ИСТЕФО или БАБЛО является национальной идеей для Узбекистана? (полемика), - Б.Мусаев

15:47 16.05.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. ИСТЕФО или БАБЛО

является национальной идеей для Узбекистана?



Из записки Алексею Волосевичу, ташкентскому журналисту, руководителю сайта AsiaTerra.info



Привет Леша.



Оказывается, ты нашел время, прочитал мою ересь ( "Истефо ...... Повестка дня на сегодня и завтра..."), которая воспроизведена 15 05 2020 на сайте centrasia.ru и даже сбросил на мой эл почту свой отклик, который сводится к реплике - утверждению:



НЕ ИСТЕФО, А БАБЛО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА



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Да, рубишь и ты лихо. Однако не согласен я с тобой насчет бабла, потому что, если смотреть в корень, то есть, имея в виду форму собственности и равно строй правления, то должно копать здесь, где и "зарыта собака". А именно, бабки, капуста и сам процесс их рубки нельзя воспринимать по идее и по жизни за национальную идею для Узбекистана, хотя бы, если взять за отправную точку рассуждений один только следующий факт.



У нас в Узбекистане "капитализм". Его создали для себя те, кто .... Словом, речь идет, конечно, о властной бюрократии, как бы их мы не называли ( "слугами народа", "крысами", самыми большими патриотами ), они по определению являются хозяевами средств производства , в том числе земли. Между прочим, вся их деятельность как хозяев -собственников (государственной собственности, которой они распоряжаются ) законна, ибо прописана в статьях Конституции Республики Узбекистан. Так говорит буква (статьи) Основного Закона и ее дух, закрепивший права государства на все и вся, включая не только право распоряжаться недрами, ресурсами природы. Да что там недра, когда буква и дух Основного Закона Узбекистана не соответствуют естественным правам и более того, прямо указывают, что названные права выводятся из интересов государства .В этом отношении нельзя не согласиться с проф. А. Арифовым, отмечающим на своей странице фейсбука (см. 14 05.2020)



"Взятие под государственное управление ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА на несколько СВОБОД, которые даны каждому САМИМ ТВОРЦОМ, есть НЕИСПРАВНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА всех зол, катастроф, даже естественных катастроф в стране"



Полагаю, нет нужды комментировать настоящее суждение.



Но вернемся к нашим хозяевам жизни. Они, распоряжающиеся как слуги народа и от имени народа (ведь строй правления ... будто народовластие у нас) всем и вся, имеют реальную возможность рубить и рубить капусту Ведь, верно и своевременно, сказал "провидец" ИАК ( покойный президент И. А. .Каримов, он же Г.М.С.К. или Главный Менеджер Страны Каримов - прим Б.М.): "ПРИШЛО ВРЕМЯ МЫСЛИТЬ И РАБОТАТЬ".



Форма собственности и предоставляет им таковую возможность.. Сказано: время - деньги. Потому день и ночь, во все времена года без отдыха, столько лет они "мыслят" и "работают" - куют и куют бабки, то вновь рубят и рубят ту же самую капусту Правда, бывают драматические эпизоды и в жизни членов стаи, извиняюсь, в целом среди "слуг народа" и, в частности, членов "команды триумфаторов", связанные с перезагрузкой клептократии. Ну, это игры "верхов", понятное дело, связанные с их борьбой за укрепление своего статуса во власти, доступа к телу ..., а значит, большее "право" иметь возможность больше рубить (нарубить, отнять, присвоить, ..) эту самую капусту. Удел же "низов" или народонаселения Узбекистана выживать. Можно сказать с уверенностью, что ближе к истине было бы считать, что собственно, национальной идеей для множества является и не Истефо и не Бабло, а Выживание.



Однако до свидания. Будь!



Бахадыр Ф. Мусаев 16 05 2020 Ташкент Тузель-2