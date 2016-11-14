Истребляют ли в Таджикистане и Узбекистане следы русской культуры? Истребимы ли они? - Шоахмад Муталов

15:49 16.05.2020 Истребляют ли в Таджикистане и Узбекистане следы русской культуры? Истребимы ли они?



Шоахмад Муталов



Придется перефразировать В. Черномырдина: уже столько раз было, и вот опять! Много раз публиковались заметки о дерусификации, вытеснении русского языка и культуры и т. д. Поводом служили переход на латинскую графику, изменение географических названий, названий улиц и площадей, изменение формы фамилий и другое. Свои замечания и ваш покорный слуга тоже давал. По ходу изложения буду суть приводить. И вот опять, "Буквально на днях Узбекистан и Таджикистан выступили с инициативами, ущемляющими права русского языка на своей территории. Речь идет о вынесенном на общественное обсуждение законопроекте "О внесении изменений в статью 42 Кодекса административной ответственности Республики Узбекистан" и запрете в Таджикистане славянских имен." (О.Сухаревская, 13.05.2020, публикация на этом сайте, обсуждение упомянутого законопроекта закончилось 10 мая.)



На те вопросы, которые я вынес в название своих заметок, я отвечаю и да, и нет. Ничего странного, только диалектика (хоть идеалистическая, хоть материалистическая. В этом пункте они тождественны, Если у кого возникнут вопросы, как это может быть и да, и нет, я бы рекомендовал прочитать "Диалоги" Платона.) Разъяснения по существу следуют.



Сам я гражданин Узбекистана, узбек, родился и вырос и живу в Узбекистане. Поэтому сначала буду комментировать, что касается Узбекистана. Упомянутый законопроект был на сайте (regulation.gov.uz) для обсуждения. При рассмотрении законопроекта вкупе с Законом Узбекистана о государственном языке я выяснил, что штраф предлагается налагать в случае не соблюдения законодательства о государственном языке в делопроизводстве в государственных органах и организациях. И все. Вполне себе невинно, никаких запретов использовать иные языки, в том числе и язык Пушкина. Но вот в обосновании законопроекта указано, что мера предлагается с целью полного применения государственного языка в делопроизводстве. И вот это "полное применение" вызывает вопросы, поскольку мера полноты не определена. Это повлечет множество вольных и невольных злоупотреблений. Так что, действительно, сверхзадачей проекта является вытеснение русского языка.



В порядке обсуждения законопроекта я попытался поместить на сайт обсуждения свое мнение. Свои комментарии я опубликовал в Фейсбук-группе по развитию узбекского языка и на данном сайте. Мои тезисы следующие.



1. Штрафы не будут способствовать развитию узбекского языка, поскольку они будут вынуждать писать на узбекском языке официальные документы. Официальный узбекский язык развивался (если можно это понятие здесь применить) по лекалам русского. В головах у госслужащих крепко сидят штампы русского языка. Мало кто из них сможет писать на литературном узбекском языке, при этом следуя всем нормам и стилю. Есть и те, кто пишет только на русском. Они-то мгновенно не переучатся (а уйдут, когда найдут, куда) и будут по-прежнему писать на русском и делать гугл-перевод. И стилистические шероховатости и прямые языковые ляпы будут только множиться.



2. Уважения к узбекскому языку больше не станет. "Боится, значит уважает" - это не в этом случае. Уважения к узбекскому языку нет в головах большей части тех, кто может оказать воздействие на употребление узбекского языка. Их взоры направлены на английский язык. Они желают быть такой отдельной, высшей кастой. Достаточно пройтись по улицам, послушать рекламу и т. д. Эти жаждущие быть высшей кастой дают английские названия своим фирмам, домам, кварталам, улицам, где живут, и магазинам, где отовариваются. Отчасти это достигнуто усилиями ЮСАИД, Британского совета, через их образовательные программы и программы так называемого повышения квалификации и прочее. Бюджет ЮСАИД, например, сравним с бюджетом Узбекистана. "Мягкая сила", не подкрепленная солидным кошельком, мало что может сделать.



3. Поднятая волна национализма не ограничится русскими, "под раздачу" попадут другие русско-язычные, не останутся в стороне и таджики, казахи, каракалпаки… Это вызовет ответный национализм. Проблем не оберешься.



4. Учитывая вышеприведенные обстоятельства, предложил отозвать проект закона.



