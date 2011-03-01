У меня отобрали дом! Прошу помощи, - обращение Матлюбы Нурбоевой к ташкентским начальникам

15:51 16.05.2020 Президенту Узбекистана

Шовкату Мирамоновичу Мирзиееву



Всем правозащитным независимым организациям



Представителю ООН в Узбекистане

Г-же Хелене Фрезер



Председателю Комиссии по противодействую коррупции,



Генеральному Прокурору Республики Узбекистан

Нигматулло Тулкиновичу Йулдошеву



От гражданки Узбекистана

Матлюбы Султановны Нурбоевой

1981 г.р., прожив. по адресу

Ташкентская область, Зангиатинский район

"Катартал- Газовик" СВТ, д.55,

матери 4 несовершеннолетних детей



ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ



На незаконные действия работников контрольно-методического отделения следственного отдела УВД Ташкентской области, направленные на риэлторский захват моего дома, с последующей перепродажей другим лицам, о незаконных действиях прокурора Зангиатинского района Н.Абдуллаева, заместителя прокурора А.Хайритдинова, сотрудников 16 отдела Прокуратуры Ташкентского области А.Хожиева, А.Хакимова, Прокурора Ташкентской области С.Самадова, о попустительстве, коррупции, умышленного неисполнения своих служебных обязанностей, направленных на не пресечение незаконных действий сотрудников следственных органов Ташкентской области.



Я, М.С.Нурбоева 1981 года рождения ,гражданка Узбекистана, вдова, проживаю по вышеуказанному адресу, временно не работаю, на своем иждивении имею 4-х несовершеннолетних детей.



В начале 2016 года, из-за отсутствия нормально оплачиваемой работы в Каракульском районе Бухарской области , моя семья переехала для работы и постоянного места жительства в Зангиатинской район, Ташкентской области.



По рекомендациям знакомых и близких муж О.Нурбаев обратился к руководству СВТ (садово-виноградорское товарищество )"Катартал-Газовик" о принятии его в члены СВТ и выделении ему одного заброшенного участка, пусть даже со старыми постройками.



В 2016 году, тогдашний председатель СВТ А. Жамилов , изначально согласно решения общего собрания членов СВТ принимает моего мужа в члены СВТ, а потом, выделяет земельный участок под № 55, брошенный 8-10 лет назад и на котором расположены старые здания подлежащие сносу и возведению новых.



Взамен выделенного земельного участка, мы согласно установленных правил, оплатили долг за использование электроэнергии членами СВТ, в размере 35 000 000 сум ( на то время более 4000$ США ).



Выделяя земельный участок №55 , председатель СВТ А.Жамилов предупредил нас, о том, что постройки очень-очень старые, им почти 40 лет, и последние 8-10 лет там никто не жил и по этой причине там могут жить ядовитые змеи и другие насекомые. Поэтому лучше снести существующие старые постройки, и построить новый дом.



Посоветовавшись, мы с мужем продали свой дом в Каракульском районе Бухарской области за сумму равную 25 000 $ США, и вырученные от продажи деньги потратила на строительство нового дома на территории СВТ, даже взяли в долг у родственников.



Как только 2-х этажный дом на дачном участке был возведен, мой муж О.Нурбоев умер. Я осталась с 4-мя малолетними детьми на участке, без средств на существование, без работы.



Тут и начались попытки "риэлторского захвата" дачного участка и нашего дома со стороны посторонних…



В один день октября 2019 года, вечером, около 20-21-00 часов ко мне домой приехала дознаватель Зангиатинского РУВД Зарифа Ташпулатова, с 4-мя незнакомыми мне лицами, представляясь сотрудниками Зангиатинской прокуратуры, она начала требовать:-



-о передаче денег в размере 20 000 $ США, объясняя тем, что дачный участок №55, ранее принадлежал умершему в 2006 году Рыбычеву Ю.



-в противном случае, я должна немедленно освободить этот участок (возведенный в 2016-2017 за счет собственных денежных средств), так как я проживаю на нем незаконно и т.д.



Как только я отказалась удовлетворить ее требования , она увезла меня в Зангиатинский РУВД, уговаривая меня в дороге о том, что я должна дать показания на бывшего председателя СВТ Ж.Абирова , что он получил 15 000 $ США в качестве взятки за выделенный мужу дачный участок №55 и просила написать заявление об этом.Я естественно отказалась, мотивируя тем, что я в жизни не держала в руках денег в размере 15 000 $ США.



