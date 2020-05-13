К 15 - годовщине трагических событий в Андижане

20:17 14.05.2020 Абдуфаттах Маннапов

К 15 - ГОДОВЩИНЕ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В АНДИЖАНЕ



"Я была на площади Бобура в Андижане среди тысяч андижанцев, когда 13 мая в 17.20 по местному времени безжалостные власти Узбекистана открыли огонь по собственному народу. Расстрел детей, подростков, женщин, стариков, журналистов – проходил очень хладнокровно, без жалости и сожалений. Просто профессиональное массовое убийство…".

Галима Бухарбаева, журналист



Фото AFP Дениса Синякова



13 мая 2020 года 15 – годовщина трагическим событий в городе Андижане, своей кровавостью потрясший Узбекистан, Туркестан, Мир. За прошедшие годы накопились много материалов – воспоминаний, публикаций, видео - фото репортажей об этой вопиющей, до сих пор не оставляющей безразличным людей кровавой бойни. Изучение их и мое неоднократное участие в протестных акциях, осуждающих массовые расстрелы андижанцев, организованные узбекской демократической оппозицией, правозащитниками, в городах Вашингтоне, Нью-Йорке, Хьюстоне, Сент Луисе, встречи, беседы с андижанцами способствовали выявлению некоторых аспектов случившегося, на которые ранее не обращали должного внимания или просто игнорировали. Эти аспекты диктуют конкретные вопросы, требующие ответов. Это - соотношение стихийности и плановости в случившемся; зачем был заменен хоким области, потому что предыдущий не имел проблем с "акромийцами"; почему представители официальных органов звали, приглашали людей на площадь Бабура, на встречу-митинг с И. Каримовым; почему суд тянул вынесение приговора по делу "23 известных бизнесменов"; почему спецвойска МВД и СНБ были заранее стянуты вокруг города, а снайперы расположены на крышах высотных зданий; почему И. Каримов прибыв 12 мая, "прятался" и не явился на созванную им самим встречу с гражданами на площадь Бабура, то есть он с какой целью обманул андижанцев; почему Закир Алматов – министр внутренних дел, во время переговоров с лидерами мирно протестующих, предлагал им сесть на автобусы и покинуть город, страну; почему из крупнокалиберных пулеметов, автоматов без разбора стреляли в детей, женщин, подростков, стариков и других; почему после разгрома митингующих, войска преследовали их, охотились на них; почему представители этих же войск обходя разбросанных всюду массу трупов, когда обнаруживали раненного, но еще живого - его или ее добивали, вместо помощи; почему Каримов боялся создания международной комиссии по расследованию андижанский бойни? Ответы на эти вопросы, могут помочь глубже, полнее выявить истинные причины и вывести на чистую воду злодеев, не побрезгавших пролить кровь сотен и тысячи невинных людей, используя огромное количество специальных, военных сил, осуществивших преступление против человечности.



Правильные ответы на них, можно найти только поняв роль Ислама Каримова, который к этому времени добился не только на словах, а на деле реального статуса "юртбоши" - "незаменимого" главы страны. Он впервые в истории Узбекистана, будучи первым секретарем второстепенного обкома, перепрыгнув минимум две ступени партийной и государственной номенклатуры, у Кремлевских коррупционеров "купил" (через Орлова - зав. орготделом, последующем секретаря ЦК КПСС) должность Первого секретаря ЦК КП, чуть позже Президента страны. Именно с его приходом к власти, нарушения прав, свобод граждан усилились и постепенно обрели невообразимый здравому рассудку характер. Он искоренил ростки демократии, гласности, плюрализма и деятельность демократической оппозиции, парламентариев - демократов, правозащитников, светских и религиозных инакомыслящих. И им, страна постепенно была превращена из республики в тиранию, а президент стал тираном. Обычно в публикациях, шаг за шагом ухудшение ситуации с соблюдением гражданских прав, свобод связывают с его личными негативными качествами - жестокостью, алчностью, вороватостью, лживостью, лицемерием, подлостью. В этом есть большая доля истины. Но, нужно учитывать и другой аспект, что он был представителем сформированной еще внутри советского строя разветвленной прослойки, ненасытных коррупционеров - карьеристов, которые брали у "ниже стоящих", отдавали "выше находящимся", себя не забывая*. Для которых "произвол", как и "мздоимство", стали доминантой в их деятельности. Не зря в Кашкадарьинской области, где он был первым секретарем обкома компартии, за нищету, беззаконие, насилие, коррупцию, поборы, произвол простой люд, называл его "дарителем бед", а студенты в Ташкенте 16 - января 1992 года, за мирный протест, по команде И. Каримова, подвергшиеся жесточайшим избиениям, безжалостному расстрелу, окрестили его "чудовищем, пожирающим своих детей". Аналогичные расстрелы мирно протестующих, по приказам Каримова, произошли в Намангане, Коканде, Пскенте, Буке, Денау. А в феврале 1999 года, его спецагенты из МВД, СНБ организовали террористические взрывы в Ташкенте, унесшие жизнь простых людей, прохожих, для того чтобы развязать себе руки, для нового витка репрессий против светских и религиозных активистов. "По своей сущности садизм, - писал Эрих Фромм,- не имеет практической цели: он является не "тривиальным", а "смиренным". Он есть превращение немощи в иллюзию всемогущества. То есть это – религия духовных уродов".** И. Каримов, под лозунгами борьбы с исламским экстремизмом и "врагами" народа - демоппозиционерами, правозащитниками, критиками каримовщины, жестокое обращение, издевательства, пытки, фабрикации уголовных дел, репрессии силовиков, превратил повседневную норму, как разнообразные проявления системного государственного террора.