5. Следует приложить усилия (если силы бьют через край) к развитию экономики.



Мои попытки поместить комментарий на вышеупомянутый сайт были безуспешны. Интерфейс совсем не дружественный к пользователю. Не для "чайников". Поэтому я отправил комментарий на электронную почту Министерства юстиции. И получил ответ. Я посчитал целесообразным поместить их ответ здесь. Все-таки тема законопроекта затронута. (На бланке Министерства, должным образом зарегистрировано. Перевод мой, постарался сделать адекватно.)



"Уважаемый Шах-Ахмад Муталов,



Ваше обращение относительно проекта Закона "О внесении дополнения в Статью 42 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности" будучи рассмотрено, сообщается следующее.



Согласно Статье 4 Конституции Республики Узбекистан государственным языком в Узбекистане является узбекский язык.



Также, в соответствие со Статьей 9 Закона "О государственном языке" в органах государственной власти и управления работа ведется на государственном языке и по необходимости обеспечивается переводом на другие языки. (перевод статьи с сайта http://parliament.gov.uz/ru/laws/adopted/84/3491/).



Вместе с тем, в соответствие со Статьей 10 Закона "О государственном языке" на предприятиях, в учреждениях, организациях и общественных объединениях делопроизводство ведется на государственном языке, а в коллективах, где большинство работающих не владеет узбекским языком, наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках.



Однако, в настоящее время наблюдаются случаи осуществления делопроизводства в некоторых государственных организациях не на государственном языке наряду с другими языками, а только на других языках. Это, в свою очередь, приводит к нарушению требований вышеупомянутого законодательства, а также к снижению уважения и внимания к государственному языку.



Принимая во внимание упомянутое, на основании поручения Правительства, в проекте имеется в виду установить административную ответственность в отношении должностных лиц за не соблюдение требований законодательства о государственном языке в делопроизводстве в государственных органах и организациях и Статья 42 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности дополняется частью второй.



Кроме того, на основании Постановления Кабинета Министров №117 от 3 марта 2020 года при государственных университетах и педагогических институтах в Республике Каракалпакистан и областях созданы Центры обучения и повышения квалификации по основам делопроизводства на государственном языке, имеющие территориальные подразделения.



Основными задачами данных Центров определены внедрение механизмов непрерывного повышения теоретических и практических знаний, навыков и мастерства государственных служащий по нормам узбекского литературного языка, узбекскому алфавиту на основе латинской графики, основам делопроизводства на государственном языке, официальным документом и их написанию, а также, принятие действенных мер по повышению письменной и устной грамотности населения, по систематическому повышению практических знаний, навыков и мастерства по нормам узбекского литературного языка, по структуре узбекского языка.



Следует отметить, что расходы бесплатных учебных курсов по формированию культуры устной и письменной речи на литературном узбекском языке, организуемых в Центре и его территориальных подразделениях для населения, покрываются за счет средств Фонда развития узбекского языка при Кабинете Министров.



Начальник управления уголовного,

административного и социального

законодательства (подпись) М.Аллакулиев



"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо!" Но мои вопросы остаются: можно ли представить накануне тридцатилетия независимости Узбекистана, что есть государственная организация, в которой делопроизводство ведется не на узбекском языке? А если есть две-три таких организации, разве не достаточно было бы одного начальственного полу-окрика, учитывая, что у нас строгая вертикаль власти? И как будет определяться нарушение норм законодательства о государственном языке? На кого будет налагаться штраф? На рядового работника, который, скажем, подготовил проект документа на русском языке, или первого руководителя организации, принимая во внимание, что руководитель отвечает за всю деятельность вверенной организации?



Удивляет пассаж о принятии действенных мер по повышению письменной и устной грамотности населения. Это значит, что Министерство юстиции признает полный провал системы образования, если взрослых дядей и теть снова надо обучать грамоте?



К пяти моим тезисам, приведенным выше, добавлю еще один. Это мое предложение придать русскому языку статус официального в моей заметке, опубликованной на данном сайте 10.05.2020. Администрация сайта вынесла это предложение в заглавие, что слегка изменило акценты. Администрация сайта свои заглавия дает довольно часто, и смысл меняется иногда сильно. Но это заявленное право администрации, и публикуя материал на данном сайте, автор принимает это условие. Я речь об этом предложении завел не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы добавить: в разных других публикациях я предлагал и каракалпакскому языку придать статус государственного на всей территории Узбекистана, и признать региональные официальные языки на территории компактного проживания коренных этнических групп.



