"Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона" (итоги вебинара)

16:10 15.05.2020

"Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона"



14 мая 2020 г. Исследовательский институт "Диалог Цивилизаций" www.doc-research.org совместно с Французским Институтом Центрально Азиатских исследований www.ifeac.hypotheses.org провел круглый стол круглый стол в формате вебинара.



Спикерами выступили:

• Сатпаев Досым, соучредитель "Альянса аналитических организаций Казахстана", член президиума "Kazakhstan council on international relations" ;

• Маликов Кадир, член Президентского Совета Республики Кыргызстан, директор Центра "Религия, Закон и политика" ;

• Эргашев Бахтиер, директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no"

• Абдухамитов Валиджон, Директор Научно-исследовательского Центра по противодействию экстремизму и терроризму. Российско-Таджикский Славянский университет.



Модераторы:

• Пужоль Катрин, директор Французского института Центрально-Азиатских исследований;

• Малашенко Алексей, руководитель исследований Исследовательского института "Диалог Цивилизаций".



Подводя итоги мероприятия хотелось бы отметить:



При анализе ситуации экспертам становится все более очевиден 1) долгосрочные характер ущерба. 2) плавающий горизонт усиления кризиса. 3) наличие: Среднесрочных (до 7 лет) и Долгосрочных (до 15 лет) крайне негативных последствий пандемии для социально-экономического, политического и культурно-образовательного развития стран региона.

Наличие реальной опасности вслед за осеннее-зимней второй волной пандемии ковид-19 и реальной возможности возникновения еще более опасного вируса-мутанта в ближайшие 2-3 года. Небывалый уровень цивилизационной опасности вынуждает страны региона принимать согласованные неотложные меры по адекватному реагированию на мировой кризис и установить горячие линии связи как на уровне руководителей министерств и веддомств с привлечением экспертов, так и каналы прямой и обратной связи во всех затронутых кризисом субъектах власти с обязательным привлечением представителей населения районов и населенных пунктов.



На международном уровне

При прогнозировании страновой реакции на развитие ситуации в регионе Центральной Азии было высказано предположение о том, что двухсторонние отношения между пятеркой стран, входящих в регион могут значительно улучшиться при затрагивающей в одинаковой степени всех беде. Все спикеры и комментаторы высказали обратное мнение, что при нынешней нервозной неопределенности власти каждой из стран будут поначалу "спасаться в одиночку", делая упор на необходимость срочной помощи своей падающей экономике.

Однако есть один ключевой вопрос, где вся "пятерка" может и должна выступить единым фронтом. Это вопрос о предоставленных всем "щедрых" китайских кредитах. Пандемия сбрасывает всех получателей кредитов в неизбежную при падении ВВП долговую яму. Выбраться из этой ловушки каждой стране в одиночку – невозможно. Поэтому необходимо: 1) срочно к ближайшей региональной встрече в верхах выработать единую, согласованную и единогласно одобренную коллективную позицию – настоятельное требование к руководству КНР о списании всей уже накопленной кредитной задолженности. 2) В виду усиливающейся и развертывающейся в прогнозное время сроком как минимум до пяти лет выдвигается общее заявление о безусловном продлении действия уже согласованных кредитных линий с вдвое сниженными условиями будущих выплат по новым и текущим заимствованиям. 3) проводится в жизнь предложение КНР об увеличении на 25% объемов новых кредитов со сниженной на 30% ставкой и вложению в экономику 30% прироста инвестиций по торогово-экономическим соглашениям с каждой из стран пятерки в отдельности. 4) выдвигается совместная просьба к МВФ о предоставлении льгот по уже подписанным соглашениям и о предоставлении безвозвратной финансовой помощи в объеме 1% от ВВП каждой из стран Центральной Азии.



Внутренние проблемы

Надо признать, что это кризис: 1) здоровья населения и системы здравоохранения. 2) межпоколенческой катастрофы традиционной большой семьи и потери старшего поколения. 3) экономики самозанятости и сферы соцобеспечения. 3) финансово-кредитной системы. 4) экономики национального развития. 5) современного и традиционного образа жизни населения всей Центральной Азии.



В каждой из стран:

Происходящее сегодня требует гораздо более интенсивного еженедельного открытого разговора власти с гражданами. Должна возникнуть общественная решимость, поддержанная руководством о недопущении сокрытия, замалчивания или занижения информации о фактическом состоянии дел в каждом районе. Единственное эффективное оружие в борьбе с пандемией и ее последствиями – это скорость и точность полного информирования о реальной динамике кризиса.

В сфере социальных отношений необходимы неотложные меры по:

1. общественной поддержке и информированию о появлении новых возможностей волонтерской помощи нуждающимся и появления сферы бескорыстной экономики.

2. предотвращению дальнейшей эскалации растущего недоверия между светским и религиозным образом жизни,

3. расползанию внутриконфессиональной и межконфессиональной розни.

4. по нагнетанию сетевых страхов, обвинений и оскорблений, и манипулированию психологией толпы, угрожающей и противостоящей тенденциям к национальному сплочению.



канд. экон. наук В.М. Немчинов

Эксперт-востоковед ИВРАН