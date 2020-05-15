Истеъфо как повестка дня и национальная идея для Узбекистана: утопичность и реалистичность, - Б.Мусаев

15:59 15.05.2020 Бахадыр Ф. Мусаев.

ИСТЕЪФО КАК ПОВЕСТКА ДНЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА



УТОПИЧНОСТЬ И РЕАЛИСТИЧНОСТЬ

Загодя предупреждаю читателя, разговор пойдет о вполне реальных вещах, связанных с реальной жизнью множества узбекистанцев, про которую не скажешь, что она хороша. Безусловно, не все соотечественники согласятся с подобным утверждением Будут против, конечно, прежде всего, "слуги народа", крысы и иже с ними.... Ну, те самые, кто, известно, "равнее других"

Да, хотел бы напомнить, что слово "Истефо" в переводе означает "Добровольная отставка"(см об этом centrasia.ru 13 05 2020 Б Мусаев Истефо. Памяти жертв расстрела Андижан 13 мая 2005 )

Сколько лет прошло..., лежат в безымянных могилах ...

А живые, столько бед вынесли, горя нахлебались, и хлебают ныне, что есть резон задуматься: быть может, достаточно с нас утопий. Ведь до сей поры, начиная с 1991 г, мы жили в стране, где жизнь наша, во всяком случае, множества людей была, так сказать, одухотворена идеей –фикс "Узбекистан – государство с великим будущим" И двигались к ней узбекистанцы, направляемые, естественно , "государственниками" во главе известной персоны власти, как ведущей силы национальной (независимой) государственности, который, кстати, задействовал во всю мощь свою (всему миру известную) узбекскую модель развития экономики вкупе с идеологией национальной независимости и , главное, указал, что для всех нас пришло время мыслить и работать. Только вот, что из всего этого вышло? Жить стали лучше? Решены и прежде существовавшие фундаментальные социально- экономические проблемы ? Отнюдь. Воз и ныне там, если не сказать, что опрокинулся на обочину социальной жизни.

Так о чем же речь? Для чего Истефо, когда и мне, одному из простодушных, казалось бы ясно, что..

Добровольная отставка из области утопии, той области, которой мы – узбекистанцы сыты по горло. Это, во-первых.

Во – вторых, или с другой стороны, как быть не сытым множеству от достижений, сотворенных т.н. "государством – реформатором", разумея при этом и весомый вклад персонально каждого Члена "команды триумфаторов", творцам Слов и Дел, обладателей счетов ...

И должно понять также, что последние по жизни являются достаточно трезвомыслящими, им очень хорошо живется. Больше скажу, перефразируя известную персону власти, им живется хорошо, ибо это их время "мыслить" и "работать", иными словами, рубить капусту. Так происходило здесь и сейчас (1991-2016) , происходит и сегодня. Не будет откровением утверждение относительно названных "слуг народа", что во все времена, будь то лихая година или беда на улице, утопии же не про них, утопии для других, читай, лапша – клюква предназначена для множества.

И еще.

достигнутый уровень жизни, достижения в различных сферах жизнедеятельности людей и т.п., о которых громогласно и пафосно утверждают руководители, демонстрирует официальная статистика, пишут, говорят и показывают государственные СМИ, то самая постановка вопроса о Добровольной отставке смехотворна, читай, тоже будто - абсурдно- утопична

ОДНАКО.

Спрашивается для чего же я было затеял весь сыр -бор об утопизме и реалистичности Истефо как национальной идеи для Узбекистана?

Действительно, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы из вышесказанного понять: Истефо как национальная идея для Узбекистана - чистейшей воды утопия, если разуметь под названным термином в смысловом его значении, что за ним откроется дорога к новой лучшей реальности . Подобное приятие Истефо, точнее, неприятие ее в качестве национальной идеи, можно предположить, разделяют не только большинство читателей настоящих строк, а и "низы" вместе с "верхами" ( принимая во внимание обстоятельства жизни первых и корыстные интересы вторых –прим Б.М.) И это не удивительно.

Разве не знают люди по жизни своей, кто из истории или понаслышке, что некогда была революция с установлением диктатуры пролетариата, которая "переросла" в строй правления мнимого народовластия со строительством социализма, затем – развитого.социализма, намеревались было идти к "социализму с человеческим лицом" Дальше –больше. Грянула перестройка в стране Советов, утопические импульсы которой завершились объявлением независимости.... Не знаю, кто и как объясняет результаты данных импульсов, а я, оглядываясь кругом, с высоты сегодняшнего дня вижу следующие социальные картинки.

Возьмем, к примеру, Узбекистан. Здесь началось становление паханата Каримова, где, будто на словах, т.н. "государство –реформатор" заботится о благе и процветании узбекистанцев , , а по жизни ...