Тогда дознаватель Ташпулатова сразу изменилась и стала пугать тем, что посадить меня за решетку, и что я не увижу своих малолетних детей и престарелых родителей. Она удерживала меня в кабинете 2-3 часа. Потом узнав, что мой муж умер в 2016 году уговаривала меня, чтобы я рассказала ей как мой престарелый отец и брат отдали председателю СВТ Ж. Абирову деньги в размере 11 500$ США за выделенный участок № 55, объясняя, что эти слова я должна говорить ей сразу , смотря на нее и подписать объяснительную об этом, отпечатанную на компьютере. И как только я сделаю, то что она говорит, то меня отпустят домой, в противном случае, меня сразу посадят за решетку.



Я , юридически не грамотная, впервые попавшая в кабинет дознавателя, не имеющая ни каких понятий о порядке дознания и "заказных" следствиях, не знала последствий, устала сидеть в ее кабинете долгое время и вынуждена говорила ей текс, который учила меня Зарифа Ташпулатова и подписала объяснительную , отпечатанную ею на компьютере. Только после того как я подписала объяснительную, дознаватель Ташпулатова отпустила меня домой, забрав у меня мой гражданский паспорт, 2 паспорта дачного участка, кадастр на дачный участок.



Через несколько дней по рекомендации знакомых я обратилась к юристу для консультации и защиты моих и моих 4-х малолетних детей законных прав и интересов, оформила в установленном порядке доверенность.



Мое доверенное лицо обращается к дознавателю Ташпулатовой З. и узнает от нее:



-дачный участок №55, вновь нами построенный в 2016-2017 г.г. принадлежал умершему в 2006 году Рыбычеву Ю. и ее супруге Рыбычевой З., умершей в 2008 году,



-их сын Рыбычев В.Ю. 1973 года рождения является гражданином РФ, еще в начале 2000 годов вышел из гражданства Узбекистана , получив гражданство РФ, до сих пор с семьей проживает там, на похоронах отца и матери не присутствовал,



-в свидетельстве о праве на наследство по закону дачный участок №55 не указан в качестве наследуемого имущества,



-Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №461 от 21.06.2018 года"Об установлении права собственности на самовольно возведенные строения" дачный участок №55 расположенный на территории СВТ не зарегистрирован на правах собственности за умершим в 2006 году Рыбычевым Ю. и умершей в 2008 году Рыбычевой З.



Мое доверенное лицо также узнает от дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении меня по фактам указанным выше, после чего доверенное лицо срочно обращается о незаконных действиях, допущенных со стороны дознавателя Зарифы Ташпулатовой :-



-начальнику следственного отдела Зангиатинского РУВД Б.Ахмедову,



-лично прокурору Зангиатинского района Н.Абдуллаеву ,



-руководству следственного Департамента МВД Республики Узбекистан,



-начальнику 16 отдела Прокуратуры Ташкентского области А.Хожиеву.



В заявлениях доверенное лицо доводит до сведения, что вышеуказанные правоотношения - это гражданские правоотношения и должны рассматриваться гражданским судом, дознаватель Ташпулатова З. злоупотребила своим служебным положением, просил принять в отношении нее меры предусмотренные законодательством.



Однако, начальник следственного отдела Зангиатинского РУВД Б.Ахмедов , прокурор Зангиатинского района Н. Абдуллаев., начальнику 16 отдела Прокуратуры Ташкентского области по осуществлению надзора за соблюдением законодательства в органах внутренних дел А.Хожиев , скромно молчат на обращения.



Только руководство следственного Департамента МВД Республики Узбекистан пресек незаконные действия дознавателя Зарифы Ташпултовой и назначил в отношении нее служебное расследование, отстранил ее от ведения дознания по этому делу.



Я выражаю благодарность руководству следственного Департамента МВД Республики Узбекистан за своевременное реагирование и справедливый подход к моему обращению.



Проходит время…



В начале декабря 2019 года меня вновь приглашают в Зангиатинский РУВД, уже не дознаватель, а старший следователь Даврон Юлдашев .