Кстати, МЧС Узбекистана вернуло СМС-оповещения на русском языке.



В Таджикистане в парламент внесен законопроект о поправках в Закон "О государственной регистрации актов гражданского состояния", направленный на выполнение решения о регистрации граждан "согласно реестру таджикских национальных имен". После вступления в силу этого закона использование окончаний -ов, -ова, -ев , -ева, -овна, -евна, -ович, -евич будет полностью запрещено. Запрет не касается тех, кто уже имеет документы, в которых записана фамилия на "-ов". Тем, кто будет получать документы впредь, рекомендуется использовать окончания "-пур", "-духт", "-зод", "-зода", "-он", "-ен", "-иен", "-ер", "-ниер", "-фар". Для представителей национальных меньшинств Таджикистана сделано исключение. Так что на основании указанного законопроекта на вопрос, истребляют ли в Таджикистане русскую культуру, можно ответить как "да", так и "нет". Пока в Таджикистане есть этнические меньшинства русские окончания -ов, -ова, -ев , -ева, -овна, -евна, -ович, -евич (расширительно названные славянскими) будут. Если, конечно, представителей указанных меньшинств противозаконно не вынудят поменять окончания. Эта публикация, в данном случае, О.Сухаревской - не первая такого рода. России почему-то это некоторых людей волнует… Как можно менять русское?! Покушение, дерусификация!



Мне же по поводу замены окончаний хочется спросить: "Почему нет?". Фамилии и отчества на русский манер были введены быстро, но это была необходимость. Времени долго раздумывать, как вводить фамилии, не было. Но тут, как говорится, знал бы, где упаду, соломы бы постелил. В то же время, хотя и в очень ограниченном масштабе, использовались фамилии традиционной формы на - заде (зода), -ий. Я приветствую такое изменение фамилий и отмену отчеств в "славянской" форме. Но я не приветствую обязательность такой замены. Следует оставить право выбора даже представителям коренных этносов. Я предлагал предоставить возможность такой замены в Узбекистане тоже. Но Узбекистан упорно держится за фамилии -ов, -ова, -ев , -ева. Хотя с отчествами положение несколько парадоксальное. В документах принято записывать "o‘g‘i" - сын и "qizi" - дочь (читается примерно "оглы" и "кызы", соответственно), а в официальном обращении используются отчества в "славянской" форме. Они же используются даже в художественных видео- и кинофильмах в ситуациях, в которых я точно знаю, по отчеству не обращаются. Причина такого упорства: а как иначе обращаться? Да есть полдесятка традиционных способов.



Я предлагал разрешить, именно разрешить, а не вынуждать, изменять форму фамилий на традиционные. Хотя, вроде бы, закон разрешает традиционные формы имени: "Статья 15. Лица, проживающие в Республике Узбекистан, не зависимо от их национальности, имеют право писать свое имя, отчество и фамилию в соответствии с национально-историческими традициями." (http://parliament.gov.uz/ru/laws/adopted/84/3491/) Только на практике к этой норме не прибегают. Причина опять же в головах, хотя есть и юридическая морока. Действует следующее правило присвоения фамилии и отчества родившемуся ребенку: "23. При регистрации рождения фамилия ребенку по отцу или матери присваивается по соглашению между ними, а также может быть производной от имени деда как по отцовской, так и по материнской линии согласно национальным традициям." (ПРИЛОЖЕНИЕ N1 к Постановлению КМ РУУз от 14.11.2016 г. N 387). Вот, кажется, простор для введения традиционных форм фамилий. В то время как фамилия отца и матери имеют "славянское" окончание -ов (с соответстующими вариациями), то бери имя деда и твори! Ан, нет. Видимо, в сознании большинства современных узбеков (таджиков, казахов, киргизов … Узбекистана) фамилия на -ов уже национальная традиция. О юридической мороке чуть позже.