В мае 2004 года, местный кадр, прошедший все карьерные ступени здесь, знающий специфику социальной, экономической, общинной жизни людей и умеющий ладит с ними, хоким Андижанской области Кобилджан Обидов, был снять с должности. Новым хокимом, 25 мая 2004 года И. Каримов, назначил Сайдулло Бегалиева. Обратите внимание и уже в июне 2004 года были арестованы успешные, известные, уважаемые в народе 23 предпринимателя - Расулжон Аджихалилов, Абдумалик Ибрагимов, Абдулбоки Ибрагимов, Турсунбек Назаров, Мухаммадшокир Артиков, Одил Максудалиев, Дадахон Нодиров, Шамсуддин Атаматов, Ортикбой Акбаров, Расул Акбаров, Шавкат Шакиров, Абдурауф Хамидов, Музаффар Кодиров, Мухаммадазиз Мамдиев, Насибулло Маскудов, Адхамджон Бободжонов, Хакимджон Закиров, Гуломджон Нодиров, Мусоджон Мирзаев, Дильшодбек Мамадиев, Абдулвосид Игамов, Шакирджан Шакиров, Равшанбек Мазимджонов, по бредовым обвинениям – одного из них в злоупотреблении властью, должностными полномочиями, других – в организации преступного сообщества, посягательство на конституционный строй, участие в запрещенной религиозной организации, еще в изготовление и распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности, то есть в религиозном экстремизме.



Хотя населению города и области было ясно, что их посадили за непокорность насквозь коррумпированной системе каримовщины, так как сами само организовались, не брали кабальных кредитов, вели успешно бизнес в строительстве, транспорте, пошивке одежды и обуви, производстве мебели, фермерстве, обеспечение населения продуктами питания, хлебом, сладостями. И имели между собой тесные деловые, финансовые и личные отношения. Кроме того, в их фирмах работникам платили достойную зарплату, оплачивали периоды отпусков, болезни, родов, им были открыты свои детские сады, лечебные центры, оказывали благотворительную помощь школам, больницам, инвалидам, старым, малоимущим. Андижанцы с которыми мне лично удалось побеседовать, в один голос подчеркивали, что все 23 предпринимателя, исправно платили налоги и были законопослушными, скромными гражданами. Но никто из них не брал и не давал взяток, что раздражал до исступления чиновников, представителей силовых структур, привыкших "брать взятку", "передавать" вышестоящему, при этом не забывая себя. Относительно их приверженности к "акрамии", идеям Акрама Юлдашева, учителя математики, автора брошюры "Путь к вере" ("Имонга йўл"). Исламоведы считают, содержащиеся в ней утверждения, простыми, элементарными проявлениями приспособления мусульманских догм – сур Корана к решению насущных проблем жизни, через общинную солидарность, моральную чистоту, верность, честность, скромность, взаимную сопричастность, трудолюбие и порядочность, обязанность заботится о детях, подростках, женщинах, стариках, немощных, инвалидах. Они призывали к культу добрых дел, а не к совершению пятикратного намаза, хаджа, держанию поста и отпусканию бороды. Они не вмешивались в политику и у них не были никакие амбиции на власть. Никакой тайной секты "акрамии" не было, никто из них не мог состоять, в несуществующей организации.