Я с доверенным лицом явилась в кабинет следователя, и объяснила , что на выделенном в 2016 году дачном участке №55 СВТ "Катартал -Газовик", нашей семьей был вновь возведен дом за собственные денежные средства , а также мы вступили в членство СВТ "Катартал -Газовик", все по закону. До нас дачный участок на правах собственности ни за кем не числился . По требованию следователя я отдала оригинал кадастра на дачный участок, 2 паспорта на дачный участок, выданный на имя умершего мужа и на мое имя, копию Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан"Об утверждении Положения о садово-виноградных товариществах" №51 от 01.03.2011 года, где в разделе 1V пункте 13 указано: - "членами садово-виноградарских товариществах являются граждане Республики Узбекистан" и п.15, 16, 17 "порядок прекращения членства в СВТ". Все ясно и понятно.



В начале января 2020 года, мое доверенное лицо узнает, что вопреки законов и указанию следственного Департамента МВД Республики Узбекистан, о недопущении вышеуказанных незаконных действий впредь, 30.12.2008 года уже другой дознаватель СО Зангиатинского РУВД Г.Ахмедова по указанию прокуратуры , и руководства СО Зангиатинского РУВД незаконным образом возбуждает уголовное дело по факту и на основании статьи 228 ч.1 "подделка документов" Уголовного Кодекса Республики Узбекистан!!!



В феврале 2020 года я подала заявление об отмене этого незаконного Постановления на имя прокурора Зангиатинского района Н. Абдуллаева



По слухам , доходившим до нас,



а)господин прокурор Зангиатинского района Н. Абдуллаев никогда не принимает заявления, не выносит постановления:



-о возбуждении уголовного дела.



-об отказе в возбуждении уголовного дела в районе, а если и выносит, то только по указанию с выше, и чтобы попасть на его прием с жалобой, оказывается, нужно взять разрешение с прокуратуры Ташкентской области или устроит оттуда звонок, короче телефонное право.



б)прокурор запретил работникам Зангиатинской прокуратуры принимать от граждан даже заявления, любой прием как граждан, так и их заявлений осуществляется под видеокамеры, установленные у входа в прокуратуру, за ранее узнав по какому поводу обращаются граждане в прокуратуру, и по максимуму отказать в приеме их обращений.



Н.Абдуллаев Н. в нарушение Закона "Об обращении физических и юридических лиц" не организовал приемную граждан, в результате прокуратура Зангиатинского района является самой плохой прокуратурой Ташкентской области, но, несмотря на все вышесказанное, Абдуллаев продолжает сидеть в кресле прокурора, может потому что его отец был также прокурором!!!



После неоднократных звонков из прокуратуры Ташкентской области о личном приеме нас по вопросу незаконного возбуждения уголовного дела, прокурор Зангиатинского района Н.Абдуллаев наконец-то согласился принять нас 20.02.2020 года.



День был холодный, ко всему я болела, но я ради справедливости приехала в прокуратуру. Ждали приема около 2 часов на улице, на холоде. Наконец-то приехал следователь Даврон Юлдашев , его начальник и по их приглашению адвокат противоположной стороны, а господин прокурор Н.Абдуллаев Н. не соизволил принять меня и отца (услышать наши мнения), а разрешил зайти к нему на прием только доверенное лицо с моей стороны.



В кабинете прокурора старший следователь Д.Юлдашев и его начальник по требованию моего доверенного лица представили прокурору материалы незаконно возбужденного уголовного дела, где в Постановлении от 30.12.2029 года конкретно указывают:



- что бывший председатель СВТ "Катартал -Газовик" Ж.Абиров незаконным образом переоформил , принадлежащие умершему в 2006 году Рыбычеву Ю., дачный участок № 55 на имя Нурбаевой М., т.е. на меня сфабрикованные документы и т.д.



Возник спор.



Мое доверенное лицо требовал от следователя Юлдашева и его начальника хотя бы один документ с 1985 - по 20.12.2019 года о принадлежности дачного участка № 55 умершему в 2008 году Рыбычеву Ю. на правах собственности.



Также был поставлен вопрос, чтобы следователь Д.Юлдашев и его начальник, а также прокурор Н.Абдуллаев не выдал копию инвентарных документов на вновь построенный участок адвокату противоположной стороны Ворониной Ю., чтобы она не использовала их в их нужном направлении, например фальсификация.