Подсчет сколько процентов населения владеет русским языком в Узбекистане, занятие неблагодарное. Потому что переписи не было с 1989 года, нынешние цифры все оценки, и что считать знанием? Но, по-видимому, владеющих русским языком в Узбекистане больше, чем в Таджикистане. Русский был признаком образованности и своеобразной элитарности, открывая путь не только в Россию, но и в высшие органы государственной власти. Русский остался признаком образованности, но в остальном я сомневаюсь. Во власти достаточно людей прекрасно владеющих узбекским литературным языком, русским и английским. Есть и четырехязычные, хотя, естественно, их не так много. Заменить русский язык есть чем, но нужно ли?



Так вот, о каком узбекском языке идет речь в законопроекте о наказании за его неиспользование? Все идеология необходимости введения меры воздействия подразумевает узбекский литературный язык. Но административный узбекский язык - это не литературный узбекский. Административный узбекский полон калек с русского. Литературный же узбекский на диалекты не распался, он существует в раздвоенном виде. Тут я согласен с О.Сухаревской, "Это является порождением проводимой весь период независимости политики метаний и шараханий в языковой сфере". 1993 году проведена реформа письменности, которая перевела узбекский язык с кириллицы на латинскую графику. Первоначальный вариант, который в определенной степени был близок к турецкому и азербайджанскому, был отвергнут в пользу варианта без диакритических знаков с аргументацией, что новый вариант позволяет использовать стандартную клавиатуру компьютера. Сейчас предложен новый вариант алфавита.



Заменять алфавит не следовало. Узбекская кириллица не была свободна от недостатков, их разбор не входит в мою задачу. Но принятая латинская графика не решила прежние проблемы, но добавила новых. Раз уж решили менять графику, следовало хорошо ее разработать и унифицировать для всех тюркских языков. И сейчас не поздно, вместо "продавливания" существующей графики, что происходит, совместно разработать унифицированную. Если бы чиновники больше ценили сам язык, а не клавиатуру компьютера, пользы для самоуважения и уважения к языку было бы больше.



Изучение самого соответствия новых и старых знаков займет у грамотного человека едва ли больше получаса. Но мудромеры от языка внесли изменения в орфографию тоже. Недостатки не исправили, но новые - добавили. Здесь придется привести примеры. Исключили мягкий знак. Мягкий знак и в кириллице не был нужен для узбекского языка - в тюркских языках нет мягких и твердых пар согласных. Но он был в алфавите и в заимствованных словах он писался. Например, "апрель" так и писался. При присоединении суффикса мягкий знак выпадал. На латинской графике пишется "aprel". Йотированные звуки стали передаваться двумя латинскими знаками: я - ya, е - ye, е - yo, ю - yu. Но эта буква в середине слога передает не йотированный звук, как, например, в русских словах "мяч", "меч", "лен", "люк". Слово "октябрь", к примеру, на узбекской кириллице писалось точно также, а образованные узбеки его и произносили, как по-русски. Теперь это слово пишется "oktabr". Причем и это сделано не последовательно, есть исключения. Таким образом, мы имеет два алфавита, две орфографии и две произносительные нормы. Правила замены "ц" (который, кстати, не был свойственным для тюркских языков пока не перешли на кириллицу) вообще сложны. В начале слова он должен передаваться "s", между гласными "ts", после согласной - снова "s". По этим правилам слово "сценарий" пишется "ssenariy" в нарушении тюркского правила, что стечения гласных в начале слова не должно быть, а "цех" - "sex". Здесь "х" это не "кс", а заднеязычный "х", как в русском. Есть еще гортанный звук, который в латинской графике передается буквой "h". В надписях на улицах, помещениях, рекламе, если не проверено грамотным корректором, в 90 процентах случаев "х" и "h" путают.



Для старшего поколения трудности написания можно снять программными средствами - набирать на кириллице, программа сама будет отображать на латинской графике, или набрать на кириллице, затем весь текст транслитерировать. И, в конце концов, наши трудности писать на латинской графике и читать ее преходящи - ведь все мы смертны. Но с усложненными правилами написания следующие поколения будут сталкиваться снова и снова.



