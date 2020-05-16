Кабул. Абдулла согласился признать Гани Афган-президентом и принял пост главы Совета по нацпримирению

17:36 17.05.2020

Афганские СМИ сообщают, что после долгих и трудных переговоров противоборствующим "президентам" Афганистана - А.Гани и Абдулле удалось согласовать и подписать Соглашение об урегулировании ситуации и прекращении фактического двоевластия. Абдулла согласился признать Гани президентом и получил, в виде компенсации, пост главы "Высшего совета по национальному примерению" с достаточно широкими полномочиями, также согласована квота по которой в новое правительство войдут сторонники Абдуллы и сколько губернаторских кресел они получат.



Подробности соглашения пока не обнародованы, но уже обе стороны публично объявили о его подписании.



Валерия Андреева