Но И. Каримова как неуемного властолюбца, ненасытного грабителя, патологического лжеца, отъявленного подлеца, который будучи главой светского государства и атеистом, бесстыдно провозгласил себя "мусульманином", это ситуация абсолютно не устраивал. Конечно, не по причине их якобы причастности к "акрамии", то есть якобы "религиозному экстремизму". А потому что арестованные 23 предприниматели как работодатели и связанные с их компаниями сотни, тысячи и десятки тысяч людей стали в экономическом, социальном, духовном плане само достаточными личностями. Сам тиран И. Каримов и его мздособиратель, глава администрации президента Зелимхан Хайдаров, руководитель МВД Закирджан Алматов, председатель СНБ Рустам Иноятов понимали, исходящую от само достаточных людей, объединенных в сплоченные успешные общины, опасность для их режима - основанной на коррупции, беззаконии, насилии, лжи, воровстве и произволе***. Поэтому тиран и его холопы, исподтишка готовили кровавый сюрприз - андижанскую бойню для страны, региона, мира. Для того чтобы узбеков, узбекистанцев держать еще большем плену у страха, повиновении и продолжать нещадно грабить народ, страну. В действиях тирана и его приближенных до, во - время и после андижанской бойни, нетрудно проследить их заранее подготовленность, плановость. А в поступках арестованных и их родственников, друзей, сторонников, естественную спонтанную, стихийную реакцию против системного беззакония, несправедливости, грабежа.



Суд над этими 23 предпринимателями начался 11 февраля 2005 года в Алтынкульском районном суде, но объявление решения тянули. За предвзятость суда, за то, что адвокатам не давали положенного уголовно-процессуальным кодексом возможности защищать, а родственникам видеться, заключенные держали голодовку. Каримов и его холопы знали о том, что во время заседаний суда огромное количество людей, по - праздничному одетые, спокойные, но тверда настроенные, приходили к зданию суда, выходили на улицы, возле и вокруг него. Родственниками и сторонниками их заполнялись и прилегающие улицы. И их было не сотни как пишут "полуправдивые" писаки, а тысячи и тысячи. Это подтверждает видео материалами. Протестующие требовали, законности, справедливости - немедленного освобождения заключенных предпринимателей. Но тиран и его холопы желали еще большего накаливания обстановки и исподтишка стягивали специальные войска МВД, СНБ к городу Андижану и размешали снайперов на крыши высотных зданий. По рассказам андижанцев, близко к городу скрытно нарду с войсками, также были пригнаны много бульдозеров – земле копающих, камазов – больших грузовых машин.



Обстановка накалилось до придела к вечеру 12 мая, родственники, друзья, сторонники заключенных поняли, что судом не оглашен приговор, ибо законы не будут соблюдаться, их по - справедливости, по-доброму не освободят. Ощущение безысходности усугублялось, так как 10 и 11 мая сотрудники милиции без всякой причины, задержали нескольких их близких и пикетчиков. После более годичных мучений, большинство сторонников, почитателей и родственников пришли к выводу, что нужно их освобождать самим, пусть даже с применением силы из тюрьмы. И около полуночи 12 мая, примерно 80 - 100 человек напали и захватили батальон патрульно-постовой службы, чуть позже – в расположение 34 - бригады Министерства обороны. В итоге они заимели значительным количеством автоматов, гранат и грузовиком ЗИЛ-130. Шарифджан Шакиров, у которого брат – Шакир Шакиров, был в числе 23 подсудимых предпринимателей, проявил себя как один из активных глав, выступивших с оружием в руках андижанцев, против каримовщины. Он выходил к прессе с обращениями, заявлениями. По утверждению его земляков, позже был убит каримовскими войсками. Другой главой восставших был Абдулладжан Парпиев, который арестовывался после ташкентских взрывов в феврале 1999 года. Он вел переговоры от имени восставших, по мобильному телефону с Закиром Алматовым. Некоторые пишут, что судьба Абдулладжана Парпиева неизвестно. Но андижанцы, считают, что он постоянно находился под мушкой эсэнбешных (СНБ), эмведешных (МВД) агентов, снайперов и потому просто не мог не быть убить или выкраден ими, и позже убить.