Да, есть проблема терминологии. Терминологии, которая может заменить целый язык, вообще нет. В обсуждаемом случае терминология - проблема. Не потому что ее нет, а потому что будут заменять кто в лес, кто по дрова. Так уже было несмотря на то, что существовала терминологическая комиссия. Это комиссия состояла из полдесятка или чуть больше писателей, а они с задачей не справились. Комиссия была распущена. Теперь введение терминов определяется законом о государственном языке: "Новые научно-обоснованные термины вводятся в узбекский язык после общественного обсуждения и с согласия соответствующих комитетов палат Олий Мажлиса." (Из статьи 7, https://www.lex.uz/acts/121433). Этот порядок исключительно громоздкий, совершенно не соответствует способу появления терминов в языке, и поэтому не работает. Множество громоздких замен, в основном являющихся кальками с русского, появилось в употреблении. Нужно создать сильный терминологический комитет, который будет отбирать термины из употребляемых в текстах, и рекомендовать их. Без участия комитетов Олий Мажлиса, у них своих дел полно. При этом следует широко применять ИТ, получать онлайн тексты из издательств, анализировать употребления, и публиковать через специальный сайт и издание.



Но вернемся к именам и фамилиям. Когда мы жили в Союзе нерушимом, который навеки сплотила великая Русь, имена записывались по-русски. Был, наверное, резон, и были правила трансфонирования. Правильные или не правильные - не наша тема. Придется приводить примеры, и я не хочу никоим образом обидеть или оскорбить носителей этих имен. Есть замечательное имя "Tohir" (есть и у таджиков, казахов и других мусульманских этносов, пишу на латинской графике, потому что пишется через букву, которой нет в русской кириллице). Оно арабского происхождения и означает "чистый, не запятнанный". Написанное по-русски оно выглядит "Тахир", а это уже означает "горький", горький, который не жгучий. Это имя и сейчас так пишется, и его производные. Есть женское имя, оно также является частью других женских имен, как ласкательная частица - "Poshsho", означает "царица". Писалось и сейчас пишется "Пашша", что уже означает "муха". Есть женское имя "Gavhar", означает "драгоценный камень", "жемчужина", писалось и пишется "Гавхар" и в этом написании разлагается на две часть "гав" - корова, и хар - осел. Женские имена вследствие нашей смертности постепенно заменятся на правильные, будем надеяться. А мужские будут оставаться в составе фамилий.



Вот теперь о мороке. Допустим, я поменяю имя. Тогда возникнут юридические вопросы по поводу других моих документов. Это еще относительно простая часть проблемы. Труднее обстоит дело с вопросами наследования. Дети должны будут доказывать, что они мои дети, жена - что она моя жена. Вот тут Министерству юстиции и парламентариям взять бы и принять закон, облегчающий решение указанных проблем. Самоуважение и уважение к узбекскому языку возросло бы не в пример больше, чем от штрафов за неиспользование государственного языка в делопроизводстве.



И вот теперь оказывается "Этнократия на марше". Само употребление слова "дерусификация" в заметке означает, по умолчанию, что была и русификация. "Славянские" окончания фамилий и русское написание имен, отчеств и фамилий - это были цветочки. В тридцатых годах прошлого столетия тюркские народы приняли алфавиты на основе латинского. Тот тюркский алфавит был унифицирован, его разработали выдающиеся тюркологи. В начале 40-х латинская графика была заменена на кириллицу. Унификацию ликвидировали. Узбекскую кириллицу разработал школьный учитель. Конечно, учитель учителю рознь. К. Э. Циолковский, школьный учитель, разработал теорию реактивного движения. Наш школьный учитель был далеко не тот случай. Узбекская кириллица приспособлена больше на передачу особенностей русского языка, чем узбекского. Пропаганда в начале убеждала, что кириллица поможет славянам изучать узбекский, позднее - наоборот, что узбекам поможет изучать русский. Подобная пропаганда потом использовалась для обоснования введения новой латинской графики - поможет изучать английский. Алфавит - очень малая часть изучения языка, и английского в особенности. Как сказал один знаменитый полиглот: "В английском языке пишется "Манчестер", а читается "Ливерпуль"".



