Отдел внутренней политики Администрации КазПрезидента возглавила "няшная" Нургуль Мауберлинова (аппаратный псведоним - "МяуМяу")

11:19 15.05.2020

Распоряжением Главы государства Отдел внутренней политики Администрации Президента Казахстана возглавила Нургуль Мауберлинова.



МАУБЕРЛИНОВА Нургуль Осербаевна



родилась 11 ноября 1973 года в Карагандинской области. Казашка



Окончила Саранское педагогическое училище (1992); Карагандинский государственный университет им. Букетова (2000) и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).



Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

В 2006–2008 годы - главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

В 2008–2012 годы - главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012–2016 годы занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК.

С июля 2016 - апр. 2018 - председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

С апр. 2018 - 2019 - вице-министр информации и коммуникаций РК.

С 5 апр. 2019 - 2020 - вице-министр информации и общественного развития РК



с 15 мая 2020 - зав. Отделом внутренней политики Администрации Президента РК,