На первый вопрос старший следователь Д.Юлдашев и его начальник в основе своих незаконных действий по незаконно возбужденному уголовному делу, предъявили прокурору Н.Абдуллаеву решение Зангиатинского Хокимията № 4 от 06.01.2020 года об утверждении списка жильцов СВТ, где на мой дачный участок и дом, в.и.о. председателя СВТ- бывшая медсестра, не имеющая даже высшего образования, не имеющей понятия о праве собственности, указывает фамилии, имена, отчество , умершей в 2008 году З. Рыбычеву и его сына Виктора Рыбычева ( уехавшего на ПМЖ в РФ в 2000 годах) под № 3355!!!



Мое доверенное лицо представил прокурору Н.Абдуллаеву Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 51 от 01.03.2011 года "Об утверждении Положения о садово-виноградных товариществах" №51 от 01.03.2011 года, где в разделе 1V пункте 13 указано: - "членами садово-виноградарских товариществах являются граждане Республики Узбекистан ":



-свидетельство о смерти от 2008 года З.Рыбычевой доказывающие, что все ее права исчерпаны.



-копию доверенности от Виктора Рыбычева гражданина РФ от 2017 года, доказывающие, что он не является гражданином Республики Узбекистан



-статья 13 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, где указаны , что Закон при отягчающих обстоятельствах не имеет обратную силу,



-Положение СВТ "Катартал - Газовик", где указаны, что после смерти члена СВТ, его другой член семьи может приниматься в членство.



Доверенное лицо доказал прокурору Н.Абдуллаеву , что споры правоотношения должны рассматриваться в гражданском суде. Данное уголовное дело возбуждено только для прикрытия для допущенных незаконных действий со стороны дознавателя Зарифы Ташпулатовой , которой грозит возбуждение уголовного дела за превышение власти.



Уголовное дело возбуждено также еще и по "заказу" заинтересованных лиц, для восстановления срока давности по гражданскому делу.



Мною подано заявление на имя господина Н.Абдуллаева прокурора Зангиатинской прокуратуры об отмене незаконного Постановления дознавателя Ахмедовой Г. от 30.12..2019 года, которое подлежит безусловной отмене, либо мотивированного письменного отказа об этом.



После этих событий, т.е. после возбуждения уголовного дела, направления на незаконное выселение меня и моих 4-х малолетних детей из собственного 2-х этажного дома, построенного на свои денежные средства и собственными руками и на "риэлторский захват" дома.



Меня вынудили обращаться в вышестоящие организации:



- пять раз в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиееву ,



-два раза лично к прокурору Ташкентской области С.Самадову , я была на личном приеме, подала заявление о фактах изложенных выше и просила отменить незаконное Постановление от 30.12.2019 года, представила сто доказательств,



-неоднократно подавала заявления в Прокуратуру Ташкентской области, которые попали в руки работников 16 отдела А.Хожиева ,А. Хакимова , но они зная о незаконно возбужденном уголовном деле, по обстоятельствам неизвестным мне, закрывают глаза и вместо отмены незаконного Постановления от 30.12.2019 года , что подтверждается письмом за № 16215-20, 1660959-20 от 09 и 18 марта 2020 года и письмом за № 10.2.59059, 70906-29 от 13.03.2020 года , неустанно направляют мне бюрократические , формальные отписки вместо выполнения своих служебных обязанностей.



По слухам, доходившим до нас, лично прокурор Зангиатинского района Н.Абдуллаев попросил вышеуказанных сотрудников 16 отдела прокуратуры Ташкентской области не отменять незаконное Постановление дознавателя Зангиатинского района "О возбуждении уголовного дела" от 30.12.2019 года.

После этих движений прокурора Н.Абдуллаева , прокурор Ташкентской области С. Самадов , назначенный на свою теплую должность в 2017 году "не посмел" отменить вышеуказанное незаконное решение следователя.



Вдохновляясь этим, прокурор Зангиатинского района Н.Абдуллаев неоднократно отказал в личном приеме по неизвестным причинам ветерану органов Госбезопасности- председателю СВТ Ж.Абирову по вопросу незаконного возбуждения уголовного дела, видимо считая его лицом , совершившим ужасное преступление против экономики Республики Узбекистан.



К этому времени, старшего следователя Зангиатинского РУВД Д.Юлдашева незаконно отобравшего у меня оригинал 2-х паспортов на мой дом и оригинал кадастровых документов, перемешают с должности на должность инспектора контрольно-методического отдела Следственного Управления УВД Ташкентской области в феврале 2020 года, по приказу.



