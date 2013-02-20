Скончался от "пневмонии" экс-глава Погранслужбы Таджикистана генерал А.Азимов

15:43 18.05.2020

Азимов Абдурахмон.

Azimov Abdurakhmon

(10.01.1950- 17.05 2020)



Родился 1950 году в Муминабадском районе Кулябской области.



После окончания средней школы работал в городской больнице городе Куляба.



1972 году закончил факультет русского языка и литературы Государственного педагогического института города Куляба.



1972-1973гг. - служил в рядах Воруженных сил СССР



1973- 1974гг. - преподаватель кафедры русского языка и литературы Государственного педагогического института города Куляба



1974-1977гг. профком Государственного педагогического института города Куляба.



1977-1981гг - Инструктор гороского комитета партии г. Куляба



1981-1985гг.- находился в Демократической Республике Авганистан.



Начальник управления Минбезопасности по Хатлонской обл.

С февраля 1995 - Народный депутат Маджлиси Оли по 129-му Ленинскому избирательному округу г. Куляба - член Комитета Маджлиси Оли по законодательству и правам человека.

1995 - член Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.

Заместитель премьер-министра по вопросам обороны и юстиции (до декабря 1999).

С начала 2002 - по 11 января 2005 г. - Председатель Комитета по охране Государственной Границы РТ, Командующий Пограничными войсками Республики Таджикистан.

С 11 января 2005 - 2007 - зав. отделом обороны и правопорядка Аппарата Президента.

С 2007 - депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (МН МО) РТ по Кулябскому избирательному округу № 37.



С 16 января 2008 - председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли по конституционной законности, законодательству и правам человека-член Совета МН МО РТ.



Поле окончания депутатских полномочий до августа 2015 года работал



начальником Высшего пограничного училища.



с авг. 2015 - на пенсии.



Генерал-лейтенант



Награжден орденом "Красной Звезды" и медалью "За мужество".



орденом "Спитамена" первой степени (20.02.2013).