Восставшие теперь имея оружие и гранаты в нескольких машинах направились в тюрьму, для освобождения 23 предпринимателей и странным образом, легко выбив грузовой машиной ворота, вошли вовнутрь, еще более странным образом, не встретив должного отпора, обороны и освободили не только своих, но и других, в основном сидящих за так называемый "религиозный экстремизм" заключенных. Им говорили: "Ныне мы вас освободили от не справедливости, беззакония выходите, пожалуйста. Хотите можете идти домой, хотите с нами в хокимият". Освобождены были, по словам восставших, более тысячи человек, по официальному сообщению, Генпрократуры 527 заключенных и убиты трое охранников. А представители восставших, свидетельствовали, что видели двух лежащих на земле охранников, но точно не знают, они были ранены или убиты.



В пути к хокимияту на улице Ошская и возле здания областного Управления Службы Национальной Безопасности (УСНБ) их колонна была обстреляна. Первом случае была засада и им довольно быстро удалось отделаться от них, но возле здания УСНБ бой шел около часа и потери были ощутимы для обоих сторон. Когда они подошли к зданию областного хокимията, то узнали, что оно уже занято другой группой из состава восставших. В это время шел процесс пребывания людей на площадь Бабура, возле хокимията. Через некоторое время начались откровенно провокационные акции, со стороны войск МВД, СНБ, машины подъезжали и без предупреждения, без повода стреляли в людей, и несколько раз попадали в детей, женщин. И разъяренным восставшим, удалось задержать нескольких из таких машин и взят агентов, снайперов МВД, СНБ в заложники. В их число добавились и милиционеры, военные пойманные поблизости. Когда начался митинг первыми выступали представители восставших и говорили о том, что их так поступить – восстать, вынудили власти, Каримов и его люди, они ненасытны, алчны, не соблюдают законов, все коррупционеры, гражданам не дают жить, 23 предпринимателя арестованные, а ныне освобожденные законопослушны, честны, чисты и успешны, помогали многим. А власти желают сами жить и жиреть, а народ пусть нищенствует, безработица, безысходность бешенствуют. После выступали освобожденные и рассказали о невыносимых условиях тюрьмы и несправедливости следствия, суда. Из числа заложников привели к трибуне Ганиджана Абдурахимова, прокурора города Андижан. Он признался, что уголовные дела 23 предпринимателей были заведены по приказу с верху и он знал, что обвиняемые невиновны. Потом выступали простые люди. Никто из выступающих не говорил, не кричал об исламе, о халифате, об акрамии, а ставили экономические, социальные, правовые вопросы - о нищете, безработице, беззаконие, коррупции.



Но специальные войска МВД, СНБ по - плану утвержденному давно, еще в Ташкенте и руководимый в городе Андижане лично И. Каримовым, сужали кольцо вокруг центра, где происходил митинг, где немало простых людей, пришедший увидеть, услышать президента, надеялись, он вот – вот прибудет. Но вместо главы государства к ним ехали множество БТРов, военные грузовики, джипы с солдатами, офицерами для расправы с мятежниками "исламистами", "фундаменталистами", "акрамийцами". И вдруг с многих сторон на митингующих на площади Бабура, без предупреждения, без предложения мирно разойтись по домам, женщинам, детям, старикам, всем безоружным уйти из площади, хотя прекрасно видя массу детей, женщин, стариков, подростков и то, что основная масса граждан были без никакого оружия, был открыть шквальный огонь, свинцовый дождь на поражение. "Нет слов, чтобы это описать, даже на войне такого нет. Было страшно, кроваво, когда мы легли на землю, кровь текла по земле, на которой мы лежали… Мужчины говорили, что надо отпустить женщин: "Они могут нас убить, если хотят, но они должны отпустить. Берите белые платки и идите". Тем не менее, они [солдаты] даже не отреагировали на белые флаги. Даже Гитлер, немцы не стреляли, если они видели белый флаг. Но они [солдаты] стреляли. Я клянусь жизнью моих четырех детей. Это было ужасно". Это из свидетельских показаний на суде Махбубы Закировой****. Об этих ужасах говорят, пишут многие. Еще раз обратимся к автору эпиграфа Галиме Бухарбаевой: "Находясь там на площади во время расстрела, после и даже сейчас, я не могу понять и принять такую жестокость. Я думаю о том, до какой степени надо ненавидеть и презирать людей, чтобы средь бела дня расстрелять целый город. Позже президент начал отрицать факт расстрела мирных людей, и обвинил журналистов в том, что мы все придумали или отрабатываем деньги". Подвергли массовому расстрелу людей не только на площади Бабура, а во всех прилегающих улицах, переулках, площадках, догоняли, охотились и убивали. Мне со слезами на глазах муж и жена андижанцы рассказали, что случайно увидели как солдаты обходя местности с трупами, обнаружив раненых не оказывали помощь, а добивали прикладом автомата или расстреливали. Потому трупами была завалена не только площадь Бабура, но и облизости находящиеся улицы, переулки, площадки.