Получив отписку от 24.02.2020 года об отказе в отмене незаконного Постановления от 30.12.2019 года "О возбуждении уголовного дела" от работников 16 отдела прокуратуры Ташкентской области А.Хожиева , А.Хакимова , я обратилась с жалобой в Генеральную Прокуратуру Республики Узбекистан "О незаконном возбуждении уголовного дела и о превышении своих полномочий, о неисполнении возложенных по занимаемым должностям обязанностей вышеуказанными сотрудниками органов прокуратуры, самим прокурором А.Абдуллаевым , С.Самадовым об их отписках".



В Генеральной прокуратуре нас принял сотрудник 16 Управления по надзору за соблюдением законодательства в органах внутренних дел Жалилов Баходир, который более одного часа знакомился с предоставленными доказательствами незаконного возбуждения уголовного дела (их около 70 листов), обещал нам принять законное решение по жалобе, пресечь незаконные действия вышеуказанных прокуроров и сотрудников органов прокуратуры Ташкентской области.



Но, как работник Генеральной Прокуратуры ничего не сделал , боясь за свою должность и по указанию своих начальников, спокойно отправил мою жалобу 02.03.2020 года за № 1660955 в прокуратуру Зангиатинского района прокурору Абдуллаеву Н., то есть тем на чьи действия я жалуюсь.



Одновременно, на незаконные действия и превышение служебных обязанностей следователя Юлдашева Д. я обратилась начальнику Следственного Управления УВД, Ташкентской области Е.Исабоеву .



4 раза я пыталась попасть на личный прием Е.Исабоевым , но его не было на рабочем месте, мне объяснили, что он почти не бывает в своем кабинете.



Вместо Е.Исабоева меня принимал заместитель начальника Следственного Управления УВД Ташкентской области А.Арипов. Прием длился около часа, А.Арипов ознакомился с жалобой и приложенными к нему доказательствами.



Обещав принять конкретные законные меры по незаконно возбужденному уголовному делу, меня открыто обманули. Ни каких мер по пресечению незаконных действий своих подчиненных следователей и сотрудников УВД Ташкентской области господин А.Арипов не принял. Даже не соизволил ответить на мою жалобу, видимо боясь за свое кресло!!!



Вдохновляясь бездействием и поддержкой своих начальников и работников прокуратуры Ташкентской области А.Хожиева , А.Хакимова , прокурора Зангиатинского района Н.Абдуллаева прокурора Ташкентской области С. Самадова , его заместителей А.Кораева , А.Камилова, перемещенной по приказу на другую должность( законом запрещается дальнейшее ведение следственных действий), бывший старший следователь Зангиатинского РУВД Д.Юлдашев, через инспектора профилактики направляет мне повестку о явке в УВД Ташкентской области в 09-00 часам 19.03.2020 года к нему в кабинет. А также были неоднократные звонки на мой телефон о том, чтобы я явилась по повестке в СУ УВД Ташкентской области.



Я явилась по повестке.



Зайдя в нему в служебный кабинет, я столкнулась с его новыми незаконными действиями.



Бывший старший следователь Д.Юлдашев ,с помощью другого следователя СУ УВД Х.Абдалиева, зная о том, что после перемещения по должности, по приказу, не имеет права вести дальнейшие следственные действия ( ведение уголовного дела должно быть передано другому следователю) , закрывает меня в кабинете и удерживает около двух часов, требуя подписать обвинительное заключение по незаконно возбужденному по уголовному делу по ст.228 часть 1 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан!!!



Оба следователя закрывая меня в кабинете, угрожая закрыть меня за решетку , и что я больше не увижу своих малолетних детей заставляли меня подписать обвинительное заключение, подготовленное инспектором отдела КМО Д.Юлдашевым к 19.03.2020 года.



После того, как два следователя УВД Ташкентской области угрожали мне не отпустить домой, заставляли меня подписать объяснительное заключение, мне пришлось объяснить, что я юридически неграмотная, не понимающая эти бумаги, которые меня заставляли подписать, попросила Юлдашева пригласить мое доверенное лицо. Но инспектор КМО Д.Юлдашев Д. и следователь Х.Абдалиев предложили мне нанять другого адвоката, вместо моего доверенного лица.



Я наотрез отказалась, мотивируя тем, что меня до последнего доверенного лица- юриста другие адвокаты обманывали и я не верю ни кому кроме моего доверенного лица, требовала дать мне для переговоров с доверенным лицом одни сутки- 24 часа, согласно ст.46-48 Уголовно- Процессуального Кодекса Республики Узбекистан я имею право на защитника и общения с ним.



