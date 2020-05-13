Истефо. Памяти жертв расстрела. Андижан 13 мая 2005 г., - Б.Мусаев

16:26 13.05.2020

Бахадыр Ф. Мусаев .ИСТЕФО.



ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАССТРЕЛА.

АНДИЖАН 13 МАЯ 2005 г. НИКТО И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.



15 лет прошло после печально известных событий 13 мая Вызрело время, чтобы вновь ( в мае 2020 ) заговорить об ИСТЕФО.. Нет необходимости в пространных рассуждениях, отвечая на вопрос почему, ибо кто видит и слышит, что происходит в стране, тот поймет, о чем должна идти речь.

Кстати, конкретно и с весомыми аргументами об этом (Истефо) высказался днями М. Солих в своем интервью радиостанции .[BBC.

Так что нет необходимости повторяться относительно "триумфального" шествия "команды триумфаторов", читай, как она продолжает воровать, лгать, лицемерить, ...Но дамбы Сардобы опрокинули ..., обнажили ....

Если ли в двух словах, не ошибусь в утверждении:

для Узбекистана сегодня в новых условиях не потеряла своей актуальности Истефо (Отставка – примеч. Б.М.) как национальная идея

Помнится, 15 лет назад я написал серию заметок из 7 частей, которую закончил в финальной части следующими словами

"Идея Истеъфо, реализуема в скором времени. Она овладевает сознанием больших масс людей, превращаясь, таким образом, в материальную силу. И, наконец, у нее много союзников среди цивилизованной части мира - среди тех, кто стремится содействовать обеспечению прав и свобод человеку, кому дороги идеалы социальной справедливости, социального сотрудничества и солидарности. …"

(см. Б. Мусаев Истефо как национальная идея для Узбекистана 7 –я часть www. centrasia.ru 17.08 2005)



Бахадыр Ф. Мусаев 13 мая 2020 г. Ташкент Тузель-2



Мусаев - Истефо как национальная идея для Узбекистана(ч.1)

00:29 19.06.2005

Истефо как национальная идея.



Бахадыр МУСАЕВ, социолог (Ташкент).



Недавно, спустя неделю-две после известных событий в Андижане, я проходил мимо одной из узбекских мечетей г. Ташкента. Вблизи от нее я обратил внимание, что на лужайке молится очень благообразный щупленький старик лет 70-ти . До меня донеслась молитва: "Во имя Аллаха милостивого, милосердного!" За ними я услышал необычное обращение к Богу: "Аллоху Акбар! Истефо! " Он снова и снова, как я четко различил, произносил слово "Истефо". В интонациях голоса звучала робкая и в то же время настойчивая мольба к Всевышнему.



Подождав некоторое время, после окончания молитвы я подошел к верующему мусульманину и поздоровавшись с ним, спросил: "что означает такая молитва. Мне прежде не приходилось слышать такое". Помедлив с ответом, старик внимательно посмотрел на меня и показалось, что он мимолетно, но глубоко заглянул в глаза и посчитал нужным ответить. Его ответ поразил меня.



Он сказал буквально следующее.



"Я не хочу, чтобы на узбекской земле, священной благословенной земле наших предков пролилась вновь кровь. Я против тех, кто во время андижанских событий захватил тюрьму. Я не одобряю и тех, кто стрелял в мирных людей и, как слышал, при этом погибли женщины, дети. Моя душа противится насилию. Я не принимаю ее. Наш президент - большой человек. Он очень много сделал для Узбекистана. Но сейчас, когда людям стало слишком тяжело и когда может опять пролиться кровь, наш президент может поступить мудро. Ведь, Ислам Абдуганиевич, если не ошибаюсь, сам много раз говорил, что надо уступать дорогу молодым - пусть они решают новые задачи".



"Поэтому, - продолжал старик, - я прошу Аллаха, чтобы он послал на нашу благословенную землю Истефо - добровольную отставку". И в заключении, сделав паузу, мой собеседник, как бы подвел итог своим размышлениям суждением: "Скоро у нас среди узбеков, живущих в Узбекистане и в других странах, будут молиться за Истефо".



Да, подумал я, это было благородным жестом дальновидного человека, примером для других, будущих руководителей. Почему бы, собственно, не Истефо?. Ведь на такой акт добровольной отставки способен решиться только настоящий мужчина, патриот. В конце - концов 15 лет у власти, срок после которого можно спокойно писать мемуары.



И теперь много дней спустя, в нынешний день 17 июня 2005 года в пятницу, я проходил мимо той же мечети, но на упомянутой лужайки нет того старика. А будто воочию вижу его - просветленное лицо после молитвы. И тихий проникновенный голос вносит спокойствие и мир в мою душу. Я слышу эти почти на полушепоте слова "Истефо. Истефо! Истефо!! Кажется, что медленно звук "Истефо" набирает критическую массу.



Хотя я не верующий, но подсознательно мой внутренний голос подсказывает: говори "Истефо". Потому, сознаюсь, я стал про себя повторять: "Аллоху Акбар! Пошли нам Истефо".



Так что же еще, если не Истефо. Ведь ясно, что это то, что бродит в тайниках сердца народа, рвется наружу. Это и есть гражданское непротивление злу и насилию.



17 -18 июня 2005 г. Ташкент, Узбекистан.

Источник - ЦентрАзия

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