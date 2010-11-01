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В Душанбе от "бронхита" умер влиятельный кулябец экс-министр госбезопасности Таджикистана С.Камолов
21:48 14.05.2020

Как сообщают родственники генерал скончался с диагнозом "бронхит" в городском центре здоровья №1 (больница на 1-м Советском).

КАМОЛОВ Саиданвар Касымович
[15.09.1950 - 14.05.2020]
Родился в Ховалингском районе Кулябской области. С 8 лет - сирота, воспитывался в интернате.
Окончил юридический факультет Таджикского Государственного Университета.
Трудовую деятельность начал следователем Яванской районной прокуратуры.
С 1976 - в КГБ Тадж.ССР - младший, старший следователь, следователь по особо важным делам,
в 1986-феврале 1992 - начальник Следственного управления КГБ Тадж.ССР/РТ.
В феврале-ноябре 1992 - зам. начальника Главного управления таможенной службы РТ.
С ноября 1992 - начальник следственного отдела Министерства безопасности.
С 1994 - заместитель министра государственной безопасности РТ, первый заместитель министра государственной безопасности Таджикистана.
С 13 августа 1995-31 октября 1996 - министр государственной безопасности Таджикистана.
С 31 октября 1996 - заместитель министра безопасности РТ.
С февраля 1997 - председатель Комитета по охране Государственной границы РТ (2001).
Снят с должности в декабре 2001/январе 2002.

Председатель ЦК ОСО РТ (=2010-11=)

Член Союза писателей РТ (с 01.2011 г.)

Генерал-лейтенант (июнь 1999).

Женат. Семеро детей.

Автор книги "Граница" (2007 г.).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589482080
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