Следующим этапом русификации следует считать применение сталинской теории всестороннего развития и сближения наций. При Сталине и некоторое время после его смерти был период развития наций. Затем коллективный идеолог, ЦК КПСС, возглавляемый Л. И. Брежневым, решил, что все, нации достаточно всесторонне развились, пора сближать. В пропагандистский ход пошли понятия "русская культура - общенациональное достояние советского народа", "русский язык - язык нашей дружбы и братства", "советский народ - новая историческая общность людей". Не напоминает ли это вывод о том, что сформировалась единая российская нация, русский народ - государствообразующий, русское православие - культурообразующая религия, особая роль русского языка, запрет народам России иметь алфавит кроме кириллицы? Продолжается ползучая ликвидация национальных образований в соответствие с лозунгом В. В. Жириновского: "Никаких национальных образований, только губернии!" И не последнего ряда политологи России утверждают, что и СССР и современная Россия - это формы существования Российской империи. И Россия может существовать только в форме империи. Россия сама отказывается от советского наследия. В России вернули названия царского времени тысячам городов, площадей, улиц. Восстанавливали историческую справедливость. Вот Калининград, Калининградскую область, Балтийск, или, вернее будет сказать, Кенигсберг, Восточную Пруссию и Пилау, историческая справедливость обошла стороной. Теперь, когда бывшие национальные республики тоже восстанавливают историческую справедливость у многих русских появляется ревность: мы можем, это наше, а вы не смейте, это тоже наше.



Продолжающие действовать в настоящее время паспорта в Узбекистане состоят из двух частей - внутренней и зарубежной. Во внутренней части национальность указывается, в зарубежной указывается гражданство - Узбекистан. Но это я указал не для оправдания законопроекта о штрафах за не использование государственного языка. А вот оказывается "Россия, куда миллионами прибывают жители центральноазиатских республик, не посягает на их имена собственные даже при предоставлении гражданства". Ну, еще бы. Ведь эти имена такие же, как в Татарстане, Башкордстане, Дагестане, Чечне, Карчаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Крыму - это только где компактное проживание. И фамилии в России самые разнообразные: на -ов, -вич, -ский, -ий, -ый,-ая,-ия, -штейн, -манн, -бург, -швили, -дзе, -ани, (все с вариациями) а то и вовсе без окончаний. Еще российские друзья приводят довод, что полиция, службы иммиграции путают имена, отчества и фамилии, если они не оформлены "по-славянски". Почему эти службы не жалуются по поводу форм имен и фамилий англичан, американцев и всех других, у кого фамилии не "по-славянски". Фамилии Жерара Депардье, Стивена Сигала и других иностранцев, которые попросились в российское гражданство, изменили? В паспортах фамилия, имя и отчество пишутся отдельной строкой. В списках можно писать имя, отчество, фамилия (менее официально) или фамилия, имя, отчество. Во втором способе фамилия отделяется запятой: Иванов, Петр Сидорович. И по положению определяется что фамилия, а что имя и отчество. Не лучше ли напомнить чиновникам это правило, чем рекомендовать целому народу, какими должны быть из фамилии?



Заменить русский есть чем, но стоит ли? Не стоит. И не потому что мигранты работают в России и студенты учатся на бюджетной основе. С мигрантами положение может измениться, а студенты - это часть "мягкой силы" России. "Мягкую силу" нужно подкреплять бюджетом. Да и студенты это большей частью - русскоязычные, и, скорее всего, возвращаться не планируют. И филиалы не только российских вузов действуют в Узбекистане. Китай на первом месте среди стран-партнеров России, но в России и не собираются всех поголовно обучать китайскому языку.



Истребимы ли русский язык и русская культура? Применение русского языка можно сильно сократить, но его все равно будут преподавать. Этнические группы будут на нем общаться. Из делопроизводства русский может быть исключен, из жизни - нет. Русская культура впиталась в жизнь так, что эти элементы сейчас и не воспринимаются, как русские. Это стили одежды, блюда, черты этикета и другое. И есть один въевшийся элемент русского языка - он в названии страны - Узбекистан - O‘zbekiston. По нормам узбекского литературного языка должно быть "O‘zbegiston". Насколько трудно будет внести исправления в все законы, кодексы, исправить названия, бланки и так далее. Это русское "к" в названии государства, видимо, так и останется. "Нет, весь я не умру - душа в заветной лире мой прах переживет и тленья избежит".



Не стоит заменять русский и ради потенциальной интеграции, в которой Россия также заинтересована. Интеграция будет успешной, если партнеры равноправные. А для этого нужно умерить не только национализм в республиках, но и великорусский национализм. Национальные учебники по общественным наукам просто не могут быть списаны с российских по идеологическим причинам. Что касается точных наук, то они везде одни и те же. Да и тут есть изменения. За образцы берутся американские учебники, готовят реформу учебных программ, а в проекте со своими деньгами участвуют уже упоминавшиеся ЮСАИД и Британский совет. Так что, думать следует по обе стороны законопроекта о штрафах. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589633340

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