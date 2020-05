Вебинар "Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона" (анонс, 14/05)

12:50 13.05.2020

14 мая в 14:00 (московское время) приглашаем Вас принять участие в мероприятии:



"Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона"



Исследовательский институт "Диалог Цивилизаций" www.doc-research.org совместно с Французским Институтом Центрально-Азиатских исследований www.ifeac.hypotheses.org проводят круглый стол в формате вебинара.



Вопросы для обсуждения:

1. Как повлияли меры, принятые местными правительствами, религиозными авторитетами и организациями, на религиозную жизнь региона: посещение мечетей, соблюдение поста, похороны, хадж и пр.?

2. Каково влияние сетей исламской солидарности, а также благотворительных исламских организаций и ассоциаций. Как они проводят свою работу в условиях пандемии?

3. Может ли привести к серьезным социальным последствия массовое возвращение мигрантов из России, которые у себя на родине неизбежно окажутся безработными?

4. Повлияет ли закрытие границ на радикальный ислам в регионе, и, если да, то в какой мере? Можно ли говорить о возможной трансформации радикального ислама после завершения пандемии?

5. Каковы политические последствия для региона? Произойдет ли предполагаемый многими экспертами социальный взрыв.

6. Изменятся ли отношения стран Центральной Азии с их соседями.



Модераторы:

∙ Пужоль Катрин, директор Французского института Центрально-Азиатских исследований;

∙ Малашенко Алексей, руководитель исследований DOC Research Institute.



Спикеры:

∙ Сатпаев Досым, профессор, соучредитель "Альянса аналитических организаций Казахстана", член президиума "Kazakhstan council on international relations" ;

∙ Маликов Кадир, член Президентского Совета Республики Кыргызстан, директор Центра "Религия, Закон и политика";

∙ Эргашев Бахтиер, директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no"

∙ Абдухамитов Валиджон, Директор Научно-исследовательского Центра по противодействию экстремизму и терроризму. Российско-Таджикский Славянский университет



14 мая в 14:00 (московское время)

Рабочие языкы: русский/английский



Ссылка на регистрацию:

https://zoom.us/webinar/register/WN_4-8r8jwrQgWXvAIImSTngg

Подробнее о мероприятии:

https://doc-research.org/our-events/central-asia-pandemic-probable-consequences-region/



Мероприятие носит открытый формат, если Вы сочтете его интересным для Ваших коллег, будем благодарны за их приглашение!