Но, инспектор КМО Д.Юлдашев и следователь Х.Абдалиев наотрез отказались предоставить мне 24 часа - 1 сутки для общения с юристом. Опираясь на поддержку вышеуказанных своих начальников прокуроров и прокурорских работников, они продолжали нарушать мои права и Закон!!!



Я больная женщина, заболела после смерти мужа, приехала по повестке в УВД Ташкентской области, приняв лекарства , действующее 2 часа. Просидев в кабинете инспектора КМО Юлдашева Д. взаперти, слыша в свой адрес угрозы посадки меня за решетку в случае не подписания обвинительного заключения , я физически устала, и наконец взяв ручку написала в обвинительном заключении, что я вступила в члены СВТ законным образом , с покойным мужем, построила 2-х этажный дом за собственные средства в 2017 году и ни каких противозаконных действий не совершила, т.е. ни каких преступлений не совершила и поставила подпись.



Только после подписания мною этих бумаг, инспектор КМО Д.Юлдашев и следователь Х.Абдалиев разрешили мне идти.



У входа в здание УВД Ташкентской области меня ждал мое доверенное лицо, который увидел следователя Х.Абдалиева со мной, спросил , по какому поводу по повестке инспектора Д.Юлдашева была приглашена моя доверительница в УВД и задержана в его кабинете более 2-х часов.



Следователь Х.Абдалиев ответил на вопросы моего юриста -доверенного лица - что инспектор КМО Д.Юлдашев повестку о явке к 9-00 часам 19.03.2020 года отправил по его просьбе, также объяснил, что меня сегодня пригласили в УВД Ташкентской области на основании моих обращений в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан. Других противоправных действий в отношении меня ни инспектор КМО Д.Юлдашев , ни следователь Х.Абдалиев не совершил и т.д.



Уважаемые !



Все вышеуказанные факты доказуемые, не простые слова, на каждое написанное выше слово есть доказательства.



Одним из первых Законов , подписанных Президентом Узбекистана Ш.Мирзиеевым это Закон "О противодействии коррупции".27.05.2019 года принят Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5729 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан" и другие акты по вопросам противодействий коррупции.



Мои многочисленные обращения в соответствующие органы, не нашли должного реагирования и не усмотрена коррупция в незаконных действиях вышеперечисленных сотрудников правоохранительных и прокурорских органах.



Коррупция - это действие или бездействие должностных лиц в интересах третьего лица, если говорить коротко. В моем деле это ярко выражено, сотрудники прокуратуры прикрывают работников правоохранительных лиц, а те в свою очередь действуют в интересах неизвестных, помогают отнять у меня дом, единственное жилье моей семьи.



Как еще назвать вышеуказанные факты, направленные на "риэлторский" захват дома, построенный за собственные денежные средства у беззащитной, юридически неграмотной одинокой женщины, имеющей на иждивении 4-х малолетних детей.



Несмотря на усилия Президента и Правительства коррупция в органах прокуратуры и правоохранительной системе Узбекистана продолжает процветать, что наносит вред внутри страны и не способствует продвижение позитивного имиджа страны на международной арене.



Я вынуждены обратиться с открытым обращением, это мой крик отчаяния, потому что большее горе пришло в мой дом, в мою семью.



В СМИ часто мелькает информация о совершении преступлений простыми людьми, однако о совершении преступлений чиновниками и должностными лицами правоохранительных органов умалчивается!!!



Плохо, когда Закон нарушают простые люди, но в 100 раз хуже, когда его нарушают чиновники, должностные лица, призванные защищать Закон, а не нарушать, они позорят "честь мундира", подрывают веру людей в справедливость ,недоверия к политике Президента, этим наносят вред государственной безопасности нашей страны.



Я надеюсь, что открытое обращение будет доведено до Президента, Правительства и Председателя комиссии по противодействую коррупции и как результат будут приняты конкретные меры к лицам которые в интересах третьих лиц используя свои должности занимаются коррупцией, посягают на мою собственность- пытаются захватить мой дом и на мою личность , запугивая меня посадить за решетку и лишить права общаться с детьми, справедливость восторжествует, а я буду жить спокойно, и воспитывать своих 4-х малолетних детей.



С уважением,

Мать 4-х несовершеннолетних детей М.С. Нурбоева Источник - ЦентрАзия

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