Кстати, хочу сказать о том, в какой стране мы живем, а именно, что здесь и сейчас (1991-2016) по сей день жизнь наша, вернее, слово "жизнь" и вкупе с ним словосочетание "обстоятельства жизни" стали иметь свой терминологический синоним. В частности, должно обратить внимание, что в Узбекистане сравнительно с временами Советов (советского строя) в плане строя правления по сути, ничего не изменилось в корне. Иди и Гляди! Что изменилось в жизни людей?! Каков строй правления? Слова новые в лексике лидеров –вождей, и статьи нашего Основного Закона звучат по современном, иначе говоря, буква новая, да, ничего нового она в жизнь людей не внесла, ибо дух остался прежним. О чем я? Да о том же, что 8 декабря 1992 г. была принята Конституция Республики Узбекистан, написанная грамотно и толково командой д.ю н. А.Саидова под чутким руководством президента И. Каримова Впрочем, если по порядку...

Тезисно поделюсь своими соображениями, возвращаясь опять к своим непричесанным мыслям о том, в какой стране находимся, где слово "жизнь" и словосочетание "обстоятельства жизни" имеют здесь свой терминологический синоним

Жизнь на самой заре, объявленной независимости называлась то, что будто Узбекистан, это "государство с великим будущим", то якобы в стране произошел "окончательный и бесповоротный выбор демократического пути развития", затем жизнь взяла курс на "углубление и расширения процесса демократизации", теперь , оказывается, Узбекистан "вышел на путь национального прогресса"

Согласитесь, разве все это не напоминает прежние слова людей времен советов на различных его этапах, когда жизнь называлась то " революцией" , то "строительством социализма", то "развитым социализмом" По мне, если сравнивать в целом жизнь людей времен советов и моих соотечественников периода новейшей социальной и политической истории Узбекистана, то они имеют одну корневую основу, связанную, скажем так: во –первых, с не демократическим строем правления; во –вторых, с царствующей формой собственности (государственной). Свидетельством тому само содержание Основного Закона Узбекистана.

Согласно ему, из его буквы и духа видно, что авторы Конституции Республики Узбекистан, несомненно, по подсказке известной персоны власти прописали в ее 128 статьях все идейное богатство Конституции развитого социализма, дух которой, известно, составляет социалистическая форма собственности, читай, государственная собственность. Буква же ее ( каждая статья ) служит этому духу, духу, которая озабочена сохранением уравниловки (равенством множества в бедности), отказом от частной собственности, стремлением рассматривать трудоспособную часть населения как своих рабов, исполняющих любые прихоти государства персонифицированных в чиновниках бюрократической машины, т.е. представителях государства –собственника земли, хозяев недр, ... распоряжающихся по своему смотрению и соответственно корыстных целях Тем самым, хотят того или нет, создатели Конституции Республики Узбекистан, благодаря его духу и букве, закрепили принуждение и насилие, выступающих императивами и обыденными явлениями жизни от первичной ячейки общества (семьи) до уровня управления государством. Если вести и дальше разговор в данном русле, то он потребует) иного формата (не сайтовского) и к тому же останавливает меня самого отрицательная энергетика, таящаяся во всякой правде о таковом государстве, которое "безобразно распустилось" и , которое днем за днем в течении вот уже почти треть века обворовывает, обманывает, унижает, и угнетает, сводя на нет достоинство, честь, совесть множества узбекистанцев Так что, если рубить правду – матку, то эта жизнь и сложившиеся обстоятельства жизни в условиях настоящего строя правления говорят: по определению нет Свободы у человека, особенно, у человека земли, ибо нет у него земли как собственности. И эта данность обнажена настолько рельефно, что излишни наши разговоры о мнимых переменах в стране Все по большому счету осталось как есть прежде во времена тоталитарного строя Советов, будь то речь и о периоде паханата Каримова или нынешнем, читай, каримизма с лицом Мирзиеева А что же общество? И оно, лично мне, надо признать т, выражаясь метафорично, напоминает ветхую и засаленную узбекскую тюбетейку, которая дурно пахнет.

СЛОВОМ, ВСЯ И ВСЕ СНИЗУ ДО ВЕРХА ГНИЕТ И ПЕРЕГНИЛО, КОГДА НЕ СТОИТ ЗАДАВАТЬСЯ ВОПРОСОМ, КТО ВИНОВАТ. ЭТО И ТАК ОЧЕВИДНО.

