необходимых случаях, но и шанса на выживание при определенных обстоятельствах.



И вот здесь имеет смысл заметить, что движение общественных, государственных устоев в истории развития человечества - это в первую очередь движение философских идей, которые с течением времени обретают политические конструкции. Это означает, что ошибка большинства политиков заключается в том, что они считают себя строителями мира и государственного устройства. На самом деле они заимствуют у философов идеи и превращают в идеологии, которыми увлекают массы. И как свидетельствует история, чаще всего благие философские идеи в проекции политической реализации проходят процесс извращения. К чему подобный выверт?



К предостережению нашим политикам, которые в скором времени попытаются навязать обществу свою борьбу. Кто-то может воскликнуть: какие политики, какие выборы, когда первоочередной задачей является спасение и сохранение народа от коронавируса. Да, это так, но надо смотреть дальше и глубже - рано или поздно волна пандемии схлынет. Если верить монголо-тюркскому треугольнику, у нас это пройдет легче, нежели в других странах, хотя гарантии никто дать не может. И тогда было бы хорошо, чтобы вновь нахлынувшие агитаторы подумали о том, за что они агитируют тот самый народ. В нашей республике немало сил и отдельных личностей, в политической деятельности апеллирующих к идее либерализма. Эта история для них.



В последние дни по социальным сетям прошел ролик одной итальянки о ситуации в стране - пронзительный и не оставляющий равнодушным, заставляющий задуматься о самом важном, как в контексте человеческой сущности, так и в контексте основ цивилизаций. Италия - это сколок римской империи, которая вкупе с греческой культурой стала основанием впоследствии получившей развитие западной цивилизации. Это означает, что Греция и Италия символизируют собой истоки одной из значительных цивилизаций человечества. Казалось бы, основание своего архетипического надо не просто уважать или ценить, а почитать как символ начала жизни, и как следствие - с пиететом относиться к тем культурам, что основали все ценности, нормы и принципы западного бытия. Архетипическое на то и существует, чтобы мотивировать в самые сложные, кризисные периоды истории. Если же к архетипу отношение никакое, откуда черпать силу не только для будущих побед, но элементарно для будущей жизни?! Манкуртизм еще никогда не помогал - забытье исторического наследия цивилизации с неизбежностью приведет к удалению в тень истории самой системы цивилизации. Разрушение архетипического, коим представляются Греция и Италия, чревато распадом исторического предания, символизирующего собой само основание западного мира. Что происходит в современности?



Греция практически разрушена, на сегодняшний день она не является даже слабым отражением некогда фонтанирующей культуры, подарившей миру Гомера, Геродота и Софокла; заложившей философские основания восприятия мира, впоследствии прозванными западной цивилизацией. Эллинизм некогда вывел на повестку истории италийскую культуру, позволившую создать Римскую империю, которая и заложила основы государственного устройства западного мира. И сейчас либерализм, символизирующий собой демократию Запада, испытывает глубочайший кризис мысли и ценностей свободы человеческого бытия. Что в этом случае с глобализацией, провозглашенной современной объективной тенденцией бытия? Глобализация по идее означает единый взаимозависимый мир. Одновременно это означает, что если в определенном месте этого единого мира возникла сложность, то она естественным образом отразится на всех. Обладая одним ментальным основанием и руководствуясь одной идеей либерализма, регион не может прийти к компромиссу. Получается парадокс - один регион, именуемый Евросоюзом, не в состоянии реагировать на члена своего же сообщества, что тогда говорить о мире вообще, о так называемом едином, глобальном мире, если только не смещать акценты в угодные определенным субъектам стороны?



Есть не просто о чем задуматься, а переосмыслить существующие, вернее существовавшие тренды политических идеологий в развитии современного мира. Те политические силы, которые все еще надеются реализовать в нашей республике идею либерализма в любом его варианте, не просто катастрофически отстают от современных трендов, но и не понимают катастрофичность реализации идеи либерализма в контекстуально мыслящем обществе. Небольшой опыт новейшего периода развития Кыргызстана показывает, что увлечение, как самой идеей, так и некоторыми составляющими либерализма, уже привели к плачевным результатам, к которым можно отнести внедрение в психологию политической элиты принципа "каждый сам за себя". В течение новейшего периода это приводило к разрушению тандемов политических деятелей, сливанию идей политических партий, бесконечному конфликту интересов, что выдавалось за смену политических взглядов. Принципы рыночных отношений утвердились не только в экономике, но в большей степени в политике, что закономерным и естественным образом сказывалось в социальном и культурном пространстве жизни. По логике вещей, либерал - это самодостаточный индивидуалист с развитым чувством ответственности, в нашем случае это - индивидуалист, не только не обладающий ответственностью, но откровенно или презирающий ее, или в принципе не понимающий смыслового содержания понятий достоинства, ответственности и внутренней культуры.



Что делать Кыргызстану, чтобы находиться в тренде? Имеет смысл не раскачивать лодку с помощью идей либерализма; думается четверти века, затраченной на ее реализацию у нас без каких-либо результатов, достаточно. Либеральная демократия не для нас по нескольким причинам - первая из них, это прямо противоположные индивидуализму ментальные основания; другой выступает опыт существования в столь же коллективистском по идеологическому обоснованию государственном устройстве. Либерализм в его чистом виде сродни коронавирусу для Кыргызстана.



Ментальные основания - вещь жесткая, и, несмотря на существование в эпоху высоких технологий, предполагаемой объективной тенденцией истории глобализации с ее универсальными ценностями и принципами бытия, именно они диктуют правила жизни, как в обществе, так и государстве. Чем принципиальнее мы будем игнорировать их, тем на большую глубину колодца будем опускаться. Настаивание на искусственном привязывании либеральной демократии к республике будет означать неистребимое желание развеять свое культурное наследие в пылу притирки к глобализации, как развеивают прах над водами бесконечно утекающей воды. Сама история учит одному: нет смысла идти чужой дорогой в никуда. Напротив, по возможности надо построить свой мир, реализующий один из вариантов бесконечного пространства. Опыт многих государств подтверждает возможность иной жизни, нежели при либеральной демократии. Основывать идеологию на ментальных началах не означает пути назад, точно также как не означает и отказ от технологического прогресса, самой глобализации, являющихся объективным фоном развития современной истории. Опираться на своеобразие менталитета лишь означает инициировать изменения, которые могут и должны органично лечь на восприятие народа. Кыргызстан в течение новейшей истории всегда был в фарватере изменений, проходя многие процессы первым - это касается и внедрения национальной валюты и вхождения в ВТО (а значит экономики); и перехода к парламентской демократии (а значит политики); и протестов против тоталитарных режимов (а значит социального пространства); и продвижения этнокультурных символов (а значит культурной жизни). Имеет смысл использовать это свойство первопроходца в позитивном русле столь необходимых и долгожданных преобразований. Источник - ЦентрАзия

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