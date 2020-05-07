Борец с тиранией Мурод Джураев - Узбекистан должен помнить своих героев

14:58 07.05.2020

Бахадыр Ф. Мусаев НЕ ЗАБЫВАТЬ ГЕРОЕВ НАШЕЙ ИСТОРИИ



"Кругом была кромешная тьма, как бывает, по обыкновению, перед рассветом, а в моих ушах звучал голос, который говорил, что я должен верить и выстоять" .

Мурод Джураев.



ASSALOMU….! Исматжон



Спасибо за публикацию моего отклика на статьи вашего сайта. Наверное, буду прав, если скажу из чисто человеческих чувств, что это и наша память, поклон тем нашим соотечественникам, которые были людьми с чистыми сердцами, преисполненными благородных порывов..., устремленных к Свободе и Независимости страны, чтобы построить такую жизнь для человека, где было бы навсегда покончено с рабским бесправием и всесилием всесильной лжи, угнетением и принуждением....



Не знаю, кто и как, но когда я думаю о нашей новейшей социальной и политической истории, то передо мной встает реальный живой человек, жизнь и судьба которого потрясают, ибо он был и остается , во всяком случае в моих глазах, тем, кто показал сильный пример в проявлениях мужества, стойкости и сопротивления смерти, не предавшего друзей, оставшегося до самого конца верным своим высоким идеям и ценностям, связанным со Свободой. Имя этого человека Мурод Джураев .



4 декабря 2017 г. Информагентство "Фергана" и другие источники СМИ сообщали, что в этот день



в городе Мубареке Кашкадарьинской области примерно в 14.15 по местному времени (12.15 мск) скончался 65-летний Мурад Джураев - бывший политзаключенный, которого в ноябре 2015 года отпустили на свободу тяжелобольным человеком.



Мурад Джураев провел за решеткой 21 год. В начале девяностых годов XX века он был депутатом парламента Узбекистана.( и одновременно первым мэром г Мубарека, избранным самими жителями города- прим Б.М.) 18 сентября 1994 года его взяли под стражу, обвинив в попытке совместно с лидером оппозиционной партии "Эрк" Мухаммадом Салихом организовать насильственный захват власти. В марте 1995 года Джураева осудили на 12 лет заключения, но потом несколько раз продлевали срок по статье 221 ("Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания") Уголовного кодекса Узбекистана. Джураева освободили лишь 12 ноября 2015 года - вскоре после визита в Ташкент госсекретаря США Джона Керри.



В колонии состояние здоровья Джураева значительно ухудшилось. По данным Ассоциации по правам человека в Центральной Азии (AHRCA), за годы заключения он лишился зубов, у него была постоянно воспалена носоглотка, не прекращались головные боли, он с трудом передвигался и чуть слышно говорил, нуждался в хирургическом лечении позвоночника. Хотел вылететь для этого в Германию, но власти отказывали ему в выезде за границу. Лишь спустя два года после освобождения ему разрешили лечиться за рубежом, но выездную визу так и не дали.



Похороны 5 декабря.



Перечитываю сейчас эти строки скорбного сообщения и невольно приходят мысли ...., вспоминается былое, когда и где ...



Мне бы хотелось, Исматжон, чтобы молодое поколение из числа ваших читателей ( и читателей сайта) почерпнули что- нибудь для себя, в частности, ознакомившись и с моей статьей о настоящем человеке - герое нашего времени .



Я хочу верить и надеюсь, что вы осуществите это.



Будьте!



С уважением Бахадыр Ф. Мусаев 06 05 2020 Ташкент Тузель-2