СПРАШИВАЕТСЯ, ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? В ЭТОЙ ПОСТАНОВКЕ НЕ РИТОРИЧЕСКОГО ВОПРОСА И ЗАРЫТА СОБАКА. НА МОЙ ВЗГЛЯД, ПОТОМУ АКТУАЛЬНА ПОВЕСТКА ДНЯ НА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА, СВЯЗАННАЯ С ИСТЕФО, КОТОРАЯ ОДНОЗНАЧНО ГОВОРИТ, ЧТО САМАЯ ЕЕ ПОСТАНОВКА ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ И, ПРИЧЕМ РЕАЛЬНОСТИ НЕ СТОЛЬКО В КОНТЕКСТЕ РИСКОВ СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНОЙ ДЕГРАДАЦИИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, А СКОЛЬКО И УГРОЗ, НАВИСШИХ НАД ВСЕМИ ЛЮДЬМИ ЗЕМЛИ, КОГДА ВО ВЕСЬ РОСТ ВСТАЮТ ЗНАЧИМОСТЬ (СПАСИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ) ИДЕАЛОВ СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ГУМАННОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ, СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ И, НАКОНЕЦ, ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ПОРЯДОЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ОТВЕТСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ К СВОЕЙ ЖИЗНИ И ДРУГИХ СЕБЕ ПОДОБНЫХ. ПОТОМУ НЕВОЛЬНО ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ СЕГОДНЯ О МУДРЕЦАХ, ГУМАНИСТАХ, МЕЧТАЮЩИХ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. И В ЭТОМ СМЫСЛЕ НАПРАВЛЕННОСТЬ МОЕЙ УТОПИЧЕСКОЙ МЫСЛИ (СООБРАЖЕНИЯ) ОБ ИСТЕФО ВЫЗВАНА МОИМ ЛИЧНЫМ НЕПРИЯТИЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЦАРЯЩИМИ ПОРЯДКАМИ, КОТОРЫЕ ЯВСТВЕННО ОБОЗНАЧАЮТ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО МЫ БЕЗМЕРНО ДАЛЕКИ ОТ СОЗДАНИЯ МИРА, В КОТОРОМ, СОГЛАСНО ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ЛЮДИ БУДУТ ИМЕТЬ СВОБОДУ СЛОВА И УБЕЖДЕНИЙ И БУДУТ СВОБОДНЫ ОТ СТРАХА И НУЖДЫ.

Я ТОЖЕ МЕЧТАЮ. НО ОНИ, ЭТИ МЕЧТЫ МОИ НЕ ПУСТЫЕ ПРОЖЕКТЫ, А СТРОЯТСЯ НА МОЕЙ ЛИЧНОЙ УТОПИИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОСНОВУ И НАДЕЖДУ, ВЕРУ, УБЕЖДЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ, КОТОРЫЕ ПОДСКАЗЫВАЮТ: ДОРОГА К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ БЕЗ КРЫС, ВОРОВ, ЛГУНОВ, ЛИЦЕМЕРОВ, КРАСНОБАЕВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ РЕАЛЬНО ОСУЩЕСТВИМА ...

ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО ЛУЧШЕГО МИРА ЗДЕСЬ У НАС ВПОЛНЕ ВОЗМОЖЕН, ЕСЛИ НАЧАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ...

МОМЕНТ ИСТИНЫ БЫЛ ОТКРЫТ 30 ЛЕТ НАЗАД В ПРОГРАММЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЭРК". ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ЕЕ ПРОГРАММНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ - ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЗЕМЛЮ

Полагаю, на этом мне следует остановиться. Оставим позади бесов больших и малых, крыс разных весовых категорий, ЦК, КП, Генсеков, первых секретарей, аппарат ЦК с его инструкторами, Президентами, их аппаратами и госсоветниками с властными полномочиями подобными инструкторам ЦК

Иди и Гляди! Ушли ведь одни, уйдут и эти, как только уйдет земля у них из под ног, читай, когда земля и средства производства не будут тотально принадлежать государству, то бишь ...ДОЛЖНО СДЕЛАТЬ МАЛОСТЬ, НАЧАВ ПЕРЕПИСЫВАТЬ КОНСТИТУТУЦИЮ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЕЙ ГОРДИЛИСЬ И УВАЖАЛИ ТЕ, ДЛЯ КОГО ОНА СОБСТВЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНА, КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕАЛЬНОГО ФАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГ ИХ ЖИЗНИ, ПРОЦВЕТАНИЯ, ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД, БЕЗОПАСНОСТИ



Вместо P.S.

Я сегодня сказал, что хотел на предмет озаглавленного, вспомнив нравственный смысл утопии, выраженный в словах потрясающей силы и пронзительности. Они проняли меня так, что собрался и написал я все вышеприведенное Вот они

"И ЕСЛИ УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕХОРОША, ТО ПРИ ЯСНО ОСОЗНАВАЕМОМ ЖЕЛАНИИ ЛУЧШЕГО МОЖНО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК НИБУДЬ СОБРАТЬСЯ СТАТЬ ЛУЧШЕ" Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



Бахадыр Ф. Мусаев 15. 05 2020 Ташкент Тузель-2. Источник - ЦентрАзия

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