Боги Шамол (Боғи Шамол) - место массового захоронения расстрелянных детей, женщин.

Фото AFP Дениса Синякова



Для того чтобы сокрыть свои вопиющие преступления против человечности, И. Каримов приказал З. Алматову, или это было в плане злодейства, а тот передал и спецвойска сортировали трупы на мужчин и на детей, женщин. Тела убитых женщин, детей пытались различными путями быстрее убрать с улиц, переулков, площадей. "Очевидцы нам рассказывали, что КАМАЗы, которые собрали убитых женщин и детей, а их было довольно много, вывезли эти трупы за город и там их похоронили. Рассказывали, что тех, кто видел, как закапывают убитых, тоже убивали и закапывали. Все журналисты пытались найти эти места… Это место находилось за городом. Как позже мы узнали, называлось оно Боги Шамол",- отмечает фотожурналист Денис Синяков*****. Он видимо, воспитанный, культурный человек, пишет о том, что трупы "убитых женщин и детей… похоронили", а на самом деле то, что описано им называется, как мусор, отходы, как дохлых собак скрытно "за городом" закапали, а свидетелей тоже по - звериному уничтожили. Некоторые андижанцы утверждали, что это не единственное такое место, а есть еще несколько аналогичных мест. КАМАЗы привозили трупы, а большие ямы для них копали бульдозеры, заранее подготовленные каримовцами. Это иначе как "похоронами по – каримовски" не назовешь". Через день - два после кровавой бойни, склад трупов был обнаружен, местными жителями в школе №15. Так как оттуда пошел запах разлагающихся трупов. Уйма таких ужасных, сердце раздирающих фактов, обстоятельств, поступков. Очень много. Да, убийцы, злодеи, садисты – это не пришельцы из других планет. И они не злодеи (no evils) спускаемые "богом" как наказание людям, за непослушание. Они, к сожалению, продукты социума, где рождаются, растут, получают навыки, образование, впитывают из литературы, культуры, науки, искусства, техники близкие себе идеи, формируют интересы, устремления, определяют цель жизни. Извечный вопрос, быть человеком, или "существом с человеческим обликом" для того чтобы только иметь, обладать всего как можно больше.



В тот же день, 13 мая 2005 года вечером, российские телеканалы, радио вольны и на следующий день ряд газет сообщили о том, что в городе Андижане мятеж "исламистов", вооруженное восстание против властей, направленное против политики И. Каримова и где 871; 892 мятежников убиты. Через день – 14 мая представитель МВД Узбекистана сообщил, что погибли около 1.600 (тысячи шестьсот) человек. Об этом факте - сообщение отмечала в своем интервью и журналист Шахида Якуб, которая на второй день после кровавой бойни приехала в Андижан, и была ошеломлена увидев, что у многих двери домов открыты. У узбеков это означает, что кто то, в семье умер, и они принимают соболезнования три дня при открытых дверях. Одни андижанцы, у которых я спрашивал о числе погибших, делали паузу, часто в их глазах появлялись слезы и изрекали "тысячи – тысячи невинных" ("минг - минг бегуноҳлар"). Двоя других более стойких андижанцев, всячески сдерживая и слезы, и вопль души, делясь своими сокровенными мыслями, говорили, что "расстелены минимум 5 – 6 тысяч невинных детей, подростков, женщин, стариков, мужчин – глав семей. Но для Каримова, Алматова люди ничто, им нужны только власть и деньги. Они не люди" ("Камида 5 – 6 минг беайб бола, ўспирин, аел, қария, оила тебратувчи эркаклар отилди. Каримов, Алматовга фақат хокимият ва пул керак, инсонлар эмас. Улар одам эмас"). Если память мне не изменяет, последний диалог происходил 12 или 13 мая 2007 года, в Нью-Йорке, напротив представительства ООН перед началом протестного пикета-митинга и рядом с нами стоящий Сулайман Мурадов, ученый физик, активист демоппозиции, не выдержав услышанное заплакал и неустанно через слезы повторял "нелюди, нелюди" ("одам эмас, одам эмас"). А когда мы, участники пикета-митинга завершив намеченное возле здания ООН, шли к представительству Германии, для продолжения протеста, так как эта страна председательствовала в ОБСЕ, мне позвонили из узбекской службы радио Свобода (Озодлик) и я рассказал о происходящих протестных мероприятиях в Нью-Йорке.



