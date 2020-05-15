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Отдел внутренней политики Администрации КазПрезидента возглавила "няшная" Нургуль Мауберлинова (аппаратный псведоним - "МяуМяу")
11:19 15.05.2020

Распоряжением Главы государства Отдел внутренней политики Администрации Президента Казахстана возглавила Нургуль Мауберлинова.

МАУБЕРЛИНОВА Нургуль Осербаевна

родилась 11 ноября 1973 года в Карагандинской области. Казашка

Окончила Саранское педагогическое училище (1992); Карагандинский государственный университет им. Букетова (2000) и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).

Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.
В 2006–2008 годы - главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
В 2008–2012 годы - главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.
В 2012–2016 годы занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК.
С июля 2016 - апр. 2018 - председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.
С апр. 2018 - 2019 - вице-министр информации и коммуникаций РК.
С 5 апр. 2019 - 2020 - вице-министр информации и общественного развития РК

с 15 мая 2020 - зав. Отделом внутренней политики Администрации Президента РК,

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589530740
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