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Вебинар "Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона" (анонс, 14/05)
12:50 13.05.2020

14 мая в 14:00 (московское время) приглашаем Вас принять участие в мероприятии:

"Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона"

Исследовательский институт "Диалог Цивилизаций" www.doc-research.org совместно с Французским Институтом Центрально-Азиатских исследований www.ifeac.hypotheses.org проводят круглый стол в формате вебинара.

Вопросы для обсуждения:
1. Как повлияли меры, принятые местными правительствами, религиозными авторитетами и организациями, на религиозную жизнь региона: посещение мечетей, соблюдение поста, похороны, хадж и пр.?
2. Каково влияние сетей исламской солидарности, а также благотворительных исламских организаций и ассоциаций. Как они проводят свою работу в условиях пандемии?
3. Может ли привести к серьезным социальным последствия массовое возвращение мигрантов из России, которые у себя на родине неизбежно окажутся безработными?
4. Повлияет ли закрытие границ на радикальный ислам в регионе, и, если да, то в какой мере? Можно ли говорить о возможной трансформации радикального ислама после завершения пандемии?
5. Каковы политические последствия для региона? Произойдет ли предполагаемый многими экспертами социальный взрыв.
6. Изменятся ли отношения стран Центральной Азии с их соседями.

Модераторы:
∙ Пужоль Катрин, директор Французского института Центрально-Азиатских исследований;
∙ Малашенко Алексей, руководитель исследований DOC Research Institute.

Спикеры:
∙ Сатпаев Досым, профессор, соучредитель "Альянса аналитических организаций Казахстана", член президиума "Kazakhstan council on international relations" ;
∙ Маликов Кадир, член Президентского Совета Республики Кыргызстан, директор Центра "Религия, Закон и политика";
∙ Эргашев Бахтиер, директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no"
∙ Абдухамитов Валиджон, Директор Научно-исследовательского Центра по противодействию экстремизму и терроризму. Российско-Таджикский Славянский университет

14 мая в 14:00 (московское время)
Рабочие языкы: русский/английский

Ссылка на регистрацию:
https://zoom.us/webinar/register/WN_4-8r8jwrQgWXvAIImSTngg
Подробнее о мероприятии:
https://doc-research.org/our-events/central-asia-pandemic-probable-consequences-region/

Мероприятие носит открытый формат, если Вы сочтете его интересным для Ваших коллег, будем благодарны за их приглашение!

Best regards,

Roman Okhotenko
Projects coordinator
DoC Research Institute
+ 7 495 369 15 70 Ex. 1041
+ 49 30 209 677 900 Ex. 1041

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589363400
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