Каримов и его холопы, не смогли обмануть мировую общественность своим постоянным, насквозь лживым утверждением о мятеже "исламистов", "фундаменталистов", "акрамийцев". Многие в Узбекистане, Туркестане, Мире остро критично отнеслись к их кровавым деяниям. А резкое осуждение и требование срочно создать международную комиссию по расследованию кровавого расстрела безоружных людей в городе Андижан, со стороны США, стран ЕС, ОБСЕ, комитета ООН по правам человека, правозащитными организациями – HRW, Amnesty International, усилили страх тирана и его помощников перед разоблачением, и они начали в открытую фальсифицировать, резко уменьшать масштаб кровавой бойни, число убитых. Мгновенно были забыты предыдущие заявления официальных лиц. Тиран и его приближенные как огня боялись международного расследования и прозвучавших во многих заявлениях рекомендаций о необходимости коренных политических реформ власти в Узбекистане, в направлении реальной демократизации, которое только может обеспечить не повторение подобных трагедий, улучшить ситуацию соблюдения правительством, международных норм и требований по правам, свободам граждан.



Изложенное выявляет, что массовый расстрел людей, топтание людских прав, свобод, это тягчайшее преступление, совершенное И. Каримовым и его приближенными. "Профессиональное массовое убийство" - геноцид мирно митингующих, протестующих против нищеты, попрания прав, свобод граждан, повсеместной коррупции, милицейского, эсэнбешного (СНБ), прокурорско-судебного произвола, бездушья властей в городе Андижане, имеющий общенациональную трагическую значимость преступление, против человечности. Это организованное массовое убийство, истребление огромного количества - детей, подростков, женщин, стариков и безоружных мужчин, глав семей, созванных со стороны представителей официальных органов для встречи с главой государства. Срок давности организованному массовому убийству - геноциду не распространяется. По сей день сохраняется необходимость международного расследования геноцида людей в городе Андижане, Узбекистане, под эгидой ООН, ОБСЕ, международного Гаагского суда. Нам нужно бить в колокол - будить заснувших и напоминать забывчивым о том, что преступления против человечности не имеют срока давности.



Примечания

Эпиграф: Галима Бухарбаева, журналист Института по освещению войны и мира (IWPR). Прошел месяц с 13 мая – дня трагических событий в Андижане. https://www.fergananews.com/articles/3814

*Жахонгир Маматов׃ "ИАК" [Ислом Абдуганиевич Каримов], (узбекском языке). http://jahonnoma.com/2013/07/30/iak30/#more-4658

Жаҳонгир Маматов. Каримовнинг кирдикорлари (узбекском языке). http://jahonnoma.com/2007/12/01/1-3/

Абдуфаттах Маннапов. Тиран сгинул, но сохраняется его режим? (Узбекистан без демонтажа каримовского режима и коренных реформ, не двинется вперед, к развитию, достойной жизни)

https://turonzamin.org/2017/09/02/afm/#more-24728

Его же. Тиран желает растоптать и деградировать народ. (Зачем пытались поменять национальность генерала?) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1340266200

**Эрих Фромм. Анатомию человеческой деструктивности. М., 1994, с.252

***Видимо, это усугублялось и злопамятность И. Каримова, который наверняка помнил, как в Намангане, 1992 году, в митинге "адолатовцев" во главе с Тахиром Юлдашевым, он струсил и вместо разъяснения значения закрепленных в Конституции Узбекистана принципов светскости, плюрализма, согласился превратить страну в исламское государства.

****Махбуба Закирова. Было страшно, кровь текла по земле. Мы бежали, бежали и бежали.

http://www.fergananews.com/articles/8537

***** Денис Синяков. Андижан так и остался для меня самой жуткой командировкой.

http://www.fergananews.com/articles/8536

13 мая 2020 года Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589476620

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