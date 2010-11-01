В Душанбе от "бронхита" умер влиятельный кулябец экс-министр госбезопасности Таджикистана С.Камолов

21:48 14.05.2020

Как сообщают родственники генерал скончался с диагнозом "бронхит" в городском центре здоровья №1 (больница на 1-м Советском).



КАМОЛОВ Саиданвар Касымович

[15.09.1950 - 14.05.2020]

Родился в Ховалингском районе Кулябской области. С 8 лет - сирота, воспитывался в интернате.

Окончил юридический факультет Таджикского Государственного Университета.

Трудовую деятельность начал следователем Яванской районной прокуратуры.

С 1976 - в КГБ Тадж.ССР - младший, старший следователь, следователь по особо важным делам,

в 1986-феврале 1992 - начальник Следственного управления КГБ Тадж.ССР/РТ.

В феврале-ноябре 1992 - зам. начальника Главного управления таможенной службы РТ.

С ноября 1992 - начальник следственного отдела Министерства безопасности.

С 1994 - заместитель министра государственной безопасности РТ, первый заместитель министра государственной безопасности Таджикистана.

С 13 августа 1995-31 октября 1996 - министр государственной безопасности Таджикистана.

С 31 октября 1996 - заместитель министра безопасности РТ.

С февраля 1997 - председатель Комитета по охране Государственной границы РТ (2001).

Снят с должности в декабре 2001/январе 2002.



Председатель ЦК ОСО РТ (=2010-11=)



Член Союза писателей РТ (с 01.2011 г.)



Генерал-лейтенант (июнь 1999).



Женат. Семеро детей.



Автор книги "Граница" (2007 г.).